Marius Ștefănescu, primul gol de la transferul la Konyaspor! Fostul jucător de la FCSB a marcat după 3 luni
Antena Sport, 30 octombrie 2025 21:20
Marius Ștefănescu a fost cedat de FCSB în Turcia, după ce patronul a fost nemulțumit de evoluțiile sale în tricoul roș-albaștrilor. La trei luni de la transferul la Konyaspor, fotbalistul român a marcat și primul său gol. S-a întâmplat într-un meci de calificare în faza principală a Cupei Turciei, contra unei formații din a patra […] The post Marius Ștefănescu, primul gol de la transferul la Konyaspor! Fostul jucător de la FCSB a marcat după 3 luni appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
21:40
Lumea echitației din Marea Britanie este în doliu, după ce tânărul Tommie Jakes s-a stins din viață joi, 30 octombrie 2025, la vârsta de doar 19 ani. Presa din Anglia scrie că ar fi vorba de un deces subit, el fiind găsit fără suflare în propria locuință. Acesta era considerat un real talent în lumea […] The post Destin cumplit! A murit la doar 19 ani! Decesul care a șocat o lume întreagă appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
21:30
10 minute de haos la finalul partidei Botoșani-Farul! S-a dictat penalty, apoi a fost anulat la VAR! # Antena Sport
În minutul 90+6, centralul partidei a dictat penalty pentru Botoşani, la scorul de 1-1. Seruca l-a faultat pe Bodișteanu, iar arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă. Faultul era evident, însă Lopez a așteptat în zadar mai bine de 3 minute lângă punctul cu var să execute penalty-ul. În urma consultării VAR-ului, care a durat mai […] The post 10 minute de haos la finalul partidei Botoșani-Farul! S-a dictat penalty, apoi a fost anulat la VAR! appeared first on Antena Sport.
21:20
Marius Ștefănescu, primul gol de la transferul la Konyaspor! Fostul jucător de la FCSB a marcat după 3 luni # Antena Sport
Marius Ștefănescu a fost cedat de FCSB în Turcia, după ce patronul a fost nemulțumit de evoluțiile sale în tricoul roș-albaștrilor. La trei luni de la transferul la Konyaspor, fotbalistul român a marcat și primul său gol. S-a întâmplat într-un meci de calificare în faza principală a Cupei Turciei, contra unei formații din a patra […] The post Marius Ștefănescu, primul gol de la transferul la Konyaspor! Fostul jucător de la FCSB a marcat după 3 luni appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
20:50
Rezumatul meciului Bernadette Szocs – Sabine Winter 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier # Antena Sport
The post Rezumatul meciului Bernadette Szocs – Sabine Winter 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier appeared first on Antena Sport.
20:40
Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: “Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!” # Antena Sport
Andrea Mandorlini a antrenat de trei ori pe CFR, dar acum ruptura pare totală! Tehnicianul face acuze grave la adresa patronului Varga, dar şi a jucătoilor! Nu a scăpat nici Iuliu Mureșan de atacul italianului. „Domnul Mureșan nici măcar nu a avut timp să vorbească cu mine. Eu plecasem spre București pentru meciul de luni, […] The post Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: “Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!” appeared first on Antena Sport.
20:30
Vlad Dragomir, decisiv în Supercupa Ciprului pentru Pafos. Românul, într-o formă incredibilă # Antena Sport
După ce a înregistrat evoluții foarte bune în ultimele meciuri jucate de Pafos, Vlad Dragomir a fost din nou decisiv pentru formația cipriotă. Echipa românului joacă pentru câștigarea Supercupei, contra celor de la AEK Larnaca. Surpriza lui Mircea Lucescu de la partida cu Austria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, și-a făcut simțită […] The post Vlad Dragomir, decisiv în Supercupa Ciprului pentru Pafos. Românul, într-o formă incredibilă appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
20:00
Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după 1-1 cu Petrolul: „Îți tremură picioarele” # Antena Sport
UTA Arad a obținut un rezultat de egalitate în prima etapă a grupelor Cupei României, scor 1-1 cu Petrolul Ploiești. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a ajuns la nouă partide consecutive fără victorie. După fluierul final, tehnicianul „Bătrânei Doamne” a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi, cei vizați fiind în primul rând cei […] The post Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după 1-1 cu Petrolul: „Îți tremură picioarele” appeared first on Antena Sport.
