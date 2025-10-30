Cum luptă Japonia cu urșii. Un guvernator a cerut ajutorul armatei: ”Situația este dramatică”
Aktual24, 30 octombrie 2025 17:20
Un guvernator din Japonia a solicitat marți intervenția armatei pentru a face față unui val fără precedent de atacuri mortale ale urșilor, care au ajuns la un nivel record în acest an, relatează AFP. Potrivit unui oficial guvernamental, zece persoane au fost ucise de urși în 2025, depășind precedentul record de șase victime înregistrat în […]
• • •
Acum 30 minute
17:20
Cum luptă Japonia cu urșii. Un guvernator a cerut ajutorul armatei: ”Situația este dramatică” # Aktual24
Acum o oră
16:50
Olguța Vasilescu se laudă că l-ar fi speriat pe Bolojan: ”Nu vreţi să ştiţi ce crize au fost, s-a oprit şedinţa de Guvern/ Se va vedea diferenţa când PSD va reveni la guvernare” # Aktual24
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a relatat joi un episod petrecut în cadrul unei şedinţe de Guvern, în momentul în care a fost introdusă Ordonanţa 52 – cea care interzicea organizarea târgurilor de Crăciun. „În momentul când am auzit că a intrat Ordonanţa de Guvern 52 în Guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, […]
Acum 2 ore
16:10
Statele Unite au impus sancțiuni majore împotriva principalelor companii petroliere rusești Rosneft și LukOil în data de 22 octombrie 2025, ca răspuns la refuzul Kremlinului de a negocia încetarea războiului din Ucraina. Acestea prevăd înghețarea tuturor activelor Rosneft și LukOil din SUA și a zeci de subsidiare ale acestora. De asemenea persoanele fizice și companiile […]
16:00
Cine candidează de la POT la Primăria Capitalei: un actor, fostul soț al Andreei Bălan, condamnat pentru că a condus drogat # Aktual24
Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, este candidatul ”suveraniștilor” de la POT pentru Primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut chiar de Burcea, într-o filmare postată pe Facebook. „Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani – iar rezultatele […]
15:40
CTP s-a enervat iar: ”Atât de nesimțit și de nătărău este Sorin Grindeanu. Doamna Gheorghiu e, într-adevăr, un risc de securitate, dar pentru PSD” # Aktual24
Un nou mesaj dur al lui Cristian Tudor Popescu în legătură cu scandalul provocat de PSD și Sorin Grindeanu în cazul Oanei Gheorghiu. CTP afirmă că Grindeanu a lansat atacuri ”dezgustătoare” la adresa lui Gheorghiu: ”Ceea ce eu am ridiculizat ca un scenariu grotesc – militarii americani au fost retrași din pricina riscului de securitate […]
Acum 4 ore
15:20
PSD copiază AUR: pesediștii îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan la „Ora prim-ministrului”, la doar o zi după solicitarea AUR # Aktual24
Grupul parlamentar al PSD îl convoacă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, pentru a da explicații despre „lipsa de reacție a Guvernului” în urma retragerii trupelor americane din România. Demersul pesediștilor vine la doar o zi după ce AUR a făcut o solicitare similară, o coincidență care ridică semne […]
15:10
Într-un proces privind planificarea unor operațiuni de sabotaj împotriva liniilor feroviare și a infrastructurii militare din Germania, efectuate în numele Rusiei, Tribunalul Regional Superior din München l-a condamnat pe principalul inculpat, Dieter S., la șase ani de închisoare. Instanța l-a găsit pe S. vinovat de spionaj și apartenență la o organizație teroristă străină. Instanța i-a […]
14:50
Prima ședință de Guvern cu Oana Gheorghiu. Bolojan, mesaj de mulțumire. Grindeanu, mesaj acru: ”Nu mi-am schimbat părerea” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a ținut, joi, în şedinţa de guvern, să îi mulțumească Oanei Gheorghiu că a acceptat să facă parte din executiv. Sorin Grindeanu, aflat la Târgu Jiu, a transmis acru că nu a fost invitat la ceremonia de investitură de la Palatul Cotroceni. ”Vreau să îi spun un bun venit vicepremierului Oana Gheorghiu […]
14:40
