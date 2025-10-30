Frumusețe pe semicerc! Bobana Klikovac revine în Liga Florilor după ce a devenit mămică
Sport.ro, 30 octombrie 2025 20:20
Transfer important în Liga Florilor, competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
20:40
Vlad Dragomir traversează cea mai bună perioadă din cariera sa.
Acum 30 minute
20:20
Transfer important în Liga Florilor, competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.
Acum o oră
19:50
Adrian Mihalcea a erupt ca un vulcan după 1-1 cu Petrolul: ”Am ajuns la cota 0, mai rău de atât nu știu dacă există” # Sport.ro
UTA - Petrolul Ploiești s-a încheiat 1-1.
19:50
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Jugurtha Hamroun: „Incredibil! Ne rupea! Vedea totul ca un robot” # Sport.ro
Jugurtha Hamroun, un nume ce trezește amintiri pentru fanii a două echipe din România.
Acum 2 ore
19:30
Alexandru Musi, din nou despre Dinamo și FCSB! Ce a declarat acum internaționalul de tineret # Sport.ro
Fostul jucător de la FCSB își arată acum calitățile la Dinamo.
19:10
Dezastru cu internaționalul nostru.
19:10
Victor Pițurcă, scârbit de CFR: ”La asta trebuie să ne uităm”. Ce a spus despre aducerea lui Pancu la Cluj # Sport.ro
CFR Cluj se află pe locul 13 în clasament cu 13 puncte.
19:10
Adrian Mutu, dat pe spate înainte de Bosnia - România: „A făcut ceva ce nimeni nu credea” # Sport.ro
După succesul cu Austria, România ocupă locul 3 în Grupa H, cu 10 puncte, în spatele Austriei (15 puncte) și Bosniei (13 puncte).
19:00
E plină criză la Liverpool.
Acum 4 ore
18:30
De la introducerea pariurilor live, acest domeniu a devenit mai dinamic și mai distractiv.
18:20
Ligue 1 este transmis în exclusivitate de VOYO.
18:20
Juventus, victorie contestată cu antrenorul de la juniori pe bancă. Azi semnează contractul un manager cu nume # Sport.ro
Massimo Brambilla îi va lăsa locul pe bancă unui manager italian important.
18:00
Zeljko Kopic a lăudat trei echipe din Superliga, apoi a vorbit despre FCSB și CFR Cluj: ”Asta vor” # Sport.ro
Croatul stă pe banca din Ștefan cel Mare din decembrie 2023.
18:00
Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
17:50
Tehnicianul a ridicat „urecheata” alături de ardeleni în urmă cu 10 ani.
17:40
Trupa românească de la ETO Gyor FC este în formă.
17:30
Surpriză! Ce echipe a refuzat Victor Pițurcă și decizia luată: ”Doar pe astea vrea să le antreneze. Nimic altceva” # Sport.ro
Fostul selecționer nu a mai antrenat de mai bine de cinci ani.
17:00
Lider neînvins în campionat, PAOK-ul lui Răzvan Lucescu este pe locul 11 în Cupă! Sistem bizar și la greci # Sport.ro
Echipa antrenată de tehnicianul român a câștigat lejer ultima partidă din Cupa Greciei.
16:50
Fără menajamente, Valeriu Iftime a desființat un patron: ”Am asistat la un circ! I-a distrus psihic și le-a tăiat tot elanul” # Sport.ro
Finanțatorul celor de la FC Botoșani nu s-a mai abținut.
Acum 6 ore
16:30
Echipa pregătită de Elias Charalambous se află pe locul 10 în clasament cu 16 puncte.
16:30
Aleix Garcia, gol de la mijlocul terenului și MVP pentru Bayer Leverkusen! Fostul dinamovist face spectacol în Germania # Sport.ro
Mijlocașul spaniol este om de bază la echipa din Bundesliga.
16:00
Arsenal a câștigat cu 2-0 duelul cu Brighton, din „optimile” EFL Cup.
16:00
Pancu, al șaselea care încearcă să dezlipească CFR-ul de "eticheta" Petrescu. Statisticile care-l sperie la start de mandat # Sport.ro
Daniel Pancu (48 de ani) e alegerea conducerii CFR-ului pentru postul de antrenor principal după demiterea lui Andrea Mandorlini.
15:30
Cândva, o mare speranță a fotbalului românesc, Dorin se zbate acum la un nivel foarte scăzut, departe de vremurile în care era în atenția naționalei.
15:30
Antrenorul lui Inter Milano, Cristi Chivu, are în motive de bucurie.
15:20
Cupa României | Dumbrăvița - Rapid, ora 21:00, în Giulești! Care e miza și echipele probabile # Sport.ro
Rapid București debutează în această seară, de la ora 21:00, în grupele Cupei României Betano, într-un meci contra divizionarei secunde CSC Dumbrăvița.
15:00
Româncele au luat bani cu lopata din tenis, în 2025: clasamentul arată niște sume incredibile # Sport.ro
„Sportul-alb“ pune la bătaie niște premii astronomice. Inclusiv la turneele mici s-au înmulțit banii. Rezultatul e ceea ce vedem în bilanțul anual al jucătoarelor din circuitul WTA.
15:00
CFR Cluj a anunțat oficial că Daniel Pancu este noul antrenor al echipei.