19:40
Fostul selecționer italian Luciano Spalletti a acceptat să preia conducerea tehnică a echipei de fotbal Juventus Torino, urmând să-l înlocuiască pe croatul Igor Tudor. Anunţul oficial a fost făcut chiar de clubul italian. “Luciano Spalletti e noul antrenor al Juventus: tehnicianul a semnat un contract până pe 30 iunie 2026”, este comunicatul remis presei de […] The post E oficial: Luciano Spalletti este noul antrenor de la Juventus appeared first on Antena Sport.
19:20
Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze # Antena Sport
Andrei Mostovoi, jucător al echipei Zenit Sankt Petersburg, a fost victima unei tentative de răpire la 23 octombrie. Ajutat de un prieten, sportivul a reuşit să scape de răpitorii săi. Trei zile mai târziu, a jucat pentru Zenit şi a marcat împotriva echipei Dinamo Moscova, relatează RMC Sport. Andrei Mostovoi nu s-a „panicat” pentru a […] The post Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze appeared first on Antena Sport.
19:10
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală! # Antena Sport
Bogdan Lobonţ (47 de ani) a adunat milioane de euro de-a lungul carierei, dar preferă să meargă cu metroul şi autobuzul în Capitală. Lobonţ s-a despărţit, recent, de CSM Olimpia Satu Mare, echipă la care avea funcţia de director sportiv. (IMAGINI CU BOGDAN LOBONŢ ÎN GALERIA FOTO) Bogdan Lobonţ merge cu metroul şi autobuzul în […] The post Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală! appeared first on Antena Sport.
19:00
“Nu antrenezi nici în liga a treia!” Victor Piţurcă face praf un fost tehnician al CFR-ului! # Antena Sport
Victor Piţurcă crede că CFR Cluj a făcut o alegere bună cu instalarea lui Daniel Pancu, dar rapidistul va avea viaţă grea în Ardeal! Fostul selecţioner crede că lotul de jucători de la CFR este unul slab, iar Pancu va avea probleme să pună la punct o stragie de joc. ”În primul rând, mă bucur […] The post “Nu antrenezi nici în liga a treia!” Victor Piţurcă face praf un fost tehnician al CFR-ului! appeared first on Antena Sport.
18:50
Adrian Mutu sare în apărarea lui Mirel Rădoi, după situația tensionată din Bănie: „Să termine cu prostiile astea” # Antena Sport
Chiar dacă Mirel Rădoi a negat problemele din cadrul clubului, imediat după succesul din Cupă cu Sănătatea Cluj, situația de la Universitatea Craiova este una cât se poate de tensionată. Răbdarea suporterilor s-a văzut la meciul de miercuri, când i-au fluierat în multe momente pe proprii jucători. Adrian Mutu este de părere că se greșește […] The post Adrian Mutu sare în apărarea lui Mirel Rădoi, după situația tensionată din Bănie: „Să termine cu prostiile astea” appeared first on Antena Sport.
18:20
Performanţă uriaşă reuşită de Istvan Kovacs! Românul se numără printre cei 25 de centrali nominalizați de IFFHS pentru distincția de cel mai bun arbitru din lume. El pare favorit să câştige mai ales că a condus finala Champions League. Conforma Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului, Istvan Kovacs se află pe lista arbitrilor […] The post Istvan Kovacs este nominalizat la titlul de cel mai bun arbitru din lume appeared first on Antena Sport.
18:10
Peste toate starurile lumii! Clasamentul în care Andrei Rațiu este mai bun decât Haaland și Vinicius # Antena Sport
Andrei Rațiu este în formă maximă în acest sezon și a jucat în toate partidele pentru Rayo Vallecano în campionatul Spaniei. Fundașul român continuă să evolueze la nivel ridicat, în speranța că va prinde curând un transfer la o echipă de top. Mai mult decât atât, internaționalul român este pe primul loc într-o ierarhie selectă, […] The post Peste toate starurile lumii! Clasamentul în care Andrei Rațiu este mai bun decât Haaland și Vinicius appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
18:00
Adrian Mutu: “Nu credeam că naţionala e în stare să bată Austria”. Apelul către fanii români # Antena Sport
Adrian Mutu (46 de ani) a făcut apel către fanii naţionalei să fie alături de tricolorii lui Mircea Lucescu în tentativa lor de a duce România la World Cup 2026. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026, din America, se vede exclusiv în Universul Antena, ca şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030. Adrian […] The post Adrian Mutu: “Nu credeam că naţionala e în stare să bată Austria”. Apelul către fanii români appeared first on Antena Sport.
