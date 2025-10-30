Lia Olguţa Vasilescu: Toată presa rezist spune că Grindeanu s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi PSD-iştii zero. Chiar aşa o fi? / Firea a construit un spital, Băluţă, primarul de la Mioveni

17:40

Procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti au anunţat oficial, joi, care sunt acuzaţiile pe care le aduc în cazul exploziei din cartierul Rahova, vizând Distrigaz Sud Reţele, firma autorizată ANRE care ar fi trebuit să facă revizia instalaţiei de gaz după ce s-a semnalat miroz de către mai mulţi locatari, dar şi trei angajaţi care au şi fost reţinuţi. În principal, este vorba despre faptul că ”nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din Bucureşti, str. Vicina, Sector 5, cu consecinţa neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil şi producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08”. Dosarul a fost deschis pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, acesta constând în decesul a 3 persoane şi rănirea altor 15, dar şi ”distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 30 de autoturisme”.