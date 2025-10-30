Lia Olguţa Vasilescu: Toată presa rezist spune că Grindeanu s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi PSD-iştii zero. Chiar aşa o fi? / Firea a construit un spital, Băluţă, primarul de la Mioveni
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care este vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a opus numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier deoarece aceasta a construit un spital, iar PSD-iştii niciunul. Vasilescu susţine că Gabriela Firea a construit în spital în Bucureşti, Daniel Băluţă a făcut un spital în Sectorul 4, la fel şi primarul de la Mioveni, care este tot social-democrat.
Ilie Bolojan: S-au dat nişte legi care au creat posibilitatea să se facă corecţii la autorităţile de reglementare care au salarii mari. Cei care pun în practică aceste legi îşi bat joc de lege. În loc să reduci salarii, reduci din grile de salarizare
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că s-au dat nişte legi care au creat posibilitatea să se facă corecţii la autorităţile de reglementare care au salarii mari, problema este că cei care pun în practică aceste legi de fapt îşi bat joc de lege iar în loc să reduci salarii, reduci din grile de salarizare. Şeful Executivului a mai spus că acest tip de măsuri sunt puse în practică de oameni rău intenţionaţi, care nu înţeleg că nu mai merge cum a mers.
Grindeanu, întrebat ce se va schimba în abordarea PSD-ului la guvernare după 7 noiembrie: Mi-aş dori să se schimbe în abordarea celorlalţi, nu a noastră/ PSD e partid loial / Loialitatea într-o coaliţie nu înseamnă să fii pe post de aplaudac
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că, după 7 noiembrie, când este programat Congresul social-democraţilor, şi-ar dori să se schimbe lucrurle în abordarea celorlaţi parteneri de coaliţie, nu a partidului pe care îl conduce. El a precizat că PSD este un partid loial, de bună credinţă, dar a explicat că loialitatea într-o coaliţie nu înseamnă să fii pe post de aplaudac, chiar dacă deciziile sunt proaste.
Grindeanu: Când am vrut să părem altceva decât suntem, am pierdut alegerile / Noi trebuie să facem politici publice, nu să umblăm după aplauzele unora care ne vor desfiinţaţi
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, că social-democraţii, atunci când au vrut să pară altceva, au pierdut alegerile. El a precizat că PSD a căutat aprobări pe la ”nişte domni şi doamne care sunt seară de seară prin studiori de televiziune” şi care urăsc PSD-ul. Grindeanu a adăugat că, atunci când vede că este criticat de presa de dreapta, este cel mai bucuros deoarece ştie că atunci face lucrurile bine.
Ilie Bolojan: La Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut iar la o altă companie, Administraţia Canalelor Navigabile, unde profitul a scăzut foarte mult, dar din nou salariile la directorii s-au dublat. Potrivit premerului, acest tip de contracte total debalansate, care au fost tolerate, care au fost făcute prost, acum sunt foarte greu de spart, pentru că este ca un contract comercial pe care l-aţi încheiat total greşit.
Clubul italian Juventus Torino a anunţat joi că Luciano Spalletti este noul antrenor. Acesta îi succede lui Igor Tudor, care a fost demis luni.
Adolescent dispărut pe traseul montan către Vârful Omu / A căzut şi a suferit un trumatism al coloanei vertebrale, neputând să se mişte / El a fost găsit de meteorologul de serviciu de la staţia Meteo Omu / Acţiune de durată
Un adolescent de 17 ani, aflat cu familia pe munte, în Bucegi, s-a rătăcit, joi după-amiază, iar autorităţile, alertate, au intervenit pentru căutarea lui, inclusiv cu un elicopter. Băiatul a fost găsit de către de meteorologul aflat de serviciu la staţia Meteo Omu. Tânărul a căzut şi a suferit un trumatism al coloanei vertebrale, neputând să se mişte.
UPDATE - 10 ANI DE LA COLECTIV – Marş cu câteva mii de oameni în Bucureşti – Participanţii cer dreptate: "Nimeni nu e vinovat, dar 65 sunt morţi" - VIDEO
Reprezentanţi ai mai multor organizaţii civice, dar şi simpli cetăţeni s-au strâns, joi seară, în Piaţa Universităţii din Bucureşti pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Ulterior s-a pornit în marş până la clădirea în care s-a produs tragedia. Participanţii cer dreptate şi acuză că nimeni nu a plătit.
