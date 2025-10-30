Georg Winter, CEO, GrECo, International Holding: În anul 1975 circa 80% din activele companiilor erau bazate pe active tangibile, iar acestea erau asigurate, cunoscute de asigurători. Astăzi, 90% din active sunt intangibile. Problema pe care o avem este că nu avem soluţii de asigurare reale pentru activele intangibile, deci asigurarea nu este suficientă

