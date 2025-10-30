Grindeanu: Când am vrut să părem altceva decât suntem, am pierdut alegerile
Bursa, 30 octombrie 2025 20:20
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, că social-democraţii, atunci când au vrut să pară altceva, au pierdut alegerile
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
20:40
Consiliul Concurenţei ar putea impune condiţii grupului german Schwarz, proprietarul Kaufland şi Lidl, pentru a aproba preluarea majorităţii acţiunilor companiei româneşti La Cocoş, potrivit informaţiilor publicate de Economedia.
Acum 15 minute
20:30
Aproape 300 de consumatori, afectaţi de o întrerupere temporară a alimentării cu gaze pe strada Fabrica de Glucoză din Bucureşti # Bursa
Un număr de 294 de consumatori casnici dintr-un imobil situat pe strada Fabrica de Glucoză din Capitală sunt afectaţi de o întrerupere temporară a alimentării cu gaze naturale, potrivit unui comunicat transmis de Distrigaz Sud Reţele
Acum 30 minute
20:20
Lia Olguţa Vasilescu: Toată presa spune că Grindeanu s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi PSD-iştii zero # Bursa
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care este vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a opus numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier deoarece aceasta a construit un spital, iar PSD-iştii niciunul. Vasilescu susţine că Gabriela Firea a construit în spital în Bucureşti, Daniel Băluţă a făcut un spital în Sectorul 4, la fel şi primarul de la Mioveni, care este tot social-democrat
20:20
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, că social-democraţii, atunci când au vrut să pară altceva, au pierdut alegerile
20:20
Sediul central al AUR din Bucureşti a fost vandalizat în noaptea de miercuri spre joi, potrivit unui anunţ publicat de partid pe pagina sa de Facebook. Pe pereţii clădirii au fost desenate, cu spray-uri colorate, mesaje împotriva AUR şi a extremismului, precum şi însemne peste feţele domnitorilor români care decorează faţada sediului.
20:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe # Bursa
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe, un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie. Ea a precizat că l-a susţinut de câte ori a candidat pentru că crede că este un om foarte sincer şi foarte deştept, transmite News.ro
20:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat joi, într-un interviu la Digi24, că se aştepta la critici legate de numirea sa în funcţie, dar că nu consideră că liderul PSD Sorin Grindeanu are o problemă personală cu ea, ci că este vorba despre o dispută politică, în care nu doreşte să se implice.
20:20
Ilie Bolojan: La Romatsa anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut iar la o altă companie, Administraţia Canalelor Navigabile, unde profitul a scăzut foarte mult, dar din nou salariile la directorii s-au dublat
Acum o oră
20:10
Varşovia a declarat joi că nu va redeschide alte puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliatul apropiat al Rusiei, până cel puţin la jumătatea lunii noiembrie, într-o mişcare menită să arate solidaritatea cu Lituania, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari în materie de securitate, relatează Reuters
20:10
and #8222;Crime cars and #8221;: Parchetul European anchetează o reţea care importa ilegal maşini avariate din Elveţia # Bursa
Parchetul European (EPPO) din Berlin a coordonat o amplă operaţiune împotriva unei organizaţii criminale suspectate că importa maşini avariate din Elveţia în Polonia, evitând plata taxelor vamale şi a TVA-ului
20:10
Deputatul Mohammad Murad (AUR) a depus în Parlament o iniţiativă legislativă care introduce în România conceptul de participare a angajaţilor la profitul companiilor, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Proiectul prevede ca firmele să poată acorda salariaţilor până la 15% din profitul brut al exerciţiului financiar precedent, sumele fiind scutite de contribuţii sociale şi deductibile integral fiscal.