Comandanţii armatei ruse torturează şi execută soldaţii care refuză să lupte în Ucraina, potrivit unei investigaţii media
Comandanţii ruşi execută sau trimit în mod deliberat la moarte soldaţii care refuză să lupte în Ucraina, potrivit unei noi investigaţii realizate de publicaţia independentă rusă Verstka, care prezintă o imagine sumbră a violenţei din cadrul armatei ruse, relatează The Guardian.
Oana Gheorghiu: Dacă cei din coaliţie se sabotează reciproc, lucrurile nu or să meargă bine şi nu or să meargă bine pentru niciunul dintre partide / Am colaborat bine cu un singur ministru al sănătăţii, Cseke Attila
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că dacă cei din coaliţie se sabotează reciproc, lucrurile nu or să meargă bine şi nu or să meargă bine pentru niciunul dintre partide. Ea a mai spus că a colaborat bine cu un singur ministru al sănătăţii care este şi acum în guvern, Cseke Attila.
10 ANI DE LA COLECTIV – Marş în Bucureşti – Participanţii cer dreptate: "Nimeni nu e vinovat, dar 65 sunt morţi" - VIDEO
Reprezentanţi ai mai multor organizaţii civice, dar şi simpli cetăţeni s-au strâns, joi seară, în Piaţa Universităţii din Bucureşti pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Programul serii prevede un marş până la clădirea în care s-a produs tragedia. Participanţii cer dreptate şi acuză că nimeni nu a plătit.
Oana Gheorghiu: Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe. Un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie / L-am susţinut de câte ori a candidat pentru că cred că este un om foarte sincer şi foarte deştept
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe, un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie. Ea a precizat că l-a susţinut de câte ori a candidat pentru că crede că este un om foarte sincer şi foarte deştept.
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Prima reacţie a ministrului de Externe, Oana Ţoiu: O să vedem o prezenţă întărită a NATO în România până la sfârşitul acestui an şi anul viitor
Ministrul de Externe a Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România. Anunţul vine după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România. Ea explică şi de ce decizia reducerii trupelor SUA din România nu a fost anunţată de autorităţile de la Bucureşti.
Oana Gheorghiu: Privilegiile au fost un fel de Caritas. Ni s-a promis ceva ce nu putem duce / Oamenii din companii să revină la bunul simţ, să înţeleagă că fiecare ban pe care îl primesc poate vine de la un copil care se culcă nemâncat
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că privilegiile au fost un fel de Caritas pentru că ni s-a promis ceva ce nu putem duce iar oamenii din companii ar trebui să revină la bunul simţ şi să înţeleagă că fiecare ban pe care îl primesc poate vine de la un copil care se culcă nemâncat. Ea a menţionat că trebuie schimbată legea şi trebuie readuse aceste salarii la nivelul la care România îşi permite.
Institutul Naţional de Sănătăte Publică: 49 de cazuri de persoane infectate cu virusul West Nile şi 3 decese, de la începutul perioadei de supraveghere / Aproape jumătate din îmbolnăviri, la grupa de vârstă 70-79 de ani / 16 cazuri în Bucureşti
Institutul Naţional de Sănătăte Publică anunţă, joi, 49 de cazuri de persoane infectate cu virusul West Nile şi 3 decese, de la începutul perioadei de supraveghere, la începutul lunii iunie. Aproape jumătate din îmbolnăviri s-au înregistrat la persoane din grupa de vârstă 70-79 de ani, 16 cazuri fiind în Bucureşti.
Acţiunile Meta scad cu 10%, pe fondul îngrijorărilor privind cheltuielile ridicate pentru inteligenţa artificială, în pofida rezultatelor solide din trimestrul al treilea
Acţiunile Meta Platforms au scăzut joi cu peste 10%, după ce planurile de investiţii masive în inteligenţa artificială au stârnit îndoieli în rândul investitorilor, eclipsând rezultatele financiare peste aşteptări raportate pentru trimestrul al treilea, relatează CNBC.
Prinţul William a câştigat procesul împotriva „Paris Match" după ce revista a publicat fotografii din vacanţa privată a familiei
Prinţul William al Marii Britanii şi soţia sa Kate au câştigat un proces pentru încălcarea vieţii private intentat împotriva revistei franceze „Paris Match” care a publicat fotografii făcute de paparazzi cu ei şi copiii lor în vacanţă privată, potrivit unui anunţ publicat joi în revistă, relatează Reuters.