„Viziunea 2030”. De la regiunea futuristă NEOM la tehnologie și turism, prioritățile Arabiei Saudite se schimbă # Aktual24
Când Arabia Saudită a anunțat pentru prima dată planurile de a-și reinventa economia bazată pe petrol, proiecte uriașe de infrastructură precum regiunea futuristă NEOM și orașul inteligent The Line au fost promovate ca fiind centrale pentru transformare. Cu toate acestea, la aproape un deceniu de la lansarea strategiei sale de transformare „Viziunea 2030”, prioritățile Riadului […]
14:10
Politica complicată a Ungariei în procesul de extindere al UE: Nu Ucrainei, da Balcanilor de Vest, Moldovei și Georgiei # Aktual24
Ungaria este cunoscută pentru opoziția sa față de candidatura Ucrainei la UE, promițând deseori că își va exercita dreptul de veto în acest sens. Totuși, poziția Ungariei privind extinderea reprezintă un act de echilibru nuanțat, deoarece prim-ministrul Viktor Orbán susține eforturile țărilor din Balcanii de Vest de a adera la UE, precum și pe cele […]
13:40
Producătorul auto german Volkswagen a anunțat joi o pierdere netă de 1,07 miliarde de euro (1,24 miliarde de dolari) pentru al treilea trimestru. Aceasta este prima sa pierdere trimestrială din ultimii cinci ani, relatează Deutsche Welle. Câștigurile Volkswagen au fost afectate de multiple provocări, inclusiv tarife mai mari în SUA, precum și o schimbare de […]
Acum 6 ore
13:20
”Nunta” lui Georgescu la Tribunalul București: ”inimioară” din care zboară porumbei albi – VIDEO # Aktual24
Noi scene halucinante cu Călin Georgescu și manifestanții aduși de AUR să îl susțină. De data aceasta, admiratorii lui Georgescu au venit cu o ”inimioară” cu porumbei albi. Scenele au avut loc joiu în fața Tribunalului București, unde Georgescu speră din nou să scape de controlul judiciar. Un susținător de-al său a venit ca la […]
13:10
Trump în Coreea de Sud: ”Le-am dat aprobarea de a construi un submarin cu propulsie nucleară” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că a dat aprobare Coreei de Sud să construiască un submarin cu propulsie nucleară, la o zi după ce cele două țări au declarat că au ajuns la un acord comercial amplu. Trump s-a întâlnit miercuri cu omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung, în orașul Gyeongju din sudul […]
13:00
Călin Georgescu a lansat noi acuzații delirante, joi, în fața Curții de Apel București, susținând că decizia SUA de retragere a 1.000 de soldați din România are legătură cu procesele sale. „Retragerea parțială a trupelor este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere în administrația de la București. Vor urma și alte […]
12:40
INTERVIU Valerius Ciucă, primul judecător român la Tribunalul UE: „CCR trebuia să se abțină în cazul pensiilor, să-și declare necompetența în această cauză de ordin trivial/ CCR a devenit un arbitru al intereselor materiale, mai ales personale, își pierde vocația morală și prestigiul intelectual” # Aktual24
Justiția din România se află în centrul unor dezbateri aprinse, după „iertările” pe bandă rulantă decise de Înalta Curte și Curțile de Apel în numeroase cazuri flagrante de corupție, dar mai ales din cauza deciziilor controversate ale Curții Constituționale cu privire la pensiile magistraților. Pentru a înțelege mai bine impactul acestor hotărâri asupra sistemului judiciar […]
12:30
Scandalagiu de-al lui Georgescu, săltat de jandarmi din fața Tribunalului București. Jandarmeria acuză Realitatea Plus de fake news – VIDEO # Aktual24
În urma unor informații difuzate de postul de propagandă Realitatea Plus privind presupusa agresare a unei femei însărcinate de către jandarmi, Jandarmeria a difuzat un comunicat în care vorbește despre ”dezinformare”. Unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu, aflați în fața Tribunalului București, a refuzat să se legitimeze, după ce i-a înjurat pe jandarmi și a […]
12:10
Victor Ponta, mesaj la 10 ani de la Colectiv: „Ipocriții și propagandiștii au câștigat, noi, toți ceilalți, am pierdut și pierdem în fiecare zi” # Aktual24
