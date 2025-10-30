Grindeanu insistă. De ce nu o voia pe Oana Gheorghiu în Guvern
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat din nou numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, subliniind că obiecțiile sale nu au legătură cu activitatea acesteia din societatea civilă, ci cu unele poziționări anterioare. Întrebat joi, într-o conferință de presă în Mehedinți, de ce a fost critic față de desemnarea noului vicepremier, Grindeanu a …
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat din nou numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, subliniind că obiecțiile sale nu au legătură cu activitatea acesteia din societatea civilă, ci cu unele poziționări anterioare. Întrebat joi, într-o conferință de presă în Mehedinți, de ce a fost critic față de desemnarea noului vicepremier, Grindeanu a …
Curtea italiană de Conturi nu validează construirea celui mai lung pod suspendat din lume
Curtea de Conturi italiană nu a validat o decizie a Guvernului Giorgiei Meloni pentru construcția celui mai lung pod suspendat din lume. Proiectul, estimat la 13,5 miliarde de euro, a fost contestat atât din cauza costului, cât şi a consecinţelor asupra mediului, potrivit Politico. Premierul Giorgia Meloni a condamnat decizia, calificând-o drept „un act de …
Superstarul argentinian Lionel Messi are câteva idei pentru dezvoltarea Major League Soccer, Liga nord-americană de fotbal, în care a sosit în 2023, iar recent și-a prelungit contractul cu echipa sa, Inter Miami, până în 2028, scrie Reuters. 'Fiecare echipă ar trebui să aibă oportunitatea de a aduce jucători și de a recruta pe oricine dorește, …
Vizitarea spațiilor exterioare din cadrul Complexului „Palatul Cotroceni" va fi temporar suspendată de la 1 noiembrie până în aprilie, din cauza condițiilor meteo, informează Administrația Prezidențială. Evenimentul „Porți Deschise la Palatul Cotroceni" va reveni în format complet începând cu luna aprilie 2026, după Paști, în funcție de condițiile meteorologice, arată sursa citată. Pe durata sezonului …
Grindeanu îl cheamă pe Bolojan, în Parlament, să dea explicații despre retragerea trupelor SUA: Să le spună românilor de ce am ajuns în această situație
Grupul parlamentar al PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului. Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent. Miercuri, şi AUR a făcut o solicitare similară. BP al Camerei Deputaților a aprobat cererea PSD. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că așteaptă ca premierul Ilie Bolojan …
În ultimul deceniu numărul adulților diagnosticați cu probleme de sănătate mintală s-a dublat, ajungând la 15% din totalul populației, dar statul alocă psihiatriei doar 2% din bugetul întregului sistem de sănătate. Asociaţia Spitalelor Publice de Psihiatrie din România şi Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie solicită Guvernului şi Parlamentului să trateze sănătatea mintală ca pe …
FCSB n-are de gând să se oprească la piața portugheză în ceea ce privește transferurile. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că are de gând să studieze și alte piețe pentru a găsi jucători cu care să ridice nivelul echipei. Stoica a spus că FCSB vrea să facă trei …
Primele acuzații oficiale în Dosarul Rahova pentru Distrigaz și Amproperty. Trei angajați, propuși pentru arestare
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au pus sub acuzare compania Distrigaz și firma Amproperty Construct SRL, precum și trei angajați ai acestora, în dosarul exploziei care a distrus blocul din cartierul Rahova. Cei trei angajați – un salariat al Distrigaz și doi ai firmei Amproperty, cea care ar fi făcut verificarea …
CFR Cluj l-a prezentat oficial, joi, pe Daniel Pancu (48 de ani), noul antrenor al echipei. Printr-un comunicat oficial, CFR Cluj a anunțat instalarea lui Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei U21 a României, ca antrenor în Gruia. „Bun venit în familia CFR, Daniel Pancu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este …
Uraganul Melissa a provocat distrugeri fără precedent: 34 de morți, case prăbușite, drumuri blocate (Foto & Video)
Cel puțin 34 de persoane au fost ucise după ce uraganul Melissa a străbătut Caraibe, lăsând în urmă pagube uriașe. Crucea Roșie a declarat că primele informații arată un „dezastru fără precedent". Până acum, Melissa a devastat Jamaica, Haiti, Republica Dominicană și Cuba, iar acum a ajuns în Bahamas, relatează Sky News. Opt dintre decesele …