Oana Gheorghiu: Nu există niciun fel de legătură între retragerea unor sute de militari americani din România şi postările mele de pe Facebook, a fost doar o încercare de a face o legătură / Ar fi fost nepotrivit să vină Grindeanu la Cotroceni
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că nu există niciun fel de legătură între retragerea unor sute de militari americani din România şi postările sale de pe Facebook, din urmă cu câteva luni ci a fost doar o încercare de a face o legătură între aceste lucruri. Ea a menţionat că ar fi fost nepotrivit să vină Sorin Grindeanu la Cotroceni, la ceremonia de depunere a jurământului.
Echipa UTA Arad a dispus joi, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia ploieşteană Petrolul, într-un meci din grupa B a Cupei României.
Oana Gheorghiu, despre acceptarea postului de vicepremier: În prima fază m-a şocat propunerea. Bolojan mi-a dat acel sentiment că luptă pentru ţara asta / Sunt apolitică şi postul ăsta din guvern aşa este şi gândit, un post independent
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, despre acceptarea postului de vicepremier, în primă fază a şocat-o propunerea pe care premierul i-a făcut-o. Ea a arătat că premierul Bolojan i-a dat acel sentiment că luptă pentru ţara asta şi a subliniat că este apolitică şi postul din guvern aşa este şi gândit, ca un post independent. ”Dacă pot să aduc ceva în guvern din experienţa mea, este exact lucrul ăsta, de a construi încredere”, a arătat Gheorghiu.
Accident cu 11 persoane implicate, în judeţul Mureş / Toate persoanele sunt evaluate medical
Două maşini s-au ciocnit, joi, în judeţul Mureş, 11 persoane fiind implicate. Toate persoanele sunt evaluate medical.
Andrei Pleşu: Bolojan, primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el, nu face manevre de seducţie a „poporului"/La polul opus, Grindeanu lucrează harnic la propriul portret, cu o neconvingătoare ţopăială „tactică"
Scriitorul Andrei Pleşu afirmă că Ilie Bolojan este primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el, nu face manevre de seducţie a „poporului”, iar la polul opus se află Sorin Grindeanu, despre care afirmă că ”lucrează harnic la propriul portret, cu o neconvingătoare ţopăială „tactică””.
Audierea în Senat de confirmare a propunerii lui Trump pentru funcţia de chirurg general al SUA a fost amânată, după ce candidata a intrat în travaliu. Casey Means a fost criticată pentru promovarea unor afirmaţii neştiinţifice în domeniul sănătăţii
Audierea planificată de Comisia pentru sănătate a Senatului SUA pentru Casey Means, candidata la funcţia de chirurg general a preşedintelui Donald Trump, a fost amânată joi după ce candidata a intrat în travaliu, potrivit comisiei, relatează Reuters.
Lukoil acceptă oferta grupului elveţian Gunvor de preluare a activelor sale externe, după sancţiunile impuse de SUA
Compania rusă Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunţat joi că a acceptat oferta grupului elveţian de comerţ cu materii prime Gunvor pentru achiziţionarea activelor sale din afara ţării, după ce Statele Unite au impus sancţiuni împotriva companiei, săptămâna trecută, transmite Reuters.
Cei doi medici de la spitalul „Bagdasar Arseni" din Bucureşti suspectaţi de ucidere din culpă în cazul morţii unui pacient cu arsuri, plasaţi sub control judiciar
Cei doi medici de la spitalul „Bagdasar Arseni” din Bucureşti suspectaţi într-un dosar de ucidere din culpă şi fals în cazul morţii unui pacient cu arsuri şi reţinuţi, miercuri, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, medicului de gardă, care a ieşit la pensie de curand, i s-a interzis dreptul de a face intervenţii chirurgicale. Medicului curant i s-a interzis dreptul de a mai practica la spitalul Bagdasar - Arseni.
Federaţia de Fotbal din Serbia l-a numit pe antrenorul Veljko Paunovic în funcţia de selecţioner al echipei naţionale, a anunţat joi forul conducător al fotbalului sârb.
Echipa CFR Cluj a anunţat joi, pe pagina oficială de Facebook, numirea tehnicianului Daniel Pancu în funcţia de antrenor principal al formaţiei din Gruia.
Ministrul Sănătăţii: România îşi consolidează rolul activ în reţeaua globală a donatorilor de celule stem hematopoietice / Oferă pacienţilor şansa de a identifica mai rapid un donator compatibil
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o Hotărâre de Guvern privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2025. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că interconectarea oferă pacienţilor şansa de a identifica mai rapid un donator compatibil, oriunde în lume.