17:30
Victor Pițurcă îl susține pe Mirel Rădoi în scandalul de la Craiova: „E ușor de plecat” # Antena Sport
Universitatea Craiova este în prezent un butoi cu pulbere, în ciuda succesului clar obținut în grupele Cupei României, scor 4-1 cu Sănătatea Cluj. Tehnicianul are șanse mari să plece din Bănie, chiar dacă a dezmințit zvonurile apărute în presă. Victor Pițurcă a comentat situația din cadrul clubului și a avut un mesaj pentru tehnicianul Craiovei, […] The post Victor Pițurcă îl susține pe Mirel Rădoi în scandalul de la Craiova: „E ușor de plecat” appeared first on Antena Sport.
17:30
Afacerea care îi aduce lui Florin Tănase 15 milioane de euro. Mitică Dragomir l-a dat de gol: “Stă pe cai mari” # Antena Sport
Florin Tănase a cunoscut succesul la FCSB, unde Gigi Becali a recunoscut recent că fotbalistul a câştigat bine anul trecut: 1 milion de euro, din salariu şi bonusuri! El a făcut bani frumoşi şi în urma transferurului la Al Jazira, aolo unde avea un salariu de 1,5 miloane de euro. Cu banii strânşi fin fotbal, […] The post Afacerea care îi aduce lui Florin Tănase 15 milioane de euro. Mitică Dragomir l-a dat de gol: “Stă pe cai mari” appeared first on Antena Sport.
17:20
Victor Piţurcă (69 de ani) este încrezător că Steaua va obţine dreptul regulamentar de promovare în Liga 1 în acest sezon. Astfel, începând cu sezonul următor, Steaua ar putea promova dacă va reuşi acest lucru din punct de vedere sportiv. Piţurcă a anunţat că se fac paşi pentru ca echipa Armatei să devină entitate privată […] The post Anunţul lui Victor Piţurcă despre promovarea Stelei în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
17:20
1. Pancu a semnat cu CFR Cluj CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Daniel Pancu şi va prelua echipa după meciul cu Dinamo. El a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire. 2. Îndemnul lui Mutu Adrian Mutu îl apără pe Mirel Rădoi şi îi îndeamnă pe fanii Universităţii Craiova […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 octombrie appeared first on Antena Sport.
17:00
Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” # Antena Sport
Imaginile cu soţia lui Laurențiu Popescu plângând în tribune, în momentul în care Stevanovic a marcat în propria poartă, au emoţionat pe toată lumea. Printre ei s-a numărat şi Florin Gardoș, care a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care le cere fanilor să fie mai atenţi atunci când critică un fotbalist. „Poate […] The post Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” appeared first on Antena Sport.
16:50
După un prim sezon fantastic în tricoul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga anunța oferte de aproximativ 18 milioane de euro în schimbul atacantului român. Fotbalistul care cucerea titlul de golgheter în sezonul precedent nu a plecat în cele din urmă nicăieri, iar cifrele din actuala stagiune sunt mult sub valoarea de piață pe […] The post Victor Pițurcă, verdict sumbru pentru Louis Munteanu: „Să plece! A regresat” appeared first on Antena Sport.
16:40
Românii care primesc 500.000 de dolari de la Ion Țiriac. Miliardarul, un nou gest pentru cei năpăstuiţi # Antena Sport
Printre cei care au sărit să ajute românii afectaţi de inundaţii, în Bucovina, se numără şi miliardarul Ion Țiriac. Apele au lovit mai multe sate, dar cei mai afectaţi de inundaţii au fost locuitorii din Broştenii, acolo unde 800 de case au fost afectate. Pentru aceşti oameni, Fundația Țiriac va oferi ajutor de aproximativ 500.000 […] The post Românii care primesc 500.000 de dolari de la Ion Țiriac. Miliardarul, un nou gest pentru cei năpăstuiţi appeared first on Antena Sport.
