Cei doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, suspectați de ucidere din culpă, au fost plasați sub control judiciar

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, actual președinte al Camerei Deputaților, afirmă că atunci „când vorbim despre securitatea României primul nostru obiectiv trebuie să fie întărirea armatei naționale”. Acesta precizează că „atât eu, cât și membrii PSD, credem cu tărie că trebuie să consolidăm și mai mult” colaborarea cu SUA, „verificată și testată în timp”. „Dar, acest lucru depinde în primul rând de noi, să știm care sunt obiectivele noastre și să știm cum le prezentăm astfel încât să fie îmbrățișate și de Partenerul strategic”, mai arată mesajul lui Sorin Grindeanu. El afirmă că „problema politică ține de alte aspecte pe care le-aș discuta oricând cu Președintele și Premierul”.