Grindeanu: Când am vrut să părem altceva decât suntem, am pierdut alegerile

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe, un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie. Ea a precizat că l-a susţinut de câte ori a candidat pentru că crede că este un om foarte sincer şi foarte deştept, transmite News.ro