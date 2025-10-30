Autostrada „Unirii” A8: Contract de aproape un miliard de euro pentru primul tronson spre Iași / Cine sunt constructorii și când va fi gata
HotNews.ro, 30 octombrie 2025 17:20
Primul tronson al Autostrăzii ,,Unirii” A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni a fost atribuit unei asocieri de constructori pe aproape 1 miliard de euro. Tronsonul de la Tg. Neamț (Moțca) la Tg. Frumos are o lungime de 27…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
17:30
România se întoarce la Eurovision, după ce a lipsit în ultimii doi ani. Decizia luată de TVR # HotNews.ro
Țara noastră va participa din nou la Eurovision, scrie joi Pagina de Media, precizând că decizia a fost luată în cursul zilei de către Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice (TVR), care a votat reîntoarcerea…
17:30
MAI vrea să cumpere un avion pentru supravegherea frontierei. Achiziția, de peste 26 milioane de euro, esențială după aderarea la Schengen # HotNews.ro
Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vrea să cumpere un avion care să fie folosit la supravegherea aeriană a frontierei de stat, dar și pentru misiuni Frontex de monitorizare a granițelor externe…
17:30
Kamala Harris a dezvăluit într-un nou interviu momentul în care Joe Biden a „dezamăgit-o profund” și de ce are o relație „complicată” cu el # HotNews.ro
Fosta vicepreședintă americană Kamala Harris a declarat într-un nou interviu făcut public joi că o convorbire telefonică frustrantă cu Joe Biden, înainte de dezbaterea ei electorală cu Donald Trump pentru alegerile din noiembrie anul trecut,…
Acum 30 minute
17:20
Autostrada „Unirii” A8: Contract de aproape un miliard de euro pentru primul tronson spre Iași / Cine sunt constructorii și când va fi gata # HotNews.ro
Primul tronson al Autostrăzii ,,Unirii” A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni a fost atribuit unei asocieri de constructori pe aproape 1 miliard de euro. Tronsonul de la Tg. Neamț (Moțca) la Tg. Frumos are o lungime de 27…
17:20
Kievul dezvăluie naționalitatea instructorului militar „european” care a spionat pentru Rusia # HotNews.ro
Regatul Unit a anunţat joi că se află în „contact strâns” cu autorităţile ucrainene, după arestarea în ziua precedentă la Kiev a unui instructor militar britanic suspectat de spionaj în favoarea Rusiei, relatează AFP, preluată…
17:10
Studiul este unul dintre primele care analizează în detaliu ce plimbare ajută mai mult la starea de sănătate, relatează New York Times și BBC
17:10
Distrigaz, pusă sub acuzare în dosarul exploziei din Rahova: Nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor # HotNews.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a…
17:10
Mutarea cu Legea Nordis făcută de PNL în conducerea Parlamentului după ce PSD l-a convocat luni pe Ilie Bolojan # HotNews.ro
După ședința Biroului Permanent (BP) al Camerei Deputaților, unde PSD și AUR au avut majoritate și au votat pentru chemarea premierului Ilie Bolojan la explicații în Parlament, a avut loc și o ședință a liderilor de…
Acum o oră
17:00
Pentru prima dată, o rezoluție a extremei drepte a fost adoptată în parlamentul Franței, o victorie simbolică importantă pentru partidul lui Le Pen # HotNews.ro
O inițiativă promovată de Adunarea Națională a fost adoptată cu o marjă mică, grație sprijinului decisiv al unor parlamentari de dreapta și de centru, dar și din cauza faptului că mulți membri ai partidului președintelui…
17:00
Reacția Kremlinului după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare americane: „Până acum, nu știam că cineva efectua teste” # HotNews.ro
Kremlinul a reacționat joi cu prudență la declarațiile președintelui Donald Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare de către Statele Unite, afirmând că Rusia „nu a efectuat teste nucleare”, dar că Moscova va urma exemplul…
17:00
Grupul ceh PPF, controlat de cea mai bogată femeie din Europa Centrală și de Est, caută noi oportunități de investiții în diverse segmente, nu doar sectorul imobiliar comercial, și este atent la proiecte care ar…
16:40
„Merge și așa”. Aproape jumătate din locuințele din România nu au făute reviziile la instalațiile de gaze / Care sunt cele mai frecvente cauze ale exploziilor # HotNews.ro
