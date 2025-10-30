Polițistă condamnată după ce a șantajat un suspect. S-a dat drept „vânător de pedofili” ca să-și plătească datoriile
Adevarul.ro, 30 octombrie 2025 20:00
O polițistă din Marea Britanie a fost condamnată la peste trei ani de închisoare după ce a șantajat un bărbat pe care îl arestase anterior.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
20:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu intenționează să demisioneze și că prioritatea sa este stabilitatea Guvernului.
20:30
Diana Bulimar, de la bârnă la volan! Fosta gimnastă și-a luat dubă alături de iubitul ei: „Și-a dorit-o enorm!” # Adevarul.ro
Diana Bulimar a ajuns de la bârnă la volan. Fosta gimnastă și iubitul ei și-au cumpărat o dubă.
Acum 30 minute
20:15
„Nu cred că domnul Grindeanu are ceva personal cu mine”. Oana Gheorghiu a comentat atacurile la adresa sa: ”Este mai degrabă o luptă politică” # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat principalele obiective ale mandatului său, dar și contextul politic tensionat apărut după nominalizarea sa în Guvernul condus de Ilie Bolojan.
20:15
Ministrul Oana Țoiu asigură că NATO și SUA vor trimite în lunile următoare noi trupe în România. Ce spune despre atacurile lansate de Grindeanu # Adevarul.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.
Acum o oră
20:00
Florin Gardoș, după imaginile virale din Cupa României: ”Nu o să câștigi niciodată 30.000 de euro” # Adevarul.ro
Florin Gardoș a avut o reacție dură, după imaginile virale din Cupa României Betano.
20:00
Polițistă condamnată după ce a șantajat un suspect. S-a dat drept „vânător de pedofili” ca să-și plătească datoriile # Adevarul.ro
O polițistă din Marea Britanie a fost condamnată la peste trei ani de închisoare după ce a șantajat un bărbat pe care îl arestase anterior.
19:45
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de închisoare prin prescripția dosarului # Adevarul.ro
Omul de afaceri Cristian Maftei, urmărit internațional de peste zece ani, a scăpat de condamnarea cu închisoarea după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat decizia Curții de Apel, care, la începutul lunii iulie, constătase prescrierea răspunderii penale pentru Maftei.
19:45
Două avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au fost trimise joi pentru a intercepta un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice.
Acum 2 ore
19:30
În timp ce armata rusă își pierde vehiculele și moralul, animalele devin ultimele „resurse de front” ale Kremlinului.
19:15
Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României: „Vin cu experiența de a construi. Putem să facem țara asta mai bună” # Adevarul.ro
Oana Gheorghiu a preluat joi mandatul de viceprim-ministru în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Într-un mesaj public, aceasta a declarat că își propune să contribuie la reformarea administrației prin digitalizare și debirocratizare.
19:15
Un câine dispărut în timpul unei expoziții a fost găsit de polițiști după 48 de ore: „Plâng de bucurie!” # Adevarul.ro
Un câine de rasă Weimaraner, dispărut duminică în timpul unei expoziții canine, a fost găsit după aproape 48 de ore de căutări.
19:00
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei Gomez # Adevarul.ro
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a intrat într-o dispută deschisă cu Dmitri Medvedev, care amenința cu un război nuclear.
18:45
A fost semnat contractul pentru primul tronson al Autostrăzii A8 care intră în județul Iași. O asociere româno-bulgară se va ocupa de construcție # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi, 30 octombrie, că o asociere de constructori din România și Bulgaria a câștigat contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Valoarea contractului se ridică la 4,76 miliarde de lei.
18:45
Fosta vicepreședintă americană Kamala Harris a vorbit despre relația sa „complicată” cu Joe Biden.
Acum 4 ore
18:30
Cristian Bușoi, îngrijorat de securitatea cibernetică a României: „Trebuie să investim în rezilienţă, în cybersecurity, pentru a ne proteja entităţile critice” # Adevarul.ro
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că înfiinţarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE) este pe circuitul actelor normative.
18:15
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, plasați sub control judiciar într-un dosar ce vizează moartea suspectă a unui pacient cu arsuri grave # Adevarul.ro
Cei doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București, reținuți inițial pentru ucidere din culpă în cazul morții unui pacient cu arsuri grave, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit unor surse.
18:00
În 2024, Guvernul Ciolacu a plătit din bugetul public taxele de viză turistică pentru mii de bugetari, în încercarea de a reduce artificial rata de refuz a vizelor pentru SUA sub pragul de 3% – condiția pretinsă de SUA pentru includerea României în programul Visa Waiver.
18:00
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, joi, 425 de dosare de finanţare, în valoare de 6,51 milioane de lei, depuse în cadrul Programului "Rabla" pentru persoane fizice.
18:00
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara # Adevarul.ro
Un cutremur puternic a zguduit zilele acestea Turcia, provocând moartea și rănirea mai multor persoane după prăbușirea unor clădiri. Nu este primul astfel de dezastru, iar mulți se întreabă: „De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor?”