Victor Ponta, fostul premier care și-a prezentat demisia pe 4 noiembrie 2015 sub presiunea protestelor declanșate de incendiul de la Clubul Colectiv, a publicat joi, la exact un deceniu de la tragedie, un mesaj pe pagina sa de Facebook. În textul său, el denunță exploatarea politică a durerii victimelor și lipsa oricăror progrese reale în […]
12:10
Rusia a eșuat, Potra anunță că se întoarce în România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund” # Aktual24
Christiana Mondea şi Şerban Moga, avocaţii lui Horaţiu Potra, Dorian Potra şi Alexandru Potra, au transmis joi un comunicat de presă în care anunță că cei doi Potra revin în România. Decizia anunțată de cei doi vine la scurt timp după ce Rusia a eșuat în încercarea de a le împiedica extrădarea în România. Decizia […]
12:10
11:40
Deși zeci de milioane de oameni trăiesc la limita subzistenței în Rusia, numărul miliardarilor ruși a crescut, egalându-l pe al celor britanici # Aktual24
Numărul miliardarilor ruşi a crescut cu 8,5% în 2024, ajungând la 128 de persoane – exact cât înregistrează şi Marea Britanie. Cele două ţări împart astfel locul al patrulea în clasamentul mondial, conform celui mai recent raport Altrata Billionaire Census 2025, publicat astăzi. Studiul, ajuns la a XII-a ediţie, arată că planeta numără acum un […]
Acum 8 ore
11:10
Curtea de Conturi a Italiei a oprit proiectul podului de la Messina, cel mai ambițios plan al guvernului Meloni, estimat la 13,5 miliarde de euro # Aktual24
Curtea de Conturi a Italiei a respins miercuri planul guvernului de a construi podul care ar urma să lege peninsula italiană de insula Sicilia, proiect estimat la 13,5 miliarde de euro și destinat să devină cel mai lung pod din lume. Decizia instituției, care supraveghează cheltuielile publice, oprește temporar demersurile de realizare a podului și […]
11:10
Dispută soluționată. Trump și Xi ajung la un acord privind elementele din pământurile rare # Aktual24
În cele din urmă, președintele SUA și omologul său chinez au avut nevoie de mai puțin de două ore pentru a rezolva disputele cheie dintre cele două țări. În urma întâlnirii din Coreea de Sud, Trump a anunțat un progres în ceea ce privește elementele de pământuri rare. SUA și China au ajuns la un […]
10:40
Curtea de Apel București va decide azi dacă ridică sau menține măsura controlului judiciar impus lui Călin Georgescu # Aktual24
Magistrații Curții de Apel decid astăzi dacă vor menține sau vor ridica măsura controlului judiciar impus lui Călin Georgescu, fost candidat la președinția României și lider „suveranist”, acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe. Georgescu a contestat decizia Judecătoriei Sectorului 1, care, pe 21 octombrie, a prelungit controlul judiciar în dosarul său. Măsura impusă limitează […]
10:40
Nicușor Dan a fost la Colectiv: ”Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. S-au făcut pași înainte” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori de flori și a adus un omagiu, joi, victimelor incendiului de la Colectiv. ”Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viața, iar mulți alții poartă încă, în trup și suflet, […]
10:30
Înfrângere pentru extremiști în alegerile din Olanda. Partidul lui Wilders pierde 11 locuri și nu mai are șanse să intre la guvernare # Aktual24
Conform a 99% din voturile numărate la alegerile parlamentare din Olanda, diferența dintre forța politică liberal-centristă Democrația 66 (D66) și Partidul pentru Libertate (PVV), de extremă dreapta, al lui Geert Wilders, este de puțin peste 2.000 de voturi în favoarea D66. Comparativ cu rezultatele alegerilor din 2023, când D66 avea nouă locuri în parlament, liberalii […]
10:10
Premierul Slovaciei, Robert Fico, anunță că țara sa „nu va da niciun cent pentru ajutorarea militară a Ucrainei” # Aktual24
Slovacia nu va aloca „niciun cent” pentru sprijin militar destinat Ucrainei și nu va participa la nicio misiune militară în această țară, a anunțat premierul slovac Robert Fico pe pagina sa de Facebook. „Slovacia nu va participa la nicio misiune militară în Ucraina și nu va aloca niciun cent pentru ajutor militar”, a scris Fico, […]
