Gigantul european al aviației Airbus reduce ținta de producție pentru modelul A220

Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile perioade din an din perspectiva fraudelor online, iar infractorii cibernetici profită de volumul mare de tranzacții online și recurg la site-uri false sau site-uri clonă, cu scopul de a induce în eroare cumpărătorii pentru a extrage informații sensibile, mai ales datele de card, avertizează Asociația Română a Băncilor (ARB), Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).