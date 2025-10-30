DNA a prins un inspector antifraudă de la ANAF cu mită. Și pe șeful inspectorului l-a băgat în urmărire penală
Aktual24, 30 octombrie 2025 21:20
Un inspector din cadrul ANAF – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti a fost reţinut de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de luare de mită, în legătură cu favorizarea unei firme cu activitate în transportul alternativ de persoane, la care se descoperiseră nereguli. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
21:50
Un bărbat din Bihor și-a bătut măr fosta iubită după ce a expiat ordinul de protecție. Acesta fusese scurtat de tribunal de la șase la două luni # Aktual24
Un bărbat de 35 de ani dintr-o comună din județul Bihor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a bătut fosta iubită în plină stradă, la o lună după ce a expirat ordinul de protecție scurtat de Tribunal de la șase luni la două luni. Polițiștii au emis un ordin de protecție […]
Acum o oră
21:20
DNA a prins un inspector antifraudă de la ANAF cu mită. Și pe șeful inspectorului l-a băgat în urmărire penală # Aktual24
Un inspector din cadrul ANAF – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti a fost reţinut de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de luare de mită, în legătură cu favorizarea unei firme cu activitate în transportul alternativ de persoane, la care se descoperiseră nereguli. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale […]
Acum 2 ore
20:50
Ipocrizia lui Grindeanu: Câteva cazuri în care aliații săi ne făceau praf relațiile diplomatice # Aktual24
Sorin Grindeanu, actualul și viitorul președinte al PSD, pare să fi uitat lecțiile pe care le-a primit PSD în perioada Liviu Dragnea mai ales din partea străzii. Am putea merge chiar mai departe și să ne gândim chiar la Victor Ponta. Unele dintre acțiunile de azi ale PSD nu au nicio logică și sunt de-a […]
20:40
Economia zonei euro a crescut cu 0,2% în al treilea trimestru al anului 2025, depășind așteptările analiștilor, în ciuda stagnarii din Germania și Italia, conform datelor preliminare publicate joi. Expansiunea trimestrială, anunțată de Eurostat, agenția de statistică a UE, reprezintă o creștere față de avansul de 0,1% înregistrat în al doilea trimestru al acestui an […]
20:40
Olguța Vasilescu, delir: ”Chiar așa o fi că Oana Gheorghiu a construit un spital? A construit un corp de spital. Noi, primarii PSD, chiar am construit spitale” # Aktual24
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu (vicepreşedinte PSD), a susținut joi că și Gabriela Firea și Daniel Băluță au construit spitale, nu numai Oana Gheorghiu. ”Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grindeanu cu toţi boţii aferenţi, spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi […]
20:20
Bolojan i-a prins: ”La Romatsa, conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a atacat din nou, joi seară, modul în care șefi de companii de stat, susținuți de foste guverne, au reușit să își ducă salariile la niveluri astronomice. El a dezvăluit cu exemple concrete cum fostele guverne au făcut reforme de fațadă. „Statul nu este neputincios dar prin tolerarea de către miniştri în […]
20:10
Lukoil a găsit cumpărător pentru activele internaționale după sancțiunile SUA. Cumpărătorul are însă legături cu Moscova # Aktual24
Grupul energetic cu baza la Geneva, Elveția, Gunvor va fi cumpărătorul activelor internaționale ale companiei ruse sancționate Lukoil, a anunțat chiar compania petrolieră rusă pe 30 octombrie. „Termenii cheie ai acordului au fost conveniți anterior de către părți”, a precizat gigantul rus Lukoil într-un comunicat. Gunvor va cumpăra compania LUKOIL International GmbH, care deține activele […]
Acum 4 ore
20:00
Autoritățile din Cecenia, republică din cadrul Federației Ruse, au impus în ultimele luni un cod vestimentar strict în școli, instituții publice și spații comerciale, justificat oficial prin „siguranță” și „ordine publică”. În practică, măsurile vizează în special femeile și fetele, cărora li se cere să poarte batic/hijab și îmbrăcăminte lungă și largă, în timp ce […]
