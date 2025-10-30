Oana Gheorghiu, despre acceptarea postului de vicepremier: În prima fază m-a şocat propunerea. Bolojan mi-a dat acel sentiment că luptă pentru ţara asta / Sunt apolitică şi postul ăsta din guvern aşa este şi gândit, un post independent
News.ro, 30 octombrie 2025 18:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, despre acceptarea postului de vicepremier, în primă fază a şocat-o propunerea pe care premierul i-a făcut-o. Ea a arătat că premierul Bolojan i-a dat acel sentiment că luptă pentru ţara asta şi a subliniat că este apolitică şi postul din guvern aşa este şi gândit, ca un post independent. ”Dacă pot să aduc ceva în guvern din experienţa mea, este exact lucrul ăsta, de a construi încredere”, a arătat Gheorghiu.
• • •
Institutul Naţional de Sănătăte Publică: 49 de cazuri de persoane infectate cu virusul West Nile şi 3 decese, de la începutul perioadei de supraveghere / Aproape jumătate din îmbolnăviri, la grupa de vârstă 70-79 de ani / 16 cazuri în Bucureşti # News.ro
Institutul Naţional de Sănătăte Publică anunţă, joi, 49 de cazuri de persoane infectate cu virusul West Nile şi 3 decese, de la începutul perioadei de supraveghere, la începutul lunii iunie. Aproape jumătate din îmbolnăviri s-au înregistrat la persoane din grupa de vârstă 70-79 de ani, 16 cazuri fiind în Bucureşti.
Acţiunile Meta scad cu 10%, pe fondul îngrijorărilor privind cheltuielile ridicate pentru inteligenţa artificială, în pofida rezultatelor solide din trimestrul al treilea # News.ro
Acţiunile Meta Platforms au scăzut joi cu peste 10%, după ce planurile de investiţii masive în inteligenţa artificială au stârnit îndoieli în rândul investitorilor, eclipsând rezultatele financiare peste aşteptări raportate pentru trimestrul al treilea, relatează CNBC.
Prinţul William a câştigat procesul împotriva „Paris Match” după ce revista a publicat fotografii din vacanţa privată a familiei # News.ro
Prinţul William al Marii Britanii şi soţia sa Kate au câştigat un proces pentru încălcarea vieţii private intentat împotriva revistei franceze „Paris Match” care a publicat fotografii făcute de paparazzi cu ei şi copiii lor în vacanţă privată, potrivit unui anunţ publicat joi în revistă, relatează Reuters.
Oana Gheorghiu: Nu există niciun fel de legătură între retragerea unor sute de militari americani din România şi postările mele de pe Facebook, a fost doar o încercare de a face o legătură / Ar fi fost nepotrivit să vină Grindeanu la Cotroceni # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că nu există niciun fel de legătură între retragerea unor sute de militari americani din România şi postările sale de pe Facebook, din urmă cu câteva luni ci a fost doar o încercare de a face o legătură între aceste lucruri. Ea a menţionat că ar fi fost nepotrivit să vină Sorin Grindeanu la Cotroceni, la ceremonia de depunere a jurământului.
Echipa UTA Arad a dispus joi, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia ploieşteană Petrolul, într-un meci din grupa B a Cupei României.
Accident cu 11 persoane implicate, în judeţul Mureş / Toate persoanele sunt evaluate medical # News.ro
Două maşini s-au ciocnit, joi, în judeţul Mureş, 11 persoane fiind implicate. Toate persoanele sunt evaluate medical.
Andrei Pleşu: Bolojan, primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el, nu face manevre de seducţie a „poporului”/La polul opus, Grindeanu lucrează harnic la propriul portret, cu o neconvingătoare ţopăială „tactică” # News.ro
Scriitorul Andrei Pleşu afirmă că Ilie Bolojan este primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el, nu face manevre de seducţie a „poporului”, iar la polul opus se află Sorin Grindeanu, despre care afirmă că ”lucrează harnic la propriul portret, cu o neconvingătoare ţopăială „tactică””.
