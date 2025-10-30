Japonezii de la Mazda șochează la Tokyo cu un coupe „electric-rotativ” cu autonomie de 800 km

Newsweek.ro, 30 octombrie 2025 17:20

Mazda a prezentat la Salonul Mobilității de la Tokyo 2025 un coupe în patru uși și cu patru locuri c...

Acum 30 minute
17:20
17:20
Amenzi de 1500 lei pentru cei care se plimbă cu trotineta electrică prin Buzău. Care sunt locurile? Newsweek.ro
Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia tr...
17:10
Bulgaria a anunţat închiderea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse. Ce trebuie să știe șoferii? Newsweek.ro
Bulgaria anunţat închiderea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, în perioada 4 - 5 noiembrie, ca urmar...
Acum o oră
17:00
Sorin Grindeanu confirmă că a fost omis la ceremonia de depunere a jurământului Oanei Gheorghiu Newsweek.ro
Sorin Grindeanu confirmă că a fost omis la ceremonia de depunere a jurământului Oanei Gheorghiu. Pre...
16:50
Locuitorii din Sectorul 1 au rămas fără gaze după ce Distrigaz a oprit furnizarea. Cât va dura Newsweek.ro
Locuitorii din Sectorul 1 au rămas fără gaze după ce Distrigaz a oprit furnizarea. Cât va dura avari...
16:40
India pregătește cel mai greu satelit din istorie și ar putea trimite un astronaut pe orbită în 2027 Newsweek.ro
India pregătește cel mai greu satelit din istorie și ar putea trimite un astronaut pe orbită în 2027...
Acum 2 ore
16:30
Interlopii Vulpea, Cowboy și Mogli obligați să plătească 500.000 de lei către Vamă. Cu ce se ocupau Newsweek.ro
Interlopii Vulpea, Cowboy, Mogli și Bârzoi au fost condamnați la închisoare, dar trebuie să plăească...
16:20
Rușii de la Lukoil pleacă din România. Vând tot! Cine cumpără, însă, e „tovarăș” cu Putin Newsweek.ro
Gigantul petrolier rus Lukoil a anunțat că își vinde toate operațiunile sale internaționale, inclusi...
16:20
România ia un împrumut de 1 miliard de euro pentru autostrada Sibiu-Pitești. Semnat primul contract Newsweek.ro
România ia un împrumut de 1 miliard de euro pentru autostrada Sibiu-Pitești. Primul contract a fost ...
16:10
Rusia amenință SUA cu rachete Sarmat. Vin de la Polul Sud cu 15 focoase nucleare pe ținte separate Newsweek.ro
Rusia a afirmat că RS-28 Sarmat ar trebui „să intre în curând în luptă” și că poate ataca Statele Un...
15:50
Veste proastă, pentru milioane de români! De la 1 noiembrie, se scumpește iar curentul. Cu cât? Newsweek.ro
Românii plătesc deja cel mai scump curent din Europa raportat la venituri, iar, de la 1 noiembrie, e...
Acum 4 ore
15:30
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai? Newsweek.ro
Vă arătăm cum afli când poți ieși la pensie în funcție de anul de nașterii. Cum știi ce vechime ai? ...
15:20
Bolojan, chemat de PSD în Parlament pentru pensii, criza energetică și retragerea trupelor SUA Newsweek.ro
PSD îl convoacă luni, 3 noiembrie, pe premierul Ilie Bolojan la „Ora Guvernului”, pentru a oferi exp...
15:20
Barometrul RetuRO: Rata de returnare a ambalajelor depășește 90% pentru a doua lună consecutiv Newsweek.ro
În luna septembrie, Sistemul de Garanție-Returnare a înregistrat o nouă evoluție pozitivă: ratele de...
15:10
VIDEO Autostrada care a costat 420.000.000 € s-a surpat din nou. A fost inaugurată acum 4 ani Newsweek.ro
Autostrada A10 Sebeș-Turda, care a costat 420.000.000 € și a fost inaugurată în noiembrie 2021, s-a ...
15:00
Aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze din țară nu au realizate verificări şi revizii Newsweek.ro
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, afirmă că aproape jumătate din...