19:20
Lecție de „suveranism” pentru România din Olanda. Extremiștii pierd, dar și cei care merg cu ei # Aktual24
Extremiștii de la PVV ai lui Gert Wilders, care au câștigat detașat alegerile parlamentare din Olanda din 2023 și au fost cel mai mare partid din coaliția de guvernare, au suferit o corecție usturătoare la scrutinul anticipat din 2025. La fel au pățit și aproape toți cei care au fost de partea lor. Este o […]
18:40
Moșteanu pentru POLITICO: Trebuie să facem fabrici de armament în țară, banii să se întoarcă la români # Aktual24
România vrea ca planul de reînarmare al Europei să aducă beneficii tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, nu doar celor mai mari și mai dezvoltate, conform ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Creșterea masivă a cheltuielilor pentru apărare și a comenzilor de armament, estimată pentru următorii ani, ar trebui să se traducă și prin noi fabrici și […]
18:40
Oana Gheorghiu, primele declarații ca vice-premier: ”Domnul Bolojan mi-a dat acel sentiment că luptă pentru țara asta”. Cum a ajuns în guvern # Aktual24
Oana Gheorghiu a relatat, joi seară, într-un interviu la Europa FM, cum a fost contactată pentru a deveni membru al guvernului și ce va face în această funcție. Întrebată dacă până recent se aștepta să ajungă la vârful Guvernului, ea a răspuns: ”Aș fi spus, cu siguranță, acest lucru nu se poate întâmpla”. Ea a […]
Acum 6 ore
17:50
China și Statele Unite colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar „uneori trebuie să-i lași să se lupte”, a declarat președintele american Donald Trump, după o întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping, desfășurată joi în Coreea de Sud. Ucraina își pusese mari speranțe în discuțiile dintre cei doi lideri, sperând ca Trump să-l […]
17:50
De ce toată lumea merge (vrea) să meargă în Dubai? Dezbatere aprinsă: ce poți să faci în Dubai? # Aktual24
Dubai a devent o destinație turistică extrem de promovată în România în condițiile în care lipsesc atracțiile specifice unor orașe la fel de vizitate (arhitectură, muzee, vibe, viață de noapte, etc). O dezbatere pe această temă inițiată pe popularul forum Reddit România încearcă să găsească răspunsuri. ”Voi ați fost/ați vrea să mergeți în Dubai? Observ […]
17:50
Decizie definitivă în cazul extremistului Călin Georgescu. Porumbeii albi aduși de susținătorii săi nu au avut efect asupra judecătorilor # Aktual24
Tribunalul București a respins, joi, contestația formulată de extremistul pro-rus Călin Georgescu privind controlul judiciar. Decizia este definitivă. Magistrații au decis menținerea măsurii preventive pentru încă 60 de zile, stabilită anterior de Judecătoria Sectorului 1. Potrivit minutei publicate pe portalul instanței, contestația a fost respinsă ca nefondată. Noi scene halucinante cu Călin Georgescu și manifestanții […]
17:20
Cum luptă Japonia cu urșii. Un guvernator a cerut ajutorul armatei: ”Situația este dramatică” # Aktual24
Un guvernator din Japonia a solicitat marți intervenția armatei pentru a face față unui val fără precedent de atacuri mortale ale urșilor, care au ajuns la un nivel record în acest an, relatează AFP. Potrivit unui oficial guvernamental, zece persoane au fost ucise de urși în 2025, depășind precedentul record de șase victime înregistrat în […]
16:50
Olguța Vasilescu se laudă că l-ar fi speriat pe Bolojan: ”Nu vreţi să ştiţi ce crize au fost, s-a oprit şedinţa de Guvern/ Se va vedea diferenţa când PSD va reveni la guvernare” # Aktual24
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a relatat joi un episod petrecut în cadrul unei şedinţe de Guvern, în momentul în care a fost introdusă Ordonanţa 52 – cea care interzicea organizarea târgurilor de Crăciun. „În momentul când am auzit că a intrat Ordonanţa de Guvern 52 în Guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, […]
16:10
