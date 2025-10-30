25 de salvatori montani, mobilizați în această seară pentru găsirea și recuperarea unui copil pierdut în Bucegi
BizBrasov.ro, 30 octombrie 2025 20:20
Salvatorii au găsit copilul pierdut pe traseul spre Vârful Omu. Așa cum vă informa Biz Brașov, în această după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariției unui copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Imediat au fost declanșate acțiunile de căutare în zonă, inclusiv cu ajutorului elicopterului. Ulterior copilul a [...]
• • •
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
În timp ce liberalii brașoveni sunt inculpați de DNA, șeful lor, Adrian Veștea, are urări de bine pentru un tânăr ajuns consilier județean # BizBrasov.ro
Acum 2 ore
19:20
Un accident rutier neobișnuit a avut loc în această seară, în jurul orei 17:50, pe drumul județean DJ 104A, între localitățile Viștea de Sus și Drăguș. Potrivit primelor informații, un autoturism a acroșat un bivol aflat pe carosabil. În urma impactului, două persoane — un adult și un minor — au fost rănite. Ambele victime [...]
19:10
Căutări disperate în Bucegi: copil rătăcit pe munte, găsit de meteorologul de la stația de pe vârful Omu # BizBrasov.ro
În această după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariției unui copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Imediat au fost declanșate acțiunile de căutare în zonă, inclusiv cu ajutorului elicopterului. Ulterior, copilul a fost găsit de meteorologul aflat de serviciu la Stația Meteo Omu. După identificarea acestuia, o echipă [...]
Acum 4 ore
18:30
Vicepreședintele CJ Brașov, Todorică Șerban, și Mirela Suciu, șefa HR-ului, au devenit inculpați în Dosarul „Mită pentru funcții la Compania Apa” # BizBrasov.ro
17:10
După ce ieri două copile au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Brașov, astăzi, polițiștii i-au „pândit” pe șoferii grăbiți. Peste 100 de abateri depistate în câteva ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au desfășurat o amplă acțiune pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regulile privind acordarea priorității pietonilor și limitele legale de viteză. Activitatea a avut loc în data de 30 octombrie a.c., în două intervale orare distincte, pe principalele artere rutiere din municipiu identificate [...]
Acum 6 ore
16:30
Scurgere de gaz în Făgăraș. Locatarii a 70 de apartamente stau fără apă caldă și căldură de 2 zile # BizBrasov.ro
O explozie similară celei din cartierul bucureștean Rahova a fost evitată marți, 28 octombrie, la Făgăraș. Patru scări din trei blocuri situate pe Bulevardul Unirii au rămas fără gaz, după ce a fost descoperită o scurgere masivă la unul dintre apartamente. Zeci de locatari stau de marți fără apă caldă și fără posibilitatea de a-și [...]
16:00
Jandarmii braşoveni au răspuns la peste 1.000 de sesizări privind prezenţa urşilor în primele nouă luni ale anului, peste jumătate din aceste apeluri la numărul de urgenţă 112 venind din municipiul Braşov şi staţiunea Poiana Braşov, reiese dintr-un bilanţ al activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) şi Grupării Mobile de Jandarmi Braşov. Astfel, în perioada [...]
15:10
Amenzi de un milion de lei la dezvoltatori imobiliari. Cea mai frecventă neregulă descoperită este nerespectarea suprafeței utile minime # BizBrasov.ro
Dezvoltatori imobiliari, sub lupa comisarilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafeţelor utile minime. În urma deficienţelor constatate au fost date amenzi de aproape un milion de lei şi au fost retrase de la vânzare peste 3.000 de [...]
15:00
Primarul George Scripcaru a predat astăzi amplasamentul către firma care va realiza lucrările de restaurare și amenajare a Bastionului Postăvarilor, aceasta fiind prima fortificație din zidul de apărare al fostei cetăți a Brașovului (centrul istoric n.n.) care va intra în procesul de restaurare și redare a circuitului turistic. ,,Urmează să dezafectăm ceea ce este de [...]
14:50
Mercenarul Potra vrea să vină de bunăvoie să fie judecat în România, susțin avocații lui # BizBrasov.ro
Apărătorul lui Horaţiu Potra, avocatul Şerban Moga, a afirmat joi că au fost discuţii la nivelul procuraturii din Dubai pentru ca clientul său să vină de bună voie în România pentru a participa la proces. Avocatul a precizat că este o chestiune de câteva zile sau de câteva săptămâni până când Potra – pe al [...]
