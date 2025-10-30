Un copil dispărut pe traseul spre Vârful Omu a fost găsit de meteorologul de serviciu / Echipele Salvamont urcă să-i acorde îngrijiri medicale
G4Media, 30 octombrie 2025 20:20
Un copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu a fost dat dispărut, joi după-amiază, acesta fiind găsit de meteorologul care era...
• • •
Acum 15 minute
20:30
Vila Elisabeta din Băile Herculane nu va intra în patrimoniul Consiliului Județean Caraș-Severin / Consilierii au considerat că prețul, 270 de mii de euro, e prea mare / Aici a locuit o perioadă Sisi, soția împăratului Franz Josef # G4Media
Vila Elisabeta, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din Băile Herculane, nu va intra în patrimoniul Consiliului Județean Caraș-Severin. După îndelungi dezbateri, consilierii județeni...
20:30
Peste 50% dintre bulgari cred în magie și puteri supranaturale / Credințele în conspirații sunt, de asemenea, răspândite # G4Media
Aproximativ 34% dintre bulgari cred în viața de după moarte, în timp ce jumătate (50%) nu împărtășesc această credință. Femeile sunt semnificativ mai predispuse decât...
Acum 30 minute
20:20
Un copil dispărut pe traseul spre Vârful Omu a fost găsit de meteorologul de serviciu / Echipele Salvamont urcă să-i acorde îngrijiri medicale # G4Media
Un copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu a fost dat dispărut, joi după-amiază, acesta fiind găsit de meteorologul care era...
Acum o oră
20:10
Studenți la școala de toamnă a Memorialului de la Sighet/ De ce îi interesează comunismul și propaganda? „Filmul ajungea o anexă mai lungă a jurnalului de știri” # G4Media
Școala de toamnă „Politici sociale în comunismul românesc", desfășurată la Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet a avut în acest an ca temă „propaganda în...
20:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe / Un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe, un tip special şi...
20:00
Lansarea SpaceX Falcon Heavy cu modulul lunar Griffin a fost amânată pentru 2026 / Inițial, lansarea ar fi trebuit să aibă loc la finele anului 2025 # G4Media
Următoarea misiune a SpaceX către Lună, care urma să fie lansată la sfârșitul anului 2025, a fost amânată pentru cel mai devreme iulie 2026, anunță...
20:00
Lia Olguţa Vasilescu, ajutor pentru Grindeanu: Firea a construit un spital, Băluţă, primarul de la Mioveni / ”Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grindeanu (…) spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi PSD-ştii zero” # G4Media
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care este vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu,...
19:50
„Crime cars”: Parchetul European anchetează o rețea care importa ilegal mașini avariate din Elveția / Peste 100 de percheziții în Polonia. Pagube de peste 10 milioane de euro # G4Media
Parchetul European (EPPO) din Berlin a coordonat o amplă operațiune împotriva unei organizații criminale suspectate că importa mașini avariate din Elveția în Polonia, evitând plata...
Acum 2 ore
19:40
VIDEO Sediul central AUR din București a fost vandalizat. ”S-a ajuns la cuțite cu care lumea merge înarmată și cu care se taie fața lui Mihai Viteazu, a lui Ștefan cel Mare și a lui Constantin Brâncoveanu” # G4Media
Sediul central al AUR din București a fost vandalizat în cursul nopții de miercuri, anunță partidul pe pagina de Facebook. Mesaje împotriva AUR și extremismului,...
19:30
Procurorii DNA au reținut joi pentru 24 de orei un inspector antifraudă din cadrul ANAF București, acuzat de luare de mită. De asemenea, alți trei...
19:10
VIDEO Actorul George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei / Fostul soț al Andreei Bălan a înregistrat un clip în 2021 în care afirma că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune” # G4Media
Actorul Georgea Burcea (37 de ani), fostul soț al Andreei Bălan, este candidatul susținut de formațiunea extremistă Partidul Oamenilor Tineri (POT) la alegerile din 7...
19:00
Încă doi membri ai Congresului SUA critică decizia Pentagonului de a retrage parțial trupele din România: Măsură profund greșită, e important ca administrația Trump să revoce rapid această decizie # G4Media
Republicanul Mike Turner și democrata Jeanne Shaheen au criticat joi decizia Departamentului de Război al SUA (Pentagon) de a înjumătăți trupele americane din România. Decizia,...
19:00
Premierul Ilie Bolojan este invitat joi la emisiunea Observator de la Antena 1. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații ale șefului Guvernului.
18:50
Amenzi majorate în București pentru deteriorarea spaţiilor verzi și arborilor: între 3.000 și 5.000 de lei va fi sancționată tăierea copacilor, față de 25-50 de lei în prezent # G4Media
Normele de protecţie a spaţiilor verzi în Capitală se modifică, prin majorarea amenzilor pentru contravenţii şi noi obligaţii în domeniu, potrivit unui proiect de hotărâre...
