Magazinele au maximum 30 de zile pentru a înlocui produsele defecte. Comercianții riscă amenzi uriașe
StirileProtv.ro, 30 octombrie 2025 20:20
Comercianții care refuză să înlocuiască în 30 de zile produsele care nu corespund descrierii sau sunt defecte riscă amenzi de până la 25.000 de lei.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
20:40
Oana Gheorghiu: „Postările mele de pe Facebook nu au influențat retragerea trupelor americane. S-a încercat o asociere” # StirileProtv.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că nu există nicio legătură între retragerea unor sute de militari americani din România și postările sale de pe Facebook, ci a fost doar o încercare de asociere a celor două.
20:40
„Trădătorii” aduce suspans și strategie la PRO TV. Începe jocul în care nimeni nu e de încredere # StirileProtv.ro
În această seară are loc marea premieră a reality show-ului Trădătorii. De la ora 21:30, Ana Ularu, game masterul emisiunii, va deschide porțile castelului, iar din acel moment va începe un joc în care incertitudinea va fi la fiecare pas.
Acum 15 minute
20:30
Angajații loiali ar putea obține 15% din profitul companiei la care lucrează, fără taxe. Proiect de lege depus în parlament # StirileProtv.ro
Deputatul Mohammad Murad a anunțat depunerea în Parlament a unei propuneri legislative care introduce în România conceptul de participare a angajaților la profitul companiilor.
20:30
Medicii de la Bagdasar-Arseni acuzați de moartea unui pacient cu arsuri majore au fost puși sub control judiciar # StirileProtv.ro
Cei doi medici de la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, reținuți într-un dosar de malpraxis, au fost puși joi sub control judiciar pentru 60 de zile.
20:30
Alimentarea cu gaze a 294 de locuințe din Sectorul 2 este suspendată temporar. Distrigaz Sud remediază defecțiunile # StirileProtv.ro
Un număr de 294 de consumatori casnici dintr-un imobil situat pe strada Fabrica de Glucoză din Capitală sunt afectaţi de o întrerupere temporară a alimentării cu gaze naturale, potrivit unui comunicat transmis joi de Distrigaz Sud Reţele.
Acum 30 minute
20:20
Magazinele au maximum 30 de zile pentru a înlocui produsele defecte. Comercianții riscă amenzi uriașe # StirileProtv.ro
Comercianții care refuză să înlocuiască în 30 de zile produsele care nu corespund descrierii sau sunt defecte riscă amenzi de până la 25.000 de lei.
20:20
Preţurile energiei electrice rămân la niveluri de criză în Europa. Eurostat: Guvernele sunt principalele responsabile | HARTĂ # StirileProtv.ro
Prețurile energiei electrice pentru gospodăriile din Europa rămân la niveluri de criză, susținute de eșecul guvernelor naționale de a aborda rețeaua de taxe și impozite care constituie o mare parte din factură, relevă noi date ale Eurostat.
20:20
Cum se schimbă preferințele culinare ale românilor în funcție de regiune. Zona în care carnea e mai „mâncare de sărbătoare” # StirileProtv.ro
Carnea de porc rămâne împărăteasa meselor românilor, însă nu o gătim la fel. Oltenii cer carne tocată ambalată, ori carne marinată, bănăţenii adoră micii și merg des prin măcelării, pe când în Transilvania, spui cârnați şi instantaneu toţi au apă în gură.
Acum o oră
20:10
Stoluri de păsări exotice au rămas pe lacurile din Moldova, odată cu încălzirea climei. S-au amenajat deja foișoare # StirileProtv.ro
Datorită schimbărilor climatice din ultimii ani, mai multe specii de păsări călătoare au rămas în România pe lacurile din zona Moldovei şi oferă trecătorilor un spectacol deosebit.
20:10
10 ani de la tragedia din Colectiv. Mesajul unui supraviețuitor: „La capătul fiecărui drum foarte greu poate exista lumină” # StirileProtv.ro
Se împlinesc zece ani de la tragedia petrecută în clubul Colectiv, care avea să schimbe România pentru totdeauna. Șaizeci și cinci de tineri și-au pierdut viața atunci, iar câteva zeci au rămas cu răni adânci, pe trup și în suflet.
