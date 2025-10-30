Un copil dispărut pe traseul spre Vârful Omu a fost găsit de meteorologul de serviciu / Echipele Salvamont urcă să-i acorde îngrijiri medicale

G4Media, 30 octombrie 2025 20:20

Un copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu a fost dat dispărut, joi după-amiază, acesta fiind găsit de meteorologul care era...   © G4Media.ro.

Acum 15 minute
20:30
 Vila Elisabeta din Băile Herculane nu va intra în patrimoniul Consiliului Județean Caraș-Severin / Consilierii au considerat că prețul, 270 de mii de euro, e prea mare / Aici a locuit o perioadă Sisi, soția împăratului Franz Josef G4Media
Vila Elisabeta, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din Băile Herculane, nu va intra în patrimoniul Consiliului Județean Caraș-Severin. După îndelungi dezbateri, consilierii județeni...   © G4Media.ro.
20:30
Peste 50% dintre bulgari cred în magie și puteri supranaturale / Credințele în conspirații sunt, de asemenea, răspândite G4Media
Aproximativ 34% dintre bulgari cred în viața de după moarte, în timp ce jumătate (50%) nu împărtășesc această credință. Femeile sunt semnificativ mai predispuse decât...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
Studenți la școala de toamnă a Memorialului de la Sighet/ De ce îi interesează comunismul și propaganda? „Filmul ajungea o anexă mai lungă a jurnalului de știri” G4Media
Școala de toamnă „Politici sociale în comunismul românesc”, desfășurată la Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet a avut în acest an ca temă „propaganda în...   © G4Media.ro.
20:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe / Un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe, un tip special şi...   © G4Media.ro.
20:00
Lansarea SpaceX Falcon Heavy cu modulul lunar Griffin a fost amânată pentru 2026 / Inițial, lansarea ar fi trebuit să aibă loc la finele anului 2025 G4Media
Următoarea misiune a SpaceX către Lună, care urma să fie lansată la sfârșitul anului 2025, a fost amânată pentru cel mai devreme iulie 2026, anunță...   © G4Media.ro.
20:00
Lia Olguţa Vasilescu, ajutor pentru Grindeanu: Firea a construit un spital, Băluţă, primarul de la Mioveni / ”Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grindeanu (…) spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi PSD-ştii zero” G4Media
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care este vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu,...   © G4Media.ro.
19:50
„Crime cars”: Parchetul European anchetează o rețea care importa ilegal mașini avariate din Elveția / Peste 100 de percheziții în Polonia. Pagube de peste 10 milioane de euro G4Media
Parchetul European (EPPO) din Berlin a coordonat o amplă operațiune împotriva unei organizații criminale suspectate că importa mașini avariate din Elveția în Polonia, evitând plata...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:40
VIDEO Sediul central AUR din București a fost vandalizat. ”S-a ajuns la cuțite cu care lumea merge înarmată și cu care se taie fața lui Mihai Viteazu, a lui Ștefan cel Mare și a lui Constantin Brâncoveanu” G4Media
Sediul central al AUR din București a fost vandalizat în cursul nopții de miercuri, anunță partidul pe pagina de Facebook. Mesaje împotriva AUR și extremismului,...   © G4Media.ro.
19:30
Inspector Antifraudă, reținut de procurorii DNA pentru luare de mită G4Media
Procurorii DNA au reținut joi pentru 24 de orei un inspector antifraudă din cadrul ANAF București, acuzat de luare de mită. De asemenea, alți trei...   © G4Media.ro.
19:10
VIDEO Actorul George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei / Fostul soț al Andreei Bălan a înregistrat un clip în 2021 în care afirma că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune” G4Media
Actorul Georgea Burcea (37 de ani), fostul soț al Andreei Bălan, este candidatul susținut de formațiunea extremistă Partidul Oamenilor Tineri (POT) la alegerile din 7...   © G4Media.ro.
