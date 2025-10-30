Eduard Simionescu, CEO, GrECo România: Companiile din România se gândesc la riscuri atunci când din păcate le cere cineva, banca, finanţatorul societatea de leasing, autorităţile sau legea în cazul asigurărilor obligatorii. Trebuie să schimbăm modul acesta de abordare
Ziarul Financiar, 30 octombrie 2025 18:45
Eduard Simionescu, CEO, GrECo România: Companiile din România se gândesc la riscuri atunci când din păcate le cere cineva, banca, finanţatorul societatea de leasing, autorităţile sau legea în cazul asigurărilor obligatorii. Trebuie să schimbăm modul acesta de abordare
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
18:45
Georg Winter, CEO, GrECo, International Holding: În anul 1975 circa 80% din activele companiilor erau bazate pe active tangibile, iar acestea erau asigurate, cunoscute de asigurători. Astăzi, 90% din active sunt intangibile. Problema pe care o avem este că nu avem soluţii de asigurare reale pentru activele intangibile, deci asigurarea nu este suficientă # Ziarul Financiar
18:45
18:45
18:45
Luminiţa Moroşan, Manager Competenţă Credite& Garanţii, GrECo România: Începând din 2024 daunalitatea pe poliţele acestea de asigurare a creanţelor comerciale a depăşit 50% în România şi vedem în continuare creştere inclusiv pe portofoliul nostru. Totuşi, ar trebui ca asigurarea să fie privită ca ultimul bastion # Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:30
18:30
Acum 2 ore
17:45
Indra Mihăilă, PepsiCo, producătorul chipsurilor Lay's: Costul de construcţie pentru un depozit de cartofi de 4.000 de tone este de 1,4 mil. euro şi banii nu sunt uşor de obţinut. Sunt fermieri pe care îi cofinanţăm # Ziarul Financiar
În lipsa depozitelor regionale pentru legume şi fructe promise de autorităţi încă din 2020, 15 la număr, fermierii români au decis să nu mai aştepte sprijinul statului şi să-şi ia investiţiile în propriile mâini.
17:30
17:15
17:15
17:15
Cum arată efectivul de medici la nivel european: România are mulţi medici, dar distribuiţi inegal. România este la jumătatea clasamentului, cu peste 70.000 de medici # Ziarul Financiar
România este printre ţările cu număr mare de medici – aproape 71.000 de specialişti în 2023, însă raportat la populaţie este în a doua parte a clasamentului, cu 372 de doctori la suta de mii de locuitori.
17:15
17:15
17:00
Liberty Galaţi încearcă să găsească pe ultima sută de metri o soluţie de ieşire din criză: Guvernul a avizat propunerea de modificare a planului de restructurare, ce deschide calea vânzării core-businessului combinatului la licitaţie internaţională. În joc sunt 400-800 mil. euro. ANAF are de recuperat €150 mil. de la Liberty, iar EximBank €300 mil # Ziarul Financiar
17:00
17:00
17:00
Acum 4 ore
16:45
16:30
Liberty Galaţi încearcă o soluţie de ieşire din criză: Guvernul a avizat propunerea de modificare a planului, ce vizează vânzarea core-businessului combinatului la licitaţie internaţională. În joc sunt 400-800 mil. euro. ANAF are de recuperat 150 de milioane de euro de la Liberty, iar EximBank are 300 mil. euro de recuperat # Ziarul Financiar
16:15
16:00
Voxa, platformă de streaming pentru audiobook-uri şi e-book-uri, a atins 5,5 milioane de euro venituri anuale recurente şi revine pe SeedBlink pentru o nouă rundă, care să finanţeze expansiunea # Ziarul Financiar
Compania, care a depăşit 1 milion de utilizatori înregistraţi, revine astfel pe platforma prin care a atras o parte din finanţarea seed iniţială în 2021. La acel moment, Voxa a atras 550.000 de euro de la Editura Litera şi de la investitori privaţi prin SeedBlink.
15:15
15:15
15:15
15:00
15:00
Acum 6 ore
14:45
14:45
Cris-Tim Family Holding anunţă: preţ de 16,5 lei în oferta de listare şi realocarea a 5% dinspre instituţionali spre retail. Suprasubscrierea scade de la 42 de ori la 32 de ori. BERD în acţionariat. CEO: Până acum am câştigat încrederea consumatorilor prin produsele noastre, iar acum aceiaşi consumatori aleg să îşi plaseze investiţiile în companie # Ziarul Financiar
14:30
14:15
14:15
14:15
14:00
13:45
13:45
13:15
Mircea Vădan, BraveX, producător local de drone: Ne diferenţiem şi prin costurile de producţie de trei ori mai mici. Dronele noastre ar putea fi utilizate pentru a depista şi sancţiona din aer abaterile rutiere sau tăierile ilegale din păduri # Ziarul Financiar
BraveX, un start-up românesc de deep tech care proiectează şi produce drone avansate cu aripă fixă şi capabilităţi EVTOL (decolare şi aterizare verticală), vizează atragerea unei runde de finanţare seed pentru a scala producţia şi a pătrunde pe pieţele externe. Compania mizează pe un avantaj competitiv de cost obţinut prin producţia locală şi pe expertiza tehnică a echipei de ingineri.
13:15
13:15
Acum 8 ore
12:15
Farlei Kothe, Stefanini: România rămâne un hub strategic în cadrul grupului şi un furnizor cheie de soluţii digitale pentru Europa. Mizăm pe inovaţie, formare continuă şi extindere în sectoare cu potenţial ridicat precum banking, telecomunicaţii şi producţie # Ziarul Financiar
Într-un context economic marcat de volatilitate şi ajustări pe piaţa IT, subsidiara locală a grupului global de tehnologie Stefanini susţine că hubul din România rămâne unul important pentru companie - cu un „rezervor“ important de oameni talentaţi, chiar dacă unele departamente au fost redimensionate.
12:15
12:00
11:45
Platforma de e-commerce VOGO, proiectată în România, se extinde în UE şi SUA. Adrian Ioan Barcutean, co-fondator: Nici AI fără oameni, nici oameni fără AI - aceasta este realitatea" # Ziarul Financiar
VOGO, o platformă de comerţ electronic şi aplicaţii mobile proiectată în România, a început un proces de extindere internaţională pe pieţe cheie, inclusiv Italia, Spania, Marea Britanie şi Statele Unite. Compania, care oferă o soluţie white-label (personalizabilă sub brandul clientului) bazată pe Inteligenţă Artificială, şi-a stabilit un obiectiv ambiţios: intrarea în topul mondial al platformelor de aplicaţii mobile pentru comerţ electronic.
11:45
Lukoil acceptă vânzarea activelor internaţionale către elveţienii Gunvor după sancţiunile impuse de SUA. Intră şi Lukoil România în tranzacţie? Financial Times: Cumpărătorul are legături strânse cu Rusia şi a fost cofondat de unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Vladimir Putin # Ziarul Financiar
11:30
11:30
11:15
Asociaţia Energia Inteligentă: Circa 40% din instalaţiile de utilizare gaze naturale nu au efectuată verificarea sau revizia. Dumitru Chisăliţă, preşedintele AEI: După liberalizarea pieţei serviciilor în 2011, au intrat în sector persoane din diverse alte domenii, fără pregătire teoretică şi experienţă în domeniul gazelor naturale # Ziarul Financiar
11:00
11:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.