Primăria Capitalei a majorat drastic amenzile pentru mutilarea arborilor. Oamenii lui Voiculescu au luptat dur pentru toaletările abuzive din București
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a votat, joi, proiectul inițiat de USR pentru creșterea consistentă a amenzilor pentru cei mutilează sau care taie fără drept arbori, în București. Însă unele amenzi au scăzut considerabil – față de nivelul propus de USR – în urma unor amendamente propuse de grupul PUSL (partidul susţinut puternic de …
Lukoil anunță că a primit o ofertă, pe care a și acceptat-o, din partea grupului Gunvor pentru cumpărarea activelor sale internaționale, inclusiv a celor din România. "Încheierea acordului obligatoriu pentru tranzacție este supusă unor condiții prealabile, inclusiv obținerea permisiunii OFAC (birou din cadrul Trezoreriei Americane) de către cumpărător, precum și a oricăror alte licențe, permise …
Distrigaz Sud anunță că are calitatea de suspect în ancheta penală privind explozia din Rahova
Distrigaz Sud Rețele anunță că a fost notificată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București că are calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie 2025, în urma căreia trei persoane au murit. Compania spune într-un comunicat că "experții desemnați în …
Hakan Calhanoglu (31 de ani) face o declarație plină de sinceritate în privința lui Cristi Chivu, antrenorul lui Inter. Mijlocașul echipei italiene dă un randament excelent de când Cristi Chivu a preluat banca tehnică a Interului. La finalul jocului Inter – Fiorentina 3-0, în care a marcat de două ori, Calhanoglu a spus cum i-a …
10 ani de la Colectiv. Solistul trupei Goodbye to Gravity lansează un proiect muzical caritabil (Video)
La un deceniu de la incendiul din clubul Colectiv, solistul Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, revine pe scena publică alături de zece muzicieni supraviețuitori. Ei au lansat „The Memento Project", un demers caritabil dedicat victimelor tragediilor care au marcat România ultimilor zece ani. Proiectul include versiuni acustice ale pieselor „The Day We Die" și „The …
David Miculescu a aflat verdictul medicilor după accidentarea suferită în meciul Gloria Bistrița – FCSB
Victoria obținută de FCSB în deplasare cu Gloria Bistrița, 3-1, a adus și o veste proastă pentru campioana României. David Miculescu (24 de ani), unul dintre fotbaliștii importanți de la FCSB, s-a accidentat în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița și a ajuns la spital. Totuși, potrivit Golazo, accidentarea suferită de Miculescu nu este …
Prima țară UE care introduce limită de viteză pentru… pietoni. Mersul rapid devine ilegal
Mersul în pas alert va fi interzis în curând în Slovacia, după ce Parlamentul de la Bratislava a adoptat o modificare legislativă menită să prevină accidentele… de pe trotuar. Potrivit noilor reguli, pietonii nu vor mai putea merge cu o viteză mai mare de 6 kilometri pe oră, dacă vor să respecte legea. Amendamentul la …
Bucureștiul caută beneficii industriale în timp ce Europa se grăbește să se reînarmeze, spune ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu. România dorește ca efortul european de reînarmare să aducă beneficii tuturor statelor membre ale UE, nu doar celor mai mari. Creșterea masivă a cheltuielilor pentru apărare și a comenzilor de armament, care este prevăzută în …
Ce rol i-a rezervat Bolojan în Guvern Oanei Gheorghiu: Nimeni nu donează milioane de euro pentru un proiect în care nu crede
Premierul Ilie Bolojan a salutat intrarea Oanei Gheorghiu în echipa guvernamentală, în debutul ședinței de joi a Executivului. „Vreau să îi spun un bun venit Oanei Gheorghiu și să-i mulțumesc pentru că a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală", a declarat Bolojan. El a subliniat că aceasta va avea un rol important în coordonarea …
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate # SportMedia
S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989. Este vorba despre corupție, politicile mincinoase, bâlbele din justiție, sistemul … The post România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate appeared first on spotmedia.ro.
Sportivii români au cucerit, miercuri, patru noi medalii, două de argint și două de bronz, la Campionatele Europene de haltere pentru juniori și tineret (U23) de la Durres (Albania). La juniori, în cadrul cat. 65 kg, Daniel Dorobete a obținut argintul la stilul smuls, cu 125 kg, dar s-a clasat pe 7 la aruncat, cu … The post România a cucerit încă patru medalii la Campionatele Europene U23 de haltere appeared first on spotmedia.ro.