Statele Unite au impus sancțiuni majore împotriva principalelor companii petroliere rusești Rosneft și LukOil în data de 22 octombrie 2025, ca răspuns la refuzul Kremlinului de a negocia încetarea războiului din Ucraina. Acestea prevăd înghețarea tuturor activelor Rosneft și LukOil din SUA și a zeci de subsidiare ale acestora. De asemenea persoanele fizice și companiile […]
Acum 8 ore
16:00
Cine candidează de la POT la Primăria Capitalei: un actor, fostul soț al Andreei Bălan, condamnat pentru că a condus drogat # Aktual24
Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, este candidatul ”suveraniștilor” de la POT pentru Primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut chiar de Burcea, într-o filmare postată pe Facebook. „Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani – iar rezultatele […]
15:40
CTP s-a enervat iar: ”Atât de nesimțit și de nătărău este Sorin Grindeanu. Doamna Gheorghiu e, într-adevăr, un risc de securitate, dar pentru PSD” # Aktual24
Un nou mesaj dur al lui Cristian Tudor Popescu în legătură cu scandalul provocat de PSD și Sorin Grindeanu în cazul Oanei Gheorghiu. CTP afirmă că Grindeanu a lansat atacuri ”dezgustătoare” la adresa lui Gheorghiu: ”Ceea ce eu am ridiculizat ca un scenariu grotesc – militarii americani au fost retrași din pricina riscului de securitate […]
15:20
PSD copiază AUR: pesediștii îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan la „Ora prim-ministrului”, la doar o zi după solicitarea AUR # Aktual24
Grupul parlamentar al PSD îl convoacă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, pentru a da explicații despre „lipsa de reacție a Guvernului” în urma retragerii trupelor americane din România. Demersul pesediștilor vine la doar o zi după ce AUR a făcut o solicitare similară, o coincidență care ridică semne […]
15:10
Într-un proces privind planificarea unor operațiuni de sabotaj împotriva liniilor feroviare și a infrastructurii militare din Germania, efectuate în numele Rusiei, Tribunalul Regional Superior din München l-a condamnat pe principalul inculpat, Dieter S., la șase ani de închisoare. Instanța l-a găsit pe S. vinovat de spionaj și apartenență la o organizație teroristă străină. Instanța i-a […]
14:50
Prima ședință de Guvern cu Oana Gheorghiu. Bolojan, mesaj de mulțumire. Grindeanu, mesaj acru: ”Nu mi-am schimbat părerea” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a ținut, joi, în şedinţa de guvern, să îi mulțumească Oanei Gheorghiu că a acceptat să facă parte din executiv. Sorin Grindeanu, aflat la Târgu Jiu, a transmis acru că nu a fost invitat la ceremonia de investitură de la Palatul Cotroceni. ”Vreau să îi spun un bun venit vicepremierului Oana Gheorghiu […]
14:40
„Viziunea 2030”. De la regiunea futuristă NEOM la tehnologie și turism, prioritățile Arabiei Saudite se schimbă # Aktual24
Când Arabia Saudită a anunțat pentru prima dată planurile de a-și reinventa economia bazată pe petrol, proiecte uriașe de infrastructură precum regiunea futuristă NEOM și orașul inteligent The Line au fost promovate ca fiind centrale pentru transformare. Cu toate acestea, la aproape un deceniu de la lansarea strategiei sale de transformare „Viziunea 2030”, prioritățile Riadului […]
14:10
Politica complicată a Ungariei în procesul de extindere al UE: Nu Ucrainei, da Balcanilor de Vest, Moldovei și Georgiei # Aktual24
Ungaria este cunoscută pentru opoziția sa față de candidatura Ucrainei la UE, promițând deseori că își va exercita dreptul de veto în acest sens. Totuși, poziția Ungariei privind extinderea reprezintă un act de echilibru nuanțat, deoarece prim-ministrul Viktor Orbán susține eforturile țărilor din Balcanii de Vest de a adera la UE, precum și pe cele […]
Acum 12 ore
13:40
Producătorul auto german Volkswagen a anunțat joi o pierdere netă de 1,07 miliarde de euro (1,24 miliarde de dolari) pentru al treilea trimestru. Aceasta este prima sa pierdere trimestrială din ultimii cinci ani, relatează Deutsche Welle. Câștigurile Volkswagen au fost afectate de multiple provocări, inclusiv tarife mai mari în SUA, precum și o schimbare de […]
13:20
”Nunta” lui Georgescu la Tribunalul București: ”inimioară” din care zboară porumbei albi – VIDEO # Aktual24
