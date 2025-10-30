Frumusețe pe semicerc! Bobana Klikovac revine în Liga Florilor după ce a devenit mămică

Sport.ro, 30 octombrie 2025 20:20

Transfer important în Liga Florilor, competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.

Acum 5 minute
20:40
Vlad Dragomir nu se mai oprește! Românul, din nou decisiv pentru Pafos Sport.ro
Vlad Dragomir traversează cea mai bună perioadă din cariera sa. 
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
19:50
Adrian Mihalcea a erupt ca un vulcan după 1-1 cu Petrolul: ”Am ajuns la cota 0, mai rău de atât nu știu dacă există” Sport.ro
UTA - Petrolul Ploiești s-a încheiat 1-1.
19:50
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Jugurtha Hamroun: „Incredibil! Ne rupea! Vedea totul ca un robot” Sport.ro
Jugurtha Hamroun, un nume ce trezește amintiri pentru fanii a două echipe din România.
Acum 2 ore
19:30
Alexandru Musi, din nou despre Dinamo și FCSB! Ce a declarat acum internaționalul de tineret Sport.ro
Fostul jucător de la FCSB își arată acum calitățile la Dinamo.
19:10
Florinel Coman, zero barat dar lider în Qatar! Câte secunde a jucat în ultimul meci Sport.ro
Dezastru cu internaționalul nostru.
19:10
Victor Pițurcă, scârbit de CFR: ”La asta trebuie să ne uităm”. Ce a spus despre aducerea lui Pancu la Cluj Sport.ro
CFR Cluj se află pe locul 13 în clasament cu 13 puncte.
19:10
Adrian Mutu, dat pe spate înainte de Bosnia - România: „A făcut ceva ce nimeni nu credea” Sport.ro
După succesul cu Austria, România ocupă locul 3 în Grupa H, cu 10 puncte, în spatele Austriei (15 puncte) și Bosniei (13 puncte).
19:00
Arne Slot, după ce a cheltuit 500.000.000 de € în vară: ”Nu avem lot!” Sport.ro
E plină criză la Liverpool.
Acum 4 ore
18:30
(P) Ghid de pariuri live pe fotbal: La ce să fii atent Sport.ro
De la introducerea pariurilor live, acest domeniu a devenit mai dinamic și mai distractiv.
18:20
Necaz cu fotbalistul-revelație de la PSG! ”Va fi indisponibil câteva săptămâni” Sport.ro
Ligue 1 este transmis în exclusivitate de VOYO.
18:20
Juventus, victorie contestată cu antrenorul de la juniori pe bancă. Azi semnează contractul un manager cu nume Sport.ro
Massimo Brambilla îi va lăsa locul pe bancă unui manager italian important. 
18:00
Zeljko Kopic a lăudat trei echipe din Superliga, apoi a vorbit despre FCSB și CFR Cluj: ”Asta vor” Sport.ro
Croatul stă pe banca din Ștefan cel Mare din decembrie 2023.
18:00
Echipa de top din Premier League care va disputa 5 meciuri în 10 zile! Sport.ro
Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
17:50
Antrenorul campion cu CFR Cluj, surprins de ce a găsit în România: „Mereu era așa!” Sport.ro
Tehnicianul a ridicat „urecheata” alături de ardeleni în urmă cu 10 ani.
17:40
Măcel cu români în Ungaria: un tricolor a marcat după câteva secunde în 9-0! Sport.ro
Trupa românească de la ETO Gyor FC este în formă.
17:30
Surpriză! Ce echipe a refuzat Victor Pițurcă și decizia luată: ”Doar pe astea vrea să le antreneze. Nimic altceva” Sport.ro
Fostul selecționer nu a mai antrenat de mai bine de cinci ani.
17:00
Lider neînvins în campionat, PAOK-ul lui Răzvan Lucescu este pe locul 11 în Cupă! Sistem bizar și la greci Sport.ro
Echipa antrenată de tehnicianul român a câștigat lejer ultima partidă din Cupa Greciei.
16:50
Fără menajamente, Valeriu Iftime a desființat un patron: ”Am asistat la un circ! I-a distrus psihic și le-a tăiat tot elanul” Sport.ro
Finanțatorul celor de la FC Botoșani nu s-a mai abținut.