Acum 8 ore
14:10
Rectorul Universității Transilvania din Brașov, Ioan Vasile Abrudan este, începând de ieri, membru corespondent al Academiei Române # BizBrasov.ro
Rectorul Universității Transilvania din Brașov, profesor universitar doctor inginer Ioan Vasile Abrudan a fost ales ieri membru corespondent al Academiei Române. Conform legii și statutului, Academia Română se compune din membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare. Numărul maxim de membri titulari și de membri corespondenți este de 181, iar numărul maxim al membrilor [...]
13:50
Miliardarul Ion Țiriac vrea să extindă proiectul centrului multisport pe care îl va construi la Brașov. Discuții cu Primăria despre viitorul amplasament # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a primit o nouă vizită a unuia dintre cei mai cunoscuți brașoveni și români, fostul mare sportiv și om de afaceri Ion Țiriac. După discuția din luna mai, în care cei doi au discutat despre viitorul complex sportiv amenajat, în parteneriat, de Ion Țiriac și Municipalitate, astăzi primarul a prezentat mai multe [...]
13:40
RATBV va asigura în zilele de 1 și 2 noiembrie 2025 o capacitate de transport semnificativ mărită și un grafic de circulație cât mai eficient în condițiile creșterii fluxului de călători spre zona Bartolomeu – Cimitirul Municipal. Ca urmare, sâmbătă și duminică se introduce un traseu temporar până la Pensiunea Stupina, traseu denumit 41B (Livada [...]
13:30
RATBV sistează de luni, 3 noiembrie 2025, serviciul de transport gratuit al bicicletelor pe linia 20, Livada Poștei – Poiana Brașov, măsura fiind determinată de cererea redusă înregistrată în ultimele zile. Acest serviciu a fost reluat de RATBV în data de 18 aprilie , iar toate cele trei autobuze aflate în circulație pe linia 20 [...]
13:30
Odată cu creșterea traficului militar de pe Aeroportul Brașov, investițiile în infrastructura acestuia, regândite. Lucrările de extindere a platformelor de îmbarcare-debarcare încep anul viitor # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a aprobat ieri demararea unei investiții în extinderea infrastructurii de la Aeroportul Internațional Brașov. Potrivit președintelui Consiliului de Administrație al Aeroportului, Mihai Pascu, aceste lucrări se impun în primul rând ca urmare a creșterii traficului aerian militar, care servește atât forțele armate române, cât și cele ale NATO cantonate în județul Brașov. [...]
13:10
Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 12:16, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 120 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 53 km vest de Focşani, 59 km [...]
13:00
VIDEO Grupul de luptă al NATO de la Cincu, județul Brașov, nu este afectat de plecarea americanilor. Dimpotrivă, în plan este creșterea numărului de militari # BizBrasov.ro
Statele Unite au anunțat că vor retrage o parte din trupele care staționează în România, însă în România rămân numeroase alte contingente străine din NATO. Care este situația la zi, unde sunt trupele NATO dislocate în România și cu ce tehnică militară sunt alte state NATO prezente în țara noastră. SUA au anunțat miercuri că își [...]
Acum 12 ore
12:30
Apartamentele din Brașov au început să se vândă mai greu, față de începutul anului. În ultimii doi ani, locuințele de la poalele Tâmpei s-au scumpit cu 32% # BizBrasov.ro
Românii interesați de realizarea achizițiilor imobiliare și-au grăbit decizia de cumpărare în trimestrul III al acestui an. Această tendință a putut fi observată, cu mici excepții, la nivel național și a fost impulsionată de trei factori majori – anticiparea majorării TVA în cazul locuințelor noi, oferta în scădere și perspectivele de evoluție ale prețurilor pe [...]
12:20
„Parteneriatul strategic cu Statele Unite este garanția siguranței noastre naționale – România trebuie să transmită semnale clare de stabilitate și încredere” – Marius Dunca, președintele PSD Brașov (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Anunțul privind retragerea unei părți semnificative a militarilor americani din România și numirea unui nou vicepremier de către președintele României aduc în prim-plan o realitate pe care nu avem voie să o ignorăm: parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii reprezintă pilonul central al securității și stabilității noastre naționale, spune senatorul Marius Dunca, președintele PSD [...]