Audierea în Senat de confirmare a propunerii lui Trump pentru funcţia de chirurg general al SUA a fost amânată, după ce candidata a intrat în travaliu. Casey Means a fost criticată pentru promovarea unor afirmaţii neştiinţifice în domeniul sănătăţii # News.ro
Audierea planificată de Comisia pentru sănătate a Senatului SUA pentru Casey Means, candidata la funcţia de chirurg general a preşedintelui Donald Trump, a fost amânată joi după ce candidata a intrat în travaliu, potrivit comisiei, relatează Reuters.
Lukoil acceptă oferta grupului elveţian Gunvor de preluare a activelor sale externe, după sancţiunile impuse de SUA # News.ro
Compania rusă Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunţat joi că a acceptat oferta grupului elveţian de comerţ cu materii prime Gunvor pentru achiziţionarea activelor sale din afara ţării, după ce Statele Unite au impus sancţiuni împotriva companiei, săptămâna trecută, transmite Reuters.
Cei doi medici de la spitalul „Bagdasar Arseni” din Bucureşti suspectaţi de ucidere din culpă în cazul morţii unui pacient cu arsuri, plasaţi sub control judiciar # News.ro
Cei doi medici de la spitalul „Bagdasar Arseni” din Bucureşti suspectaţi într-un dosar de ucidere din culpă şi fals în cazul morţii unui pacient cu arsuri şi reţinuţi, miercuri, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, medicului de gardă, care a ieşit la pensie de curand, i s-a interzis dreptul de a face intervenţii chirurgicale. Medicului curant i s-a interzis dreptul de a mai practica la spitalul Bagdasar - Arseni.
Federaţia de Fotbal din Serbia l-a numit pe antrenorul Veljko Paunovic în funcţia de selecţioner al echipei naţionale, a anunţat joi forul conducător al fotbalului sârb.
Echipa CFR Cluj a anunţat joi, pe pagina oficială de Facebook, numirea tehnicianului Daniel Pancu în funcţia de antrenor principal al formaţiei din Gruia.
Ministrul Sănătăţii: România îşi consolidează rolul activ în reţeaua globală a donatorilor de celule stem hematopoietice / Oferă pacienţilor şansa de a identifica mai rapid un donator compatibil # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o Hotărâre de Guvern privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2025. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că interconectarea oferă pacienţilor şansa de a identifica mai rapid un donator compatibil, oriunde în lume.
Atletism: World Athletics a descoperit că angajaţi ai săi au comis un furt în valoare de 1,5 milioane de euro # News.ro
Federaţia Internaţională de Atletism, World Athletics, a anunţat joi că a descoperit „o gaură” în valoare de 1,5 milioane de euro, furt comis de personalul federaţiei.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu: Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025 demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, s-a aflat joi, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu, la Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025, ministrul afirmând că demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO. Potrivit ministrului Apărării, ”modelul de succes al colaborării româno-franceze din industria auto, transformarea mărcii Dacia într-un simbol respectat la nivel mondial, arată că putem replica această reuşită şi în domeniul industriei de apărare”.
O asociere de constructori din România şi Bulgaria a câştigat contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A 8 Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, cu suma de 4,76 miliarde lei # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă, joi, că o asociere de constructori din România şi Bulgaria a câştigat contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A 8 Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, cu suma de 4,76 miliarde lei. Contractul pentru şoseaua de 27 de kilometri va putea fi semnat în zece zile, dacă nu se depun contestaţii.
UPDATE - Avarie la o conductă de gaze pe Şoseaua Bucureşti din municipiul Buzău/ Pompierii au intervenit de urgenţă/ Defecţiunea a fost remediată, iar traficul rutier a fost reluat - VIDEO # News.ro
Pompierii buzoieni au fost solicitaţi joi, la ora 16:15, să intervină pe Şoseaua Bucureşti, din municipiul Buzău, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze, din cauza unor lucrări la reţeaua de apă. Potrivit ISU Buzău, după aproximativ o oră, defecţiunea a fost remediată, iar traficul rutier a fost reluat.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Procurorii anunţă oficial acuzaţiile, vizând Distrigaz, firma care ar fi trebuit să facă revizia şi trei angajaţi / 3 persoane au murit, 15 au fost rănite, 54 de apartamente nu mai pot fi folosite şi 30 de maşini au fost avariate # News.ro
Procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti au anunţat oficial, joi, care sunt acuzaţiile pe care le aduc în cazul exploziei din cartierul Rahova, vizând Distrigaz Sud Reţele, firma autorizată ANRE care ar fi trebuit să facă revizia instalaţiei de gaz după ce s-a semnalat miroz de către mai mulţi locatari, dar şi trei angajaţi care au şi fost reţinuţi. În principal, este vorba despre faptul că ”nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din Bucureşti, str. Vicina, Sector 5, cu consecinţa neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil şi producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08”. Dosarul a fost deschis pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, acesta constând în decesul a 3 persoane şi rănirea altor 15, dar şi ”distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 30 de autoturisme”.