16:30
Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, după conflictul cu suporterii: „Pofta-n cui!” # Antena Sport
Situația de la Universitatea Craiova este una destul de tensionată, chiar dacă Mirel Rădoi neagă că ar exista un conflict între club și suporteri. Lucrurile de acest gen pot destabiliza formația din Bănie, care se vedea principala favorită la câștigarea titlului. După remiza de la Metaloglobus, a existat o discuție aprinsă între jucători și fani, […] The post Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, după conflictul cu suporterii: „Pofta-n cui!” appeared first on Antena Sport.
16:30
Valeriu Iftime s-a revoltat! Finanţatorul pe care l-a “distrus”: “Un circ. Avem patroni care fac primul 11” # Antena Sport
Valeriu Iftime (65 de ani) l-a criticat dur pe finanţatorul echipei Sănătatea Cluj, care a evoluat în meciul de Cupă cu Universitatea Craiova, scor 1-4. Aurelian Ghişa (61 de ani) a intrat pe teren în minutul 89 al meciului. Aurelian Ghişa a evoluat în 2017 şi împotriva lui FCSB, tot într-un meci din Cupa României. […] The post Valeriu Iftime s-a revoltat! Finanţatorul pe care l-a “distrus”: “Un circ. Avem patroni care fac primul 11” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
16:00
Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Sigur că poate pleca şi la FCSB” # Antena Sport
Iuliu Mureşan, cel care a revenit în funcţia de preşedinte al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre viitorul lui Louis Munteanu. La scurt timp după anunţul oficial legat de numirea lui Daniel Pancu pe banca echipei din Gruia, Mureşan a fost întrebat de situaţia atacantului de 23 de ani După ce în vară, […] The post Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Sigur că poate pleca şi la FCSB” appeared first on Antena Sport.
15:40
“Coşmarul” se apropie de final pentru Paul Pogba. E gata să joace primul meci după doi ani # Antena Sport
Antrenorul echipei AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a declarat, miercuri, că este „posibil” ca Paul Pogba să facă parte din lotul echipei pentru meciul din etapa a 11-a a Ligue 1 împotriva Paris FC, sâmbătă. Potrivit lui Sébastien Pocognoli, noul antrenor al AS Monaco, este „posibil” ca Paul Pogba să facă parte din echipa monegască pentru […] The post “Coşmarul” se apropie de final pentru Paul Pogba. E gata să joace primul meci după doi ani appeared first on Antena Sport.
15:30
“CFR sau FCSB în play-off?” Alexandru Musi a dat răspunsul înaintea confruntării lui Dinamo cu clujenii # Antena Sport
Alexandru Musi a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi de la Dinamo Bucureşti trebuie să fie concentraţi 100% pentru a scoate maximum de puncte din partida de pe teren propriu cu CFR Cluj. “Urmează meciul cu CFR Cluj, trebuie să fim concentraţi 100% pentru a scoate maximum de puncte. Eu […] The post “CFR sau FCSB în play-off?” Alexandru Musi a dat răspunsul înaintea confruntării lui Dinamo cu clujenii appeared first on Antena Sport.
15:20
Manny Pacquiao spune că „aproape” a ajuns la un acord pentru o revanşă cu legendarul boxer Floyd Mayweather. Fostul campion mondial la mai multe categorii de greutate s-a întâlnit pentru prima dată cu Mayweather în 2015, într-un meci numit „Lupta secolului”. Manny Pacquiao – Floyd Mayweather, o nouă luptă a “titanilor” Mayweather a câştigat după […] The post Manny Pacquiao – Floyd Mayweather, o nouă luptă a “titanilor”! “Suntem în negocieri” appeared first on Antena Sport.
15:10
Larisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” # Antena Sport
Larisa Iordache a oferit o primă reaacţie în scandalul uriaş care a lovit gimnastica din România, la revenirea de la Mondialele de la Jakarta. Daniela Golgotă a făcut acuzaţii grave! A susţinut că a fost hărţuită în sala de antrenament. Chiar dacă nu a dat niciun nume, Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, a anunţat că […] The post Larisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” appeared first on Antena Sport.