17:45
USR, la 10 ani de la Colectiv: „Trebuie să continuăm lupta pentru un stat care-și protejează cetățenii” # Adevarul.ro
La zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, președintele USR a depus o coroană de flori și a aprins o lumânare în memoria victimelor.
17:45
Șofer STB, prins jucând „păcănele” pe telefon în timpul cursei: „Am mers cinci stații și el încontinuu s-a jucat pe telefon”. Reacția societății # Adevarul.ro
Un șofer al Societății de Transport București (STB) a fost surprins folosind telefonul mobil în timpul ce conducea autobuzul, iar imaginile apărute în spațiul public arată că bărbatul se juca la „păcănele” în timp ce făcea cursa.
17:30
Motivul uluitor pentru care un imigrant afgan care a ucis un copil și un adult scapă de închisoare în Germania: „Auzea voci” # Adevarul.ro
Un migrant afgan care a atacat cu cuțitul mai mulți copii într-un parc, ucigând un minor și un adult, nu va fi judecat penal.
17:30
Alertă în Călărași, după ce locatarii unui bloc au simțit miros de gaze. Peste 30 de persoane au fost evacuate # Adevarul.ro
Autoritățile din Călărași au intervenit joi după-amiază pentru evacuarea a două scări de bloc din municipiu, după ce locatarii au simțit miros de gaz în imobil.
17:30
Mesajul lui Bolojan la zece ani de la Colectiv: „Este o lecție despre cât de mult contează ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, în urma căruia au murit 64 de persoane și peste 160 au fost rănite.
17:15
Cetatea medievală se transformă într-un tărâm al legendelor și al magiei, la prima ediție a festivalului „Halloween în Cetate”. Spectacol unic de video mapping pe unele dintre cele mai frumoase clădiri istorice din EuropaAccesul este liber | 31 octombrie – 2 noiembrie 2025
17:00
Descoperire arheologică rară în Ungaria: sabia și bijuteriile unui vechi războinic, scoase la lumină după 1.300 de ani # Adevarul.ro
Arheologii din Ungaria au descoperit rămășițele unui războinic de elită, împreună cu o sabie rară, bijuterii și alte artefacte vechi
17:00
Sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, pentru lipsa de interes a Rusiei în procesul de pace, ar putea afecta dur și Republica Moldova.
17:00
Cum răspund bărbații la întrebarea: „Întâlnirile devin mai ușoare odată cu vârsta?”. Vigoarea tinereții sau înțelepciunea maturității? # Adevarul.ro
„Ai spune că e mai ușor să ieși la întâlniri pe măsură ce îmbătrânești?” – este întrebarea care a stârnit o dezbatere pe o comunitate de Reddit dedicată bărbaților. În timp ce unii consideră că era mai ușor când erau tineri, alții cred că maturitatea îi face mai atractivi.
Acum 6 ore
16:30
Cazul polițistei agresate în noaptea de Înviere. Sindicatul Europol acuză IPJ Olt că a încercat mușamalizarea cazului: „A fost victima unei hărțuiri psihologice” # Adevarul.ro
O polițistă din Olt a fost agresată în timpul unei intervenții în noaptea de Înviere, însă cazul de ultraj a fost sesizat parchetului mult mai târziu decât prevede procedura. Sindicatul Europol acuză IPJ Olt că a încercat mușamalizarea cazului și a orchestrat ulterior declarațiile polițistei.
16:30
Fostul soț al Andreei Bălan, actorul George Burcea, candidatul POT pentru Primăria Capitalei. În 2022 era condamnat pentru conducere sub influența drogurilor # Adevarul.ro
Actorul George Burcea a anunțat pe rețelele de socializare că va candida la funcția de primar al Bucureștiului, cu sprijinul Partidului Oamenilor Tineri (POT).
16:30
Prințul Andrew riscă „urmărirea penală privată” pentru acuzații de agresiune sexuală, corupție și abuz în serviciu # Adevarul.ro
Prințul Andrew se confruntă cu o urmărire penală privată în Marea Britanie, după acuzații de agresiune sexuală, corupție și abuz de funcție, în contextul scandalului Virginia Giuffre.
16:15
Premierul Viktor Orban vorbește despre un posibil „atac extern” după explozia unei rafinării de petrol din Ungaria # Adevarul.ro
Prim-ministrul Viktor Orbán a declarat joi că incendiul de săptămâna trecută de la o rafinărie de petrol din Ungaria ar fi putut fi cauzat de un „atac extern”, adăugând că ancheta este încă în curs.
16:15
Patriarhia Română clarifică incidentul de la Catedrala Națională: „Accesul nu a fost oprit în vreun fel” # Adevarul.ro
Patriarhia Română a transmis clarificări privind incidentul produs dimineața devreme la Catedrala Națională.
