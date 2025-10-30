Cum arată primul elicopter fără pilot. Imagini în premieră de la primele teste
Gândul, 30 octombrie 2025 18:40
Așa arată viitorul. Dacă piloții sunt prea valoroși și greu de antrenat, americanii au ales să folosească soldații ca să controleze aeronavele. Pentru prima dată, un sergent, care nu este pilot profesionist, a planificat și executat misiuni autonome cu elicopterul Black Hawk. Acesta a folosit o tabletă ca să piloteze aeronoava pentru diferite tipuri de […]
• • •
Acum 10 minute
18:50
Gândul prezintă BEST OF „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” – vineri, 31 octombrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!”. Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
18:50
Dinamo întâlnește echipa ardeleană vineri, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa 15 a Superligii. CFR Cluj are un antrenor nou, pe Daniel Pancu, dar care va debuta după meciul cu Dinamo. La partida cu roș-albii, formația din Gruia îi va avea pe bancă pe Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban. CFR Cluj s-a […]
18:50
Cătălin Drulă se confruntă cu el însuși în lupta internă a USR pentru candidatura la Primăria București. Dezbaterea Drulă vs. Drulă are loc la ora 19:00, se anunță într-un email intern al USR # Gândul
Un email intern al USR arată că joi seară are loc o dezbatere între candidații USR din cursa internă pentru candidatura la Primăria Capitalei. În informare se arată însă că „întrucât doar Cătălin Drulă s-a înscris în această competiție internă, dezbaterea de astăzi va avea loc doar cu el”. Drulă și-a anunțat intenția de a […]
Acum 30 minute
18:40
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și în 2026 # Gândul
Pensionarii români, veteranii și văduvele de război ar putea beneficia în continuare de transport gratuit până la sfârșitul anului 2026 – sau plătit la jumătate – potrivit unui proiect de ordonanță pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor. În prezent, aceste categorii de români beneficiază de bilete de călătorie gratuite sau taloane speciale cu reducere […]
18:40
Călin Georgescu rămâne sub control JUDICIAR pentru încă 60 de zile, după ce Tribunalul București i-a respins contestația. Decizia e definitivă # Gândul
Călin Georgescu, fostul candidat independent la prezidențiale, rămâne sub control judiciar, după ce Tribunalul București a respins, joi, contestația formulată de avocații săi. Decizia este definitivă. Magistrații Tribunalului București au analizat cererea depusă de avocații lui Călin Georgescu și au decis menținerea măsurii preventive pentru încă 60 de zile, așa cum stabilise anterior Judecătoria Sectorului […]
18:40
18:30
România găzduiește, după 72 de ani, o ediție a Campionatului Mondial la tenis de masă, în Cluj-Napoca, în perioada 23 – 30 noiembrie 2025. Cluj-Napoca se pregătește să devină între 23 și 30 noiembrie 2025 capitala mondială a tenisului de masă pentru tineret. România va găzdui, pentru prima dată în istorie, prestigiosul Campionat Mondial de […]
18:30
Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidează la alegerile pentru primăria Capitalei # Gândul
Actorul George Burcea, fostul soț al cântăreței Andreea Bălan, anunță că va candida la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri. Anunțul a fost făcut de actor printr-o postare video pe Facebook de la New York. George Burcea, în vârstă de 37 de ani va fi candidatul Partidului […]
Acum o oră
18:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat legile adoptate de Rada Supremă privind prelungirea stării de război și a mobilizării — acestea au fost prelungite cu 90 de zile, până la 3 februarie 2026. Pa 15 iulie, Rada Supremă a Ucrainei a aprobat prelungirea regimului de lege marțială și a mobilizării generale cu încă 90 de […]
18:00
România, raiul sărmanilor Indochinei. „Nepalezii” își lasă gaj familiile pentru a vă aduce șaorma la geam # Gândul
Muncitorii asiatici, majoritari din Indochina, sunt esențiali pentru economia României. Ei acoperă deficitul sever de forță de muncă în domenii considerate deja indezirable pentru români. Construcții, servicii, ospitalitate, livrări/curierat. Sunt mai fericiți în România decât în Orientul Mijlociu, țările arabe, unde sunt considerați sclavi necredincioși, chiar și cei de religie islamică, umiliți și considerați marfă. […]
18:00
Bolojan, subtil la 10 ani de la Colectiv: Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor # Gândul