Principala cauză a exploziilor la instalațiile de gaze în ultimii ani este neglijența umană, arată o analiză făcută de Asociația Energia Inteligentă. Aproape jumătate dintre instalațiile din locuințele oamenilor nu au reviziile periodice obligatorii, după…
16:40
Riposta patronatelor din turism, după ce ministrul Miruță a vorbit despre „țepele” date clienților. ANAT: „Declarații nefondate, populiste și greșite juridic” # HotNews.ro
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) a afirmat că declaraţiile privitoare la „ţepele” din turism, făcute de către ministrul Economiei şi Turismului, Radu Miruţă, sunt „nefondate, populiste şi greşite juridic”. Afirmația vine…
Acum 2 ore
16:30
Polonia a trimis avioane de vânătoare MiG-29 deasupra Mării Baltice, pentru a intercepta o aeronavă rusească de spionaj care zbura cu transponderul oprit # HotNews.ro
Avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au interceptat joi o aeronavă rusească de recunoaștere deasupra Mării Baltice, în al doilea incident de acest gen din cursul săptămânii, a anunțat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, potrivit…
16:20
Legora, o companie suedeză de inteligență artificială care se ocupă de sarcinile juridice repetitive, a ajuns să fie evaluată de 1,8 miliarde dolari, după o rundă de finanțare de 150 milioane dolari. În urmă cu…
16:00
CFR Cluj a anunțat, joi, că Daniel Pancu a fost instalat în funcția de antrenor al echipei din Gruia. Vicecampioana României a ratat în acest sezon calificarea în faza principală a unei competiții europene, iar…
15:50
Reacția lui Sorin Grindeanu după ce PSD l-a chemat pe premierul Bolojan să dea explicații în Parlament: „Mă aştept şi la un plan concret” # HotNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, după ce PSD l-a chemat pe premier luni, în Parlament, la „Ora Prim-ministrului”, pe tema retragerii de trupe SUA din România, că aşteaptă să explice românilor de…
15:40
După ani și ani de creștere nesustenabilă, deficitele gemene (fiscal și comercial) înregistrate de România în 2024 au ajuns ambele în zona pragului de 10%, record comparativ cu orice țară din UE. Toate acestea anunțau…
15:40
Cristian Tudor Popescu, după învestirea Oanei Gheorghiu: „Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți” # HotNews.ro
Oana Gheorghiu, proaspăt instalată în funcția ce vicepremier al țării, reprezintă „un risc de securitate” pentru PSD, remarcă gazetarul Cristian Tudor Popescu, într-un nou mesaj postat pe pagina sa de Facebook în care o laudă…
15:40
Polymarket, interzis în România. Platforma permitea pariuri privind câștigătorii în alegeri. ONJN: Peste 600 de milioane de dolari în tranzacții la prezidențiale din România # HotNews.ro
Polymarket a fost adăugat pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, anunță joi Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc într-un comunicat de presă. ONJN motivează…
Acum 4 ore
15:30
„Câteodată trebuie să-i lași să se lupte”. Trump anunță ce a discutat cu Xi Jinping pe tema războiului din Ucraina # HotNews.ro
China și SUA colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar „uneori, trebuie să-i lași să se lupte”, a declarat președintele Donald Trump după întâlnirea cu Xi Jinping în Coreea de Sud, joi, scrie…
15:20
Reacția Ministerului Energiei, la o săptămână după sancționarea Lukoil de către SUA: Va fi demarat un proces de evaluare la comisia pentru examinarea investițiilor străine # HotNews.ro
Ministerul Energiei a transmis, joi, un comunicat de presă prin care anunță că a luat act de anunțul Lukoil privind vânzarea activelor sale. Aceasta este reacția Ministerului transmisă la o săptămână după ce SUA a…
15:10
Prima reacție din PNL după ce PSD l-a chemat pe Ilie Bolojan să dea explicații în Parlament: „E o situație ciudată. Trebuie discutat în coaliție” # HotNews.ro
Deputatul Adrian Cozma de la PNL spune că l-a surprins cererea prin care PSD îl cheamă luni în Parlament pe premierul Ilie Bolojan pentru explicații. El susține că trebuie discutat în coaliție demersul PSD, pentru…
15:10
Podul Giurgiu-Ruse, închis complet de Bulgaria pentru a continua lucrările de reparații # HotNews.ro
Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse…
15:00
Fashion Days, unul dintre cei mai mari retaileri online, începe în 31 octombrie campanie de Black Friday și promite reduceri de până la 90%, la peste 500.000 de produse. Pe 30 octombrie a început Black…