20:10
Un român a fost sunat de escroci care i-au furat chipul și vocea și apoi l-au șantajat cu un video fals creat cu IA # StirileProtv.ro
Un român a fost șantajat într-un mod șocant după modificarea unui film cu ajutorul inteligenței artificiale. Bărbatul a fost păcălit să preia un apel video, moment în care infractorii cibernetici i-au înregistrat chipul și vocea.
20:00
Ce spune STB despre șoferul de autobuz prins când se juca pe telefon la volan, cu peste 100 de pasageri în vehicul # StirileProtv.ro
Deși era o oră de vârf și avea peste 100 de pasageri în mașină, s-a concentrat la telefonul ținut pe volan. Așa a condus prin București șoferul unui autobuz STB, în timp ce butona, culmea, la un joc de atenție.
19:50
Ce spune un medic legist după moartea Ștefaniei Szabo: „Unii medici au început să se aboneze la farmaciile spitalelor” # StirileProtv.ro
Apar informații surprinzătoare în ancheta morții doctoriței de la Spitalul Județean Buzău. Un cadru medical ar fi mărturisit la audieri că a scos din urgență un anestezic fără justificare oficială, iar fiola respectivă ar fi ajuns la Ștefania Szabo.
19:50
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda # StirileProtv.ro
Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.
Acum 2 ore
19:40
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu # StirileProtv.ro
Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.
19:40
Individ condamnat la trei ani de închisoare pentru că a intrat cu mașina în manifestanții pro-palestinieni, în Suedia # StirileProtv.ro
Un tribunal suedez a condamnat joi un bărbat la trei ani de închisoare pentru că a intrat cu mașina în participanții la o manifestație pro-palestiniană, rănind două persoane.
19:30
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp” # StirileProtv.ro
La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.
Acum 4 ore
18:40
Descoperire rară în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de ani. Ce au găsit arheologii din Ungaria # StirileProtv.ro
Arheologii din Ungaria au descoperit rămășițele unei săbii de fier rare, bijuterii și alte artefacte în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de ani.
18:20
Mai multe maimuțe de laborator, purtătoare de boli, au scăpat în Mississippi. „Primatele aparțin unei alte entități” # StirileProtv.ro
Autoritățile au ucis mai multe maimuțe de laborator care au scăpat dintr-un camion răsturnat în Mississippi. Inițial, maimuțele rhesus erau considerate bolnave și periculoase, dar nu este neapărat adevărat.
18:00
Chiar dacă sezonul vacanțelor s-a încheiat, toamna este anotimpul ideal pentru a ne bucura de un city-break la un preț redus.
18:00
Shutdown-ul din SUA intră în a cincea săptămână: Milioane de americani riscă să rămână fără salarii și ajutoare # StirileProtv.ro
Blocajul guvernamental din SUA a intrat în a cincea săptămână. Milioane de americani resimt efectele negative ale crizei economice, care ar putea să se agraveze în curând.
17:50
Donald Trump afirmă că a mai câștigat un ”război”, de data aceasta cu miliardarul Bill Gates: ”A recunoscut, în sfârșit” # StirileProtv.ro
Donald Trump afirmă că a mai câștigat un război, după ce Bill Gates a recunoscut că schimbările climatice „nu vor duce la dispariția umanității”.
17:50
Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la Colectiv: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor” # StirileProtv.ro
Ilie Bolojan a transmit, la zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv. Premierul a vorbit despre victimele acestei tragedii, dar și despre responsabilitatea statului față de cetățeni.
17:30
Instructorul militar suspectat de spionaj pentru Rusia este britanic. Ar fi fost pe ștatul de plată FSB # StirileProtv.ro
Regatul Unit a anunțat joi că se află în „contact strâns" cu autoritățile ucrainene, după arestarea miercuri la Kiev a unui instructor militar britanic suspectat de spionaj în favoarea Rusiei.
