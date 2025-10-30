UVT lansează „Timișoara Ideas Fest”, primul festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic
Timis Online, 30 octombrie 2025 18:50
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) anunță lansarea primului festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic, intitulat „Timișoara Ideas Fest”. Evenimentul va avea loc în perioada 10–13 noiembrie și va include mai multe conferințe, ateliere și dezbateri, alături de invitați din domenii diverse.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
18:50
UVT lansează „Timișoara Ideas Fest”, primul festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) anunță lansarea primului festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic, intitulat „Timișoara Ideas Fest”. Evenimentul va avea loc în perioada 10–13 noiembrie și va include mai multe conferințe, ateliere și dezbateri, alături de invitați din domenii diverse.
Acum 2 ore
18:10
Trei persoane reținute și două companii cercetate penal după explozia din București soldată cu trei morți # Timis Online
Trei persoane au fost reținute, iar două companii, printre care Distrigaz Sud Rețele, sunt cercetate penal pentru distrugere din culpă în dosarul exploziei din Sectorul 5, care a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15, relatează News.ro.
18:00
Premieră medicală la Roma: transplant de arteră pulmonară realizat cu succes la un pacient de 70 de ani # Timis Online
Medicii de la spitalul Sant'Andrea din Roma au realizat, în premieră, un transplant de arteră pulmonară la un pacient de 70 de ani diagnosticat cu cancer pulmonar, informează joi agenția italiană ANSA, citată de Agerpres.
18:00
Întâlnire despre munca invizibilă a femeilor care ține societatea în mișcare, la Timișoara # Timis Online
Ultima întâlnire din cadrul proiectului „Continuum Feminin II” aduce în prim-plan munca invizibilă a femeilor, constând în orele nesfârșite dedicate gătitului, curățeniei, îngrijirii copiilor și a persoanelor vârstnice, precum și susținerii familiei și comunității.
Acum 4 ore
16:10
FOTO. Ministrul Culturii, Demeter András István, vine la Timișoara pentru decernarea Premiului „Sculptura Anului 2025” # Timis Online
Demeter András István, ministrul Culturii, vine vineri, 31 octombrie, la Timișoara, unde îi va înmâna Premiul „Sculptura Anului 2025” artistului Vlad Nancă pentru lucrarea „Together”.
15:40
Vinuri de top și sprijin pentru copiii cu dizabilități la a zecea ediție Rovinhud Wine Show de la Timișoara # Timis Online
Peste o săptămână, la începutul lunii noiembrie, Timișoara (re)devine capitala vinului și a solidarității. A zecea ediție a Rovinhud Wine Show reunește pasiunea pentru vinurile de top și sprijinul acordat copciilor cu dizabilități, într-un eveniment unic în România, construit integral pe voluntariat.
15:30
Oprit de polițiștii din Sânandrei, un bărbat a fost amendat pentru că transporta ilegal lemne # Timis Online
Un bărbat din Timiș a fost oprit de polițiștii din Sânandrei în timp ce transporta lemne fără documente legale, pe raza localității Becicherecu Mic.
Acum 6 ore
14:50
Cum alegi cea mai potrivită termoizolație pentru locuința ta + sfaturi pentru un montaj corect # Timis Online
Termoizolația corectă este un element cheie pentru eficiența energetică a casei tale. O locuință neizolată pierde multă căldură în iarnă și reține prea multă căldură vara, ceea ce duce la facturi mari și disconfort constant. Instalând un strat bun de izolație și asigurând montajul profesionist, poți reduce pierderile de energie până la ~18 % sau mai mult.
14:50
Probleme și la o insulă ecologică de pe Bogdăneștilor. Nu se ridică deșeurile nici când containerele sunt pline # Timis Online
În urma articolului recent despre insula ecologică din Piața Dacia, un cititor Tion ne-a semnalat probleme asemănătoare și la o alta, cea cu numărul 12, din zona Bogdăneștilor. Pe scurt, acesta se plânge de faptul că deși containerele sunt pline, echipele RETIM nu vin pentru a ridica deșeurile.