11:40
Guvernul aprobă normele pentru plata amenzilor rutiere prin toate mijloacele moderne. Până acum, amenzile se puteau achita doar la Trezorerie # BizBrasov.ro
Guvernul urmează să aprobe noi norme care se vor se aplica, în sistem pilot, pentru plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite de agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne. Aceste amenzi vor putea fi plătite într-un cont unic al Trezoreriei, prin toate mijloacele de plată moderne, pe lângă [...]
11:20
A patra scumpire din acest an la energie electrică. Cât vom plăti în plus de la 1 noiembrie și unde se vor duce banii # BizBrasov.ro
De la 1 noiembrie, facturile la energia electrică vor crește din nou, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei. La final, însă, românii nu vor simți o scumpire semnificativă – creșterea fiind de aproximativ 0,47 bani/kWh. Este a patra majorare a [...]
11:10
Cunoștințele de inteligență artificială încep să devină obligatorii la angajare în mai multe domenii # BizBrasov.ro
Tot mai mulți angajatori au început să introducă pe lista de cerințe din anunțurile de angajare competențe digitale și cunoștințe de AI, atât pentru job-urile care au legătură directă cu acestea, precum cele din domeniul IT sau digital marketing, cât și pentru cele conexe, cum ar fi inginerie, vânzări, analiză de date, web design sau [...]
10:50
Primarul din Râșnov: „Imaginile difuzate recent din zona Stadionului Municipal și de pe strada Republicii din Brașov nu au nicio legătură cu canalizarea menajeră aferentă colectorului Râșnov-Cristian” # BizBrasov.ro
Primarul din Râșnov reacționează după ce în urmă cu o săptămână, primarul Brașovului a transmis un mesaj printr-un clip video publicat pe rețelele de socializare: „Când plouă în Râșnov, Cristian sau Ghimbav… refulează în Brașov. Cred că e timpul ca primarii din localitățile din jur să-și asume partea lor de responsabilitate, pentru că Brașovul nu [...]
09:50
VIDEO Percheziții ale polițiștilor brașoveni în această dimineață, în Covasna. În vizor sunt exploatări ilegale la balastiere din Brașov # BizBrasov.ro
Percheziții în Covasna. În această dimineață (30 octombrie a.c.), polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pun în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, la un imobil din județul Covasna, într-un dosar penal ce vizează activități [...]
09:40
În jurul orei 09:00, a fost semnalat un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme, pe DN 73, la ieșirea din Râșnov, spre Tohanul Nou. La fața locului au fost mobilizate de urgență forțe din cadrul Secției de Pompieri Zărnesti, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și 2 ambulanțe SMURD [...]
09:40
Pioșenia s-a dus pe „apa sâmbetei”. Credincioșii care stăteau la rând să intre în Catedrala Națională au forțat intrarea # BizBrasov.ro
Incidente la Catedrala Națională, unde mii de credincioși așteaptă să intre în interior. Mai mulți oameni au rupt rândurile și au încercat să intre în lăcașul de cult. Catedrala Națională a fost închisă pentru cutățeni, lucru care a nemulțumit credincioșii care stăteau la rând să intre în interior. Oamenii au forțat dispozitivul de ordine al [...]
09:30
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, noutate absolută, astăzi. Zboruri în premieră, care pun Brașovul pe harta destinațiilor internaționale „corporate” # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav- astăzi o premieră absolută: un avion plin de italieni, care vin în Poiana Brașov pentru un team buiding. Este vorba de o cursă charter care pleacă de la Bari, Italia, operată de Enter Air, plină cu 180 de italieni care vin în stațiunea de lângă Brașov ca să învețe „cum să [...]
Acum 24 ore
06:00
Foarte mulți oameni, atrași de produsele de pe rafturile supermarketurilor, uită de genți, portofele, haine. Este un prilej foarte bun pentru amatorii de furturi, care vânează permanent oportunități. Iar oportunitățile sunt permanent oferite de neatenția omului. Polițistul brașovean Daniel Zontea îi sfătuiește pe urmăritorii lui să fie atenți: „Cred că tuturor ni se întâmplă ca [...]
05:50
Ana Teleferic va ceda Primăriei 21% din vânzările pentru transportul pe cablu din Poiana Brașov, în contul utilizării domeniului schiabil # BizBrasov.ro
Ana Teleferic, ca operator al instalațiilor de transport pe cablu, trebuie să plătească o taxă specială pentru utilizarea domeniului schiabil din Poiană. Potrivit unui proiect de hotărâre ce ar urma să fie dezbătut de către consilierii locali în ședința de mâine, taxa specială pe care compania o va plăti municipalității este de 21% din veniturile [...]