14:40
Două avioane de vânătoare poloneze au interceptat un avion rus de spionaj deasupra Mării Baltice Newsweek.ro
Două avioane de vânătoare poloneze au interceptat un avion rus de spionaj deasupra Mării Baltice. Fo...
14:30
VIDEO Atac rusesc cu 650 de drone și rachete asupra Ucrainei. Zeci de victime, blocuri distruse Newsweek.ro
Rusia a lansat joi un atac de proporții asupra Ucrainei, folosind rachete balistice, rachete de croa...
14:30
VIDEO Viitorul mașinilor de lux ar putea să nu mai fie limuzina, ci „duba” cu 6 roți Newsweek.ro
Constructorul nipon de automobile premium Lexus șochează la Salonul Mobilității de la Tokyo 2025 rei...
14:10
Grindeanu, despre pensiile speciale: Noi, coaliţia, de o săptămână tăiem frunze la câini Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a vorbit despre reforma pensiilor speciale și a spus că nu există consens în coaliți...
14:00
Polonia a primit confirmarea că SUA nu îşi vor reduce prezenţa militară în ţară Newsweek.ro
Polonia a primit confirmarea că Statele Unite nu îşi vor reduce prezenţa militară în ţară, a declara...
13:50
Ucraina: Rusia a utilizat 650 de drone şi peste 50 de rachete în atacul din noaptea trecută Newsweek.ro
Rusia a utilizat 650 de drone şi peste 50 de rachete în atacul masiv din noaptea de miercuri spre jo...
13:40
Numerologie: Cum afli care este numărul tău norocos? Calculul matematic dezvăluit de specialiști Newsweek.ro
Numerologia te învață cum afli care este numărul tău norocos. Calculul matematic dezvăluit îți arată...
Acum 6 ore
13:30
Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: Sper să transfere experiența acumulată și în plan guvernamenta Newsweek.ro
Ilie Bolojan i-a transmis un mesaj Oanei Gheorghiu, care a depus jurământul de vicepremier: „Sper să...
13:20
Se ascut cuțitele în coaliție. PNL acuză o posibilă înțelegere PSD-AUR la alegerile din Capitală Newsweek.ro
ZIua și scandalul în coaliția de guvernare. Alegerile pentru primăria Capitalei a devenit "frontul" ...
13:00
O centrală fotovoltaică va fi construită la CET Sud Piteşti; investiţia, 27.000.000 lei Newsweek.ro
O centrală fotovoltaică va fi construită la CET Sud Piteşti, investiţia finanţată din Fondul pentru ...
12:40
Care sunt cele 4 alimente consumate și de români în care s-a găsit plumb? Cum îți aperi sănătatea? Newsweek.ro
Plumbul nu ar trebui să se regăsească în alimentele pe care le consumați, nu-i așa? Și totuși. Medic...
12:40
Potra anunță că se predă din Dubai: Nu mă ascund. Plănuia cu Georgescu o lovitură de stat în România Newsweek.ro
Mercenarul Horațiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de rusofilul Călin Georges...
12:20
Se schimbă modul în care plătești amenda. Unde ajung banii dacă incalci legea? Newsweek.ro
Guvernul va da noile norme pentru plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe aplicat...
12:10
Ce facem în weekend? La București se desfășoară cea mai mare competiție pentru roboți din Europa Newsweek.ro
Aproape 1.200 de roboți vor participa în acest weekend la cea mai mare competiție pentru roboți din ...
11:50
Un consilier local PNL, exclus din partid. Ce a descoperit DIICOT că a făcut? Newsweek.ro
Conducerea PNL Iași a decis să-l excludă din partid pe un consilier local liberal, care a fost rețin...
11:40
Călin Georgescu, atac direct la siguranța națională: &#34;Justiția română este complicele puterii&#34; Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut pe față de Rusia la alegerile prezidențiale din România, a...
Acum 8 ore
11:30
La 10 ani de la Colectiv, România nu are încă niciun centru specializat pentru marii arși Newsweek.ro
Astăzi, 30 octombrie, se împlinesc 10 ani de la tragedia de la Clubul Colectiv, în care 65 de tineri...
