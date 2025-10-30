Cum luptă Japonia cu urșii. Un guvernator a cerut ajutorul armatei: ”Situația este dramatică”

22:40

Doi bărbați arestați în legătură cu furtul de la Muzeul Luvru de acum două săptămâni și-au „recunoscut parțial” implicarea în jaf, potrivit oficialilor. Cei doi aflați în arest sunt suspectați că au folosit uneltele electrice pentru a intra în galeria Apollo. Obiecte în valoare de 88 de milioane de euro au fost furate din cel […]