Mii de credincioşi au continuat să aştepte, în noaptea de miercuri spre joi, pentru a intra în Catedrala Naţională, iar în dimineaţa zilei de joi câţiva dintre ei au încercat să forţeze accesul în lăcaşul de cult, în momentul în care rândul de pelerini a fost direcţionat de la intrarea principală pe o intrare laterală. … The post Mai mulți credincioși au încercat să forțeze intrarea în Catedrala Națională appeared first on spotmedia.ro.
Surpriză în Olanda: Extrema dreaptă se prăbușește, iar Rob Jetten ar putea deveni cel mai tânăr prim-ministru și primul declarat homosexual # SportMedia
Partidul centrist D66 a obținut un rezultat neașteptat de bun în alegerile din Țările de Jos (Olanda), devansând formațiunea populistă de extremă dreapta a lui Geert Wilders. Se deschide astfel calea pentru formarea unui nou guvern liberal și pro-european. Negocierile pentru un guvern stabil se anunță însă dificile și ar putea dura luni de zile, … The post Surpriză în Olanda: Extrema dreaptă se prăbușește, iar Rob Jetten ar putea deveni cel mai tânăr prim-ministru și primul declarat homosexual appeared first on spotmedia.ro.
Numărul mamelor care lucrează în străinătate, pentru că nu își găsesc de lucru în România, este dublu față de cel al taților # SportMedia
Aproape jumătate (46%) dintre părinții plecați la muncă în străinătate își motivează decizia invocând salariul insuficient pentru familie, în vreme ce 28% afirmă că motivul este îmbunătățirea situației financiare a familiei, 9% faptul că au rămas fără un loc de muncă în România, 5% motive legate de construirea/renovarea/extinderea unei case, iar 3% un plus financiar … The post Numărul mamelor care lucrează în străinătate, pentru că nu își găsesc de lucru în România, este dublu față de cel al taților appeared first on spotmedia.ro.
Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, a depus, joi, jurământul la Palatul Cotroceni în calitate de vicepremier. Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta a vorbit despre emoțiile și responsabilitatea noului rol, dar și despre despărțirea temporară de proiectul care a marcat ultimii 15 ani din viața sa. „După mai bine de 15 ani … The post Oana Gheorghiu: Rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1345 Atac puternic cu rachete și drone în Ucraina. Alerte în toată țara, cămin studențesc lovit, pene masive de curent (Video) # SportMedia
Ziua 1345 de război a debutat cu un atac masiv al rușilor cu rachete și drone în mai multe regiuni din Ucraina. Alarme aeriene au fost emise în toată țara. Un atac rusesc asupra orașului Zaporojie a lovit un cămin studențesc, distrugând mai multe etaje ale clădirii. În urma atacului, au izbucnit mai multe incendii … The post Ziua 1345 Atac puternic cu rachete și drone în Ucraina. Alerte în toată țara, cămin studențesc lovit, pene masive de curent (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Cinci noi suspecți au fost arestați în legătură cu jaful de la muzeul Luvru din Paris, în care hoții au furat bijuterii estimate la 88 de milioane de euro (76 de milioane de lire sterline), a declarat procurorul orașului. Bijuteriile încă nu au fost găsite. Laure Beccuau a declarat că arestările au fost efectuate miercuri … The post Jaf la Luvru. Alți cinci suspecți au fost arestați appeared first on spotmedia.ro.
Bloomberg: Rheinmetall reconfigurează industria de apărare din perioada sovietică a Europei de Est. România și Bulgaria – pe hartă # SportMedia
UE mizează miliarde de euro pe faptul că moștenirea Bulgariei și României ca centre de producție de muniție din epoca sovietică poate fi revigorată și adaptată pentru câmpul de luptă viitor, potrivit unei analize Bloomberg. Rheinmetall AG, gigantul german din domeniul apărării, conduce o serie de investiții sprijinite de UE în valoare de miliarde de … The post Bloomberg: Rheinmetall reconfigurează industria de apărare din perioada sovietică a Europei de Est. România și Bulgaria – pe hartă appeared first on spotmedia.ro.