14:50
Un nou studiu a analizat câte ore trebuie să muncească abonații din 100 de țări ai platformei de streaming pentru a-și permite costul unui abonament lunar. Studiul realizat de compania specializată în cloud computing Cloudwards…
14:50
Grecia are o problemă cu apa și a anunțat un plan de 2,5 mld. euro: „Speranța nu este o strategie” # HotNews.ro
Grecia a anunțat joi un plan de măsuri în valoare de 2,5 miliarde de euro pe o perioadă de zece ani pentru a combate amenințarea lipsei de apă, în special în Atena și în regiunea…
14:50
Sorin Grindeanu, noi atacuri la adresa lui Bolojan: „De o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză” # HotNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat din nou pe premierul Ilie Bolojan pe tema legii de modificare a pensiilor magistraților, respinsă de Curtea Constituțională din motive de procedură. Grindeanu reproșează că, în loc să caute soluții…
14:30
Soarta frumoaselor clădiri neoromânești care au adăpostit Căminele de Ucenici din Bucureștiul interbelic. Unde și cum învățau adolescenții o meserie # HotNews.ro
Puțini bucureșteni știu că unele din cele mai importante clădiri neoromânești din Micul Paris, în care funcționează în prezent Școala Gimnazială Ferdinand, Muzeul Național al Literaturii și unul din sediile S.N.S.P.A, au fost ridicate special…
14:30
Șoferii amendați în trafic scapă de cozile la ghișee: Reguli simplificate la plata amenzilor, aprobate de Guvern # HotNews.ro
Guvernul a aprobat joi un act normativ care reglementează, în sistem pilot, proceduri menite să simplifice achitarea amenzilor aplicate în trafic de agenții de poliție. Astfel, amenzile contravenționale vor putea fi achitate prin: Cum se…
14:20
Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei vor fi readuse în țară și înhumate la Iași. Primarul Chirica: Va fi un ceremonial pentru un șef de stat # HotNews.ro
Rămăşiţele pământeşti ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi readuse în ţară şi înhumate lângă Palatul Culturii, a declarat, pentru Agepres, primarul Mihai Chirica. Potrivit sursei citate, demersurile de repatriere a…
14:10
Grindeanu spune că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu: Nu mi-am schimbat punctul de vedere # HotNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, își menține criticile la adresa Oanei Gheorghiu, care a depus joi jurământul pentru funcția de vicepremier. Grindeanu a spus că n-a fost invitat la ceremonie, precizând că n-are „absolut nimic cu…
14:10
IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată # HotNews.ro
Consecvent misiunii sale de a construi un viitor fără fum, IQOS – sistemul de încălzire a tutunului numărul 1 la nivel global1 – a lansat la Milano, în cadrul evenimentului Sensorium Worlds, o nouă colecție…
14:00
Partidul Social Democrat (PSD) vrea să îl cheme luni, 3 noiembrie, pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, la Ora Guvernului. Solicitarea urmează să fie discutată de la ora 14:00 într-o ședință a conducerii Camerei Deputaților.…
13:50
Cazul neobișnuit al deputatului polonez de extremă-dreapta care a plecat din Ikea cu o tigaie, un șorț și 18 farfurii fără să plătească. Amendă pentru furt și ironii # HotNews.ro
Konrad Berkowicz și-a acceptat vinovăția în fața poliției, după ce a fost reținut de oamenii de la pază. El a explicat în același timp că totul s-a întâmplat din cauza neatenției și a grabei cu…
13:40
Liga Profesionistă de Fotbal și deținătorul de drepturi tv au operat modificări importante în programul etapei a 16-a din SuperLiga, potrivit lpf.ro. Luni nu va mai fi niciun meci, iar meciul Farul – Botoșani programat…
Acum 6 ore
13:30
10 ani de la Colectiv: România încă nu are niciun centru pentru mari arși. Țara cu 7 centre la de 8 ori mai puțini pacienți cu arsuri / Situația în alte state din Europa # HotNews.ro
Țări precum Austria, Italia sau Croația au centre unde nu numai că pot trata pacienții cu arsuri grave, dar preiau și răniți din alte țări. La 10 ani de la tragedia din Colectiv, România nu…
13:30
Greenpeace e obligată să plătească unei companii energetice despăgubiri de aproape 350 de milioane de dolari, după ce un judecător a redus suma decisă de juriu # HotNews.ro
Un judecător din Statele Unite a redus miercuri la aproape jumătate despăgubirile în valoare de 667 de milioane de dolari acordate de un juriu împotriva organizației ecologiste Greenpeace, din cauza rolului său în protestele față…