20:10
Comandanţii ruşi execută sau trimit în mod deliberat la moarte soldaţii care refuză să lupte în Ucraina, potrivit unei noi investigaţii realizate de publicaţia independentă rusă Verstka, care prezintă o imagine sumbră a violenţei din cadrul armatei ruse
19:50
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au reţinut joi, pentru 24 de ore, un inspector antifraudă din cadrul ANAF Bucureşti, acuzat de luare de mită. Alţi trei inspectori antifraudă au fost plasaţi sub control judiciar pentru trafic de influenţă şi luare de mită, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Acum 2 ore
19:30
Încă doi membri ai Congresului SUA critică decizia Pentagonului de a retrage parţial trupele din România # Bursa
Republicanul Mike Turner şi democrata Jeanne Shaheen au criticat joi decizia Departamentului de Război al SUA (Pentagon) de a înjumătăţi trupele americane din România. Decizia, luată de secretarul Apărării Pete Hegseth, a fost criticată miercuri şi de şefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA. Congresul nu poate opri însă decizia Pentagonului
19:30
Oana Ţoiu: and #8222;Până la sfârşitul anului şi în 2026 vom vedea o prezenţă NATO întărită în România and #8221; # Bursa
Aliaţii NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România, a anunţat ministrul de Externe Oana Ţoiu, într-un interviu acordat Europei Libere, după decizia administraţiei Trump de a retrage parţial militarii americani staţionaţi în ţara noastră.
19:20
Andrei Pleşu: Bolojan, primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el # Bursa
Scriitorul Andrei Pleşu afirmă că Ilie Bolojan este primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el, nu face manevre de seducţie a and #8222;poporului and #8221;, iar la polul opus se află Sorin Grindeanu, despre care afirmă că and #8221;lucrează harnic la propriul portret, cu o neconvingătoare ţopăială and #8222;tactică and #8221;
19:10
Oana Gheorghiu, despre acceptarea postului de vicepremier: În prima fază m-a şocat propunerea # Bursa
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, despre acceptarea postului de vicepremier, în primă fază a şocat-o propunerea pe care premierul i-a făcut-o
19:10
Acţiunile Meta scad cu 10%, pe fondul îngrijorărilor privind cheltuielile ridicate pentru inteligenţa artificială # Bursa
Acţiunile Meta Platforms au scăzut joi cu peste 10%, după ce planurile de investiţii masive în inteligenţa artificială au stârnit îndoieli în rândul investitorilor, eclipsând rezultatele financiare peste aşteptări raportate pentru trimestrul al treilea, relatează CNBC
19:10
Riscurile care afectează creşterea economică s-au atenuat, afirmă şefa BCE, Christine Lagarde # Bursa
Banca Centrală Europeană (BCE) a menţinut din nou, joi, ratele dobânzilor de referinţă la 2%, conform previziunilor, şi nu a dat niciun indiciu cu privire la deciziile sale viitoare, profitând de o perioadă de inflaţie scăzută şi creştere economică stabilă, în ciuda turbulenţelor comerciale, transmite agenţia Reuters
19:10
Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, a declarat joi o sursă a agenţiei France Presse, citată de Agerpres. Comisia Europeană a propus în 2022 o lege de combatere a proliferării de imagini foto şi video cu abuzuri sexuale asupra copiilor, care prevedea că platformele şi serviciile de mesagerie online vor fi obligate să detecteze şi să semnaleze conţinutul de tipul respectiv în conversaţiile private între utilizatori
18:50
Organizaţia Mondială a Sănătăţii denunţă un masacru and #8222;oribil and #8221; la maternitatea din oraşul sudanez El Fasher # Bursa
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a denunţat uciderea a peste 460 de oameni la o maternitate din El Fasher, ultimul spital parţial funcţional din oraşul sudanez care a fost ocupat de paramilitari la sfârşitul săptămânii trecute, relatează agenţia de ştiri AFP
Acum 4 ore
18:40
Potrivit raportului anual de audit publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, gestiunea financiară a celor 43 de agenţii ale UE a fost mai bună în 2024 decât în anii precedenţi. Totuşi, auditorii au detectat din nou probleme în gestiunea bugetară, în procedurile de achiziţii publice şi în sistemele de gestiune şi control. 33 de agenţii trebuie să aducă îmbunătăţiri în mai multe domenii, în special în ceea ce priveşte gestionarea achiziţiilor publice - în continuare sursa cea mai prolifică de nereguli, spun auditorii
18:40
Lukoil acceptă oferta grupului elveţian Gunvor de preluarea activelor sale externe, după sancţiunile impuse de SUA # Bursa
Compania rusă Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunţat joi că a acceptat oferta grupului elveţian de comerţ cu materii prime Gunvor pentru achiziţionarea activelor sale din afara ţării, după ce Statele Unite au impus sancţiuni împotriva companiei, săptămâna trecută, transmite Reuters
18:30
Franţa va menţine numărul actual de militari dislocaţi în România, în cadrul misiunilor NATO de pe Flancul Estic, a anunţat ministra Forţelor Armate franceze, Catherine Vautrin, aflată joi la Sibiu. Oficialul a precizat că efectivele au fost deja mărite în ultimele luni şi vor rămâne la nivelul stabilit în Alianţă