10:10
Oana Gheorghiu a depus jurământul la Cotroceni, PSD a boicotat ceremonia. Nimeni de la PSD nu a fost prezent – VIDEO # Aktual24
Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” și una dintre cele mai cunoscute voci ale societății civile din România, a depus joi, la Palatul Cotroceni, jurământul de învestitură în funcția de viceprim-ministru. La ceremonie au participat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și mai mulși consilieri prezidențiali. Nimeni de la PSD nu a fost prezent. […]
10:00
Sunt bijuteriile coroanei pe cale să fie recuperate? Aceasta este cu siguranță speranța alimentată de un nou val de arestări, la unsprezece zile după jaful îndrăzneț de la Muzeul Luvru din Paris. Cinci persoane au fost reținute de anchetatorii Brigăzii pentru Represiunea Banditismului (BRB) miercuri seară, în jurul orei 21:00, în arondismentul 16 al capitalei […]
10:00
Președintele american Donald Trump a apreciat joi că reducerea desfășurării de trupe americane în România ‘nu este foarte importantă’, transmite AFP, citată de Agerpres. El a răspuns astfel la întrebările jurnaliștilor aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One. SUA au anunțat miercuri o reducere a prezenței lor militare pe frontul estic al Europei, și […]
09:40
Nou eșec pentru Putin: partidul de extremă dreapta al lui Geert Wilders nu a reușit să se impună în alegerile parlamentare din Olanda și probabil nu va face parte din guvern # Aktual24
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare olandeze arată o competiţie strânsă între partidul centrist pro european Democrats 66 (D66) şi formaţiunea de extremă dreapta Party for Freedom (PVV). Conform estimărilor, după peste 90 % din voturi numărate, cele două partide se situează aproape la egalitate în parlamentul olandez, fiecare câştigând aproximativ 26–27 de mandate din totalul de […]
Acum 12 ore
09:20
Reducerea efectivelor militare americane din România „nu e foarte importantă” pentru președintele Statelor Unite # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea numărului trupelor americane desfășurate în România „nu este foarte importantă”. Afirmația a fost făcută în timpul unui dialog cu jurnaliștii aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One, scrie Romania Journal. Miercuri, Statele Unite au anunțat o reducere a prezenței militare pe frontul estic al Europei, […]
09:10
Donald Trump a ordonat Pentagonului accelerarea testelor nucleare americane, după ultimele teste rusești: „Nu mi-a plăcut să fac asta, dar nu am de ales” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a ordonat miercuri Departamentului Apărării să accelereze testările de arme nucleare, la doar câteva zile după ce Rusia a anunțat testarea de drone subacvatice nucleare și un nou proiect de rachetă de croazieră cu încărcătură nucleară. Trump a făcut anunțul pe platforma sa Truth Social, afirmând că Statele Unite dețin „mai […]
08:50
Liderul rus Dmitri Medvedev îl numește „imbecil” pe ministrul belgian al Apărării și laudă „arma apocalipsei” Poseidon # Aktual24
Escaladarea retoricii nucleare între Rusia și NATO a atins un nou nivel după ce Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, l-a insultat public pe Theo Francken, ministrul belgian al Apărării, și a celebrat testul recent al dronei submarine cu propulsie nucleară Poseidon, descrisă drept „arma apocalipsei”. Totul a început duminică, 27 octombrie, […]
08:40
Grindeanu a „înfrânt” din nou: Oana Gheorghiu va depune joi la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, jurământul ca vicepremier, în ciuda opoziției disperate a PSD # Aktual24
Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” și una dintre cele mai cunoscute voci ale societății civile din România, depune astăzi jurământul de învestitură în funcția de viceprim-ministru. Ceremonia va avea loc joci la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui României, Nicușor Dan, și a premierului Ilie Bolojan, transmite Digi24. Numirea acesteia a […]