05:40
Patinoarul de la Baza Olimpia se pregătește de deschidere și intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă # BizBrasov.ro
Autoritățile județene pregătesc redeschiderea patinoarului de la Baza Olimpia și pentru ca patinatorii să intre în atmosfera de sărbătoare, acesta ar urma să fie împodobit cu ornamente festive. Pentru montarea instalațiilor de iluminat, care includ șiruri, figurine și alte ornamente luminoase, CJ Brașov a încheiat cu firma Atecno din Cristian un contract în valoare de [...]
05:40
Muzică electronică și show de lasere în Piața Sfatului, de Revelion. Din 30 noiembrie, de la poalele Tâmpei va emite și radioul lui Moș Crăciun # BizBrasov.ro
Primăria Brașov ar urma să încheie un parteneriat Media Group Services International SRL în vederea organizării în luna decembrie a Revelionului din Piața Sfatului, dar și a Studioului lui Moș Crăciun – Magic FM, pe parcursul tradiționalului târg de Crăciun. Astfel, în perioada 30 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, Magic FM va instala în [...]
05:20
Campionatul Național de Sărituri cu Schiurile, în weekend, la Râșnov. Intrarea e liberă # BizBrasov.ro
Campionatul Național de Sărituri cu Schiurile – Râșnov 2025 În perioada 1–2 noiembrie 2025, Complexul Olimpic de pe Valea Cărbunării din orașul stațiune Râșnov va găzdui o nouă ediție a Campionatului Național de Sărituri cu Schiurile. „Cei mai buni sportivi din țară se vor întrece la diferite categorii de vârstă, pe trambulinele K15, K35, K64 [...]
04:20
Locuri de muncă în Austria, inclusiv pentru români. Salariile sunt de peste 20,000 de euro pe an # BizBrasov.ro
Locuri de muncă în Austria. Serviciile europene de ocupare a forței de muncă caută oameni care să se angajeze ca ospătari în Austria, în regiunile Carinthia și Stiria. Salariul brut pe an este de 27,300 de euro, iar cel anual net este de aproximativ 22.249 de euro, adică aproape 1,600 de euro lunar. Angajatorii menționează [...]
19:20
Două copile, zdrobite pe trecerea de pietoni de o mașină condusă de un șofer în vârstă de 78 de ani. S-a întâmplat în urmă cu puțin timp, în Răcădău # BizBrasov.ro
Două copile au fost zdrobite pe trecerea de pietoni în Brașov, în această seară. La acest moment polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier intervin la un accident rutier produs în urmă cu puțin timp pe Bulevardul Muncii, din municipiul Brașov. În accident a fost implicat un autoturism condus de un bărbat în [...]
18:30
Călătorii nu își vor mai putea cumpăra bilete RTABV cu aplicația 24pay timp de trei zile # BizBrasov.ro
18:20
O femeie și un copil au fost accidentați de o mașină pe Bulevardul Muncii, în cartierul Răcădău, în urmă cu mai puțin de jumătate de oră. Potrivit reprezentanților ISU Brașov, femeia este în stare de inconștiență.
16:50
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat într-o postare pe Facebook că sindicatele şi patronatele au ajuns la un consens referitor la indexarea valorii tichetelor de masa de la 40 de lei la 50 de lei. La Palatul Victoria a avut loc miercuri reuniunea Consiliului Naţional Tripartit. Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din [...]
16:40
Ambasadorul SUA la NATO: Statele Unite rămân angajate faţă de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital şi motor al securităţii în Europa # BizBrasov.ro
Statele Unite rămân angajate faţă de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital şi motor al securităţii în Europa, afirmă ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, după ce Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenţei în Europa, implicit din România. „În cadrul NATO, aliaţi precum România demonstrează o capacitate [...]
16:10
Germanii de la Kaufland deschid un magazin la Săcele și creează 70 de noi locuri de muncă. Prețuri reduse în prima zi de funcționare # BizBrasov.ro
16:10
VIDEO Un „pantofar” care a plecat să „cucerească” vârful Moldoveanu, recuperat cu greu de salvamontiști din munții Făgăraș. E înghețat, cu multiple contuzii, dar viu # BizBrasov.ro
Din nou, presiune pe salvamontiști. Un bărbat a plecat spre vârful Moldoveanu fără colțari, cu ghete în picioare, fără lanternă și complet nepregătit tehnic. În noaptea de 27-28 a dormit în mașina la Stâna lui Burnei, iar ieri (28/10) a plecat spre vârf. Mașina lui a fost reperata la stână, se vedea sacul de dormit [...]