18:50
Riscurile care afectează creșterea economică s-au atenuat, afirmă șefa BCE, Christine Lagarde # G4Media
Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut din nou, joi, ratele dobânzilor de referință la 2%, conform previziunilor, și nu a dat niciun indiciu cu privire...
Acum 4 ore
18:40
UE renunţă la interceptarea conversaţiilor private online ca metodă de detectare a pedofililor # G4Media
Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, a declarat joi o sursă a agenţiei France Presse,...
18:30
Următorul echipaj al staţiei orbitale chineze Tiangong îl va include pe cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei care va participa la o misiune spaţială,...
18:30
Schimbarea de abordare a lui Bill Gates, de la avertismente apocaliptice privind clima la concentrarea asupra îmbunătățirii vieții umane, provoacă reacții puternice din partea oamenilor...
18:20
Pastele clasice la cuptor / Un gust special cu doar câteva ingrediente simple: ardei copți, pui și brânză # G4Media
Serile din timpul săptămânii pot fi aglomerate, cu o mulțime de activități, dar asta nu înseamnă că cina nu poate fi specială. Cu o listă...
18:10
Nava de război americană USS Gravely a părăsit Trinidad Tobago / Aceasta s-ar putea alătura flotei americane desfăşurate în Caraibe # G4Media
Nava de război americană USS Gravely, care se afla de duminică la Trinidad Tobago în cadrul desfăşurării militare americane în Caraibe pentru o operaţiune antidrog,...
18:00
SURSE Serverul de e-mail al TVR va fi operat din 7 noiembrie de Serviciul de Telecomunicații Speciale / Angajații televiziunii publice au fost anunțați printr-un mesaj intern # G4Media
Serverul de e-mail al TVR va fi operat din 7 noiembrie de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), după cum au fost anunțați angajații televiziunii publice...
18:00
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu: Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025 demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, s-a aflat joi, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu, la Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025, ministrul afirmând...
18:00
PSD și AUR s-au aliniat în premieră în Parlament. Partidele conduse de Sorin Grindeanu și George Simion l-au chemat la explicații pe premierul Ilie Bolojan # G4Media
Grupurile parlamentare ale PSD și AUR de la Camera Deputaţilor au solicitat joi participarea premierului Ilie Bolojan la şedinţa de plen de lunea viitoare, în...
17:50
Organizaţia Mondială a Sănătăţii denunţă un masacru „oribil” la maternitatea din orașul sudanez El Fasher / 460 de pacienți și însoțitorii acestora au fost împușcați mortal de forțele paramilitare care au preluat localitatea # G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a denunţat uciderea a peste 460 de oameni la o maternitate din El Fasher, ultimul spital parţial funcţional din oraşul...
17:50
Băncile şi comercianţii cu amănuntul din Statele Unite rămân fără monede de un cent, deoarece Monetăria americană nu îi mai produce, la ordinul lui Trump # G4Media
Băncile şi comercianţii cu amănuntul din SUA rămân fără monede de un cent („penny"), deoarece Monetăria americană nu îi mai produce, transmite agenția de știri...
17:40
Surse: Consiliul Concurenței ar putea pune condiții proprietarului Kaufland și Lidl pentru a putea cumpăra La Cocoș # G4Media
Consiliul Concurenței ar putea pune condiții grupul german Schwarz, proprietarul Kaufland și Lidl, pentru a putea cumpăra majoritatea acţiunilor companiei româneşti La Cocoș, conform informațiilor...
17:40
Unii membrii ai Bisericii Evanghelice din SUA „renunță în tăcere” la Trump și MAGA (Axios) # G4Media
Evanghelicii și catolicii nemulțumiți de retorica și politicile anti-imigrație ale președintelui Trump se distanțează subtil de MAGA — și îi iau cu ei și pe...
17:40
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei,...
17:30
China lansează o nouă generaţie de costume spaţiale, mai confortabile şi mai flexibile pentru astronauţi # G4Media
Două noi costume spaţiale extravehiculare sunt capabile să le ofere astronauţilor chinezi un confort mai mare şi o comoditate sporită în timpul activităţilor desfăşurate în...
17:30
Ferrari Amalfi, prezentat oficial în România: noul Grand Tourer ce rivalizează cu Aston Martin Vantage # G4Media
Ferrari a inaugurat oficial showroomul Ferrari of Bucharest, marcând o nouă etapă în prezența mărcii italiene pe piața locală. Evenimentul a coincis cu premiera națională...
17:30
După doi ani marcați de lupte interne și paralizie politică, olandezii au încercat să întoarcă pagina în alegerile de miercuri. Dar țara rămâne profund divizată:...
17:20
Premierul Bolojan, mesaj la zece ani după tragedia din Clubul Colectiv: Recâștigarea încrederii e vitală, soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a transmis joi un mesaj cu ocazia comemorării a zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv. El a vorbit despre nevoie...
