Cei doi medici de la spitalul „Bagdasar Arseni” din Capitală, suspectaţi de ucidere din culpă în cazul morţii unui pacient cu arsuri, puși sub control judiciar
HotNews.ro, 30 octombrie 2025 19:50
Cei doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, acuzați de ucidere din culpă într-un dosar penal după ce nu au aplicat tratament corespunzător unui pacient cu arsuri, care a decedat, vor…
Acum 5 minute
20:30
Ilie Bolojan critică conducerea companiilor de stat și arată cu degetul spre Romatsa: „Anul acesta și-au dublat salariile la 20.000 de euro lunar” # HotNews.ro
Guvernul trebuie să corecteze situațiile în care conducererile companiilor de stat și-au dublat salariile, fără să aibă criterii de performanță sau chiar în situația în care au înregistrat pierderi, a declarat joi seară premierul Bolojan,…
Acum o oră
19:50
Prințul William a câștigat un proces intentat revistei Paris Match. Moștenitorul coroanei britanice ține la respectarea vieții sale private # HotNews.ro
Prinţul William al Marii Britanii şi soţia sa, Kate, au câştigat un proces privind încălcarea vieţii private intentat revistei franceze Paris Match pentru publicarea unor fotografii realizate de paparazzi cu ei şi cu copiii lor…
19:50
19:40
Replica PSD după ce PNL a atacat cu Nordis. „PNL nu a respectat procedura, suntem de acord să votăm proiectul săptămâna viitoare” # HotNews.ro
Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Ștefan Popa, a recunoscut pentru HotNews că PNL a depus o solicitare pentru ca „proiectul Nordis” să fie introdus pe ordinea de zi. „Domnul Andronache a cerut suplimentarea ordinii…
19:40
VIDEO Oana Gheorghiu: „Nu cred că Sorin Grindeanu are ceva cu mine/ Voi veni cu un plan agreat cu premierul” # HotNews.ro
Oana Gheorghiu, instalată joi în funcția de vicepremier, a spus, la Digi24, că se aștepta la critici legate de numirea sa în funcție, însă a spus că nu-i poartă ranchiună lui Sorin Grindeanu, fiind vorba…
Acum 2 ore
19:30
VIDEO Mii de evrei ultraortodocși din Israel protestează din nou contra serviciului militar obligatoriu # HotNews.ro
Mii de bărbați îmbrăcați în negru, culoarea purtată de evreii ultraortodocși, s-au adunat joi la Ierusalim pentru a protesta contra absenței unei legi care să le permită să evite serviciul militar obligatoriu, relatează France Presse…
19:30
Care este miza lui Grindeanu prin atacurile la adresa lui Bolojan și de ce nu îl apără liberalii pe premier / Un expert spune cât va mai supraviețui coaliția de guvernare – INTERVIU # HotNews.ro
Strategia PSD este de a face opoziție din interiorul Guvernului, iar miza lui Sorin Grindeanu este șubrezirea reputației lui Ilie Bolojan, spune analistul politic Adi Zăbavă, într-un dialog cu HotNews. Concluzia expertului vine după ce…
19:10
Șefa diplomației române, anunț după retragerea parțială a trupelor SUA: Până la sfârșitul anului și în 2026, o să vedem o prezență întărită NATO în țară # HotNews.ro
Aliații din cadrul NATO, alții decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe și echipamente în România, a anunțat ministrul român de Externe Oana Țoiu, într-un interviu publicat joi de Europa Liberă, după…
18:40
VIDEO Erdogan, către Merz, în mijlocul unei conferințe de presă: „Voi, Germania, nu vedeți genocidul Israelului din Fâșia Gaza?” # HotNews.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Germania pentru ceea ce el a numit ignoranța față de „genocidul” israelian și atacurile din Fâșia Gaza, în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german…
Acum 4 ore
18:30
Rezultate PNRR: Sute de milioane de euro pentru digitalizarea IMM-urilor, realocați la alte obiective. Listele cu firmele și ONG-urile contractate la finanțare # HotNews.ro
Peste 4.700 de firme și organizații neguvernamentale (ONG) au semnat contractele de finanțare pentru a putea primi fonduri europene în valoare totală de circa 495 milioane lei (aproape 100 milioane EUR) pentru digitalizarea activităților, în…
18:30
Reacție din PNL la convocarea premierului în Parlament: „Ilie Bolojan nu va juca în piesele scrise de PSD și AUR” # HotNews.ro
Deputatul PNL Robert Sighiartău consideră că, atunci când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, „nu e control democratic, e teatru politic”, informează Agerpres. Reacţia acestuia vine după ce grupul parlamentar…
18:10
Moscova spune care e condiția sa pentru a purta negocieri de pace cu Japonia: Să renunțe la „orientarea anti-rusă” # HotNews.ro
