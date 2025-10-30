Cum se construiește Sagrada Familia
Euractiv.ro, 30 octombrie 2025 17:20
Joi a fost amplasată prima parte a crucii turnului lui Isus Hristos din Sagrada Família, semnalând începutul fazei finale de construcție a acestui turn central al bisericii.
Acum 30 minute
17:20
Acum 2 ore
16:20
Guvernul ministerlor de Finanțe, Interne și Dezvoltare a adoptat joi normele de aplicare a Legii nr. 203/2018 privind plata amenzilor contravenționale
Acum 4 ore
15:20
Județul Cluj a pus în funcțiune, joi, prima stație de tratare a deșeurilor municipale prin dezintegrare moleculară din România, o instalație care promite să transforme o parte semnificativă din gunoiul menajer rezidual în energie electrică.
15:00
Statele Unite au impus sancțiuni majore împotriva principalelor companii petroliere rusești Rosneft și LukOil în data de 22 octombrie 2025, ca răspuns la refuzul Kremlinului de a negocia încetarea războiului din Ucraina.
14:20
Vicepremiera Oana Gheorghiu: Când oamenii se unesc și contribuie la schimbare nimic nu e imposibil # Euractiv.ro
Experiența unei comunități care a demonstrat că "solidaritatea poate construi spitale trebuie dusă și în administrația publică, acolo unde se iau deciziile care ne influențează viețile", a spus noua membră a Guvernului.
14:10
Deputații PSD s-au pus pe Bolojan și îl cheamă la explicații în Parlament/ AUR a făcut același lucru # Euractiv.ro
Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților va avea loc joi a fost convocată joi, de la ora 14.00, urmată de ședința Comitetului liderilor.
13:50
13:40
DiscoverEU: 1.722 de tineri din România vor avea oportunitatea să exploreze Europa cu trenul # Euractiv.ro
A doua rundă DiscoverEU din 2025 a fost lansată joi, 30 octombrie.
Acum 6 ore
13:20
Funky Citizens recrutează observatori independenți pentru alegerile parțiale din 7 decembrie 2025 # Euractiv.ro
Organizația neguvernamentală Funky Citizens anunță deschiderea înscrierilor pentru observatorii independenți care vor monitoriza procesul electoral la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025.
12:50
Mercenarul Horațiu Potra anunță că vrea să revină "voluntar" în țară: Nu am de ce să mă ascund # Euractiv.ro
Avocații mercenarului Horațiu Potra au anunțat joi că acesta dorește să revină "voluntar" în România din Dubai, acolo unde a plecat după ce a fost pus sub acuzare în dosarul în care este judecat și pro-rusul Călin Georgescu.
12:50
Acum 8 ore
11:00
Aproape jumătate (46%) dintre părinții români plecați la muncă în străinătate își motivează decizia invocând salariul insuficient pentru familie.
10:20
În fața Venezuelei are loc cea mai mare desfășurare militară a SUA. „Nu vor sta să privească” # Euractiv.ro
Tensiunea din Caraibe continuă să rămână mare, și nu doar din cauza devastatorului uragan Melissa, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia) relatând despre desfășurările în forță ale marinei americane lângă coastele Americii de Sud.
10:10
„Nu există nicio modalitate de a o intercepta”. După Burevestnik, Putin își laudă arma Poseidon # Euractiv.ro
Vladimir Putin a anunțat miercuri că Rusia a testat o dronă subacvatică cu capacitate nucleară, Poseidon, la doar câteva zile după ce a declarat un test final reușit al rachetei de croazieră rusești cu propulsie nucleară Burevestnik.
Acum 12 ore
09:30
Portugalia aprobă modificări la Legea naționalității, îngreunând obținerea unui pașaport portughez # Euractiv.ro
Parlamentul Portugaliei a aprobat marți modificări la Legea Naționalității, îngreunând obținerea unui pașaport portughez, scrie „20 Minutos” (Spania), precizând că legea elimină acordarea automată a cetățeniei copiilor migranților născuți în țară.