14:30
Toyota Hilux este recunoscută ca unul dintre cele mai robuste pickup-uri de pe piață, capabilă să facă față celor mai dure condiții. Pentru cei care își doresc un plus de protecție și un aspect personalizat, aceste bare de inox reprezintă o alegere inspirată. Fie că este vorba despre un bullbar, un rollbar sau praguri laterale, aceste accesorii îmbină estetica cu funcționalitatea, oferind un plus de siguranță și stil.
14:20
În spațiul online au apărut mai multe imagini însoțite de mesaje de tipul „Jandarmeria a început să bată femeile”. Cei ce au întâlnit astfel de mesaje trebuie să fie vigilenți.
13:50
Două străzi din cartierul Elisabetin vor fi, în perioada următoare, afectate de restricții de trafic. Una, doar pentru două zile, dar cealaltă – până în decembrie. Aquatim desfășoară diferite lucrări în zonă.
13:40
Cu ocazia sărbătorii de Halloween, celebrată mâine, 31 octombrie, mulți români se pregătesc să achiziționeze costume, decorațiuni și diverse accesorii tematice. În acest context, InfoCons – Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra riscurilor ascunse ale unor produse aflate pe piață și pune la dispoziția publicului Aplicația Europeană Gratuită InfoCons, care oferă în timp real alerte rapide privind produsele nealimentare neconforme la nivelul Uniunii Europene.
13:40
Studiu Imobiliare.ro: Apartamentele din Timișoara se vând rapid, iar vânzătorii sunt mai dispuși să lase din preț # Timis Online
Imobiliare.ro a realizat un nou studiu cu privire la vânzarea de apartamente. Pe de o parte, a fost studiat cât durează, de la publicarea anunțului până a încheierea contractului, vânzarea unui apartament. Pe de altă parte, aflăm cât de dispuși sunt vânzătorii să lase din preț, ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează ei.
Acum 8 ore
12:50
Eleganță și funcționalitate în grădina ta – jardinierele EDA Volcania disponibile acum pe irigatii.ro # Timis Online
Amenajarea grădinii nu mai este doar o chestiune de estetică, ci o expresie a stilului personal și a dorinței de confort.
12:50
Primăria are în evidență peste 100 de construcții construite sau extinse ilegal de proprietari pentru care există și dispoziții judecătorești de demolare. În cazul în care proprietarii nu le dărâmă pe cont propriu, poate interveni primăria. Deja a făcut-o pe strada Glad, în cazul unui garaj extins ilegal.
11:50
O echipă de la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a urcat pe podiumul național la competiția STS CTF 2025, dedicată securității cibernetice și organizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Evenimentul a reunit la București cele mai bune echipe din universități civile și academii militare din țară.
11:50
Cinci ani de când Fritz a devenit primarul Timișoarei. „Am pus câteva riduri și, din păcate, și kilograme” # Timis Online
În 2020, Dominic Fritz, considerat atunci outsider, câștiga alegerile locale în fața edilului-șef în funcție Nicolae Robu și ajungea să îi urmeze acestuia în fotoliul de pe C.D. Loga, nr. 1. La cinci ani de când depunea jurământul, useristul recunoaște că „a pus câteva riduri și, din păcate, și kilograme”.
Acum 12 ore
11:10
Accident pe Calea Torontalului. Un motociclist a fost rănit după ce s-a ciocnit cu un autoturism # Timis Online
Un accident rutier a avut loc joi dimineață, pe Calea Torontalului din Timișoara, unde un autoturism și o motocicletă s-au ciocnit. Motociclistul a fost rănit și a primit îngrijiri medicale.
11:00
Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social s-a reunit, miercuri, 29 octombrie, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan, pentru a discuta valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
10:40
În tot mai multe locuințe, bibliotecile sunt pline până la refuz. Volume adunate în zeci de ani, colecții moștenite sau cărți cumpărate impulsiv ocupă rafturile și, adesea, mai mult de jumătate din cutiile de depozitare dintr-un apartament. Pentru mulți proprietari, apare inevitabil întrebarea: ce fac cu aceste cărți atunci când nu le mai citesc și nici nu mai au loc pentru ele?