Ilie Bolojan a transmis un mesaj subtil la 10 ani de la Colectiv. „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave”, a anunțat premierul pe Facebook. Bolojan transmite într-un mesaj pe Facebook că: „Sunt […]
Acum 2 ore
17:50
Ionuț Moșteanu reacționează după ce GÂNDUL a relatat incidentul de la Catedrală: „Au fost peste 2.000 de militari din Armată Română” # Gândul
Ionuț Moșteanu a făcut o serie de declarații, după ce Gândul a relatat succesiunea de evenimente care a generat incidentul de la intrarea principală în Catedrala Mântuirii Neamului, când mulțimea de credincioși a forțat ușile lăcașului de cult, după ce fuseseră închise, pentru slujba militară la care a participat Sorin Moșteanu și alți membrii ai […]
17:40
FOTO. Gabi Tamaș, despre experiența ”Asia Express”. ”Singura mea TEAMĂ a fost să nu mă fac de râs” # Gândul
Gabi Tamaș, în vârstă de 41 de ani, a vorbit despre experiența ”Asia Express” 2025, de la Antena 1, unde a făcut echipă cu Dan Alexa. Gabi Tamaș este un fost fotbalist. Acesta a participat la ”Asia Express” 2025, unde a făcut echipă cu colegul și prietenul său Dan Alexa, Gabi Tamaș a făcut declarații […]
17:30
Joi, 30 octombrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 2 noiembrie 2025. La tragerile loto de duminică, 26 octombrie 2025, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare totală de peste 3.296.707,94 milioane de […]
17:30
China a fost de acord să transfere TikTok investitorilor din SUA, anunță șeful Trezoreriei americane # Gândul
Statele Unite și China au ajuns la un acord privind viitorul TikTok, iar implementarea înțelegerii este planificată pentru perioada imediat următoare. Anunțul a fost făcut de ministrul de finanțe al SUA, Scott Bessent, după întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping. Potrivit oficialului american, China a fost de acord cu transferul drepturilor de proprietate asupra […]
17:20
Avarul MISTERIOS descoperit de satelit în Pusta maghiară. Cine este de fapt călăreţul oriental căsăpit la Budapesta # Gândul
Arheologii din Ungaria au dezgropat, în apropiere de Budapesta, rămășițele unei săbii de fier rare, bijuterii și alte artefacte în mormântul vechi de 1.300 de ani al unui războinic de elită, potrivit Live Science. Sabia elegant curbată, un tip folosit în principal de războinicii călare, este ruginită, dar încă păstrează urme de decorațiuni fine pe […]
17:10
Un tânăr cioban din județul Mureș, plecat la MUNCĂ în Germania, a avut o surpriză neplăcută când a venit vorba de bani. Cu cât era plătit # Gândul
Ionuț Lazăr, un tânăr cioban din Deleni, județul Mureș, a plecat – la doar 22 de ani – la muncă în Germania, sperând la un trai mai bun. Astfel, a lăsat în urmă turma de oi și liniștea satului natal pentru a lucra în construcții. Dar, după luni de muncă grea și un salariu mic, […]
17:10
VIDEO Frank Loeffler (General Manager, Roche), la Health EU Summit 2025: „Fiecare leu cheltuit în sănătate este o investiție în viitor” # Gândul
Frank Loeffler, General Manager al Roche România, a subliniat, în cadrul Europa Connect Health EU Summit 2025, organizat de Gândul, că este esențial să evaluăm impactul inovației nu doar asupra sistemului de sănătate, ci și asupra întregii societăți. El a evidențiat că nu trebuie să privim costurile din sănătate izolat – cum ar fi prețul […]
17:00
EXCLUSIV | MEGA-REȚEA de șpagă din interiorul ANAF destructurată astăzi de DNA! 5 capi din principala structură ANTIFRAUDĂ a României s-au turnat unii pe alții. Operațiuni de flagrant în „cascadă” făcute de procurori. Firmele implicate, folosite ca „momeală” de anchetatori ca să prindă rețeaua: „Dă-ne banii înapoi” # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac încă de dimineață percheziții și audieri într-un amplu dosar de mită din interiorul ANAF, principala instituție antifraudă a României. În vizorul DNA sunt mai mulți șefi de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală, șefi de la Direcția Regională Antifraudă Fiscală București și inspectori antifraudă. Potrivit surselor Gândul, în atenția anchetei […]
Acum 4 ore
16:40
După retragerea trupelor SUA din România, Grindeanu spune: „aș fi inconștient dacă nu aș fi îngrijorat” # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în cadrul conferinței de la Mehedinți că a decis să-i cheme în Parlament, atât pe premierul Ilie Bolojan, cât și pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, dar și ministrul de Externe, Oana Țoiu, ca urmare a faptului că guvernul nu a fost transparent în privința deciziilor de retragere […]