14:50
“Terminaţi cu prostiile”. Adrian Mutu, reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Craiova: “Să fiţi mai calmi” # Antena Sport
Adrian Mutu a oferit o reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. “Briliantul” a transmis că antrenorul oltenilor are nevoie de susţinere din partea tuturor fanilor. Mutu a subliniat faptul că o eventuală demitere a lui Rădoi nici nu ar trebui luată în calcul în Bănie, mărturisind că antrenorul a avut […] The post “Terminaţi cu prostiile”. Adrian Mutu, reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Craiova: “Să fiţi mai calmi” appeared first on Antena Sport.
14:30
CSC Dumbrăviţa – Rapid LIVE TEXT (21:00), în grupele Cupei României. Programul complet al zilei de joi # Antena Sport
Meciul dintre CSC Dumbrăviţa şi Rapid va încheia prima etapă a fazei grupelor din Cupa României. Chiar dacă formaţia din Timiş este gazdă, partida va avea loc pe stadionul din Giuleşti. Ziua începe la ora 15:00, atunci când Concordia Chiajna primeşte vizita celor de la FC Hermannstadt. UTA – Petrolul şi FC Botoşani – Farul […] The post CSC Dumbrăviţa – Rapid LIVE TEXT (21:00), în grupele Cupei României. Programul complet al zilei de joi appeared first on Antena Sport.
14:10
Zeljko Kopic a anunţat obiectivul clar al lui Dinamo, înaintea meciului cu CFR Cluj: “Ar fi trebuit să avem mai multe puncte” # Antena Sport
Zeljko Kopic a anunţat obiectivul clar al lui Dinamo, înaintea confruntării cu CFR Cluj, din etapa a 15-a din Liga 1. Partida se va disputa pe Arena Naţională vineri, de la ora 20:30. Zeljko Kopic a dezvăluit că principalul obiectiv al echipei sale este calificarea în play-off. În acest moment, “câinii” ocupă locul patru în […] The post Zeljko Kopic a anunţat obiectivul clar al lui Dinamo, înaintea meciului cu CFR Cluj: “Ar fi trebuit să avem mai multe puncte” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
14:00
Mihaela Cambei a revenit cu trei medalii de la Europenele U-23: “Este cel mai bun an din cariera mea” # Antena Sport
Mihaela Cambei a reuşit o nouă performanţă incredibilă. Vicecampioana olimpică a participat zilele trecute la Campionatelor Europene de haltere pentru tineret (U-23) de la Durres (Albania), acolo unde a obţinut trei medalii de aur. Ea s-a impus la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat a câştigat cu 110 kg, iar la total a obţinut […] The post Mihaela Cambei a revenit cu trei medalii de la Europenele U-23: “Este cel mai bun an din cariera mea” appeared first on Antena Sport.
13:50
Sorin Cârţu a răbufnit când a fost întrebat despre demisia lui Mirel Rădoi: “O ţinem aşa tot timpul?” # Antena Sport
Sorin Cârţu a răbufnit când a fost întrebat despre demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Înaintea meciului câştigat de olteni cu 4-1, în Cupa României, cu Sănătatea Cluj, s-a zvonit că antrenorul şi-ar dori să plece de pe banca echipei din Bănie. Sorin Cârţu a fost întrebat despre un astfel de scenariu şi […] The post Sorin Cârţu a răbufnit când a fost întrebat despre demisia lui Mirel Rădoi: “O ţinem aşa tot timpul?” appeared first on Antena Sport.
13:40
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor # Antena Sport
Ion Ţiriac (86 de ani) a fost de-a lungul timpului cel mai bogat român din topul Forbes, dar ierarhia s-a schimbat în ultimul an, în care doi miliardari şi-au dublat averea şi l-au depăşit pe fostul jucător de tenis. Este vorba de Ion Stoica (61 de ani) și Matei Zaharia (41 de ani), care în […] The post Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor appeared first on Antena Sport.