Louis Munteanu (23 de ani) este aproape de plecarea de la CFR Cluj. După ce în vară a fost curtat de echipe precum Lille, Rennes, Sevilla sau Ajax, de asemenea fiind dorit de FCSB, Munteanu se pregătește să schimbe echipa. Potrivit iamsport.ro, CFR Cluj și-a dat acordul pentru vânzarea lui Louis Munteanu la Dinamo Zagreb, … The post Louis Munteanu, transfer de cinci milioane de euro: CFR Cluj și-a dat acordul appeared first on spotmedia.ro.
Dorit de FCSB, a acceptat o oferta „roș-albaștrilor”, dar a fost deturnat: „Totul era pregătit” # SportMedia
FCSB a ratat transferul unui golgheter din Superliga. Elvir Koljic (30 de ani) a făcut vizita medicală cu FCSB și era pregătit să semneze cu campioana României, în urmă cu scurt timp, dar a ajuns în cele din urmă la Rapid. Giuleștenii l-au deturnat din drumul către FCSB, iar Koljic a explicat cum s-a întâmplat … The post Dorit de FCSB, a acceptat o oferta „roș-albaștrilor”, dar a fost deturnat: „Totul era pregătit” appeared first on spotmedia.ro.
Radu Drăgușin (23 de ani) se apropie de revenirea pe teren, după accidentarea gravă suferită la genunchi. Mircea Lucescu l-a trecut pe Radu Drăgușin pe lista convocărilor preliminare pentru ultimele două meciuri ale României din preliminariile CM 2026. Întrebat despre acest lucru, Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a oferit un răspuns ferm. El a spus … The post Vestea primită de Mircea Lucescu în privința lui Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
„Sindromul Italia” – suferința româncelor care au avut grijă de bătrânii altora, dar și-au pierdut liniștea proprie # SportMedia
Cotidianul american The New York Times scrie despre „Sindromul Italia” – o suferință tot mai des întâlnită în rândul femeilor din Europa de Est, în special românce, plecate să îngrijească bătrâni și bolnavi în Italia. După ani trăiți în izolare, departe de familie și adesea în condiții grele, multe dintre ele se întorc acasă epuizate, … The post „Sindromul Italia” – suferința româncelor care au avut grijă de bătrânii altora, dar și-au pierdut liniștea proprie appeared first on spotmedia.ro.
Inter, echipa lui Cristi Chivu, a obținut o nouă victorie în Serie A, în etapa a noua, intermediară. Inter a învins Fiorentina, scor 3-0, iar toate golurile partidei au fost înscrise în repriza secundă. Hakan Calhanoglu a reușit o dublă, în minutele 66 și 88 (din penalty), iar Petar Sucic a înscris și el. În … The post Inter câștigă clar cu Fiorentina, în Serie A: Reacția lui Cristi Chivu appeared first on spotmedia.ro.
La zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de tineri, mai multe organizații civice organizează, joi, un marș în București, pentru a cere dreptate și pentru a aminti că, un deceniu mai târziu, corupția continuă să ucidă. Protestatarii spun, pe pagina de Facebook a evenimentului, că niciun vinovat nu … The post Zece ani de la tragedia din Colectiv. Marș în Capitală: „România nu a învățat nimic” appeared first on spotmedia.ro.
Decizia surprinzătoare a lui Trump. După 33 de ani, a cerut Pentagonului să reînceapă testarea armelor nucleare # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o undă de șoc pe scena internațională, anunțând că a ordonat Pentagonului să reia testarea armelor nucleare americane. Decizia a venit cu doar câteva ore înaintea întâlnirii cu liderul chinez Xi Jinping, desfășurată joi la Busan, Coreea de Sud. „Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit … The post Decizia surprinzătoare a lui Trump. După 33 de ani, a cerut Pentagonului să reînceapă testarea armelor nucleare appeared first on spotmedia.ro.
INTERVIU. Cine este Bogdan Zurbagiu, tatăl a trei copii și sportivul amator care a uimit lumea înotului cu recordul său în Canalul Mânecii # SportMedia
Bogdan Zurbagiu a scris o pagină importantă în istoria înotului de anduranță românesc, în data de 1 octombrie 2025, când a traversat înot Canalul Mânecii în doar 10 ore și 52 de minute, un timp care îl plasează în elita mondială a acestui sport extrem. The post INTERVIU. Cine este Bogdan Zurbagiu, tatăl a trei copii și sportivul amator care a uimit lumea înotului cu recordul său în Canalul Mânecii appeared first on spotmedia.ro.