08:20
Iranul îşi intensifică programul de producere a rachetelor balistice, primind componente din China, în pofida sancţiunilor ONU # Aktual24
Iranul şi-ar fi accelerat dezvoltarea programului de rachete balistice, în ciuda reimpunerii sancţiunilor ONU, primind componente esenţiale din China, potrivit unei investigaţii publicate de CNN. Surse din serviciile europene de informaţii susţin că mai multe transporturi de perclorat de sodiu – un compus folosit la producerea combustibilului solid – au fost livrate recent către Iran. […]
08:10
Atac ucrainean cu drone asupra Moscovei: mai multe aeroporturi din capitala Rusiei şi-au suspendat temporar operaţiunile # Aktual24
Capitala Rusiei a fost ţinta unui nou atac ucrainean cu drone în noaptea de miercuri spre joi. Potrivit autorităţilor locale şi surselor citate de agenţia UNN, șase drone ar fi fost doborâte de sistemele de apărare aeriană, iar traficul aerian a fost parţial suspendat pe mai multe aeroporturi importante, inclusiv Vnukovo şi Domodedovo. Primarul Moscovei, […]
07:50
Mai multe organizații civice organizează un marș prin București, la zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv: „Corupţia încă ucide în România” # Aktual24
Zece ani au trecut de la incendiul care a zguduit România, dar rănile nu s-au vindecat. Joi seară, sute de oameni sunt aşteptaţi să participe la un marş comemorativ în Bucureşti, organizat de mai multe grupuri civice, pentru a marca un deceniu de la tragedia din Clubul Colectiv, în urma căreia 65 de persoane şi-au […]
07:40
Presedintii SUA si Chinei au început discuţiile bilaterale la Busan: „Este o mare onoare să fiu aici cu prietenul meu”, a spus Donald Trump # Aktual24
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi liderul chinez Xi Jinping s-au întâlnit joi dimineaţă în oraşul sud-coreean Busan, marcând prima lor întrevedere faţă în faţă după o pauză de şase ani. Negocierile, care au loc în marja summitului APEC 2025, au ca obiectiv relansarea dialogului dintre cele două mari puteri şi atingerea unor acorduri „importante” […]
07:20
Consiliul Europei a recomandat României să pună în aplicare un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli # Aktual24
Comisia Europeană împotriva Rasismului și a Intoleranței (ECRI) recomandă României, într-un raport publicat joi, să pună în aplicare un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli și să colecteze date defalcate pe gen privind astfel de incidente, inclusiv cu privire la motivele hărțuirii. Acest organism de combatere a rasismului al Consiliului […]
07:10
Președintele Franței, Emmanuel Macron, vrea să impună o reglementare mai strictă pentru rețelele de socializare, folosite de ruși pentru a destabiliza Europa # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a cerut miercuri o ”agendă mult mai puternică de protecție și reglementare în Europa” în fața ingerințelor străine prin intermediul rețelelor de socializare și a derivelor în materie de informații pe aceste platforme. ”Prostia noastră în asta constă. Ele sunt platforme care sunt făcute pentru a vinde publicitate individualizată”, a spus […]
Acum 24 ore
00:10
Distrigaz Rețele Sud, desemnată suspectă în dosarul exploziei din București. Trei persoane au fost reținute # Aktual24
Trei persoane au fost reţinute după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, au declarat, miercuri seară, surse judiciare citate de news.ro. Oficial, până la ora transmiterii acestei ştiri, Pachetul Curţii de Apel Bucureşti nu a anunţat date despre persoanele reţinute şi care a fost implicarea […]
29 octombrie 2025
23:40
Dominic Fritz îl arde pe Grindeanu: ”Numirea Oanei Gheorghiu este și un semnal important că totuşi în această ţară încă poţi să spui ce gândeşti” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier o alegere „foarte bună” şi „un semnal important că în România poţi să spui ceea ce gândeşti. Fritz a făcut aceste declaraţii în contextul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut premierului să retragă această propunere, pentru a „nu compromite relaţia cu Statele Unite […]