09:20
Coreea de Sud a făcut tot posibilul pentru a-l întâmpina cu mare pompă pe Donald Trump miercuri, având ca temă centrală aurul, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
09:10
Un marș în memoria victimelor de la Colectiv va avea loc joi, la exact 10 ani de la incendiul care a ucis 65 de tineri în clubul bucureștean.
09:00
Serbia și UE: De ce aderarea ar putea să aibă loc abia în 2030, pe fondul rivalităților din Balcani # Euractiv.ro
Drumul Serbiei către Uniunea Europeană a început în ianuarie 2001, când partidele pro-europene au câștigat alegerile parlamentare în urma căderii lui Slobodan Milošević, în octombrie 2000, scrie „Euronews” (Italia).
09:00
Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut miercuri că nu poate candida pentru un al treilea mandat, deoarece Constituția interzice acest lucru, spunând: „Este o rușine”, scrie „El Periodico” (Spania).
08:50
Președintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, întrebat de jurnaliști la bordul avionului Air Force One.
07:10
Având în vedere că Donald Trump a închis robinetul ajutorului american, europenii trebuie să își intensifice eforturile. Datorită banilor rusești, au mijloacele necesare pentru a face acest lucru, scrie Eric Chol în „L'Express” (Franța).
Acum 24 ore
21:30
Republicani din Congres se opun deciziei Pentagonului de a reduce prezența trupelor SUA în România # Euractiv.ro
”Decizia transmite un semnal greșit către Rusia”, spun șefii republicani ai comisiilor de apărare din Congres, într-o declarație comună.
21:10
Grindeanu, după retragerea de soldați SUA: Preocupare a lui Bolojan, desemnarea vicepremierului # Euractiv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac la adresa Guvernului și a Ministerului de Externe după anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, spunând că decizia "ridică întrebări serioase".
18:40
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri seara decretul de numire în funcția de viceprim-ministru a Oanei Gheorghiu.
18:30
Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a discutat astăzi despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan.
18:00
Cum îi ajută pe cercetători Actul Delegat privind accesul la date, intrat miercuri în vigoare # Euractiv.ro
Actul Delegat privind accesul la date stabilește cadrul legal prin care cercetătorii acreditați vor putea solicita acces la date non-publice de la platformele online foarte mari și motoarele online de căutare foarte mari.
Ieri
17:30
”Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate își va reloca trupele, conform programului, înapoi la unitatea sa de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită”, anunță Departamentul de Război, precizând că decizia este parte a procesului prin care secret
16:00
Ambasadorul SUA la NATO: Statele Unite rămân angajate față de România, un partener strategic vital # Euractiv.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a subliniat miercuri că prezența americană "solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry".
15:40
Miercuri, 29 octombrie, a avut loc protestul împotrivaa măsurilor de austeritate ale guvernului Bolojan, organizat de sindicatele din sectorul public. În jur de 20.000 de participanți au fost prezenți.
13:10
România pregătește introducerea femicidului în lege: fapta, pedepsită cu închisoare pe viață # Euractiv.ro
Un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea femicidelor și a violențelor care le preced și care introduce pentru prima dată în legislația românească conceptul de femicid a fost depus în Parlament.
13:00
Nicușor Dan: Prezența trupelor SUA din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan susține că, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.
12:30
Reducerea prezenței militare americane în Europa, anunțată miercuri de România, este o "ajustare", a declarat un oficial NATO, potrivit Agerpres.
12:00
La începutul lunii aprilie 2025, experții avertizau că o astfel de decizie ar crea îngrijorări în rândul aliaților din NATO și l-ar încuraja pe președintele rus Vladimir Putin, relata NBC News.
11:30
Prototipuri de drone militare realizate de Carfil Brașov și o firmă din SUA, testate cu succes # Euractiv.ro
Primele două prototipuri de drone militare - Cuda și Sirin - realizate de Carfil Brașov, filială a Companiei Naționale Romarm, în colaborare cu producătorul american Periscope Aviation, au fost testate cu succes în poligonul uzinei.
11:10
De Black Friday, românii se orientează din ce în ce mai mult către cumpărături din marketplace-uri online precum eMAG sau Altex, unde mizează pe cele mai bune reduceri.