16:40
FOTO. Ce PREMONIȚIE a avut Laura Cosoi înainte de ultima sarcină. ”După ce am născut-o pe Lara, noaptea am visat că în brațe mai aveam o fetiță” # Gândul
Laura Cosoi, în vârstă de 43 de ani, a avut o premoniție înainte de ultima sarcină. Aceasta a povestit ce s-a întâmplat. Laura Cosoi a devenit mămică pentru a doua oară în luna august a anului 2020, când a adus pe lume o fetiță care a primit numele Vera. Laura Cosoi este căsătorită cu […]
16:40
România a devenit în premieră CAMPIOANĂ europeană la șah după ce a câștigat Cupa Cluburilor Europene # Gândul
Performanță uriașă pentru sportul românesc. Clubul Superchess a câștigat Cupa Cluburilor Europene 2025, echivalentul Ligii Campionilor la fotbal. Este prima dată când o echipă din România devine campioană europeană la șah. Competiția s-a desfășurat între 19 și 25 octombrie, la Rodos, Grecia și a reunit 102 echipe în secțiunea Open și 20 în cea feminină, […]
16:40
Undă de șoc pe piața de pariuri online. Polymarket, platforma vedetă a pariurilor politice, interzisă în România # Gândul
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a decis blocarea platformei de pariuri Polymarket, unde se pariază pe rezultatele alegerilor. ONJN a decis în ședința de astăzi să includă platforma pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, conform Economedia. În perioada alegerilor prezidențiale din România, tranzacțiile […]
16:40
Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13 țări. Câte zile durează # Gândul
Cea mai lungă călătorie pe care o poți face cu trenul durează 21 de zile și străbate aproape jumătate de glob. Traseul pornește din Lagos, un oraș pitoresc de pe coasta Portugaliei, și se încheie, la mii de kilometri distanță, în metropola Singapore, o aventură care unește două continente și numeroase culturi într-o singură călătorie. […]
16:40
Cancelarul german Friedrich Merz face prima vizită oficială în Ankara și marchează o nouă abordare a Berlinului în politica externă. Merz caută un parteneriat tranzacționa cu Turcia, orientat spre consolidarea securității în Europa. Cu toate că ambele părți au ținut agendele discrete pentru această ocazie, vizita cancelarului german a semnalat încă de la început faptul […]
16:40
Cea mai rară felină din lume este fotografiată în Spania. De ce râsul iberic alb este considerat o minune a naturii # Gândul
Un tânăr fotograf amator din Spania a surprins primele imagini cu un râs iberic alb, considerat a fi una dintre cele mai rare feline mari de pe întreaga planetă. Ángel Hidalgo, în vârstă de 29 de ani, lucrează la o fabrică de materiale de construcții, dar fiecare moment liber pe care îl are îl dedică […]
16:30
Olanda ar putea avea primul PREMIER homosexual. Partidul centrist-liberal, condus de Rob Jetten, obține MAJORITATE, după numărarea a 99% din voturi # Gândul
Alegerile parlamentare din Olanda, de anula cesta, au fost luptă strânsă între partidul centrist-liberal D66, condus de Rob Jetten, și Partidul Libertății, o formațiune de dreapta, al cărei lider este Geert Wilders. După numărarea a 99% din voturi, rezultatele confirmă victoria partidului de stânga-liberal al lui Rob Jetten, deși Partidul Libertății era considerat favorit. Proiecțiile […]
16:20
Ionuț Moșteanu visează locuri de muncă și fabrici noi din banii românilor dați pe „înarmare”: „Nu vrem doar să cumpărăm RACHETE din afară” # Gândul
România cere Bruxellesului o cotă mai mare din contractele de reînarmare europeană, dar rămâne, deocamdată, în afara marilor jocuri industriale. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat într-un interviu pentru Politico că țara noastră „nu vrea doar să cumpere rachete din afară”, ci să „beneficieze de investiții directe”. „Dacă tot cheltuim banii oamenilor pentru apărare, este important […]
16:20
Test de logică | Aceste două cântărețe par identice, dar nu sunt. Identificați cele 5 diferențe! # Gândul
Abilitățile tale de observare au ajuns la nivelul următor? Încearcă acest puzzle viral de găsire a diferențelor cu o fată cântăreață. Doar fanii puzzle-urilor pot găsi toate cele 5 diferențe în 37 de secunde. Ești gata să-ți testezi concentrarea? Începe acum! Jocurile „Găsește diferențele” îți testează abilitățile de observare și memorie. Provocarea „Găsește diferențele” a […]
16:20
INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrare finalizată pe strada Posada, pentru siguranța și confortul locuitorilor (P) # Gândul