19:00
Încă doi membri ai Congresului SUA critică decizia Pentagonului de a retrage parțial trupele din România: Măsură profund greșită, e important ca administrația Trump să revoce rapid această decizie G4Media
Republicanul Mike Turner și democrata Jeanne Shaheen au criticat joi decizia Departamentului de Război al SUA (Pentagon) de a înjumătăți trupele americane din România. Decizia,...   © G4Media.ro.
19:00
Premierul Bolojan, la Antena 1, de la ora 19,00 G4Media
Premierul Ilie Bolojan este invitat joi la emisiunea Observator de la Antena 1. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații ale șefului Guvernului. © G4Media.ro.
18:50
Amenzi majorate în București pentru deteriorarea spaţiilor verzi și arborilor: între 3.000 și 5.000 de lei va fi sancționată tăierea copacilor, față de 25-50 de lei în prezent G4Media
Normele de protecţie a spaţiilor verzi în Capitală se modifică, prin majorarea amenzilor pentru contravenţii şi noi obligaţii în domeniu, potrivit unui proiect de hotărâre...   © G4Media.ro.
18:50
Riscurile care afectează creșterea economică s-au atenuat, afirmă șefa BCE, Christine Lagarde G4Media
Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut din nou, joi, ratele dobânzilor de referință la 2%, conform previziunilor, și nu a dat niciun indiciu cu privire...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:40
UE renunţă la interceptarea conversaţiilor private online ca metodă de detectare a pedofililor G4Media
Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, a declarat joi o sursă a agenţiei France Presse,...   © G4Media.ro.
18:30
Cel mai tânăr astronaut chinez va pleca spre Staţia Spaţială Tiangong G4Media
Următorul echipaj al staţiei orbitale chineze Tiangong îl va include pe cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei care va participa la o misiune spaţială,...   © G4Media.ro.
18:30
Cum redefinește Bill Gates dezbaterea privind schimbările climatice G4Media
Schimbarea de abordare a lui Bill Gates, de la avertismente apocaliptice privind clima la concentrarea asupra îmbunătățirii vieții umane, provoacă reacții puternice din partea oamenilor...   © G4Media.ro.
18:20
Pastele clasice la cuptor / Un gust special cu doar câteva ingrediente simple: ardei copți, pui și brânză G4Media
Serile din timpul săptămânii pot fi aglomerate, cu o mulțime de activități, dar asta nu înseamnă că cina nu poate fi specială. Cu o listă...   © G4Media.ro.
18:10
Nava de război americană USS Gravely a părăsit Trinidad Tobago / Aceasta s-ar putea alătura flotei americane desfăşurate în Caraibe G4Media
Nava de război americană USS Gravely, care se afla de duminică la Trinidad Tobago în cadrul desfăşurării militare americane în Caraibe pentru o operaţiune antidrog,...   © G4Media.ro.
18:00
SURSE Serverul de e-mail al TVR va fi operat din 7 noiembrie de Serviciul de Telecomunicații Speciale / Angajații televiziunii publice au fost anunțați printr-un mesaj intern G4Media
Serverul de e-mail al TVR va fi operat din 7 noiembrie de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), după cum au fost anunțați angajații televiziunii publice...   © G4Media.ro.
18:00
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu: Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025 demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, s-a aflat joi, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu, la Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025, ministrul afirmând...   © G4Media.ro.
18:00
PSD și AUR s-au aliniat în premieră în Parlament. Partidele conduse de Sorin Grindeanu și George Simion l-au chemat la explicații pe premierul Ilie Bolojan G4Media
Grupurile parlamentare ale PSD și AUR de la Camera Deputaţilor au solicitat joi participarea premierului Ilie Bolojan la şedinţa de plen de lunea viitoare, în...   © G4Media.ro.
17:50
Organizaţia Mondială a Sănătăţii denunţă un masacru „oribil” la maternitatea din orașul sudanez El Fasher / 460 de pacienți și însoțitorii acestora au fost împușcați mortal de forțele paramilitare care au preluat localitatea G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a denunţat uciderea a peste 460 de oameni la o maternitate din El Fasher, ultimul spital parţial funcţional din oraşul...   © G4Media.ro.