18:20
Nava de război americană USS Gravely, care se afla de duminică la Trinidad Tobago în cadrul desfăşurării militare americane în Caraibe pentru o operaţiune antidrog, a părăsit joi, cum a fost prevăzut, acest mic arhipelag situat lângă Venezuela, informează AFP
18:10
Lungmetrajul and #8222;A House of Dynamite and #8221;, regizat de Kathryn Bigelow, care imaginează Washingtonul confruntat cu un atac nuclear, provoacă nemulţumirea administraţiei americane, pentru care calitatea sistemului său antirachetă a fost subestimată
18:10
Băncile şi comercianţii cu amănuntul din SUA rămân fără monede de un cent ( and #8222;penny and #8221;), deoarece Monetăria americană nu îi mai produce, transmite agenţia de ştiri AP
18:10
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, transmite Agerpres
18:00
Ilie Bolojan, la 10 ani de la tragedia din Colectiv: Noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, la 10 ani de la tragedia din Colectiv, că modificările legislative privind siguranţa la incendii şi acţiunile de intervenţie făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente
18:00
Erdogan îl întreabă pe Merz, într-o conferinţă de presă comună: Germania nu vede genocidul israelian din Gaza? # Bursa
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat Germania pentru faptă că ar ignora and #8222;genocidul and #8221;, foametea şi atacurile Israelului în Gaza, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, ţinute joi, la Ankara, relatează Reuters
18:00
Un spion rus a fost condamnat în Germania, în timp ce alţi trei suspecţi îşi aşteaptă sentinţa # Bursa
Un german de origine rusă a fost condamnat joi la Munchen la şase ani de închisoare pentru spionaj şi planificarea unor atacuri incendiare asupra instalaţiilor militare şi căilor ferate din Germania, în timp ce la Frankfurt a început procesul a trei bărbaţi acuzaţi de spionaj în profitul Rusiei, relatează Reuters
17:50
Pe 1 noiembrie, Radio România sărbătoreşte 97 de ani de la prima emisie în eter, moment de referinţă în istoria comunicării şi al culturii naţionale.Din 1928, Radioul public însoţeşte viaţa de zi cu zi a ascultătorilor, fiind martor activ la evoluţia ţării şi la îmbogăţirea patrimoniului cultural naţional.Momentul aniversar este celebrat de toate posturile Societăţii Române de Radiodifuziune, prin ediţii speciale, invitaţi de marcă, dialoguri cu ascultătorii şi o reflecţie comună asupra rolului radioului într-o lume în continuă schimbare
17:50
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat, după o întâlnire desfăşurată în Azerbaidjan cu preşedintele Consiliului Federal Naţional al Emiratelor Arabe Unite, Saqr Ghobash, că, pentru EAU, România este o ţară prietenă, iar relaţiile bilaterale trebuie dinamizate
17:40
Conform unui comunicat transmis redacţiei, autorităţile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcţie şi instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulaţia rutieră pe podul Giurgiu - Ruse va fi restricţionată astfel
17:30
Creative and Bright, companie de referinţă în domeniul training-ului, coaching-ului şi consultanţei HR, se extinde cu un nou birou în Cluj-Napoca, unul dintre cele mai dinamice huburi economice şi educaţionale din România. Investiţia, în valoare de 40.000 de euro, vine într-un moment în care piaţa forţei de muncă din România trece printr-o transformare accelerată, alimentată de prezenţa tot mai mare a tehnologiei, automatizărilor şi inteligenţei artificiale în companii
17:20
Curtea de Arbitraj de pe lângă AHK România, înfiinţată în 2010, a prezentat Regulamentul său revizuit în cadrul celei de-a patra Conferinţe Internaţionale de Arbitraj, organizate de AHK România
16:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Târgu Jiu, cu privire la faptul că România nu are încă un spital pentru marii arşi după zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, că anul acesta va fi finalizată unitatea medicală de la Timişoara, punctând că 'e adevărat că prea târziu'
16:50
Emil Boc: and #8221;Trebuie făcut orice ne stă în putinţă să scădem preţul energiei and #8221; # Bursa
Una dintre cele mai mari provocări pe care le au Europa şi România este scăderea preţului la energie şi trebuie făcut orice ne stă în putinţă în acest sens, pentru competitivitatea noastră, a declarat, joi, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc
16:50
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat joi, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 425 de ecotichete în valoare de 6.510.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice
16:50
Trump, după întâlnirea cu Xi Jinping: and #8222;Uneori trebuie să-i laşi să se lupte and #8221; # Bursa
China şi Statele Unite colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă and #8222;uneori trebuie să-i laşi să se lupte and #8221;, a declarat preşedintele american Donald Trump după întâlnirea cu liderul chinez Xi Jinping desfăşurată joi, în Coreea de Sud, potrivit Politico.