Ministerul de Externe al Rusiei a transmis joi că orice dialog cu Japonia referitor la un tratat de pace poate începe doar după ce Tokyo renunţă la ceea ce Moscova descrie ca fiind orientarea sa…
18:10
Mutarea făcută de guvernul lui Viktor Orban pentru combustil, chiar înainte ca sancțiunile lui Trump asupra țițeiului rusesc să lovească # HotNews.ro
Guvernul Ungariei a elaborat un proiect legislativ pentru modificarea legii privind stocarea țițeiului și a produselor petroliere importate, pentru a putea desemna așa-numitele stații de alimentare de rezervă care să furnizeze combustibil utilizatorilor esențiali în…
18:00
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a denunţat uciderea a peste 460 de oameni la o maternitate din El Fasher, ultimul spital parţial funcţional din oraşul sudanez care a fost ocupat de paramilitari la sfârşitul săptămânii…
17:50
Belgia îl persiflează pe Dmitri Medvedev cu un cântec al Selenei Gomez după noua serie de amenințări # HotNews.ro
Ministrul belgian al apărării se află oficial într-o ceartă publică cu fostul președinte al Rusiei pe tema războiului nuclear – printr-un mesaj publicat pe Instagram alături de piesa „Calm Down” a Selenei Gomez, relatează Politico.…
17:40
Candidatură surpriză la Primăria Capitalei, anunţată de la 7.678 de kilometri distanţă de Bucureşti. Cum cere voturi un actor din serialul Wednesday: „Suntem reali!” # HotNews.ro
Actorul George Burcea, cunoscut pentru rolul său în primul sezon din serialul american Wednesday, va candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), condus de Anamaria Gavrilă. El a făcut anunţul printr-un clip…
17:40
Programul Startup Nation 2025 „nu a fost foarte promovat”. „Nu mai sunt în discuții taxe noi pentru antreprenori”. Cât mai ține austeritatea – Video interviu cu Radu Miruță, ministrul Economiei # HotNews.ro
Programul Startup Nation 2025, cu un buget total de aproape 450 de milioane de euro, din care circa 360 de milioane de euro din fonduri europene prin Politica de Coeziune a UE, „nu a fost…
17:40
Colectiv, după zece ani. O întâmplare cu adolescentul român de 15 ani care a intrat în foc pentru prietenul în scaun cu rotile, povestită de medicul belgian care l-a salvat # HotNews.ro
Pe 5 noiembrie 2015, medicul Serge Jennes, șeful Centrului de Arşi din Bruxelles, ajungea la București pentru a evalua, timp de două zile, răniți din incendiul de la Colectiv. Zece ani mai târziu, Într-un interviu…
17:30
România se întoarce la Eurovision, după ce a lipsit în ultimii doi ani. Decizia luată de TVR # HotNews.ro
Țara noastră va participa din nou la Eurovision, scrie joi Pagina de Media, precizând că decizia a fost luată în cursul zilei de către Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice (TVR), care a votat reîntoarcerea…
17:30
MAI vrea să cumpere un avion pentru supravegherea frontierei. Achiziția, de peste 26 milioane de euro, esențială după aderarea la Schengen # HotNews.ro
Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vrea să cumpere un avion care să fie folosit la supravegherea aeriană a frontierei de stat, dar și pentru misiuni Frontex de monitorizare a granițelor externe…
17:30
Kamala Harris a dezvăluit într-un nou interviu momentul în care Joe Biden a „dezamăgit-o profund” și de ce are o relație „complicată” cu el # HotNews.ro
Fosta vicepreședintă americană Kamala Harris a declarat într-un nou interviu făcut public joi că o convorbire telefonică frustrantă cu Joe Biden, înainte de dezbaterea ei electorală cu Donald Trump pentru alegerile din noiembrie anul trecut,…
17:20
Autostrada „Unirii” A8: Contract de aproape un miliard de euro pentru primul tronson spre Iași / Cine sunt constructorii și când va fi gata # HotNews.ro
Primul tronson al Autostrăzii ,,Unirii” A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni a fost atribuit unei asocieri de constructori pe aproape 1 miliard de euro. Tronsonul de la Tg. Neamț (Moțca) la Tg. Frumos are o lungime de 27…
17:20
Kievul dezvăluie naționalitatea instructorului militar „european” care a spionat pentru Rusia # HotNews.ro
Regatul Unit a anunţat joi că se află în „contact strâns” cu autorităţile ucrainene, după arestarea în ziua precedentă la Kiev a unui instructor militar britanic suspectat de spionaj în favoarea Rusiei, relatează AFP, preluată…
17:10