16:00
Drama părinților plecați la muncă în străinătate și a copiilor care rămân în țară. Principala cauză pentru care românii continuă să caute de muncă în afară # Adevarul.ro
Jumătate dintre părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii în țară lipsesc o treime din copilăria acestora. Este o realitate tristă, relevată de o cercetare a asociația Salvați Copiii.
16:00
Trump, acuzat de ICAN că escaladează amenințarea nucleară: „Nu aşa se câștigă Premiul Nobel pentru Pace” # Adevarul.ro
ICAN l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că a „escaladat inutil” amenințarea nucleară.
16:00
Răbdarea nu este pasivitate, ci forța activă care transformă viziunea în realitate durabilă. Ea cere disciplină, discernământ și curajul de a construi pas cu pas. Într-o lume grăbită, este ancora în criză, motorul încrederii și o resursă strategică f. valoroasă pentru cei care construiesc durabil.
16:00
Grindeanu acuză lipsa de acțiune în coaliție privind pensiile magistraților: „De o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a acuzat lipsa de consens în Coaliție în ceea ce privește modificarea proiectului de lege privind pensiile magistraților, declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României.
15:45
CTP îi numește pe social democrați „Frăția Șobolanilor”, după atacurile la noul vicepremier: „Oana Gheorghiu este un risc de securitate pentru PSD” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu vorbește despre două decizii și gesturi politice făcute recent, în opinia sa, necesare pentru statul român.
15:45
Doi români din Marea Britanie și-au folosit copiii pentru fura haine de firmă. Cuplul a recunoscut patru infracțiuni # Adevarul.ro
Un cuplu de români din Marea Britanie a fost condamnat pentru furt repetat de haine și accesorii de designer, după ce și-a implicat propriii copii în activitate. Cei doi soți au evitat închisoarea cu executare datorită responsabilităților familiale.
15:45
Daniel Pancu (48 de ani) a fost anunțat astăzi ca noul antrenor al vicecampioanei CFR Cluj.
15:30
A plătit 3.300 de euro pentru o monedă de aur, dar a primit un castravete stricat. Cum a fost păcălită o femeie din Germania # Adevarul.ro
O femeie din Germania a fost înșelată după ce a cumpărat de pe un site de anunțuri o monedă din aur pentru care a plătit 3.300 de euro.
15:15
Marius Lulea, despre relația cu liderul AUR: „George Simion îi ascultă pe toți și face ce vrea el” # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, l-a descris pe George Simion drept „un manager implicat”, care depune eforturi mari, dar uneori poate părea arogant din lipsă de timp.
15:15
Politico: România cere beneficii industriale din reînarmarea Europei. Moșteanu: „Nu vrem doar să cumpărăm rachete din afară” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat pentru Politico faptul că România vrea să beneficieze de pe urma programelor europene de reînarmare.
15:00
Joi, 30 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 26 octombrie, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare totală de peste 3.296.707,94 milioane de lei.
15:00
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune” # Adevarul.ro
Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a vorbit la Interviurile Adevărul despre posibilitatea demiterii Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură la începutul anului viitor.
15:00
Două noi linii de autobuz și troleibuz și suplimentări pe altele cu ocazia „Luminației”. Anunțul oficial dat de CTP # Adevarul.ro
Creştinii din Transilvania și Banat se pregătesc în mod special pentru ”Luminație”, ziua dedicată tuturor sfinţilor, dar şi pomenirii morţilor. Pe 1 noiembrie, de „Luminație”, oamenii se duc cu flori și lumânări la mormintele rudelor și a celor apropiați, iar aglomerația este uriașă.
14:45
Un român din Italia, judecat după ce l-a bătut și l-a împins pe scări pe iubitul mamei sale: „Era pe deplin conștient de sensul acțiunilor” # Adevarul.ro
Un român de 48 de ani, rezident în Italia, este judecat pentru agresiune gravă după ce l-ar fi împins pe scări pe partenerul mamei sale.
14:45
Investigație reluată după un an: Două persoane cercetate pentru moartea schioarei de 19 ani # Adevarul.ro
La un an de la tragedie, ancheta morții schioarei Matilde Lorenzi a fost redeschisă. Două persoane sunt suspectate de omor din culpă
14:45
Comandanți ruși își execută propriii soldați sau îi trimit intenționat la moarte în Ucraina. Metodele barbare prin care își extermină camarazii # Adevarul.ro
O anchetă dezvăluie o serie de atrocități comise de comandanți ai armatei ruse împotriva propriilor militari, inclusiv execuții, torturi și trimiterea soldaților în misiuni sinucigașe pe frontul din Ucraina.
Acum 8 ore
14:30
Trei persoane, acuzate de evaziune fiscală din cruci pentru morminte. Câți bani au confiscat polițiștii la percheziții # Adevarul.ro
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat două percheziții domiciliare în orașul Buhuși, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, a informat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.