16:10
Încep licitațiile pentru parcările de reședință din Tractorul, iar spre final de noiembrie și pentru cele din Centrul Civic # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov. Dacă săptămâna aceasta au fost programate procedurile din cartierele Scriitorilor, care a avut loc ieri, și Craiter, care se va desfășura mâine, de săptămâna viitoare încep licitațiile pentru cartierul Tractorul, iar spre sfârșitul lunii, pentru locurile de parcare din zona centrului civic. Cererile [...]
15:30
„Persoane având legături cu Kremlinul încearcă să oprească extrădarea lui Horaţiu Potra”, scrie publicația engleză The Guardian # BizBrasov.ro
„Persoane de origine rusă apropiate de Kremlin încearcă în ultimul moment să oprească extrădarea din Dubai a unui mercenar româno-francez căutat în România pentru complot la organizarea unei lovituri de stat”, scrie publicația engleză „The Guardian”, referindu-se la Horaţiu Potra. Efortul de a bloca extrădarea sa este coordonat de Igor Spivak, şeful Societăţii Ruse pentru [...]
15:20
Polițiștii brașoveni avertizează: Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an # BizBrasov.ro
Întrucât sărbătorile de iarnă reprezintă o perioadă în care populația poate manifesta o creștere a vulnerabilității la o serie de fapte antisociale specifice, fiind necesare măsuri pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, Poliția Română desfășoară în perioada 27.10.2025-05.01.2025 campania „Siguranța nu este un artificiu!”, destinată prevenirii victimizării populației. Astfel, Poliția Brașov avertizează asupra [...]
15:10
Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că un motociclu a acroșat ușor un pieton aflat pe partea carosabilă, incident care a dus la blocarea totală a circulației pe cel mai aglomerat drum din țară. Potrivit autorităților, evenimentul rutier a avut loc la kilometrul 143 al drumului DN 1 Brașov-Ploiești, în apropierea [...]
14:50
Lucrările la zidul de apărare al cetății Brașovului care s-a prăbușit în 2020 au fost finalizate. Primăria a reușit să recupereze fondurile PNRR pierdute în 2023 pentru acest proiect # BizBrasov.ro
Pe lângă proiectele aflate în derulare, Municipalitatea a reușit în acest an să recupereze și prima finanțare obținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru reabilitarea unei porțiuni din zidul de apărare al cetății, în zona Aleii de Sub Tâmpa, finanțare pierdută din cauză că lucrările nu s-au finalizat până la 30 septembrie 2023, [...]
14:40
Imagini surprinse din dronă de către „Tot ce zboară se mănâncă” arată evoluția șantierului de la liniile și peroanele din Gara Brașov. Liniile 8 și 9 din stație au fost modernizate, fără a se lua în calcul însă și instalarea unei copertine, iar acum liniile 1, 2 și 3 sunt și ele aproape de final. [...]
14:10
Proiectul de extindere a DN 13 la ieșirea din Brașov, corelat cu planul pentru autostrada Brașov – Bacău # BizBrasov.ro
Conexiunile Brașovului cu viitoarea autostradă Brașov – Bacău – și în mod special rezolvarea ieșirii din Brașov pe DN13 – au fost discutate astăzi în cadrul unei ședințe cu reprezentanții celor 7 localități, din județul Brașov, prin care va trece traseul viitoarei autostrăzi, cei ai consiliului județean și proiectanții. „E foarte important acest lucru, pentru [...]
13:50
Președintele Nicuşor Dan: „Securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România şi SUA rămâne în aceiaşi parametri” # BizBrasov.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forţei rotaţionale care opera şi în România, iar securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Şeful statului mai arată că Parteneriatul strategic rămâne în aceiaşi parametri. Preşedintele Nicuşor Dan [...]
13:50
Hidroelectrica a finalizat modernizarea aplicației prin intermediul căreia interacționează cu clienții # BizBrasov.ro
Hidroelectrica a anunțat că a finalizat marţi procesul de modernizare a sistemelor informatice aferente aplicaţiei iHidro, cu patru zile mai devreme decât termenul estimat. Lucrările, programate iniţial pentru perioada 23-31 octombrie 2025, au vizat optimizarea infrastructurii digitale care gestionează plăţile online cu cardul, cu scopul de a oferi clienţilor o experienţă îmbunătăţită, sigură şi eficientă, [...]
