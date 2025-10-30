Cum redefineşte Bill Gates dezbaterea privind schimbările climatice

16:50

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Târgu Jiu, cu privire la faptul că România nu are încă un spital pentru marii arşi după zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, că anul acesta va fi finalizată unitatea medicală de la Timişoara, punctând că 'e adevărat că prea târziu'