15:00
Așteptarea e aproape de final pentru Radu Drăgușin (23 de ani).
14:50
Fostul căpitan al echipei Manchester United, Paul Scholes, a dezvăluit că se va retrage pentru o perioadă din televiziune pentru a se dedica fiului său de 20 de ani, Aiden, care suferă de autism sever.
Acum 8 ore
14:20
A venit verdictul! Cât va lipsi David Miculescu după accidentarea din Gloria Bistrița - FCSB # Sport.ro
FCSB a câștigat cu 3-1 meciul cu Gloria Bistrița, dar a avut emoții după ce David Miculescu (24 de ani) s-a accidentat.
14:20
Campioana a „reușit“ să facă niște mutări fără nicio noimă, în perioada mercato. Rezultatul se vede acum: locul 10 în campionat.
14:10
Istvan Kovacs se bate cu giganții! Românul, nominalizat de IFFHS la titlul de "Cel mai bun arbitru al lumii" în 2025 # Sport.ro
Arbitrajul românesc este din nou la cel mai înalt nivel.
13:50
Un fost idol al lui Juventus, cu ochii pe "perla" lui Chivu! Mesaj cu subînțeles: "E norocos. Aș vrea să-l văd la altă echipă" # Sport.ro
Pio Esposito, tânărul atacant al lui Inter, este pe buzele tuturor în Italia, iar evoluțiile sale sub comanda lui Cristi Chivu au atras atenția inclusiv a legendelor de la rivala Juventus.
13:50
Formația ardeleană traversează un sezon dezastruos. Și pe post de salvator îl aduce pe Daniel Pancu (48 de ani), „pescuit“ din studiourile unor emisiuni TV!
13:40
Germanul Boris Becker se amuză: un francez, bătut și ironizat la Paris de jucătorul-problemă al circuitului ATP # Sport.ro
Boris Becker, reacție după un scandal iscat în turneul de o mie de puncte de la Paris.
13:00
Mihai Stoica dezvăluie noua strategie a lui Gigi Becali: "Sumele sunt de domeniul fantasticului" # Sport.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit după victoria echipei sale din Cupa României, 3-1 în deplasarea de la Gloria Bistrița.
13:00
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Lovitura pregătită de FCSB, starul aruncat de Real și cazul Stanciu # Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de joi 30 octombrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro.
12:50
Florin Tănase (30 de ani), golgheterul celor de la FCSB, a strâns o avere impresionantă din banii câștigați în fotbal.
12:50
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a prins „rădăcini“ la Al-Hilal Omdurman, motiv pentru care a început să-i îndepărteze pe cei care nu se încadrează în planurile sale tactice.
Acum 12 ore
12:20
Cum arăta lotul României în 1998, la ultima prezență la Mondial, față de situația din prezent # Sport.ro
Ultima prezență a tricolorilor la un turneu final ce Campionat Mondial a fost în urmă cu 27 de ani.
12:20
Ajuns de două săptămâni la Al-Arabi, Cosmin Contra (49 de ani) a „resuscitat“ o echipă „muribundă“, pe penultimul loc al clasamentului.
11:30
Șocul finalului de an poate veni din Premier League! Un club de legendă poate fi vândut, iar suma e colosală # Sport.ro
Premier League, în direct și în exclusivitate pe VOYO.
11:30
Anna, cu petrecerile, Sorana, cu victoriile: campioanele de la Madrid au strălucit în moduri diferite la Hong Kong # Sport.ro
Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya, la braț, în sferturile turneului individual de la Hong Kong.
11:20
Gigi Becali i-a suflat jucătorul de sub nas Bolognei! Suma uriașă pe care a trebuit să o scoată din buzunar # Sport.ro
Meciul de Europa League dintre FCSB și Bologna (scor 1-2) l-a readus pe Alexandru Stoian (17 ani) în atenția italienilor.
11:20
Gâlcă primește întăriri serioase! Capitolul la care Rapid se uită de foarte de sus la FCSB după ultima noutate # Sport.ro
Aflat în cel mai bun moment al sezonului, lider al Superligii la egalitate cu FC Botoșani și cu cea mai bună apărare a campionatului, Constantin Gâlcă (53 de ani) a primit o nouă veste bună.
11:20
În campania precedentă, fundașul stânga muntenegrean a mers „ceas“, fiind pe teren în 50 de meciuri! Acum, el a devenit un „client“ al patronului Gigi Becali.
11:00
Premiile uriașe puse în joc la Turneul Campioanelor: Sabalenka și Swiatek o lasă în urmă pe Halep # Sport.ro
Aryna Sabalenka și Iga Swiatek sunt favoritele principale ale ediției 2025 a Turneului Campioanelor.
11:00
Cupa României, azi se încheie prima etapă: Chiajna – Hermannstadt, UTA – Petrolul, FC Botoșani – Farul și Dumbrăvița - Rapid # Sport.ro
Prima rundă din faza grupelor programează, astăzi, ultimele patru partide.
10:50
Gigi Becali, donație de două milioane de euro la Catedrală. Unde au ajuns banii? Patriarhia a invocat legea # Sport.ro
Gigi Becali a contribuit cu o sumă uriașă la ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului, proaspăt sfințită duminică.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.