Infrastructură 5 transmite că a finalizat o nouă lucrare menită să sporească confortul locuitorilor din Sectorul 5. Este vorba despre refacerea carosabilului pe strada Posada. „Noi lucrări finalizate! Pe strada Posada, am intervenit și o nouă lucrare menită să sporească confortul locuitorilor din zonă a fost finalizată. De asemenea, desfășurăm constant lucrări în mai multe […]
16:10
Avocata lui Horațiu Potra NEAGĂ faptul că Rusia ar fi încercat să oprească extrădarea clientului său din Dubai: „Nu există nicio implicare a Rusiei” # Gândul
Avocata lui Horațiu Potra a fiului său și a nepotului acestuia neagă implicarea Rusiei în extrădarea acestuia, dar și faptul că aceștia ar avea „avocați ruși”. Afirmațiile vin la o zi după ce publicația The Guardian a precizat că cetățeni ruși, apropiați ai Kremlinului, ar încerca să oprească extrădarea lui Potra din Dubai. Christiana Mondea, […]
16:00
Daniel Pancu e oficial antrenorul CFR-ului, dar va începe munca efectiv după meciul ardelenilor de vineri cu Dinamo. La partida cu roș-albii, formația din Gruia va fi condusă de Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban. Pancu a semnat cu CFR Cluj un contract până la finalul acestui sezon, cu posibilitatea de a prelungi pentru încă doi […]
15:50
Ministrul Ciprian Şerban anunţă atribuirea contractului pentru primul tronson al A8 Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă atribuirea contractului pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni. Compania Națională de Investiții Rutiere a deliberat în favoarea Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta. Ofertă câştigătoare are o valoare de 4,76 miliarde lei, iar contractul de proiectare și execuție poate fi semnat dacă în termen de […]
15:50
Ucrainenii mănâncă ciocolată cu viermi adevăraţi. Cât costă şi cum arată desertul care a creat isterie pe internet # Gândul
O nouă variantă a celebrei ciocolate Dubai vine să-i cucerească pe iubitorii de dulciuri din Ucraina. Magazinele din ţara vecină au început să vândă batoane de ciocolată umplute cu… viermi adevăraţi. Noul desert se numește „Zhukolad” şi a creat o adevărată isterie pe rețelele de socializare. Potrivit Holod.media, batonul conține ciocolată neagră, kataifi prăjit (precum […]
15:50
Gândul.ro vă invită la o porție de râs și vă propune un banc cu renumitul Bulă. De data aceasta el își administrează un tratament. – Am mâncat 10 sarmale azi-noapte. – Atât de multe, Bulă? De ce? – Ca să nu mă doară stomacul de la medicamente. – Dar ce medicamente iei? – Picături de […]
15:40
Fuego, în vârstă de 49 de ani, a spus ce produs a scos din alimentația sa și a explicat și care a fost motivul pentru care a făcut acest lucru. Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră. Aceasta are o carieră impresionantă. Foarte iubit […]
15:30
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste” # Gândul
Neti Sandu a pregătit horoscopul pentru perioada 22 octombrie – 22 noiembrie 2025, dezvăluind influențele astrologice majore care pot modela evenimentele, deciziile și stările emoționale, dar și ce zodie se împacă cu partenerul de viață. În perioada următoare există o zodie care va da a doua șansă unui fost partener de viață, este vorba despre […]
15:20
Ce produce Guvernul României? Datorii. Ministerul Finanțelor s-a împrumutat astăzi cu 887 mil. lei de la bănci # Gândul
Ce face Ministerul Finanțelor când are nevoie de bani pentru bugetul țării? Ia cu împrumut de la bănci. Astăzi, Ministerul Finanțelor a împrumutat 887 mil. de lei printr-o licitație de titluri de stat. Din suma totatlă de 886,7 mil. lei, băncile au oferit în nume și cont propriu 800 de milioane de lei. După ce […]
15:10
Succesul va veni la tine atunci când lucrezi cu energiile de care dispui. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 31 octombrie 2025. Berbec Este posibil să existe un oarecare tumult în viața ta emoțională chiar acum. Vei simțiți o nevoie urgentă de a avea o discuție sinceră cu partenerul tău. Pot apărea […]
15:10
Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” la Capitală: Amestecă politicul cu administrația # Gândul
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu respinge afirmaţia lui Ciprian Ciucu privind un posibil blat PSD-AUR la Capitală, el arătând că, legat de Bucureşti, PSD are cel mai bun candidat, în persoana primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă şi aici nu e vorba de politică. El a mai spus că ceea ce încearcă să facă acum […]
15:10