13:20
Tragerile LOTO de joi, 30 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,78 milioane de euro # HotNews.ro
Joi, 30 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 26 octombrie, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare…
13:20
Ce active are Lukoil în străinătate în afară de România. Printre ele, giganticul câmp petrolifer West Qurna 2 și cea mai mare rafinărie din Balcani # HotNews.ro
Gigantul energetic rus Lukoil, care a spus joi că dimineață a acceptat oferta Gunvor Group pentru activele sale din străinătate, are dețineri internaționale importante în țări precum Irak, Bulgaria și România. Lukoil, a doua cea…
13:10
VIDEO Andrei Găluţ, solistul trupei „Goodbye to Gravity”, prima apariție publică la 10 ani de la Colectiv # HotNews.ro
Andrei Găluț, solistul „Goodbye to Gravity”, alături de 10 supraviețuitori muzicieni ai incendiului de la Clubul Colectiv, lansează „The Memento Project” un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu.…
12:50
Îmbrânceli între jandarmi și susținătorii lui Călin Georgescu în fața Tribunalului București. Două persoane, ridicate – VIDEO # HotNews.ro
Incidentele au avut loc în fața Tribunalului București care decide astăzi dacă prelungește măsura controlului judiciar pe numele lu Călin Georgescu. Potrivit imaginilor distribuite de Antena 3 și știripesurse.ro, un bărbat este ridicat și scos…
12:40
Polonia tocmai a fost informată că SUA își mențin toți militarii acolo, după retragerea parțială din România. Varșovia are o explicație pentru această decizie # HotNews.ro
„Suntem diferiți de unii dintre aliații noștri”, a declarat ministrul Apărării de la Varșovia, explicând sprijinul pentru prezența forțelor americane în Polonia, scriu Kyiv Post și Polskie Radio. Polonia a primit confirmarea că Statele Unite…
12:40
Viktor Orban se întâlnește cu Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie. Despre ce vor discuta # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie. După întâlnire, va avea loc o conferință de presă publică în Biroul Oval, a anunțat joi guvernul…
12:30
Alegerile pentru primăria Capitalei: Cu cât vor fi plătiți membrii comisiilor electorale la scrutinul din 7 decembrie / Proiect pilot pentru alegătorii cu dizabilități de vedere # HotNews.ro
Guvernul vrea să aprobe joi prin ordonanță de urgență unele măsuri și cheltuieli pentru organizarea alegerilor pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din alte 12 localități, care…
12:30
Gata cu Elsa și cu vrăjitoarele! Anul acesta, de Halloween, toate fetele vor să fie Rumi, din K‑Pop Demon Hunters. Cine e personajul care a înnebunit întreaga planetă? # HotNews.ro
Se apropie Halloweeen-ul, iar cine are în casă fani ai filmului de animație care a cucerit în ultimele luni planeta, K‑Pop Demon Hunters, se dă peste cap să găsească ori să improvizeze ținuta potrivită. Ce…
12:20
Bilanțul atacului aerian uriaș contra Ucrainei: Aproape 80 de rachete și drone au lovit direct, antiaeriana aproape neputincioasă în fața Kinjal și Iskander. Câte au lansat în total rușii # HotNews.ro
Rusia a desfășurat în noaptea de miercuri spre joi un masiv atac aerian combinat cu peste 700 de drone și rachete, dintre care mai multe zeci și-au atins țintele, potrivit forțelor aeriene ucrainene. „În multe…
12:20
Talibanii revin la masa negocierilor după ce au fost amenințați cu „nimicirea” de puterea nucleară cu care se învecinează # HotNews.ro
Afganistan și Pakistan vor relua discuțiile de pace la Istanbul, au declarat joi pentru Reuters trei surse familiare cu situația, la o zi după ce Islamabadul anunțase că negocierile eșuaseră și i-a amenințat pe talibani…
12:00
Horațiu Potra a cerut să se întoarcă în România: „S-a semnat un acord să se întoarcă, urmează în țară să fie luat în custodia poliției” # HotNews.ro
Horațiu Potra, vizat în România de un mandat de arestare preventivă într-un dosar de infracțiuni la ordinea constituțională, a cerut să fie repatriat din Dubai în România, a declarat avocatul său, Șerban Moga pentru HotNews.…
11:50
Cetatea medievală se transformă într-un tărâm al legendelor și al magiei, la prima ediție a festivalului „Halloween în Cetate”. Spectacol unic de video mapping pe unele dintre cele mai frumoase clădiri istorice din Europa. Cetatea…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.