17:30
Papa Leon al XIV-lea avertizează tinerii asupra dependenței de tehnologie. „Fiți profeți în lumea digitală” # StirileProtv.ro
Papa i-a îndemnat joi pe tineri să „folosească tehnologia cu înţelepciune, dar să nu se lase folosiţi de ea", în timpul unei întâlniri cu mii de studenţi organizată în Aula Paul al VI-lea din Cetatea Vaticanului cu ocazia Jubileului lumii educaţiei.
17:20
AFM aprobă alte 425 de ecotichete în cadrul Programului Rabla. Când se pot face înscrierile # StirileProtv.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat joi, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 425 de ecotichete în valoare de 6.510.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.
17:20
Descoperirea care ar putea elucida moartea medicului Ștefania Szabo. Fiola luată pe ascuns din farmacia spitalului # StirileProtv.ro
Apar detalii importante în ancheta deschisă după moartea doctoriței de la Spitalul județean din Buzău.
17:00
Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin # StirileProtv.ro
Lukoil, gigantul energetic rusesc, își vinde activele internaționale către o firmă elvețiană fondată de către Gennady Timchenko, unul din oligarhii lui Vladimir Putin. Compania are o prezență semnificativă și pe piața din România.
17:00
Un refugiat afgan care a ucis un copil și un adult nu va fi condamnat. Ce a decis justiția din Germania # StirileProtv.ro
Un refugiat afgan a atacat în ianuarie, cu un cuţit, un grup de copii într-un parc al oraşului german Aschaffenbourg, ucigând un copil şi un adult care sărise în ajutor.
17:00
Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la tribunal înainte ca instanța să se pronunțe | VIDEO # StirileProtv.ro
Un angajat al companiei Distrigaz Sud Rețele și doi de la firma privată de profil au fost reținuți miercuri seară, în ancheta exploziei din cartierul Rahova.
16:50
Polițist fără pantaloni, în fața instanței. Înregistrarea ședinței a devenit virală. „Văd oare ceea ce cred că văd?” |VIDEO # StirileProtv.ro
Un ofițer de poliție din Detroit a apărut în fața fața instanței fără pantaloni, la o audiere prin teleconferință. Judecătorul și avocatul inculpatului s-au scandalizat iar isprava ofițerului a afectat departamentul de poliție unde lucrează.
16:50
Alertă în Călărași. Miros de gaze provenit dintr-un apartament unde nu răspundea nimeni la ușă și nici la telefon # StirileProtv.ro
Autorităţile din Călăraşi au evacuat, joi după-amiază, două scări de bloc din municipiul Călăraşi, după ce locuitorii au reclamat că în imobil se simte miros de gaz.
Acum 6 ore
16:40
„Crăciun cu Ramon”, filmul de Crăciun mult așteptat, vine din decembrie în toate cinematografele din România # StirileProtv.ro
Pavel Bartoș revine pe marele ecran în rolul lui Ramon, într-o poveste de Crăciun plină de umor pentru întreaga familie
16:40
După AUR, și PSD îl cheamă pe premierul Bolojan în Parlament să explice „retragerea trupelor americane” # StirileProtv.ro
Grupul parlamentar al PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre reducerea prezenței militare a SUA în România.
16:30
Podul Giurgiu–Ruse va fi închis pentru lucrări. Restricțiile vizează toate categoriile de vehicule # StirileProtv.ro
Bulgaria anunţat închiderea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, în perioada 4 - 5 noiembrie, ca urmare a unor lucrări de construcţie şi instalare în zonă de noi panouri rutiere din beton armat, a transmis CNAIR, într-un comunicat de presă.
16:30
Polymarket, interzis în România. Pariurile au depășit 600 de milioane de dolari de alegerile prezidențiale # StirileProtv.ro
Polymarket a fost inclusă pe lista neagră a operatorilor care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc fără licenţă pe teritoriul României, informează, joi, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN).
16:20
Actorul George Burcea, candidat POT la Primăria Capitalei. Fostul soț al Andreei Bălan a fost prins drogat la volan în 2020 # StirileProtv.ro
Actorul George Burcea a anunțat, joi, că va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT). El a făcut acest anunț printr-o filmare cu telefonul mobil și publicată pe Facebook, realizată în New York.