23:40
Ciucu îl dă de gol pe Grindeanu: „Grindeanu știa dinainte de retragerea trupelor americane și a folosit politicianist informația” # Aktual24
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat miercuri seară, la Digi24, că liderul PSD, Sorin Grindeanu, avea deja informația privind retragerea parțială a trupelor americane din România și a folosit-o „în mod politicianist” pentru a ataca Guvernul și a lega subiectul de numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier. „Eu știu sau cred că domnul Grindeanu avea cunoștințe […]
23:30
Grindeanu, nou atac politicianist la adresa Oanei Gheorghiu. Îi cere și lui Bolojan să se prezinte cu explicații în fața Parlamentului # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a lansat joi noapte un nou atac la adresa Oanei Gheorghiu în contextul în care SUA au anunțat că își retrag o parte dintre trupele din România. De asemenea, Grindeanu i-a vizat și pe premierul Bolojan și pe miniștrii USR. ”Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un […]
23:00
Fostul rege Juan Carlos al Spaniei publică o nouă carte de memorii. Despre averea sa nedeclarată spune că „a fost un cadou pe care nu am știut cum să-l refuz. O greșeală gravă” # Aktual24
Juan Carlos de Borbón, care a domnit ca rege al Spaniei timp de aproape 39 de ani, este din nou în atenția publicului cu doar câteva săptămâni înainte de cea de-a 50-a aniversare a monarhiei spaniole. Fostul monarh a decis să acorde câteva interviuri presei franceze pentru a-și promova noua carte de memorii, „Juan Carlos […]
22:40
Doi bărbați arestați în legătură cu furtul de la Muzeul Luvru de acum două săptămâni și-au „recunoscut parțial” implicarea în jaf, potrivit oficialilor. Cei doi aflați în arest sunt suspectați că au folosit uneltele electrice pentru a intra în galeria Apollo. Obiecte în valoare de 88 de milioane de euro au fost furate din cel […]
22:20
Uraganul Melissa a străbătut Caraibele și a ajuns în Cuba, lăsând în urmă părți din Jamaica devastate și afectate de vânturi puternice și precipitații extreme. Efectele uraganului s-au resimțit în întreaga regiune, chiar și în țări care nu se aflau direct în calea sa. În Haiti, locuitorii unui oraș mic deplângeau moartea a 25 de […]
21:50
Poliția elenă sporește măsurile de securitate în două porturi după protestele împotriva unei nave de croazieră israeliene # Aktual24
Autoritățile grecești au intensificat securitatea în două porturi, în încercarea de a ține protestatarii departe de un vas de croazieră care transporta turiști israelieni într-un tur de 11 zile în jurul Mediteranei. Măsurile luate la Patras și Katakolo din Peloponez au urmat demonstrațiilor de la acostarea MS Crown Iris la Kalamata la începutul acestei săptămâni. […]
21:30
Germania analizează naționalizarea filialei producătorului rus de petrol Rosneft după sancțiunile impuse de Trump # Aktual24
Sancțiunile SUA impuse producătorului rus de petrol Rosneft au reaprins în Germania discuțiile despre naționalizarea afacerilor companiei de acolo, inclusiv o rafinărie de care Berlinul depinde pentru cea mai mare parte a combustibilului său, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu discuțiile. Situația evidențiază rețeaua complexă care leagă Germania de Rusia, care a furnizat […]
21:10
Israelul ucide peste 100 de persoane în atacuri asupra Fâșiei Gaza după moartea unui soldat, dar afirmă că susține în continuare încetarea focului # Aktual24
Israelul a declarat miercuri că este încă angajat să respecte armistițiul susținut de SUA în Gaza, în ciuda atacurilor asupra enclavei ca represalii pentru moartea unui soldat israelian, care au dus la moartea a 104 persoane, potrivit autorităților sanitare din Gaza. Chiar dacă armata a afirmat că intenționează în continuare să mențină armistițiul, a anunțat […]