10:30
Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite, joi, în fața fostului club, potrivit Agerpres.
10:30
Hoț de biciclete prins la Timișoara după o serie de spargeri. Prejudiciul se ridică la 10.000 de euro # Timis Online
Un bărbat de 36 de ani a fost reținut de polițiștii Secției 4 Timișoara, fiind acuzat că ar fi furat mai multe biciclete din parcările și subsolurile unor blocuri din oraș. După audieri, magistrații au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.
10:20
Oana Gheorghiu, co-fondatoarea asociației “Dăruiește Viață”, care a construit din donații un spital pentru copii, a depus jurământul și a devenit, oficial, viceprim-ministru.
09:50
Un accident rutier a avut loc joi pe DJ 591, în comuna Sânmihaiu Român, fiind rănit un bărbat.
09:10
Joi, 30 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:40
Interviu cu Cornelia-Elena Micicoi, prefectul județului Timiș: „Îmi doresc ca oamenii să nu mai fie trimiși acasă pentru că n-au dosar cu șină” # Timis Online
Vineri, 31 octombrie, se împlinește o lună de când Cornelia-Elena Micicoi, cu sprijinul USR Timiș, a preluat mandatul de prefect al județului. Am stat de vorbă cu reprezentantul Guvernului în teritoriu despre provocările funcției, priorități, problemele găsite și alte aspecte despre care puteți citi în interviul de mai jos.
08:40
Societatea RETIM Ecologic Service S.A. informează utilizatorii serviciului de salubrizare din judeţul Timiş că tarifele pentru colectare, transport și tratare a deșeurilor municipale sunt stabilite exclusiv prin hotărârile adoptate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri (ADID) Timiș și/sau de către Consiliul Județean (CJ) Timiș.
Acum 24 ore
00:10
Joi, 30 octombrie, puteți participa la un tur ghidat senzorial, să mergeți la un spectacol de teatru forum, la film sau să vizitați diverse expoziții.
29 octombrie 2025
21:50
Cum trăiește Generația Z singurătatea în era conexiunilor digitale permanente? Expoziția „Atlasul Singurătății @GenZ:TM”, deschisă între 30 octombrie și 9 noiembrie la Ambasada (Splaiul Peneș Curcanul nr. 4-5), invită publicul să exploreze singurătatea nu doar ca absență a celorlalți, ci ca un spațiu al introspecției, al vulnerabilității și al dorinței de apropiere.
21:50
„Pelicule de familie”, proiecție specială la Timișoara, în prezența regizorului Dan Curean # Timis Online
Timișoara va găzdui o proiecție a documentarului „Pelicule de familie” (2024) duminică, 2 noiembrie, de la ora 17, în cadrul programului „Doc-minică”, dedicat filmelor documentare. Evenimentul va avea loc la Cinema Studio, în prezența regizorului Dan Curean.
Ieri
18:20
O fată de 14 ani, filmată în timp ce era obligată să întrețină relații sexuale cu doi tineri. Agresorii, anchetați de DIICOT Timișoara # Timis Online
Caz șocant la Timișoara. Doi tineri de 21 și 24 de ani sunt cercetați pentru viol și pornografie infantilă, după ce ar fi abuzat o fată de 14 ani și ar fi distribuit filmări cu aceasta pe o rețea de socializare.
18:10
Mădălina Pavăl și orchestra sa urcă pe scena Teatrului Național din Timișoara în cadrul turneului „Fuga Iuga” # Timis Online
Tocmai a lansat albumul „Fuga Iuga”, iar Mădălina Pavăl, alături de orchestra sa, a pornit într-un turneu național. După opriri în Cluj-Napoca, Sibiu și Oradea, turneul „Fuga Iuga” ajunge în 8 noiembrie la Timișoara, pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu”.