Acum 6 ore
16:30
Lovitura dată de FCSB: ”Atacant adevărat! Altul mai bun nu există” Sport.ro
Echipa pregătită de Elias Charalambous se află pe locul 10 în clasament cu 16 puncte.
16:30
Aleix Garcia, gol de la mijlocul terenului și MVP pentru Bayer Leverkusen! Fostul dinamovist face spectacol în Germania Sport.ro
Mijlocașul spaniol este om de bază la echipa din Bundesliga.
16:00
„Tunarul” a făcut istorie! Ce s-a întâmplat în Arsenal - Brighton 2-0 Sport.ro
Arsenal a câștigat cu 2-0 duelul cu Brighton, din „optimile” EFL Cup.
16:00
Pancu, al șaselea care încearcă să dezlipească CFR-ul de "eticheta" Petrescu. Statisticile care-l sperie la start de mandat Sport.ro
Daniel Pancu (48 de ani) e alegerea conducerii CFR-ului pentru postul de antrenor principal după demiterea lui Andrea Mandorlini.
15:30
Dorin Rotariu trăiește: două goluri pentru fostul star al lui Dinamo Sport.ro
Cândva, o mare speranță a fotbalului românesc, Dorin se zbate acum la un nivel foarte scăzut, departe de vremurile în care era în atenția naționalei.
15:30
Cristi Chivu poate răsufla ușurat! Inter Milano primește întăriri Sport.ro
Antrenorul lui Inter Milano, Cristi Chivu, are în motive de bucurie.
15:20
Cupa României | Dumbrăvița - Rapid, ora 21:00, în Giulești! Care e miza și echipele probabile Sport.ro
Rapid București debutează în această seară, de la ora 21:00, în grupele Cupei României Betano, într-un meci contra divizionarei secunde CSC Dumbrăvița.
15:00
Româncele au luat bani cu lopata din tenis, în 2025: clasamentul arată niște sume incredibile Sport.ro
„Sportul-alb“ pune la bătaie niște premii astronomice. Inclusiv la turneele mici s-au înmulțit banii. Rezultatul e ceea ce vedem în bilanțul anual al jucătoarelor din circuitul WTA.
15:00
Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj! Când va prelua echipa Sport.ro
CFR Cluj a anunțat oficial că Daniel Pancu este noul antrenor al echipei.
15:00
Englezii au făcut anunțul! Când va reveni pe teren Radu Drăgușin Sport.ro
Așteptarea e aproape de final pentru Radu Drăgușin (23 de ani).
14:50
Decizia radicală luată de Paul Scholes, fostul star de la Manchester United Sport.ro
Fostul căpitan al echipei Manchester United, Paul Scholes, a dezvăluit că se va retrage pentru o perioadă din televiziune pentru a se dedica fiului său de 20 de ani, Aiden, care suferă de autism sever.
Acum 8 ore
14:20
A venit verdictul! Cât va lipsi David Miculescu după accidentarea din Gloria Bistrița - FCSB Sport.ro
FCSB a câștigat cu 3-1 meciul cu Gloria Bistrița, dar a avut emoții după ce David Miculescu (24 de ani) s-a accidentat.
14:20
FCSB a luat „țeapa“ anului: „Te uiți la el, săracu’…“ Sport.ro
Campioana a „reușit“ să facă niște mutări fără nicio noimă, în perioada mercato. Rezultatul se vede acum: locul 10 în campionat.
14:10
Istvan Kovacs se bate cu giganții! Românul, nominalizat de IFFHS la titlul de "Cel mai bun arbitru al lumii" în 2025 Sport.ro
Arbitrajul românesc este din nou la cel mai înalt nivel.
13:50
Un fost idol al lui Juventus, cu ochii pe "perla" lui Chivu! Mesaj cu subînțeles: "E norocos. Aș vrea să-l văd la altă echipă" Sport.ro
Pio Esposito, tânărul atacant al lui Inter, este pe buzele tuturor în Italia, iar evoluțiile sale sub comanda lui Cristi Chivu au atras atenția inclusiv a legendelor de la rivala Juventus.
