VIDEO: Cine este rege în off-road? Duel între Arctic Trucks Toyota Land Cruiser AT37 și ...

11:50

Înainte, toate aceste versiuni M, dar care nu sunt M pur-sânge, aveau și sufixul "i". De exemplu, M235i. Nu mai este cazul, pentru că BMW a ales să păstreze această literă numai pentru modelele pur electrice. Așadar, de aici numele M235. Cea mai puternică versiune a Seriei 2 Gran Coupe este printre ultimele care nu integrează nicio formă de electrificare. Nici măcar un sistem mild-hybrid. Sub capotă ai un motor de 2.0 litri turbo, pe benzină, care oferă 300 de cai putere între 5.750 și 6.500 de...