17:40
Liderii inovației digitale se reunesc la Timișoara. Prima ediție „West Digital and Innovation Summit” la UVT # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara devine, pe 19–20 noiembrie, gazda primei ediții „West Digital and Innovation Summit”. Evenimentul aduce împreună profesioniști, cercetători și lideri din domeniile inteligenței artificiale, digitalizării și tehnologiei, pentru a explora tendințele care vor modela viitorul comunităților și economiei globale.
16:20
Femeie de 76 de ani dispărută în Timișoara. Polițiștii solicită sprijinul populației pentru găsirea ei # Timis Online
O femeie în vârstă de 76 de ani, Elena Loke, a dispărut de acasă, în Timișoara, și nu a mai fost văzută de atunci. Poliția face apel la populație pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea ei.
16:20
FOTO. Deschiși către înțelegere. Ziua Mondială a Psoriazisului, marcată la Clinica de Dermatologie Timișoara # Timis Online
Cu ocazia Zilei Mondiale a Psoriazisului, Clinica de Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara a organizat miercuri, 29 octombrie, o Zi a Porților Deschise dedicată informării și conștientizării publicului asupra acestei afecțiuni cronice a pielii.
15:10
Săli de lectură, echipamente sportive și podcasturi. Ce au propus elevii din Timișoara pe bugetarea participativă? # Timis Online
În acest an, în premieră, campania de bugetare participativă a Primăriei Timișoara se adresează exclusiv liceenilor. Astfel, elevii celor 17 unități de învățământ înscrise au venit cu nu mai puțin de 60 de propuneri. După vot, școlile vor afla pe ce vor duce cei 50.000 de lei alocați fiecăreia.
14:40
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL , cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Gara Herastrau, nr. 2, bl. Equilibrum Office Building S1, ap. 10,jud. Bucuresti, avand CUI 21664036 anunta obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE Nr. 248 din 14.10.2025, prin care SE AUTORIZEAZA: executarea lucrarilor de construire pentru: AMPLASARE CENTRALA FOTOVOLTAICA PE ACOPERISUL CLADIRILOR PENTRU DEPOZITARE EXISTENTE C1, C2, C3 SI ORGANIZARE DE SANTIER - pentru imobil - teren si constructii - situat in judetul TIMIS, comuna Dumbravita, str. DJ 691 Km 8, nr. FN, identificat prin CF 413244, nr. cadastral 413244-C1, 413244-C2,413244-C3. # Timis Online
14:30
CJT preia un drum de piatră de la Covaci. Îl va asfalta și va scurta drumul șoferilor de la autostradă la centură # Timis Online
Consiliul Județean Timiș preia un drum pietruit de cinci kilometri din satul Covaci pe care îl va asfalta. Instituția lucrează la o hartă a drumurilor județene pe care o va face publică în curând.
14:20
Scandal pe tema majorării tarifelor pentru colectarea deșeurilor din Timișoara după închiderea deponeului de la Ghizela # Timis Online
Marți, consilierii locali din Timișoara au dezbătut un proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor de colectare a deșeurilor. După discuții mai mult sau mai puțin la obiect, proiectul de hotărâre a căzut la vot, dar relevanța acestei decizii rămâne încă discutabilă. De fapt, la mijloc a fost decizia CJT de închidere temporară a deponeului de la Ghizela și redirecționarea deșeurilor către Arad.
13:20
A spart geamul și a salvat un bărbat care voia să se spânzure: curajul unui polițist din Timișoara în miez de noapte # Timis Online
Un polițist din Timișoara a intrat printr-un geam spart într-un apartament, pentru a opri un bărbat care voia să-și pună capăt zilelor. Era aproape 4 dimineața, când un apel la 112 anunța un scandal într-un apartament din Timișoara.
12:50
Americanii se retrag parțial din România. Procesul reprezintă o „ajustare”, potrivit NATO # Timis Online
Reducerea prezenței militare americane în Europa, anunțată miercuri de România, este o „ajustare”, a declarat un oficial NATO, potrivit Agerpres.