Noi scene halucinante cu Călin Georgescu și manifestanții aduși de AUR să îl susțină. De data aceasta, admiratorii lui Georgescu au venit cu o ”inimioară” cu porumbei albi. Scenele au avut loc joiu în fața Tribunalului București, unde Georgescu speră din nou să scape de controlul judiciar. Un susținător de-al său a venit ca la […]
13:10
Trump în Coreea de Sud: ”Le-am dat aprobarea de a construi un submarin cu propulsie nucleară” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că a dat aprobare Coreei de Sud să construiască un submarin cu propulsie nucleară, la o zi după ce cele două țări au declarat că au ajuns la un acord comercial amplu. Trump s-a întâlnit miercuri cu omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung, în orașul Gyeongju din sudul […]
13:00
Delir la Tribunalul București. Georgescu susține că SUA retrag o parte din trupe din cauză că el e trimis în judecată: ”Vor urma și alte elemente în perioada următoare” # Aktual24
Călin Georgescu a lansat noi acuzații delirante, joi, în fața Curții de Apel București, susținând că decizia SUA de retragere a 1.000 de soldați din România are legătură cu procesele sale. „Retragerea parțială a trupelor este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere în administrația de la București. Vor urma și alte […]
12:40
INTERVIU Valerius Ciucă, primul judecător român la Tribunalul UE: „CCR trebuia să se abțină în cazul pensiilor, să-și declare necompetența în această cauză de ordin trivial/ CCR a devenit un arbitru al intereselor materiale, mai ales personale, își pierde vocația morală și prestigiul intelectual” # Aktual24
Justiția din România se află în centrul unor dezbateri aprinse, după „iertările” pe bandă rulantă decise de Înalta Curte și Curțile de Apel în numeroase cazuri flagrante de corupție, dar mai ales din cauza deciziilor controversate ale Curții Constituționale cu privire la pensiile magistraților. Pentru a înțelege mai bine impactul acestor hotărâri asupra sistemului judiciar […]
12:30
Scandalagiu de-al lui Georgescu, săltat de jandarmi din fața Tribunalului București. Jandarmeria acuză Realitatea Plus de fake news – VIDEO # Aktual24
În urma unor informații difuzate de postul de propagandă Realitatea Plus privind presupusa agresare a unei femei însărcinate de către jandarmi, Jandarmeria a difuzat un comunicat în care vorbește despre ”dezinformare”. Unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu, aflați în fața Tribunalului București, a refuzat să se legitimeze, după ce i-a înjurat pe jandarmi și a […]
12:10
Victor Ponta, mesaj la 10 ani de la Colectiv: „Ipocriții și propagandiștii au câștigat, noi, toți ceilalți, am pierdut și pierdem în fiecare zi” # Aktual24
Victor Ponta, fostul premier care și-a prezentat demisia pe 4 noiembrie 2015 sub presiunea protestelor declanșate de incendiul de la Clubul Colectiv, a publicat joi, la exact un deceniu de la tragedie, un mesaj pe pagina sa de Facebook. În textul său, el denunță exploatarea politică a durerii victimelor și lipsa oricăror progrese reale în […]
12:10
Rusia a eșuat, Potra anunță că se întoarce în România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund” # Aktual24
Christiana Mondea şi Şerban Moga, avocaţii lui Horaţiu Potra, Dorian Potra şi Alexandru Potra, au transmis joi un comunicat de presă în care anunță că cei doi Potra revin în România. Decizia anunțată de cei doi vine la scurt timp după ce Rusia a eșuat în încercarea de a le împiedica extrădarea în România. Decizia […]
12:10
Delir la Curtea de Apel. Georgescu susține că SUA retrag o parte din trupe din cauză că el trimis în judecată: ”Vor urma și alte elemente în perioada următoare” # Aktual24
Călin Georgescu a lansat noi acuzații delirante, joi, în fața Curții de Apel București, susținând că decizia SUA de retragere a 1.000 de soldași din România are legătură cu procesele sale. „Retragerea parțială a trupelor este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere în administrația de la București. Vor urma și alte […]
11:40
Deși zeci de milioane de oameni trăiesc la limita subzistenței în Rusia, numărul miliardarilor ruși a crescut, egalându-l pe al celor britanici # Aktual24