13:40
Echipa lui Leo Messi, urcată trei divizii din pix: „Alții luptă ani de zile pentru o promovare!” # Antena Sport
La 38 de ani, Leo Messi se pregătește pentru cariera de proprietar de club. Starul argentinian este deja implicat la două echipe din America de Sud. Una dintre ele, Leones de Rosario, a stârnit controverse în Argentina, după ce Federația de la Buenos Aires (AFA) a decis să o promoveze trei divizii, printr-un decret. Echipa […] The post Echipa lui Leo Messi, urcată trei divizii din pix: „Alții luptă ani de zile pentru o promovare!” appeared first on Antena Sport.
13:10
Ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Echipele pe care vrea să le antreneze: “Nu vrea altceva” # Antena Sport
Eugen Neagoe a dezvăluit ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Fostul selecţioner e liber de contract din iarna lui 2020, atunci când se despărţea de Universitatea Craiova. “Piţi” nu a dus însă lipsă de oferte. Eugen Neagoe l-a dat de gol pe fostul selecţioner şi a dezvăluit că a fost dorit pe banca celor de […] The post Ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Echipele pe care vrea să le antreneze: “Nu vrea altceva” appeared first on Antena Sport.
13:00
John Tavares a marcat golul 500 în NHL, dar Toronto a pierdut! Înfrângere usturătoare pentru Maple Leafs # Antena Sport
John Tavares a devenit al 49-lea jucător din istoria NHL care atinge borna 500 în cariera sa. Hocheistul canadian a reuşit acest lucru într-o seară neplăcută pentru echipa sa, Toronto Maple Leafs, care a pierdut fără drept de apel meciul de pe terenul lui Columbus Blue Jackets, scor 3-6. Reuşita lui John Tavares a venit […] The post John Tavares a marcat golul 500 în NHL, dar Toronto a pierdut! Înfrângere usturătoare pentru Maple Leafs appeared first on Antena Sport.
12:40
Când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Reacţia lui Neluţu Varga despre noul antrenor al clujenilor # Antena Sport
S-a aflat când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Neluţu Varga a făcut anunţul despre cel care se pregăteşte să-i preia pe clujeni, după plecarea lui Andrea Mandorlini. Daniel Pancu urmează să se întâlnească azi, la Bucureşti, cu preşedintele de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan. Cele două părţi vor pune la punct toate detaliile, iar […] The post Când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Reacţia lui Neluţu Varga despre noul antrenor al clujenilor appeared first on Antena Sport.
12:40
Nikola Jokic, un nou triple-double! A condus-o pe Denver Nuggets spre victorie contra lui New Orleans # Antena Sport
Starul sârb Nikola Jokic a realizat, miercuri, a patra triplă-dublă din tot atâtea meciuri de la debutul sezonului competiţional în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), contribuind decisiv la victoria categorică a echipei sale, Denver Nuggets, în faţa lui New Orleans Pelicans, cu 122-88, informează AFP. Triplul MVP (cel mai bun jucător) al sezonului regular […] The post Nikola Jokic, un nou triple-double! A condus-o pe Denver Nuggets spre victorie contra lui New Orleans appeared first on Antena Sport.
12:30
Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului # Antena Sport
Pe 5 noiembrie 2025, Antena Academy și Antena Group organizează prima conferință dedicată modului în care inteligența artificială schimbă piața muncii – un eveniment adresat specialiştilor din HR, leadership și business. Sub tema „Piața muncii în fața revoluției AI – Cum schimbă tehnologia rolul oamenilor în mediul profesional”, evenimentul aduce în prim-plan o temă esențială […] The post Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului appeared first on Antena Sport.
12:00
Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB # Antena Sport
David Miculescu (24 de ani) a primit verdictul din partea medicilor, după accidentarea suferită în Gloria Bistriţa – FCSB 1-3. Atacantul campioanei a părăsit terenul în minutul 65, atunci când în locul lui a fost trimis în teren Alexandru Stoian. Imediat după, David Miculescu a fost transportat de urgenţă la spital, staff-ul campioanei temându-se de […] The post Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB appeared first on Antena Sport.