Studiul este unul dintre primele care analizează în detaliu ce plimbare ajută mai mult la starea de sănătate, relatează New York Times și BBC
17:10
Distrigaz, pusă sub acuzare în dosarul exploziei din Rahova: Nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor # HotNews.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a…
17:10
Mutarea cu Legea Nordis făcută de PNL în conducerea Parlamentului după ce PSD l-a convocat luni pe Ilie Bolojan # HotNews.ro
După ședința Biroului Permanent (BP) al Camerei Deputaților, unde PSD și AUR au avut majoritate și au votat pentru chemarea premierului Ilie Bolojan la explicații în Parlament, a avut loc și o ședință a liderilor de…
17:00
Pentru prima dată, o rezoluție a extremei drepte a fost adoptată în parlamentul Franței, o victorie simbolică importantă pentru partidul lui Le Pen # HotNews.ro
O inițiativă promovată de Adunarea Națională a fost adoptată cu o marjă mică, grație sprijinului decisiv al unor parlamentari de dreapta și de centru, dar și din cauza faptului că mulți membri ai partidului președintelui…
17:00
Reacția Kremlinului după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare americane: „Până acum, nu știam că cineva efectua teste” # HotNews.ro
Kremlinul a reacționat joi cu prudență la declarațiile președintelui Donald Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare de către Statele Unite, afirmând că Rusia „nu a efectuat teste nucleare”, dar că Moscova va urma exemplul…
17:00
Grupul ceh PPF, controlat de cea mai bogată femeie din Europa Centrală și de Est, caută noi oportunități de investiții în diverse segmente, nu doar sectorul imobiliar comercial, și este atent la proiecte care ar…
16:40
„Merge și așa”. Aproape jumătate din locuințele din România nu au făute reviziile la instalațiile de gaze / Care sunt cele mai frecvente cauze ale exploziilor # HotNews.ro
Principala cauză a exploziilor la instalațiile de gaze în ultimii ani este neglijența umană, arată o analiză făcută de Asociația Energia Inteligentă. Aproape jumătate dintre instalațiile din locuințele oamenilor nu au reviziile periodice obligatorii, după…
16:40
Riposta patronatelor din turism, după ce ministrul Miruță a vorbit despre „țepele” date clienților. ANAT: „Declarații nefondate, populiste și greșite juridic” # HotNews.ro
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) a afirmat că declaraţiile privitoare la „ţepele” din turism, făcute de către ministrul Economiei şi Turismului, Radu Miruţă, sunt „nefondate, populiste şi greşite juridic”. Afirmația vine…
Acum 6 ore
16:30
Polonia a trimis avioane de vânătoare MiG-29 deasupra Mării Baltice, pentru a intercepta o aeronavă rusească de spionaj care zbura cu transponderul oprit # HotNews.ro
Avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au interceptat joi o aeronavă rusească de recunoaștere deasupra Mării Baltice, în al doilea incident de acest gen din cursul săptămânii, a anunțat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, potrivit…
16:20
Legora, o companie suedeză de inteligență artificială care se ocupă de sarcinile juridice repetitive, a ajuns să fie evaluată de 1,8 miliarde dolari, după o rundă de finanțare de 150 milioane dolari. În urmă cu…
16:00
CFR Cluj a anunțat, joi, că Daniel Pancu a fost instalat în funcția de antrenor al echipei din Gruia. Vicecampioana României a ratat în acest sezon calificarea în faza principală a unei competiții europene, iar…
15:50
Reacția lui Sorin Grindeanu după ce PSD l-a chemat pe premierul Bolojan să dea explicații în Parlament: „Mă aştept şi la un plan concret” # HotNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, după ce PSD l-a chemat pe premier luni, în Parlament, la „Ora Prim-ministrului”, pe tema retragerii de trupe SUA din România, că aşteaptă să explice românilor de…
15:40
După ani și ani de creștere nesustenabilă, deficitele gemene (fiscal și comercial) înregistrate de România în 2024 au ajuns ambele în zona pragului de 10%, record comparativ cu orice țară din UE. Toate acestea anunțau…
15:40
Cristian Tudor Popescu, după învestirea Oanei Gheorghiu: „Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți” # HotNews.ro
Oana Gheorghiu, proaspăt instalată în funcția ce vicepremier al țării, reprezintă „un risc de securitate” pentru PSD, remarcă gazetarul Cristian Tudor Popescu, într-un nou mesaj postat pe pagina sa de Facebook în care o laudă…
15:40