Numărul miliardarilor ruşi a crescut cu 8,5% în 2024, ajungând la 128 de persoane – exact cât înregistrează şi Marea Britanie. Cele două ţări împart astfel locul al patrulea în clasamentul mondial, conform celui mai recent raport Altrata Billionaire Census 2025, publicat astăzi. Studiul, ajuns la a XII-a ediţie, arată că planeta numără acum un […]
11:10
Curtea de Conturi a Italiei a oprit proiectul podului de la Messina, cel mai ambițios plan al guvernului Meloni, estimat la 13,5 miliarde de euro # Aktual24
Curtea de Conturi a Italiei a respins miercuri planul guvernului de a construi podul care ar urma să lege peninsula italiană de insula Sicilia, proiect estimat la 13,5 miliarde de euro și destinat să devină cel mai lung pod din lume. Decizia instituției, care supraveghează cheltuielile publice, oprește temporar demersurile de realizare a podului și […]
11:10
Dispută soluționată. Trump și Xi ajung la un acord privind elementele din pământurile rare # Aktual24
În cele din urmă, președintele SUA și omologul său chinez au avut nevoie de mai puțin de două ore pentru a rezolva disputele cheie dintre cele două țări. În urma întâlnirii din Coreea de Sud, Trump a anunțat un progres în ceea ce privește elementele de pământuri rare. SUA și China au ajuns la un […]
10:40
Curtea de Apel București va decide azi dacă ridică sau menține măsura controlului judiciar impus lui Călin Georgescu # Aktual24
Magistrații Curții de Apel decid astăzi dacă vor menține sau vor ridica măsura controlului judiciar impus lui Călin Georgescu, fost candidat la președinția României și lider „suveranist”, acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe. Georgescu a contestat decizia Judecătoriei Sectorului 1, care, pe 21 octombrie, a prelungit controlul judiciar în dosarul său. Măsura impusă limitează […]
10:40
Nicușor Dan a fost la Colectiv: ”Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. S-au făcut pași înainte” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori de flori și a adus un omagiu, joi, victimelor incendiului de la Colectiv. ”Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viața, iar mulți alții poartă încă, în trup și suflet, […]
10:30
Înfrângere pentru extremiști în alegerile din Olanda. Partidul lui Wilders pierde 11 locuri și nu mai are șanse să intre la guvernare # Aktual24
Conform a 99% din voturile numărate la alegerile parlamentare din Olanda, diferența dintre forța politică liberal-centristă Democrația 66 (D66) și Partidul pentru Libertate (PVV), de extremă dreapta, al lui Geert Wilders, este de puțin peste 2.000 de voturi în favoarea D66. Comparativ cu rezultatele alegerilor din 2023, când D66 avea nouă locuri în parlament, liberalii […]
10:10
Premierul Slovaciei, Robert Fico, anunță că țara sa „nu va da niciun cent pentru ajutorarea militară a Ucrainei” # Aktual24
Slovacia nu va aloca „niciun cent” pentru sprijin militar destinat Ucrainei și nu va participa la nicio misiune militară în această țară, a anunțat premierul slovac Robert Fico pe pagina sa de Facebook. „Slovacia nu va participa la nicio misiune militară în Ucraina și nu va aloca niciun cent pentru ajutor militar”, a scris Fico, […]
10:10
Oana Gheorghiu a depus jurământul la Cotroceni, PSD a boicotat ceremonia. Nimeni de la PSD nu a fost prezent – VIDEO # Aktual24
Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” și una dintre cele mai cunoscute voci ale societății civile din România, a depus joi, la Palatul Cotroceni, jurământul de învestitură în funcția de viceprim-ministru. La ceremonie au participat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și mai mulși consilieri prezidențiali. Nimeni de la PSD nu a fost prezent. […]
10:00
Sunt bijuteriile coroanei pe cale să fie recuperate? Aceasta este cu siguranță speranța alimentată de un nou val de arestări, la unsprezece zile după jaful îndrăzneț de la Muzeul Luvru din Paris. Cinci persoane au fost reținute de anchetatorii Brigăzii pentru Represiunea Banditismului (BRB) miercuri seară, în jurul orei 21:00, în arondismentul 16 al capitalei […]
10:00