Erdogan îl întreabă pe Merz, într-o conferinţă de presă comună: Germania nu vede genocidul israelian din Gaza? # News.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat Germania pentru faptă că ar ignora „genocidul”, foametea şi atacurile Israelului în Gaza, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, ţinute joi, la Ankara, relatează Reuters.
SCPA BÂTE & ASOCIAŢII a reprezentat cu succes societatea BTTC CONSTRUCT SRL în litigiul privind procedura de atribuire a lucrărilor de modernizare a Şcolii Gimnaziale nr. 30 din Timişoara # News.ro
Victorie în instanţă împotriva fostului constructor de la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara. Societatea BTTC CONSTRUCT SRL este noul constructor iar lucrările de modernizare a şcolii se vor relua în cel mai scurt timp.
Ilie Bolojan, la 10 ani de la tragedia din Colectiv: Modificările legislative privind siguranţa la incendii şi acţiunile de intervenţie făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, la 10 ani de la tragedia din Colectiv, că modificările legislative privind siguranţa la incendii şi acţiunile de intervenţie făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente. Potrivit premierului, capacitatea de reacţie a instituţiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ţine direct de protejarea vieţii şi siguranţei cetăţenilor şi, din păcate, recenta tragedie din Rahova a reconfirmat aceste lucruri.
Un spion rus a fost condamnat în Germania, în timp ce alţi trei suspecţi îşi aşteaptă sentinţa # News.ro
Un german de origine rusă a fost condamnat joi la Munchen la şase ani de închisoare pentru spionaj şi planificarea unor atacuri incendiare asupra instalaţiilor militare şi căilor ferate din Germania, în timp ce la Frankfurt a început procesul a trei bărbaţi acuzaţi de spionaj în profitul Rusiei, relatează Reuters.
Pentagonul contestă deficienţele în securitatea nucleară a Statelor Unite, aşa cum sunt prezentate în filmul „A House of Dynamite”/ VIDEO # News.ro
Lungmetrajul „A House of Dynamite”, regizat de Kathryn Bigelow, care imaginează Washingtonul confruntat cu un atac nuclear, provoacă nemulţumirea administraţiei americane, pentru care calitatea sistemului său antirachetă a fost subestimată.
Echipa FC Hermannstadt a învins joi, în deplasare, scor 1-0, formaţia Concordia Chiajna, în grupa D a Cupei României.
Grindeanu, despre numirea Oanei Gheorghiu vicepremier, în ciuda opoziţiei PSD: Noi am spus ce aveam de spus, premierul şi-a asumat. Ce să facem altceva? # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, în ciuda opoziţiei PSD, că ei au spus ce aveau de spus, iar premierul şi-a asumat, întrebându-se ce puteau să facă altceva.
Fotbalistul francez Desire Doue (Paris SG) s-a accidentat miercuri, în timpul meciului cu Lorient, şi va absenta de pe teren timp de câteva săptămâni, a anunţat joi gruparea pariziană.
Trotinetele electrice, interzise în anumite zone din municipiul Buzău. Amenzi de până la 1.500 de lei # News.ro
Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş, după numeroase sesizări din partea cetăţenilor şi incidente în care au fost implicaţi utilizatorii acestor vehicule.
Nicolas Sarkozy, vizitat la Închisoarea Santé de către ministrul francez al Justiţiei Gérald Darmanin # News.ro
Ministrul francez al Justiţiei Gérald Darmanin l-a vizitat miercuri seara pe fostul şef de stat Nicolas Sarkozy la Închisoarea Santé, la Paris, declară joi o sursă apropiată dosarului AFP.
Avarie la o conductă de gaze pe Şoseaua Bucureşti din municipiul Buzău. Pompierii au intervenit de urgenţă # News.ro
Pompierii buzoieni au fost solicitaţi joi, la ora 16:15, să intervină pe Şoseaua Bucureşti, din municipiul Buzău, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze, din cauza unor lucrări la reţeaua de apă.