Rogobete anunță schimbări în sistemul medical: Pacienții – îndrumați digital, medicii – încurajați să raporteze abuzurile # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat o serie de schimbări menite să aducă mai multă transparenţă şi accesibilitate în sistemul medical. În timp ce pacienţii vor fi îndrumaţi digital către serviciile de care au nevoie, medicii şi asistenţii vor avea la dispoziţie o platformă online prin care pot semnala nereguli, abuzuri sau comportamente inadecvate din … The post Rogobete anunță schimbări în sistemul medical: Pacienții – îndrumați digital, medicii – încurajați să raporteze abuzurile appeared first on spotmedia.ro.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la bordul avionului Air Force One, că diminuarea prezenţei militare americane în România nu este „un subiect foarte important”. „Aș putea să vorbesc despre subiectul ăsta, dar nu este unul foarte important, nu e mare lucru”, a spus președintele american. Reacţia sa vine la o zi după ce … The post Trump, despre reducerea trupelor din România: „Nu e mare lucru” appeared first on spotmedia.ro.
Bărbații trebuie să facă de două ori mai multă activitate fizică față de femei, pentru a obține aceleași efecte # SportMedia
Bărbații trebuie să facă de două ori mai multă activitate fizică față de femei pentru a obține aceeași protecție împotriva bolilor coronariene, arată un studiu recent. Cercetătorii de la Universitatea Xiamen din China au analizat datele privind activitatea fizică a peste 80.000 de persoane și au descoperit diferențe semnificative între cele două sexe. Cu doar … The post Bărbații trebuie să facă de două ori mai multă activitate fizică față de femei, pentru a obține aceleași efecte appeared first on spotmedia.ro.
Un tratament a prelungit viața șoarecilor cu 73%! Totuși, doar pe cea a masculilor – studiu # SportMedia
Un tratament care vizează simultan două mecanisme legate de îmbătrânire a reușit să prelungească durata vieții unor șoareci adulți fragili cu până la 73%. Totuși, acest lucru s-a întâmplat doar în cazul rozătoarelor de sex masculin. Terapia, aplicată de cercetători de la Universitatea din California, Berkeley (SUA), a combinat două tratamente anti-îmbătrânire. Primul este oxitocina … The post Un tratament a prelungit viața șoarecilor cu 73%! Totuși, doar pe cea a masculilor – studiu appeared first on spotmedia.ro.
PMB vrea să scoată din trafic, 6 ore pe zi, mașinile de gunoi și de livrări. Ce spun liderii pieței de curierat # SportMedia
Proiectul Primăriei Capitalei, care propune interzicerea circulației mașinilor de gunoi, de aprovizionare și de curierat câte 6 ore pe zi, la orele de vârf, nu a rămas fără ecou. După lansarea în dezbatere publică, măsura a stârnit reacții din partea celor mai mari companii de curierat din România – FAN Courier și Sameday – care … The post PMB vrea să scoată din trafic, 6 ore pe zi, mașinile de gunoi și de livrări. Ce spun liderii pieței de curierat appeared first on spotmedia.ro.
Pleacă americanii! De ce nu mai funcționează parteneriatul strategic în mandatul lui Trump # SportMedia
Anunțul că SUA va retrage o brigadă, în jur de 2.000 de militari, din Europa de Est, mai exact România, Ungaria și Slovacia, a provocat frisoane, dezamăgire și tensiune printre autoritățile de la București. Mai exact, 800 de militari americani vor părăsi teritoriul țării noastre în urma unei decizii strategice a administrației SUA, care a … The post Pleacă americanii! De ce nu mai funcționează parteneriatul strategic în mandatul lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
Grindeanu, nou atac la Bolojan: Preocuparea lui este să numească vicepremier, nu să apere securitatea țării # SportMedia
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, afirmând că preocuparea acestuia de a numi vicepremier, în loc să lămurească situația privind retragerea trupelor americane, arată lipsă de responsabilitate într-un moment critic. Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, „ridică întrebări serioase într-un moment critic … The post Grindeanu, nou atac la Bolojan: Preocuparea lui este să numească vicepremier, nu să apere securitatea țării appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 30 octombrie 2025. The post Horoscop zilnic: 30 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