Președintele american Donald Trump a apreciat joi că reducerea desfășurării de trupe americane în România ‘nu este foarte importantă’, transmite AFP, citată de Agerpres. El a răspuns astfel la întrebările jurnaliștilor aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One. SUA au anunțat miercuri o reducere a prezenței lor militare pe frontul estic al Europei, și […]
09:40
Nou eșec pentru Putin: partidul de extremă dreapta al lui Geert Wilders nu a reușit să se impună în alegerile parlamentare din Olanda și probabil nu va face parte din guvern # Aktual24
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare olandeze arată o competiţie strânsă între partidul centrist pro european Democrats 66 (D66) şi formaţiunea de extremă dreapta Party for Freedom (PVV). Conform estimărilor, după peste 90 % din voturi numărate, cele două partide se situează aproape la egalitate în parlamentul olandez, fiecare câştigând aproximativ 26–27 de mandate din totalul de […]
09:20
Reducerea efectivelor militare americane din România „nu e foarte importantă” pentru președintele Statelor Unite # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea numărului trupelor americane desfășurate în România „nu este foarte importantă”. Afirmația a fost făcută în timpul unui dialog cu jurnaliștii aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One, scrie Romania Journal. Miercuri, Statele Unite au anunțat o reducere a prezenței militare pe frontul estic al Europei, […]
09:10
Donald Trump a ordonat Pentagonului accelerarea testelor nucleare americane, după ultimele teste rusești: „Nu mi-a plăcut să fac asta, dar nu am de ales” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a ordonat miercuri Departamentului Apărării să accelereze testările de arme nucleare, la doar câteva zile după ce Rusia a anunțat testarea de drone subacvatice nucleare și un nou proiect de rachetă de croazieră cu încărcătură nucleară. Trump a făcut anunțul pe platforma sa Truth Social, afirmând că Statele Unite dețin „mai […]
Acum 24 ore
08:50
Liderul rus Dmitri Medvedev îl numește „imbecil” pe ministrul belgian al Apărării și laudă „arma apocalipsei” Poseidon # Aktual24
Escaladarea retoricii nucleare între Rusia și NATO a atins un nou nivel după ce Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, l-a insultat public pe Theo Francken, ministrul belgian al Apărării, și a celebrat testul recent al dronei submarine cu propulsie nucleară Poseidon, descrisă drept „arma apocalipsei”. Totul a început duminică, 27 octombrie, […]
08:40
Grindeanu a „înfrânt” din nou: Oana Gheorghiu va depune joi la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, jurământul ca vicepremier, în ciuda opoziției disperate a PSD # Aktual24
Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” și una dintre cele mai cunoscute voci ale societății civile din România, depune astăzi jurământul de învestitură în funcția de viceprim-ministru. Ceremonia va avea loc joci la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui României, Nicușor Dan, și a premierului Ilie Bolojan, transmite Digi24. Numirea acesteia a […]
08:20
Iranul îşi intensifică programul de producere a rachetelor balistice, primind componente din China, în pofida sancţiunilor ONU # Aktual24
Iranul şi-ar fi accelerat dezvoltarea programului de rachete balistice, în ciuda reimpunerii sancţiunilor ONU, primind componente esenţiale din China, potrivit unei investigaţii publicate de CNN. Surse din serviciile europene de informaţii susţin că mai multe transporturi de perclorat de sodiu – un compus folosit la producerea combustibilului solid – au fost livrate recent către Iran. […]
08:10
Atac ucrainean cu drone asupra Moscovei: mai multe aeroporturi din capitala Rusiei şi-au suspendat temporar operaţiunile # Aktual24
Capitala Rusiei a fost ţinta unui nou atac ucrainean cu drone în noaptea de miercuri spre joi. Potrivit autorităţilor locale şi surselor citate de agenţia UNN, șase drone ar fi fost doborâte de sistemele de apărare aeriană, iar traficul aerian a fost parţial suspendat pe mai multe aeroporturi importante, inclusiv Vnukovo şi Domodedovo. Primarul Moscovei, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.