17:20
Mii de bărbaţi îmbrăcaţi în negru, culoarea purtată de evreii ultraortodocşi, s-au adunat joi la Ierusalim pentru a protesta contra absenţei unei legi care să...
17:20
Un judecător din SUA a redus la 345 de milioane de dolari despăgubirile la care fusese condamnată Greenpeace pentru că s-a opus construcției unui oleoduct în statul american Dakota # G4Media
Un judecător din statul american Dakota de Nord a redus miercuri de la 667 de milioane de dolari la 345 de milioane despăgubirile pe care...
17:00
Trotinetele electrice au fost interzise în anumite zone din municipiul Buzău în urma numeroaselor reclamații din partea cetățenilor / Cei care încalcă interdicția riscă amenzi de până la 1.500 de lei # G4Media
Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş, după numeroase...
17:00
Ministerul Energiei: Am luat act de intenţia Lukoil de vânzare a activelor sale internaţionale / Tranzacţia va fi evaluată în comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe # G4Media
Ministerul Energiei a luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale şi va demara un proces...
17:00
Grindeanu: Faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern, ministru de externe, că am aflat despre aceste decizii din presă, m-au determinat să-i chem în Parlament pe premier şi miniştii de Externe şi Apărare, să ne informeze # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre retragerea de trupe americane din România, că faptul că e o tăcere de mai mult...
16:50
Spaţiile exterioare incluse în turul „Porţi Deschise la Palatul Cotroceni”, închise publicului până în aprilie # G4Media
Vizitarea spaţiilor exterioare din cadrul Complexului „Palatul Cotroceni" va fi temporar suspendată de la 1 noiembrie până în aprilie, din cauza condiţiilor meteo, informează Administraţia...
16:50
Cota de încredere a lui Macron scade la un record deţinut de către predecesorul său, François Hollande, arată un sondaj # G4Media
Cota încrederii în preşedintele francez Emmanuel Macron a atins cel mai slab nivel-record – de 11% -, nivelul pe care predecesorul său François Hollande îl...
Acum 6 ore
16:30
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Germania pentru ceea ce a numit ignorarea de către aceasta a „genocidului" comis de Israel, a foametei...
16:30
Un afgan în vârstă de 28 de ani, care a înjunghiat un grup de copii, ucigând unul dintre ei și un adult în Aschaffenburg în...
16:20
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă că predă Israelului rămăşiţele a „doi deţinuţi israelieni” # G4Media
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă joi că urmează să predea, rămăşiţele a doi ostatici ţinute în Fâşia Gaza, în...
16:10
Lucru puțin știut: Avioanele cu elice folosite de Ucraina pentru a distruge drone rusești au fost fabricate în România / Tactica, inspirată de Primul Război Mondial # G4Media
Cele mai multe unități ale avionului Yakovlev Yak-52, folosit de Ucraina, dar și de Rusia, pentru a doborî drone de atac, au fost produse în România între...
16:10
Primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni va fi construit de un consorțiu de firme din România și Bulgaria pentru 4,76 miliarde de lei. Firma din Neamț, apropiată de fostul baron PSD Ionel Arsene # G4Media
Primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni va fi construit de o asociere româno – bulgară, a anunţat joi într-un comunicat...
16:10
Grindeanu, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv: Trebuia să avem spital de mari arşi / Nu am fost doar noi la guvernare, au fost şi alţii # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Târgu Jiu, cu privire la faptul că România nu are încă...
16:10
Durerea care nu se vede: De ce legea trebuie să recunoască suferința invizibilă a animalelor / Petiție națională pentru modificarea legii, după cazul cățelușei Katya, bătută de stăpân # G4Media
În limbaj juridic, "rănirea" înseamnă vătămare corporală vizibilă. În DEX, "a răni" înseamnă "a provoca o rană, o leziune". Dar ce se întâmplă atunci când...
16:10
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism: Declaraţiile ministrului Miruţă referitoare la „ţepele” din turism sunt nefondate, populiste şi greşite juridic # G4Media
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) consideră că declaraţiile din ultimul timp privitoare la „ţepele" din turism, făcute în media de ministrul...
16:00
Ministrul Forţelor Armate din Franța, Catherine Vautrin: A fost mărit numărul militarilor care sunt în România / Franţa va rămâne cu numărul de militari în România stabilit deja în cadrul Alianţei # G4Media
Ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că Franţa va rămâne în...
16:00
Micul oraș Hawkins în carantină, un grup de prieteni uniți pentru totdeauna, acțiune, lupte și inamicul Vecna care imploră, pentru ultima oară, ajutorul lui Will....
16:00
Robert Sighirtău (PNL): Când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic, e teatru politic / Bolojan nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR # G4Media
Deputatul Robert Sighirtău (PNL) declară, joi, că PSD şi AUR sunt din nou împreună, de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe...