10:40
MApN: România si Aliații, informați de decizia SUA privind redimensionarea trupelor din Europa # Euractiv.ro
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.
10:40
Oana Gheorghiu, replică pentru Grindeanu: Comentariile și postările mele - opinii personale # Euractiv.ro
Oana Gheorghiu, co-fondatoare și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață, propusă pentru funcția de viceprim-ministru a venit miercuri cu o replică pentru Sorin Grindeanu, care a criticat nominalizarea ei pentru funcție de către Ilie Bolojan.
10:10
Lagarde, aflată la Florența pentru reuniunea BCE, spune că orașul inspiră optimism, dar subliniază că prețurile alimentelor rămân ridicate și trebuie monitorizate în continuare pentru a asigura o scădere sustenabilă, informează „RAI News” (Italia).
10:00
Ascensiunea AfD este rezultatul unui eșec profund al establishment-ului politic, scrie Henry Donovan, jurnalist anglo-german stabilit la Berlin, pentru „The Spectator” (Marea Britanie).
09:20
Atunci când vă imaginați presa într-un regim dictatorial vă gândiți probabil la ceva anost și tern. Poate la programul TV din URSS, proslăvind recolta anuală. Poate la fotografii neclare din ziare cu Președintele Mao ori Generalul Pinochet.
09:10
ONU denunță „vânătoarea de oameni” cu drone rusești pentru a forța exodul civililor din Ucraina # Euractiv.ro
Raportul denunță bombardarea locuințelor, ambulanțelor și centrelor de ajutor umanitar, dar și folosirea camerelor de filmat de pe aeronavele fără pilot pentru a-i urmări pe cei care încearcă să fugă din orașele ocupate, notează „Infobae” (Spania).
08:50
După ce naționalistul Andrej Babis a câștigat alegerile din Republica Cehă, Budapesta lucrează împreună cu Bratislava și Praga la o axă anti-ucraineană, informează ANSA (Italia).
08:50
Americanii își îndreaptă atenția spre emisfera vestică și regiunea indo-pacifică, ridicând semne de întrebare cu privire la angajamentul Americii de a-l descuraja pe Putin în regiunea Mării Negre, scrie publicația ucraineană.
08:40
Întâlnirea călduroasă dintre Matteo Salvini și Viktor Orbán de la Ministerul Transporturilor a durat o oră, timp în care cei doi lideri au făcut un un bilanț al situației internaționale, informează ANSA (Italia).
08:30
În Ungaria Orban e cu spatele la zid după sancțiunile americane impuse petrolului rusesc # Euractiv.ro
Măsurile luate de SUA împotriva Lukoil și Rosneft îngrijorează în mod special Ungaria, care importă până la 90% din țițeiul său din Rusia. Guvernul se teme de creșterea vertiginosă a prețurilor și de penurie, fără această resursă tot mai fragilă.
08:20
Zelenski spune că are nevoie de Europa pentru a lupta împotriva rușilor încă doi sau trei ani # Euractiv.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de sprijin financiar european pentru a continua lupta împotriva forțelor rusești încă doi sau trei ani, scrie „France 24” (Franța).
08:10
Lovit puternic de sancțiunile americane, gigantul petrolier rus își vinde activele din străinătate. Lichidarea implică mai multe rafinării și peste 2.400 de benzinării din circa zece țări, scrie „Courrier International” (Franța).
08:00
Trump se înțelege cu premierul nipon pe teme legate de baseball și de carnea de vită americană # Euractiv.ro
La Tokyo președintele și premierul japonez, doamna Sanae Takaishi, s-au felicitat reciproc, dar nu au semnalat nicio tentativă majoră vizând soluționarea actualelor probleme comerciale dintre cele două țări, constată „The New York Times” (SUA).
28 octombrie 2025
23:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață.
21:20
Oana Țoiu a discutat cu omologul israelian despre oportunități de cooperare în diverse domenii # Euractiv.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit marți cu omologul său din Statul Israel, Gideon Sa’ar, cu ocazia vizitei oficiale a acestuia la București.