Acum 6 ore
16:40
Ţara noastră se numără printre ţările cu cea mai rapidă tranziţie către economia circulară, cu 9 din 10 persoane care declară că folosesc sistemul de garanţie-returnare (SGR) şi 77% care îl susţin activ, potrivit studiului global Every Can Counts 2025, transmis redacţiei.
16:40
Grindeanu: and #8221;Aştept ca premierul să le explice românilor de ce au fost retrase trupele SUA and #8221; # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat joi, după ce PSD l-a chemat pe premier în plenul Camerei Deputaţilor, luni, la Ora prim-ministrului, pe tema retragerii de trupe SUA din România, că aşteaptă să explice românilor de ce am ajuns în această situaţie dar şi să se prezinte un plan concret despre cum întărim securitatea României
16:40
Kremlinul îşi temperează joi anunţurile recente cu privire la testarea unei drone submarine şi unei rachete cu capacităţi nucleare, subliniind că nu a fost vorba despre and #8221;teste nucleare and #8221; propriu-zise, după decizia preşedintelui american Donald Trump de a relansa teste de armament nuclear
16:40
Lia Olguţa Vasilescu: and #8221;În austeritatea dreptei s-au blocat investiţiile, s-a blocat economia and #8221; # Bursa
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat joi, la reuniunea PSD Mehedinţi, că în austeritatea dreptei s-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii şi se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară iar în schimb, cu 9% deficit, and #8221;guvernarea PSD a reuşit să facă 400 de kilometri de autostradă şi drum expres and #8221;
16:40
Banca Centrală Europeană (BCE) a decis, joi, să menţină nemodificată dobânda de referinţă la 2%, pentru a treia şedinţă consecutivă
16:30
Prima ediţie a Galei Kidprenor 2025 a reunit, la Bucureşti, peste o sută de copii, părinţi şi mentori care au sărbătorit cinci ani de la lansarea programului de educaţie antreprenorială dedicat celor mici, potrivit unui comunicat emis redacţiei de platforma Kidprenor. Evenimentul a adus în prim-plan poveşti autentice despre curaj, perseverenţă şi spirit antreprenorial, prezentate chiar de micii creatori de branduri.
16:30
Imobiliare.ro: Clujul rămâne cel mai scump oraş, iar Bucureştiul are cel mai rapid ritm de vânzare # Bursa
Românii interesaţi de achiziţii imobiliare şi-au accelerat deciziile de cumpărare în trimestrul al treilea al acestui an, pe fondul anticipării majorării cotei de TVA pentru locuinţele noi, al reducerii ofertei disponibile şi al temerilor privind noi creşteri de preţuri, potrivit unui raport Imobiliare.ro transmis redacţiei.
16:30
Peste 25.000 de vizitatori unici au participat la cea de-a şaptea ediţie a târgului Chocolate Saga, singurul eveniment din România dedicat exclusiv ciocolatei, desfăşurat la Biblioteca Naţională a României între 24 şi 26 octombrie, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:30
Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de preşedintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunţat joi guvernul ungar
16:20
Grindeanu nu şi-a schimbat poziţia faţă de Oana Gheorghiu şi spune că nu a fost invitat la ceremonia de la Cotroceni # Bursa
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu a fost invitat la ceremonia de depunere a jurământului de către Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României, precizând că îşi menţine punctul de vedere critic faţă de aceasta, potrivit HotNews.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.