11:50
Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: “Ar ajuta” # Antena Sport
Superstarul argentinian Lionel Messi are câteva idei pentru dezvoltarea Major League Soccer, Liga nord-americană de fotbal, în care a sosit în 2023, iar recent şi-a prelungit contractul cu echipa sa, Inter Miami, până în 2028, scrie Reuters. “Fiecare echipă ar trebui să aibă oportunitatea de a aduce jucători şi de a recruta pe oricine doreşte, […] The post Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: “Ar ajuta” appeared first on Antena Sport.
11:30
“Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României # Antena Sport
Basarab Panduru a “distrus” un jucător al FCSB-ului, după victoria campioanei cu 3-1 cu Gloria Bistriţa, Fostul internaţional l-a taxat pe Dennis Politic, cel introdus la pauza partidei cu echipa din Liga a 2-a, în locul lui Mamadou Thiam. Dennis Politic a bifat pentru prima dată o repriză completă la FCSB, după şapte meciuri în […] The post “Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României appeared first on Antena Sport.
11:30
Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: “Nu are sens” # Antena Sport
Genoa, echipa patronată Dan Şucu, continuă seria negativă. Formaţia pregătită de Patrick Vieira este ultima în Serie A, cu doar 3 puncte. Miercuri seară, Genoa a pierdut meciul de pe teren propriu cu Cremonese, scor 0-2. Fanii şi-au pierdut răbdarea în urma acestui rezultat şi i-au cerut demisia antrenorului francez. Campionul mondial din 1998 s-a […] The post Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: “Nu are sens” appeared first on Antena Sport.
11:20
Caută Arne Slot scuze după umilinţa din Liverpool – Crystal Palace 0-3? “A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea” # Antena Sport
Liverpool a pierdut al şaselea meci din ultimele şapte disputate. În turul al patrulea din Cupa Ligii Angliei, “cormoranii” au pierdut pe teren propriu contra lui Crystal Palace pentru a treia oară în acest sezon, scor 0-3. Arne Slot a folosit mai mulţi tineri în această partidă, doi debutanţi şi alţi trei adolescenţi cu minute […] The post Caută Arne Slot scuze după umilinţa din Liverpool – Crystal Palace 0-3? “A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea” appeared first on Antena Sport.
11:10
Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a suspendat salariile jucătorului Terry Rozier (Miami Heat) şi antrenorului Chauncey Billups (Portland Trail Blazers), în aşteptarea rezultatelor anchetelor FBI privind arestările lor de săptămâna trecută, în două cazuri separate: jocuri de noroc ilegale şi, respectiv, jocuri de poker trucate, a relatat ESPN, miercuri, conform EFE. Atât Rozier, cât […] The post Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi appeared first on Antena Sport.
10:30
Bayern Munchen, cel mai bun start din istorie! Bavarezii au stabilit un nou record incredibil # Antena Sport
Bayern Munchen este de neoprit în acest început de sezon. Echipa lui Vincent Kompany s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Germaniei, după ce s-a impus cu 4-1 pe terenul celor de la Koln. Aceasta este a 14-a victorie consecutivă a lui Bayern Munchen în acest sezon, în toate competiţiile, având parte de un […] The post Bayern Munchen, cel mai bun start din istorie! Bavarezii au stabilit un nou record incredibil appeared first on Antena Sport.
10:30
Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: “Avem mentalitatea perfectă” # Antena Sport
Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive, în toate competiţiile. Formaţia antrenorul român a învins-o cu un categoric 4-1 pe AEL Larissa, în Cupa Greciei. Răzvan Lucescu s-a declarat foarte mulţumit de evoluţia jucătorilor lui, după victoria cu Larissa. El a transmis că echipa a avut “mentalitatea […] The post Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: “Avem mentalitatea perfectă” appeared first on Antena Sport.
10:20
Cristi Chivu a fost întrebat despre atacul venit din partea lui Antonio Conte şi a dat replica: “Pierdere de timp” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost întrebat despre atacul venit din partea lui Antonio Conte, după eşecul lui Inter cu Napoli, scor 1-3, din runda trecută de Serie A. Antrenorul român le-a oferit o replică fermă italienilor. Întregul moment tensionat dintre cei doi antrenori a apărut după meciul direct, când Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter, a ieşit […] The post Cristi Chivu a fost întrebat despre atacul venit din partea lui Antonio Conte şi a dat replica: “Pierdere de timp” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.