17:50
Băncile şi comercianţii cu amănuntul din Statele Unite rămân fără monede de un cent, deoarece Monetăria americană nu îi mai produce, la ordinul lui Trump G4Media
Băncile şi comercianţii cu amănuntul din SUA rămân fără monede de un cent („penny”), deoarece Monetăria americană nu îi mai produce, transmite agenția de știri...   © G4Media.ro.
17:40
Surse: Consiliul Concurenței ar putea pune condiții proprietarului Kaufland și Lidl pentru a putea cumpăra La Cocoș G4Media
Consiliul Concurenței ar putea pune condiții grupul german Schwarz, proprietarul Kaufland și Lidl, pentru a putea cumpăra majoritatea acţiunilor companiei româneşti La Cocoș, conform informațiilor...   © G4Media.ro.
17:40
Unii membrii ai Bisericii Evanghelice din SUA „renunță în tăcere” la Trump și MAGA (Axios) G4Media
Evanghelicii și catolicii nemulțumiți de retorica și politicile anti-imigrație ale președintelui Trump se distanțează subtil de MAGA — și îi iau cu ei și pe...   © G4Media.ro.
17:40
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile G4Media
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei,...   © G4Media.ro.
17:30
China lansează o nouă generaţie de costume spaţiale, mai confortabile şi mai flexibile pentru astronauţi G4Media
Două noi costume spaţiale extravehiculare sunt capabile să le ofere astronauţilor chinezi un confort mai mare şi o comoditate sporită în timpul activităţilor desfăşurate în...   © G4Media.ro.
17:30
Ferrari Amalfi, prezentat oficial în România: noul Grand Tourer ce rivalizează cu Aston Martin Vantage G4Media
Ferrari a inaugurat oficial showroomul Ferrari of Bucharest, marcând o nouă etapă în prezența mărcii italiene pe piața locală. Evenimentul a coincis cu premiera națională...   © G4Media.ro.
17:30
Alegerile din Olanda din 2025: câștigătorii și învinșii G4Media
După doi ani marcați de lupte interne și paralizie politică, olandezii au încercat să întoarcă pagina în alegerile de miercuri. Dar țara rămâne profund divizată:...   © G4Media.ro.
17:20
Premierul Bolojan, mesaj la zece ani după tragedia din Clubul Colectiv: Recâștigarea încrederii e vitală, soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave G4Media
Premierul Ilie Bolojan a transmis joi un mesaj cu ocazia comemorării a zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv. El a vorbit despre nevoie...   © G4Media.ro.
17:20
Mii de evrei ultraortodocşi protestează în Israel contra serviciului militar obligatoriu G4Media
Mii de bărbaţi îmbrăcaţi în negru, culoarea purtată de evreii ultraortodocşi, s-au adunat joi la Ierusalim pentru a protesta contra absenţei unei legi care să...   © G4Media.ro.
17:20
Un judecător din SUA a redus la 345 de milioane de dolari despăgubirile la care fusese condamnată Greenpeace pentru că s-a opus construcției unui oleoduct în statul american Dakota G4Media
Un judecător din statul american Dakota de Nord a redus miercuri de la 667 de milioane de dolari la 345 de milioane despăgubirile pe care...   © G4Media.ro.
17:00
Trotinetele electrice au fost interzise în anumite zone din municipiul Buzău în urma numeroaselor reclamații din partea cetățenilor / Cei care încalcă interdicția riscă amenzi de până la 1.500 de lei G4Media
Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş, după numeroase...   © G4Media.ro.
17:00
Ministerul Energiei: Am luat act de intenţia Lukoil de vânzare a activelor sale internaţionale / Tranzacţia va fi evaluată în comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe G4Media
Ministerul Energiei a luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale şi va demara un proces...   © G4Media.ro.
17:00
Grindeanu: Faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern, ministru de externe, că am aflat despre aceste decizii din presă, m-au determinat să-i chem în Parlament pe premier şi miniştii de Externe şi Apărare, să ne informeze G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre retragerea de trupe americane din România, că faptul că e o tăcere de mai mult...   © G4Media.ro.