Haosul a pus stăpânire pe Tanzania. Proteste violente au izbucnit chiar în ziua alegerilor. Aeroporturi luate cu asalt şi secţii de votare incendiate # Gândul
Manifestaţii violente au izbucnit, ieri, în mai multe oraşe din Tanzania, după ce doi contracandidați ai președintei Samia Suluhu Hassan au fost excluşi din cursa prezidențială, chiar în ziua alegerilor. Poliția a declarat stare de asediu în Dar es Salaam, un oraș cu peste șapte milioane de locuitori, iar armata a fost trimisă pe străzi. […]
15:10
Ce se mai întâmplă prin ședințele consiliilor locale: Primarul Rîmbu se relaxează, în timp ce trage cu sete, gânditor, dintr-o ţigară # Gândul
Ţigările electronice par a avea un efect calmant asupra primarului din Suceava, Vasile Rîmbu, din moment ce nu se desparte de ele nici măcar la şedinţele de consiliu local. Vasile Rîmbu a câştigat alegerile locale în 2024 cu promisiunea „Facem Suceava bine”, deşi pare că se disociază de obiectivul setat pentru oraşul pe care-l conduce. […]
15:00
Americanii anunță că NU se retrag din Polonia. Decizia lui Trump de retragere a soldaților a fost doar pentru România # Gândul
Ministerul Apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarant că Polonia a primit confirmarea din partea Statelor Unite că trupele americane nu vor fi retrase. Kosiniak-Kamysz afirmă pe pagina de socializare X că în urma unei discuții cu Pete Hegseth și a discuțiilor purtate de ministrul adjunct al Apărării, Paweł Zalewski, și șeful Statului Major General, […]
Acum 6 ore
14:50
Au început promoțiile de Black Friday. Deși vinerea cu cele mai mari reduceri din an este, oficial, săptămâna viitoare, mulți comercianți îi ademenesc pe clienți cu oferte încă de acum. Reprezentanții magazinelor și ai firmelor de curierat se așteaptă la o creștere a numărului de comenzi, cu cel puțin 20% față de anul trecut. Așa […]
14:50
Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul SECRET de Telecomunicații Speciale! Gândul publică mesajul conducerii TVR către angajați # Gândul
Situație fără precendent la TVR! Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Este fără precedent ca un SERVICIU SECRET să opereze corespondența unei instituții media și a unor jurnalisti, fie ei chiar și angajați ai statului. În concret, potrivit Gândul, […]
14:40
FOTO. Carmen Harra, previziuni pentru sfârșitul anului 2025. ”Și LECTIILE care vin de la sursa noastră de existență pot fi foarte dure” # Gândul
Carmen Harra a făcut previziuni pentru sfârșitul anului 2025 în legătură cu schimbările climatice. ”Și lecțiile care vin de la sursa noastră de existență, care este pământul, pot fi foarte dure”, a afirmat aceasta. Carmen Harra, cunoscută și sub numele de Carmen Mureșan, a făcut parte din trupa Trio Expres, care s-a bucurat de succes […]
14:40
Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate, după criza provocată de sancțiunile aplicate atât de Europa, cât și de SUA împotriva companiilor rusești. Gigantul petrolier din Rusia a anunțat, joi, că a primit o ofertă majoră pentru activele sale din străinătate din partea grupului elvețian Gunvor. Renumita companie rusă Lukoil a anunțat că […]
14:40
Sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 19:00, un nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” aduce în prim-plan un subiect care revine tot mai des în spațiul public: vom avea o nouă pandemie? Invitatul lui Adrian Artene este dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, care […]
14:40
Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan și pe miniștrii USR, după anunțul retragerii trupelor SUA: De 72 de ore e liniște # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, cu privire la retragerea unei părți a trupelor americane din România, că nu va cere demisia premierului după „eșecul” diplomatic, dar așteaptă explicațiile acestuia și ale miniștrilor de la Externe și Apărare în Parlament. „Eu n-am niciun fel de concurență cu Ilie Bolojan”, a declarat Grindeanu […]
14:30
Bolojan trebuie să vină luni în Parlament să dea explicații pentru retragerea trupelor SUA din România. Decizia a fost luată de conducerea Camerei Deputaților # Gândul
PSD a convocat, joi, la ora 14.00, Biroul Permanent al Camerei Deputaților, pentru a decide asupra chemării premierului Ilie Bolojan, în plen, pe 3 noiembrie. Solicitarea a şi fost aprobată. Luni, la ora 16.00, Ora Premierului, Bolojan va trebui să meargă cu explicaţiile în Plenul Camerei Deputaţilor, după ce Biroul Permanent a aprobat solicitarea PSD. […]