11:20
O lege care ar fi crescut 1.000.000 de pensii respinsă în Parlament. Ce bani pierd pensionarii? Newsweek.ro
O perioadă de muncă nu este luată deloc în considerare la pensie. Nici ca bani, nici ca vechime. O l...
11:20
Călin Georgescu, la Tribunalul București. Contestă controlul judiciar. Riscă 20 de ani de închisoare Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut pe față de Rusia la alegerile prezidențiale din România, a...
11:10
Populiștii de extremă dreapta, în cădere liberă în Olanda. Alegerile, câștigate de centriștii D66 Newsweek.ro
Partidul liderului populist de extremă dreapta Geert Wilders a pierdut puternic din popularitate în ...
11:00
Sfaturi esențiale de la Poliție pentru prevenirea fraudelor online de Black Friday: „Nu faceți așa”” Newsweek.ro
În perioada redcuerilor, infractorii cibernetici profită de interesul crescut pentru cumpărături și ...
10:50
Accident cu mașina Poliției. Autospeciala s-a izbit de o mașină condusă de o tânără Newsweek.ro
O mașină de poliție a fost implicată într-un accident pe un drum județean. Autospeciala a intrat înt...
10:50
Noi arestări în cazul furtului de la Luvru. Bijuteriile nu au fost găsite Newsweek.ro
Alte cinci persoane au fost arestate în cazul furtului de la Luvru, Paris, Franța. Bijuteriile nu au...
10:30
VIDEO Oana Gheorghiu, numită în funcția de vicepremier. A depus jurământul la Palatul Cotroceni Newsweek.ro
Oana Gheorghiu a depus jurământul la Palatul Cotroceni pentru funcția de vicepremier în Guvern, pe l...
10:30
Explicația unui expert în energie, după explozia din Rahova. „Puțini știu cum să reacționeze” Newsweek.ro
Explozia din Rahova ar fi putut fi prevenită? Este o întrrebare la care puțini știu să răspundă. Dum...
10:20
Incidente la Catedrala Națională. Pelerinii au rupt rândurile. Reacția Jandarmeriei Newsweek.ro
Un incident a avut loc la Catedrala Națională din București, joi dimineață. Pelerinii furioși au rup...
10:10
Românii din Germania, alertați de o serie de escrocherii bancare Ce mesaje primesc? Newsweek.ro
Un val de escrocherii îi pune în alertă pe românii din Germania. Mesaje care par să vină de la băni ...
10:00
VIDEO Explozii masive la Moscova, după un nou atac cu drone. Aeroporturile ruse, paralizate Newsweek.ro
Moscova a fost din nou ținta unui asediu al dronelor ucrainene în noaptea de miercuri spre joi. Mai ...
09:50
Îl trădează Xi pe Putin? Trump scade taxele pentru China și spune că vor „colabora” pentru Ucraina Newsweek.ro
După ce președintele american și omologul său chinez s-au întâlnit față în față în Coreea de Sud, Tr...
09:40
Incendiu puternic la o casă din Sectorul 2. Focul riscă să se extindă la clădirile vecine Newsweek.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit joi dimineață la o casă din Sectorul 2 al Bucureștiului, pe strad...
Acum 12 ore
09:30
Care construcții vor putea fi ridicate fără autorizație? Vei avea nevoie doar de un proiect tehnic Newsweek.ro
Anumite construcții, precum casele mici din mediul rural, anexe gospodărești sau sere, ar putea fi r...
09:20
Consiliul Europei cere României să monitorizeze incidentele rasiste și anti-LGBT în școli Newsweek.ro
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) solicită României, într-un nou raport,...
09:10
Putin a ordonat teste nucleare, primele în 35 ani. Putin și China sunt o amenințare prea mare Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a ordonat miercuri Pentagonului să înceapă testele cu arme nucleare. Trump...
08:50
Ciprian Ciucu anunță cât vor fi pensiile speciale. „Altfel, trebuie majorate 4.600.000 de pensii” Newsweek.ro
Candidatul PNl la primărie Ciprian Ciucu a susținut că pensiile speciale din România sunt cele mai m...