12:20
Residentialist.ro (P): Garsoniere și apartamente compacte în București – soluții eficiente pentru locuit sau investiții # Timis Online
Achiziția sau închirierea unei garsoniere reprezintă o decizie strategică pentru tinerii profesioniști, studenți sau investitori care urmăresc fie confortul propriu, fie un randament rapid. Pe piața din București, opțiunile pentru garsoniere de vânzare și studiouri de închiriat sunt diverse, iar alegerea corectă depinde de obiectivele și bugetul fiecăruia.
12:20
Proiectul Magistralei Verzi, aprobat în faza de SF. Nu puteau lipsi discuțiile despre locurile de parcare eliminate # Timis Online
Marți 29 octombrie, în ședința de consiliu local a intrat pe ordinea de zi și proiectul Magistralei Verzi, proiectul Primăriei Timișoara care va transforma complet tot tronsonul de drum dintre Piața Mocioni și Shopping City. Bineînțeles, în discuțiile premergătoare votului, s-a pus mult accentul pe cele câteva sute de locuri de parcare care vor fi eliminate.
11:40
FOTO. „Pelerinaj de suflet”. Ierarhi, preoți și credincioși din Banat, prezenți la sfințirea picturii Catedralei Naționale # Timis Online
Sute de credincioși, alături de ierarhi și preoți din Banat, au participat la sfințirea picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naționale din București, un moment considerat istoric pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română. Delegația bănățeană, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, s-a alăturat soborului de slujitori și miilor de pelerini veniți din toate colțurile țării.
11:20
„Fiecare minut contează”: Spitalul CFR Timișoara atrage atenția asupra accidentului vascular cerebral # Timis Online
Medicii Spitalului CFR Timișoara transmit că accidentul vascular cerebral (AVC) reprezintă o urgență medicală majoră, iar recunoașterea rapidă a simptomelor poate salva vieți. În acest an, sloganul Zilei Mondiale a AVC-ului, „Every Minute Counts – Fiecare minut contează”, subliniază importanța intervenției imediate.
10:50
Campanie DSP Timiș pentru creșterea vaccinării copiilor: „Vaccinarea protejează sănătatea copiilor, a familiilor și a întregii comunități” # Timis Online
Direcția de Sănătate Publică Timiș desfășoară o amplă campanie de informare privind beneficiile vaccinării copiilor și riscurile asociate nevaccinării. Inițiativa vine în urma „Studiului calitativ cu personalul medical, părinți și aparținători pentru creșterea ratei de vaccinare a copiilor”, derulat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) – Biroul din România, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) și DSP Timiș.
10:30
Sute de timișoreni privați de acces în propriile curți. Poliția Locală intervine zilnic # Timis Online
Peste 700 de timișoreni au fost blocați în propriile curți sau garaje și au sunat la Poliția Locală de la începutul acestui an. Reprezentanții instituției au transmis, la solicitarea Tion, că sancțiunile pentru astfel de fapte sunt de la 810 la 1.012,5 lei și trei puncte penalizare la permis și chiar ridicarea autovehiculului în foarte multe cazuri.
10:30
FOTO. „O palmă pentru nesimțiți”. O nouă victorie a Primăriei Timișoara împotriva firmei care a abandonat șantierul de la Gimnazială 30 # Timis Online
Primarul Dominic Fritz anunță „o palmă pentru nesimțiți și o victorie pentru copiii Timișoarei”. Acesta vorbește, mai precis, de disputa cu Solaria, firma care „și-a bătut joc” de lucrările de la Școala Gimnazială nr. 30. Contestația acesteia a fost respinsă, iar acum primăria este mai aproape de a finaliza șantierul.
10:00
Plafonarea gazelor se încheie, iar prețul va crește semnificativ. România taie legăturile cu Rusia # Timis Online
Potrivit secretarului de stat în cadrul Ministerului Energiei, Cristian Bușoi, plafonarea prețurilor la gaze până în primăvara anului 2026 a fost o măsură necesară, dar care nu va dura mult timp.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.