Polymarket, interzis în România. Platforma permitea pariuri privind câștigătorii în alegeri. ONJN: Peste 600 de milioane de dolari în tranzacții la prezidențiale din România # HotNews.ro
Polymarket a fost adăugat pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, anunță joi Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc într-un comunicat de presă. ONJN motivează…
15:30
„Câteodată trebuie să-i lași să se lupte”. Trump anunță ce a discutat cu Xi Jinping pe tema războiului din Ucraina # HotNews.ro
China și SUA colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar „uneori, trebuie să-i lași să se lupte”, a declarat președintele Donald Trump după întâlnirea cu Xi Jinping în Coreea de Sud, joi, scrie…
15:20
Reacția Ministerului Energiei, la o săptămână după sancționarea Lukoil de către SUA: Va fi demarat un proces de evaluare la comisia pentru examinarea investițiilor străine # HotNews.ro
Ministerul Energiei a transmis, joi, un comunicat de presă prin care anunță că a luat act de anunțul Lukoil privind vânzarea activelor sale. Aceasta este reacția Ministerului transmisă la o săptămână după ce SUA a…
15:10
Prima reacție din PNL după ce PSD l-a chemat pe Ilie Bolojan să dea explicații în Parlament: „E o situație ciudată. Trebuie discutat în coaliție” # HotNews.ro
Deputatul Adrian Cozma de la PNL spune că l-a surprins cererea prin care PSD îl cheamă luni în Parlament pe premierul Ilie Bolojan pentru explicații. El susține că trebuie discutat în coaliție demersul PSD, pentru…
15:10
Podul Giurgiu-Ruse, închis complet de Bulgaria pentru a continua lucrările de reparații # HotNews.ro
Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse…
15:00
Fashion Days, unul dintre cei mai mari retaileri online, începe în 31 octombrie campanie de Black Friday și promite reduceri de până la 90%, la peste 500.000 de produse. Pe 30 octombrie a început Black…
14:50
Un nou studiu a analizat câte ore trebuie să muncească abonații din 100 de țări ai platformei de streaming pentru a-și permite costul unui abonament lunar. Studiul realizat de compania specializată în cloud computing Cloudwards…
14:50
Grecia are o problemă cu apa și a anunțat un plan de 2,5 mld. euro: „Speranța nu este o strategie” # HotNews.ro
Grecia a anunțat joi un plan de măsuri în valoare de 2,5 miliarde de euro pe o perioadă de zece ani pentru a combate amenințarea lipsei de apă, în special în Atena și în regiunea…
14:50
Sorin Grindeanu, noi atacuri la adresa lui Bolojan: „De o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză” # HotNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat din nou pe premierul Ilie Bolojan pe tema legii de modificare a pensiilor magistraților, respinsă de Curtea Constituțională din motive de procedură. Grindeanu reproșează că, în loc să caute soluții…
Acum 8 ore
14:30
Soarta frumoaselor clădiri neoromânești care au adăpostit Căminele de Ucenici din Bucureștiul interbelic. Unde și cum învățau adolescenții o meserie # HotNews.ro
Puțini bucureșteni știu că unele din cele mai importante clădiri neoromânești din Micul Paris, în care funcționează în prezent Școala Gimnazială Ferdinand, Muzeul Național al Literaturii și unul din sediile S.N.S.P.A, au fost ridicate special…
14:30
Șoferii amendați în trafic scapă de cozile la ghișee: Reguli simplificate la plata amenzilor, aprobate de Guvern # HotNews.ro
Guvernul a aprobat joi un act normativ care reglementează, în sistem pilot, proceduri menite să simplifice achitarea amenzilor aplicate în trafic de agenții de poliție. Astfel, amenzile contravenționale vor putea fi achitate prin: Cum se…
14:20
Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei vor fi readuse în țară și înhumate la Iași. Primarul Chirica: Va fi un ceremonial pentru un șef de stat # HotNews.ro
Rămăşiţele pământeşti ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi readuse în ţară şi înhumate lângă Palatul Culturii, a declarat, pentru Agepres, primarul Mihai Chirica. Potrivit sursei citate, demersurile de repatriere a…
14:10
Grindeanu spune că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu: Nu mi-am schimbat punctul de vedere # HotNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, își menține criticile la adresa Oanei Gheorghiu, care a depus joi jurământul pentru funcția de vicepremier. Grindeanu a spus că n-a fost invitat la ceremonie, precizând că n-are „absolut nimic cu…