Atletism: World Athletics a descoperit că angajaţi ai săi au comis un furt în valoare de 1,5 milioane de euro
Federaţia Internaţională de Atletism, World Athletics, a anunţat joi că a descoperit „o gaură” în valoare de 1,5 milioane de euro, furt comis de personalul federaţiei.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu: Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025 demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, s-a aflat joi, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu, la Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025, ministrul afirmând că demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO. Potrivit ministrului Apărării, ”modelul de succes al colaborării româno-franceze din industria auto, transformarea mărcii Dacia într-un simbol respectat la nivel mondial, arată că putem replica această reuşită şi în domeniul industriei de apărare”.
O asociere de constructori din România şi Bulgaria a câştigat contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A 8 Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, cu suma de 4,76 miliarde lei
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă, joi, că o asociere de constructori din România şi Bulgaria a câştigat contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A 8 Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, cu suma de 4,76 miliarde lei. Contractul pentru şoseaua de 27 de kilometri va putea fi semnat în zece zile, dacă nu se depun contestaţii.
UPDATE - Avarie la o conductă de gaze pe Şoseaua Bucureşti din municipiul Buzău/ Pompierii au intervenit de urgenţă/ Defecţiunea a fost remediată, iar traficul rutier a fost reluat - VIDEO
Pompierii buzoieni au fost solicitaţi joi, la ora 16:15, să intervină pe Şoseaua Bucureşti, din municipiul Buzău, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze, din cauza unor lucrări la reţeaua de apă. Potrivit ISU Buzău, după aproximativ o oră, defecţiunea a fost remediată, iar traficul rutier a fost reluat.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Procurorii anunţă oficial acuzaţiile, vizând Distrigaz, firma care ar fi trebuit să facă revizia şi trei angajaţi / 3 persoane au murit, 15 au fost rănite, 54 de apartamente nu mai pot fi folosite şi 30 de maşini au fost avariate
Procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti au anunţat oficial, joi, care sunt acuzaţiile pe care le aduc în cazul exploziei din cartierul Rahova, vizând Distrigaz Sud Reţele, firma autorizată ANRE care ar fi trebuit să facă revizia instalaţiei de gaz după ce s-a semnalat miroz de către mai mulţi locatari, dar şi trei angajaţi care au şi fost reţinuţi. În principal, este vorba despre faptul că ”nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din Bucureşti, str. Vicina, Sector 5, cu consecinţa neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil şi producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08”. Dosarul a fost deschis pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, acesta constând în decesul a 3 persoane şi rănirea altor 15, dar şi ”distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 30 de autoturisme”.
Erdogan îl întreabă pe Merz, într-o conferinţă de presă comună: Germania nu vede genocidul israelian din Gaza?
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat Germania pentru faptă că ar ignora „genocidul”, foametea şi atacurile Israelului în Gaza, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, ţinute joi, la Ankara, relatează Reuters.
SCPA BÂTE & ASOCIAŢII a reprezentat cu succes societatea BTTC CONSTRUCT SRL în litigiul privind procedura de atribuire a lucrărilor de modernizare a Şcolii Gimnaziale nr. 30 din Timişoara
Victorie în instanţă împotriva fostului constructor de la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara. Societatea BTTC CONSTRUCT SRL este noul constructor iar lucrările de modernizare a şcolii se vor relua în cel mai scurt timp.
Ilie Bolojan, la 10 ani de la tragedia din Colectiv: Modificările legislative privind siguranţa la incendii şi acţiunile de intervenţie făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente
Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, la 10 ani de la tragedia din Colectiv, că modificările legislative privind siguranţa la incendii şi acţiunile de intervenţie făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente. Potrivit premierului, capacitatea de reacţie a instituţiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ţine direct de protejarea vieţii şi siguranţei cetăţenilor şi, din păcate, recenta tragedie din Rahova a reconfirmat aceste lucruri.
Un spion rus a fost condamnat în Germania, în timp ce alţi trei suspecţi îşi aşteaptă sentinţa
Un german de origine rusă a fost condamnat joi la Munchen la şase ani de închisoare pentru spionaj şi planificarea unor atacuri incendiare asupra instalaţiilor militare şi căilor ferate din Germania, în timp ce la Frankfurt a început procesul a trei bărbaţi acuzaţi de spionaj în profitul Rusiei, relatează Reuters.