16:50
Spaţiile exterioare incluse în turul „Porţi Deschise la Palatul Cotroceni”, închise publicului până în aprilie G4Media
Vizitarea spaţiilor exterioare din cadrul Complexului „Palatul Cotroceni” va fi temporar suspendată de la 1 noiembrie până în aprilie, din cauza condiţiilor meteo, informează Administraţia...   © G4Media.ro.
16:50
Cota de încredere a lui Macron scade la un record deţinut de către predecesorul său, François Hollande, arată un sondaj G4Media
Cota încrederii în preşedintele francez Emmanuel Macron a atins cel mai slab nivel-record – de 11% -, nivelul pe care predecesorul său François Hollande îl...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:30
Erdogan către Merz: Germania nu vede genocidul israelian din Gaza? G4Media
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Germania pentru ceea ce a numit ignorarea de către aceasta a „genocidului” comis de Israel, a foametei...   © G4Media.ro.
16:30
Un afgan care a înjunghiat copii în Germania a fost internat într-un spital de psihiatrie G4Media
Un afgan în vârstă de 28 de ani, care a înjunghiat un grup de copii, ucigând unul dintre ei și un adult în Aschaffenburg în...   © G4Media.ro.
16:20
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă că predă Israelului rămăşiţele a „doi deţinuţi israelieni” G4Media
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă joi că urmează să predea, rămăşiţele a doi ostatici ţinute în Fâşia Gaza, în...   © G4Media.ro.
16:10
Lucru puțin știut: Avioanele cu elice folosite de Ucraina pentru a distruge drone rusești au fost fabricate în România / Tactica, inspirată de Primul Război Mondial G4Media
Cele mai multe unități ale avionului Yakovlev Yak-52, folosit de Ucraina, dar și de Rusia, pentru a doborî drone de atac, au fost produse în România între...   © G4Media.ro.
16:10
Primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni va fi construit de un consorțiu de firme din România și Bulgaria pentru 4,76 miliarde de lei. Firma din Neamț, apropiată de fostul baron PSD Ionel Arsene G4Media
Primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni va fi construit de o asociere româno – bulgară, a anunţat joi într-un comunicat...   © G4Media.ro.
16:10
Grindeanu, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv: Trebuia să avem spital de mari arşi / Nu am fost doar noi la guvernare, au fost şi alţii G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Târgu Jiu, cu privire la faptul că România nu are încă...   © G4Media.ro.
16:10
Durerea care nu se vede: De ce legea trebuie să recunoască suferința invizibilă a animalelor / Petiție națională pentru modificarea legii, după cazul cățelușei Katya, bătută de stăpân G4Media
În limbaj juridic, ”rănirea” înseamnă vătămare corporală vizibilă. În DEX, ”a răni” înseamnă ”a provoca o rană, o leziune”. Dar ce se întâmplă atunci când...   © G4Media.ro.
16:10
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism: Declaraţiile ministrului Miruţă referitoare la „ţepele” din turism sunt nefondate, populiste şi greşite juridic G4Media
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) consideră că declaraţiile din ultimul timp privitoare la „ţepele” din turism, făcute în media de ministrul...   © G4Media.ro.
16:00
Ministrul Forţelor Armate din Franța, Catherine Vautrin: A fost mărit numărul militarilor care sunt în România / Franţa va rămâne cu numărul de militari în România stabilit deja în cadrul Alianţei G4Media
Ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că Franţa va rămâne în...   © G4Media.ro.
16:00
„Ultima bătălie se apropie”: un nou trailer pentru ultimul sezon din „Stranger Things” G4Media
Micul oraș Hawkins în carantină, un grup de prieteni uniți pentru totdeauna, acțiune, lupte și inamicul Vecna care imploră, pentru ultima oară, ajutorul lui Will....   © G4Media.ro.
16:00
Robert Sighirtău (PNL): Când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic, e teatru politic / Bolojan nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR G4Media
Deputatul Robert Sighirtău (PNL) declară, joi, că PSD şi AUR sunt din nou împreună, de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe...   © G4Media.ro.
