Zeljko Kopic a anunțat ce obiectiv are înaintea meciului Dinamo – CFR Cluj

Situație fără precendent la TVR! Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Este fără precedent ca un SERVICIU SECRET să opereze corespondența unei instituții media și a unor jurnalisti, fie ei chiar și angajați ai statului. În concret, potrivit Gândul, […]