16:10
Distrigaz a oprit furnizarea gazelor pe mai multe străzi din Sectorul 1, după o avarie. Aproape 1.000 de clienți, afectați # StirileProtv.ro
Aproape o mie de clienţi sunt afectaţi, joi, după ce Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea gazelor naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei din cauza unei avarii/
16:00
Guvernul trece la digitalizarea amenzilor: cont unic național și coduri QR pentru plată instantanee # StirileProtv.ro
Guvernul României a adoptat joi normele de aplicare a Legii nr. 203/2018 privind plata amenzilor contravenționale și astfel finalizează cadrul normativ necesar pentru implementarea unui mecanism eficient de gestionare a amenzilor la nivel național.
16:00
Va fi lansat cel mai greu satelit din istoria Indiei. În 2027 ar putea trimite un astronaut pe orbită # StirileProtv.ro
Agenţia spaţială indiană (ISRO) a anunţat joi lansarea celei mai puternice rachete a sa, care va transporta cel mai greu satelit de telecomunicaţii al Indiei de până acum.
15:40
România împrumută 1 miliard de euro pentru a construi autostrada Sibiu-Piteşti. Primul contract a fost semnat # StirileProtv.ro
Banca Europeană de Investiţii va sprijini România pentru realizarea Autostrăzii A1 (Sibiu - Piteşti) cu o asistenţă financiară rambursabilă în valoare totală de până la un miliard euro.
15:10
Măsuri pentru alegerile locale din 7 decembrie. Proiect pilot în Capitală pentru alegătorii cu dizabilități de vedere # StirileProtv.ro
Guvernul a aprobat măsuri pentru alegerile din 7 decembrie. AEP lansează un proiect pilot pentru nevăzători, iar indemnizațiile personalului se mențin.
15:00
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafeţelor utile minime.
15:00
Monica Anghel a dezvăluit că a ajuns la spital și a publicat joi o fotografie cu ea pe patul de spital, stârnind îngrijorare.
15:00
Sorin Grindeanu: „Nu am fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu. Nu sunt de acord cu această numire” # StirileProtv.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că nu a fost invitat la ceremonia de depunere a jurământului Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier, el punctând, încă o dată, că nu este de acord cu această numire.
Acum 8 ore
14:30
„Sperăm că Trump a fost informat corect”. Peskov a declarat că testele cu rachete Burevestnik nu au fost teste nucleare # StirileProtv.ro
Testele rachetei de croazieră Burevestnik și ale vehiculului subacvatic fără pilot Poseidon, anunțate de Vladimir Putin, „nu sunt în niciun caz nucleare”, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.
14:30
InspirAction, cu sprijinul PRO TV, a dat startul Hack Your Mind un proiect național de educație digitală pentru adolescenți # StirileProtv.ro
PARTENERIAT. 62% dintre adolescenți se informează exclusiv de pe rețele sociale, iar 74% nu verifică sursa știrilor, potrivit unui studiu realizat de World Economic Forum.
14:00
Primele măsuri după explozia din Rahova. Două persoane juridice și trei fizice, urmărite penal. Firma privată, suspendată # StirileProtv.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat că trei persoane au fost arestate și două firme sunt cercetate penal în dosarul exploziei din Rahova soldate cu trei morți și 15 răniți.
14:00
Selena Gomez, apariție spectaculoasă pe covorul roșu. Cu ce ținută a atras toate privirile. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Selena Gomez a avut o apariție elegantă la un eveniment monden desfășurat în Los Angeles.
14:00
Studiu Salvați Copiii: Părinții plecați la muncă în străinătate lipsesc o treime din copilăria copiilor lor # StirileProtv.ro
Mai mult de jumătate dintre părinţii plecaţi la muncă în străinătate lipsesc o treime din copilăria fiilor şi fiicelor lor, iar perioadele în care copiii nu îşi au alături părinţii sunt, în general, vârsta educaţiei primare mici şi cea a preadolescenţei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.