Cota de încredere a lui Macron scade la un record deţinut de către Hollande, arată un sondaj # News.ro
Cota încrederii în preşedintele francez Emmanuel Macron a atins cel mai slab nivel-record - de 11% -, nivelul pe care predecesorul său François Hollande îl atingea în noiembrie 2016, potrivit unui sondaj bisemestrial realizat de Verian pentru Figaro Magazine, publicat joi, relatează AFP.
Grindeanu: Faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern, ministru de externe, că am aflat despre aceste decizii din presă, m-au determinat să-i chem în Parlament pe premier şi miniştii de Externe şi Apărare, să ne informeze # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre retragerea de trupe SUA din România, că faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern şi prim-ministru, ministru de externe, faptul că a aflat despre aceste decizii, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, din presă, l-au determinat să-i cheme în Parlament pe primul ministru şi pe cei doi miniştri, să îi informeze care e situaţia la zi şi ce avem de făcut de acum încolo.
Varşovia a declarat joi că nu va redeschide alte puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliatul apropiat al Rusiei, până cel puţin la jumătatea lunii noiembrie, într-o mişcare menită să arate solidaritatea cu Lituania, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari în materie de securitate, relatează Reuters.
Constanţa: Un bărbat a fost încătuşat după ce a provocat distrugeri unei maşini, în urma unui conflict în trafic # News.ro
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost încătuşat de poliţiştii din Constanţa şi dus la audieri, după ce a provocat distrugeri unei maşini, în urma unui conflict în trafic. El a avut un comportament recalcitrant în momentul sosirii echipajului de poliţie.
AFM anunţă că au fost aprobate noi dosare în Programul Rabla pentru persoane fizice/ Valoarea celor 425 de ecotichete, 6.510.000 de lei/ Şeful AFM: Mai puţine maşini vechi pe şosele, mai multă siguranţă şi un pas real spre un transport mai curat # News.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat joi, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 425 de ecotichete în valoare de 6.510.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice. Preşedintele AFM, Florin Bănică, afirmă că prin acest demers vor fi „mai puţine maşini vechi pe şosele, mai multă siguranţă şi un pas real spre un transport mai curat şi mai eficient”.
FC Barcelona: Atacantul camerunez Etta Eyong, dorit pentru a-l înlocui pe Robert Lewandowski - presă # News.ro
La 37 de ani, Robert Lewandowski trăieşte probabil ultima sa sezon cu FC Barcelona. Atacantul polonez ar urma să plece la sfârşitul verii viitoare, la expirarea contractului său. Pentru a-l înlocui, clubul catalan l-ar avea în vedere, în special, pe Etta Eyong, potrivit Mundo Deportivo.
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă că predă Israelului rămăşiţele a ”doi deţinuţi israelieni” # News.ro
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă joi că urmează să predea, rămăşiţele a doi ostatici ţinute în Fâşia Gaza, în cadrul unui armistiţiu aflat în vigoare de la 10 octombrie, relatează AFP.
Primăria Braşov anunţă că a identificat variante de amplasament pe care omul de afaceri Ion Ţiriac să ridice un centru sportiv în municipiu/ Arena va include un teren de fotbal, pistă de atletism, terenuri de tenis şi pentru alte sporturi - foto # News.ro
Primăria Braşov anunţă că a identificat mai multe „variante de amplasament” pe care fundaţia omului de afaceri Ion Ţiriac vrea să ridice o bază sportivă care să includă un teren de fotbal pentru copii, pistă de atletism, zone pentru baschet şi terenuri de tenis. Aflat la Braşov, Ion Ţiriac a afirmat că îşi propune ca proiectul să fie finalizat până în vara anului viitor.
Robert Sighirtău (PNL): Când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic, e teatru politic / Bolojan nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR # News.ro
Deputatul Robert Sighirtău (PNL) declară, joi, că PSD şi AUR sunt din nou împreună, de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe Ilie Bolojan, el arătând că, atunci când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic ci e teatru politic. El mai afirmă că Bolojan ”nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR”.