Pentagonul contestă deficienţele în securitatea nucleară a Statelor Unite, aşa cum sunt prezentate în filmul „A House of Dynamite"/ VIDEO
Lungmetrajul „A House of Dynamite”, regizat de Kathryn Bigelow, care imaginează Washingtonul confruntat cu un atac nuclear, provoacă nemulţumirea administraţiei americane, pentru care calitatea sistemului său antirachetă a fost subestimată.
Echipa FC Hermannstadt a învins joi, în deplasare, scor 1-0, formaţia Concordia Chiajna, în grupa D a Cupei României.
Grindeanu, despre numirea Oanei Gheorghiu vicepremier, în ciuda opoziţiei PSD: Noi am spus ce aveam de spus, premierul şi-a asumat. Ce să facem altceva?
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, în ciuda opoziţiei PSD, că ei au spus ce aveau de spus, iar premierul şi-a asumat, întrebându-se ce puteau să facă altceva.
Fotbalistul francez Desire Doue (Paris SG) s-a accidentat miercuri, în timpul meciului cu Lorient, şi va absenta de pe teren timp de câteva săptămâni, a anunţat joi gruparea pariziană.
Trotinetele electrice, interzise în anumite zone din municipiul Buzău. Amenzi de până la 1.500 de lei
Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş, după numeroase sesizări din partea cetăţenilor şi incidente în care au fost implicaţi utilizatorii acestor vehicule.
Nicolas Sarkozy, vizitat la Închisoarea Santé de către ministrul francez al Justiţiei Gérald Darmanin
Ministrul francez al Justiţiei Gérald Darmanin l-a vizitat miercuri seara pe fostul şef de stat Nicolas Sarkozy la Închisoarea Santé, la Paris, declară joi o sursă apropiată dosarului AFP.
Avarie la o conductă de gaze pe Şoseaua Bucureşti din municipiul Buzău. Pompierii au intervenit de urgenţă
Pompierii buzoieni au fost solicitaţi joi, la ora 16:15, să intervină pe Şoseaua Bucureşti, din municipiul Buzău, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze, din cauza unor lucrări la reţeaua de apă.
Cota de încredere a lui Macron scade la un record deţinut de către Hollande, arată un sondaj
Cota încrederii în preşedintele francez Emmanuel Macron a atins cel mai slab nivel-record - de 11% -, nivelul pe care predecesorul său François Hollande îl atingea în noiembrie 2016, potrivit unui sondaj bisemestrial realizat de Verian pentru Figaro Magazine, publicat joi, relatează AFP.
Grindeanu: Faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern, ministru de externe, că am aflat despre aceste decizii din presă, m-au determinat să-i chem în Parlament pe premier şi miniştrii de Externe şi Apărare, să ne informeze
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre retragerea de trupe SUA din România, că faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern şi prim-ministru, ministru de externe, faptul că a aflat despre aceste decizii, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, din presă, l-au determinat să-i cheme în Parlament pe primul ministru şi pe cei doi miniştri, să îi informeze care e situaţia la zi şi ce avem de făcut de acum încolo.
Varşovia a declarat joi că nu va redeschide alte puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliatul apropiat al Rusiei, până cel puţin la jumătatea lunii noiembrie, într-o mişcare menită să arate solidaritatea cu Lituania, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari în materie de securitate, relatează Reuters.
Constanţa: Un bărbat a fost încătuşat după ce a provocat distrugeri unei maşini, în urma unui conflict în trafic
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost încătuşat de poliţiştii din Constanţa şi dus la audieri, după ce a provocat distrugeri unei maşini, în urma unui conflict în trafic. El a avut un comportament recalcitrant în momentul sosirii echipajului de poliţie.
AFM anunţă că au fost aprobate noi dosare în Programul Rabla pentru persoane fizice/ Valoarea celor 425 de ecotichete, 6.510.000 de lei/ Şeful AFM: Mai puţine maşini vechi pe şosele, mai multă siguranţă şi un pas real spre un transport mai curat
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat joi, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 425 de ecotichete în valoare de 6.510.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice. Preşedintele AFM, Florin Bănică, afirmă că prin acest demers vor fi „mai puţine maşini vechi pe şosele, mai multă siguranţă şi un pas real spre un transport mai curat şi mai eficient”.