13:50
CFR, decizie periculoasă: ce înseamnă numirea lui Pancu pe bancă Sport.ro
Formația ardeleană traversează un sezon dezastruos. Și pe post de salvator îl aduce pe Daniel Pancu (48 de ani), „pescuit“ din studiourile unor emisiuni TV!
13:40
Germanul Boris Becker se amuză: un francez, bătut și ironizat la Paris de jucătorul-problemă al circuitului ATP Sport.ro
Boris Becker, reacție după un scandal iscat în turneul de o mie de puncte de la Paris.
13:00
Mihai Stoica dezvăluie noua strategie a lui Gigi Becali: "Sumele sunt de domeniul fantasticului" Sport.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit după victoria echipei sale din Cupa României, 3-1 în deplasarea de la Gloria Bistrița.
13:00
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Lovitura pregătită de FCSB, starul aruncat de Real și cazul Stanciu Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de joi 30 octombrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro. 
12:50
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€” Sport.ro
Florin Tănase (30 de ani), golgheterul celor de la FCSB, a strâns o avere impresionantă din banii câștigați în fotbal.
12:50
„Reghe“ l-a dat afară! Decizia românului face valuri în Sudan Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a prins „rădăcini“ la Al-Hilal Omdurman, motiv pentru care a început să-i îndepărteze pe cei care nu se încadrează în planurile sale tactice.
Acum 12 ore
12:20
Cum arăta lotul României în 1998, la ultima prezență la Mondial, față de situația din prezent Sport.ro
Ultima prezență a tricolorilor la un turneu final ce Campionat Mondial a fost în urmă cu 27 de ani.
12:20
„El Loco“ Contra, răsplătit în Qatar: decizia arabilor, anunțată la televizor Sport.ro
Ajuns de două săptămâni la Al-Arabi, Cosmin Contra (49 de ani) a „resuscitat“ o echipă „muribundă“, pe penultimul loc al clasamentului.
11:30
Șocul finalului de an poate veni din Premier League! Un club de legendă poate fi vândut, iar suma e colosală Sport.ro
Premier League, în direct și în exclusivitate pe VOYO.
11:30
Anna, cu petrecerile, Sorana, cu victoriile: campioanele de la Madrid au strălucit în moduri diferite la Hong Kong Sport.ro
Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya, la braț, în sferturile turneului individual de la Hong Kong.
11:20
Gigi Becali i-a suflat jucătorul de sub nas Bolognei! Suma uriașă pe care a trebuit să o scoată din buzunar Sport.ro
Meciul de Europa League dintre FCSB și Bologna (scor 1-2) l-a readus pe Alexandru Stoian (17 ani) în atenția italienilor.
11:20
Gâlcă primește întăriri serioase! Capitolul la care Rapid se uită de foarte de sus la FCSB după ultima noutate Sport.ro
Aflat în cel mai bun moment al sezonului, lider al Superligii la egalitate cu FC Botoșani și cu cea mai bună apărare a campionatului, Constantin Gâlcă (53 de ani) a primit o nouă veste bună.
11:20
Radunovic, mister deslușit: de ce a decăzut cel mai constant fotbalist al FCSB-ului Sport.ro
În campania precedentă, fundașul stânga muntenegrean a mers „ceas“, fiind pe teren în 50 de meciuri! Acum, el a devenit un „client“ al patronului Gigi Becali. 
11:00
Premiile uriașe puse în joc la Turneul Campioanelor: Sabalenka și Swiatek o lasă în urmă pe Halep Sport.ro
Aryna Sabalenka și Iga Swiatek sunt favoritele principale ale ediției 2025 a Turneului Campioanelor.
11:00
Cupa României, azi se încheie prima etapă: Chiajna – Hermannstadt, UTA – Petrolul, FC Botoșani – Farul și Dumbrăvița - Rapid Sport.ro
Prima rundă din faza grupelor programează, astăzi, ultimele patru partide.
10:50
Gigi Becali, donație de două milioane de euro la Catedrală. Unde au ajuns banii? Patriarhia a invocat legea Sport.ro
Gigi Becali a contribuit cu o sumă uriașă la ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului, proaspăt sfințită duminică.