Lia Olguţa Vasilescu: Ce se întâmplă acum, în austeritatea dreptei? S-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii, se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat joi, la reuniunea PSD Mehedinţi, că în austeritatea dreptei s-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii şi se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară iar în schimb, cu 9% deficit, ”guvernarea PSD a reuşit să facă 400 de kilometri de autostradă şi drum expres”.
Prahova: Bărbat plecat la muncă în Belgia, dat dispărut după ce rudele nu l-au mai putut contacta de aproape două luni # News.ro
Un bărbat din judeţul Prahova, plecat la muncă în Belgia, a fost dat dispărut, joi, după ce rudele nu l-au mai putut contacta din luna septembrie. Persoanele care au informaţii despre locul în care acesta s-ar afla sunt rugate să contacteze autorităţile.
Lia Olguţa Vasilescu: Când am auzit că a intrat Ordonanţa 52 în Guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, nu vreţi să ştiţi ce crize au fost, s-a oprit şedinţa. Bolojan înţeleg că a spus: Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem! # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat joi că atunci când a auzit că a intrat Ordonanţa 52 în Guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, s-a oprit şedinţa iar premierul Ilie Bolojan a spus: ”Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem!”. Ea a precizat că
Distrigaz Sud anunţă că a întrerupt alimentarea cu gaze naturale a locuinţelor de pe mai multe străzi din Sectorul 1 al Capitalei din cauza unei avarii provocate de o firmă de construcţii care făcea săpături/ Sunt afectaţi aproape o mie de clienţi # News.ro
Aproape o mie de clienţi sunt afectaţi, joi, după ce Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea gazelor naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei din cauza unei avarii produse unui element al reţelei de distribuţie în urma unor săpături mecanizate făcute de către firma Porr Construct, pe strada Puţul lui Crăciun. Specialiştii Distrigaz Sud estimează că alimentarea va fi reluată în jurul orei 19:00.
Grindeanu, după ce PSD l-a chemat pe premier în Parlament: Aştept să explice românilor de ce am ajuns în această situaţie. Să se prezinte şi un plan concret despre cum întărim securitatea României # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat joi, după ce PSD l-a chemat pe premier în plenul Camerei Deputaţilor, luni, la Ora prim-ministrului, pe tema retragerii de trupe SUA din România, că aşteaptă să explice românilor de ce am ajuns în această situaţie dar şi să se prezinte un plan concret despre cum întărim securitatea României.
Kremlinul anunţă că testele Poseidon şi Burevestnik nu au fost ”teste nucleare”, după ce Trump a decis reluarea testelor armamentului nuclear ”pe picior de egalitate” # News.ro
Kremlinul îşi temperează joi anunţurile recente cu privire la testarea unei drone submarine şi unei rachete cu capacităţi nucleare, subliniind că nu a fost vorba despre ”teste nucleare” propriu-zise, după decizia preşedintelui american Donald Trump de a relansa teste de armament nuclear, relatează AFP.
„Este posibil” ca Pogba să facă parte din lotul care va înfrunta Paris FC, anunţă antrenorul echipei Monaco # News.ro
Antrenorul echipei AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a declarat, miercuri, că este „posibil” ca Paul Pogba să facă parte din lotul echipei pentru meciul din etapa a 11-a a Ligue 1 împotriva Paris FC, sâmbătă.
Două scări de bloc din municipiul Călăraşi, evacuate după ce în imobil s-a simţit miros de gaze. Scurgerea se producea într-un apartament în care nu se afla nimeni # News.ro
Autorităţile din Călăraşi au evacuat, joi după amiază, două scări de bloc din municipiul Călăraşi, după ce locuitorii au reclamat că în imobil se simte miros de gaz. Acesta provenea dintr-un apartament în care nu se afla nicio persoană, iar pentru a preveni orice incident furnizarea în întregul imobil a fost sistată.
Maramureş: Acţiune a Salvamont pentru recuperarea a doi ucraineni, tată şi fiu. Intervenţia, în condiţii foarte dificile # News.ro
Salvamontiştii şi poliţiştii de frontieră din judeţul Maramureş intervin, joi după amiază, pentru recuperarea a doi cetăţeni ucraineni, tată şi fiu. Intervenţia se desfăşoară în condiţii foarte dificile în zona Vârfului Budescu, din Munţii Maramureşului.
