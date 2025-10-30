Bolojan admite că România știa dinainte că SUA retrage militari
Cotidianul de Hunedoara, 30 octombrie 2025 21:20
Premierul știa că Pentagonul va retrage o parte din soldații americani din țara noastră. The post Bolojan admite că România știa dinainte că SUA retrage militari appeared first on Cotidianul RO.
Poymarket, interzis în România. 600 milioane de dolari pariați la alegerile prezidențiale # Cotidianul de Hunedoara
După Statele Unite ale Americii, și România a inclus platforma Polymarket pe lista neagră. La alegerile prezidențiale, prin această platformă, s-au pariat sume de 600 milioane de dolari. The post Poymarket, interzis în România. 600 milioane de dolari pariați la alegerile prezidențiale appeared first on Cotidianul RO.
Șefii companiilor de stat și-au majorat salariile, deși România traversează o perioadă grea din punct de vedere economic. The post Bolojan acuză: Romatsa și-a dublat salariile appeared first on Cotidianul RO.
Actorul candidează din partea POT. The post Un actor din Wednesday candidează la Capitală din partea POt appeared first on Cotidianul RO.
După 24 de ore în arest, medicii Spitalului „Bagasar Arseni”, din cauza cărora un om a murit, au scăpat de cătușe, dar au fost plasați sub control judiciar. The post Doi medici au scăpat de cătușe. Acuzați de ucidere din culpa appeared first on Cotidianul RO.
Cotidianul.ro vă oferă o altă perspectivă a relației pe care România o are în prezent cu Uniunea Europeană. The post Dezbaterea relației dintre România și Uniunea Europeană appeared first on Cotidianul RO.
Vicepremierul Oana Gheorghiu i-a creionat președintelui Nicușor Dan o personalitate diferită față de cea pe care o afișează, zi de zi, în spațiul public. The post „Nicușor are un umor fabulos” – Oana Gheorghiu, vicepremierului appeared first on Cotidianul RO.
UPDATE Participanți la „Marșul pentru Colectiv”: „Neam ucis de nosocomiale” # Cotidianul de Hunedoara
Bucureștiul comemorează cele 65 de victime ale incendiului de la Colectiv printr-un marș și o slujbă religioasă. The post UPDATE Participanți la „Marșul pentru Colectiv”: „Neam ucis de nosocomiale” appeared first on Cotidianul RO.
După 24 de ore în arest, medicii Spitalului „Bagasar Arseni”, din cauza cărora un om a murit, au scăpat de cătușe, dar au fost plasați sub control judiciar. The post Medicii de la Spitalul „Bagdasar Arseni”, sub control judiciar appeared first on Cotidianul RO.
Armata rusă se infiltrează în Pokrovsk, finanțarea europeană scade, iar soluția pare crearea de către UE a unei spețe fără precedent pentru justiția internațională The post Cetățenii europeni vor susține Ucraina nu doar prin vorbe appeared first on Cotidianul RO.
Kremlinul și-a temperat declarațiile după ce Donald Trump a decis reluarea testelor nucleare The post Kremlinul ”a glumit”. Testele Poseidon și Burevestnik nu au fost nucleare appeared first on Cotidianul RO.
Prin decizia de astăzi, TVR își reafirmă angajamentul de a susține artiștii români, de a valorifica potențialul creativ al industriei muzicale și de a promova România The post TVR din nou pe scena Eurovision appeared first on Cotidianul RO.
Actorul candidează din partea POT. The post Un actor din serialul Wednesday candidează la Primăria București appeared first on Cotidianul RO.
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București descrie în detaliu acuzațiile care stau la baza anchetei deschisă în urma exploziei blocului din cartierul Rahova. The post Acuzațiile oficiale din ancheta blocului care a explodat în București appeared first on Cotidianul RO.
Potrivit primului-ministru, capacitatea de reacţie a instituţiilor nu este doar o chestiune administrativă. The post Premierul Bolojan, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv appeared first on Cotidianul RO.
Asociația Fondului pentru Mediu a publicat o listă cu 425 de ecotichete noi în cadrul Programului Rabla The post Noi dosare aprobate în Programul Rabla appeared first on Cotidianul RO.
Lukoil a acceptat oferta Gunvor pentru activele sale externe. The post Lukoil a găsit cumpărător appeared first on Cotidianul RO.
Tatăl lui Alexandru Iancu, tânărul care a murit la Colectiv, își strigă dezamăgirea # Cotidianul de Hunedoara
,,Odată cu incendiul de la Colectiv, România a descoperit că nosocomialele ucid. Înainte ne gândeam că ne-a tras curentul și am făcut pneumonie" The post Tatăl lui Alexandru Iancu, tânărul care a murit la Colectiv, își strigă dezamăgirea appeared first on Cotidianul RO.
Un mare fotbalist se retrage din televiziune pentru a se ocupa de fiul său # Cotidianul de Hunedoara
Fostul căpitan al lui United, a anunțat că se va retrage din televiziune, pentru a se dedica îngrijirii fiului său The post Un mare fotbalist se retrage din televiziune pentru a se ocupa de fiul său appeared first on Cotidianul RO.
,,Nu vreţi să ştiţi ce crize au fost, s-a oprit şedinţa de guvern. Bolojan înţeleg că a spus: Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem cu Târgul de Crăciun.” The post Olguța Vasilescu susține că a băgat frica în Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Persoanele care dețin informații despre bărbat sunt rugate să sune la 112. The post Român dispărut în Belgia. Familia a anunțat poliția după două luni appeared first on Cotidianul RO.
A fost un moment pe care Patriarhia, şi pentru asta mulţumesc sfinţilor părinţi şi îi mulţumesc Patriarhului pentru acest gest pe care l-a făcut faţă de Armata Română, nu faţă de un ministru sau de altul. The post Slujbă pentru militari, la Catedrală. Moşteanu răspunde acuzațiilor appeared first on Cotidianul RO.
Avocata lui Horaţiu Potra neagă implicarea Rusiei în extrădarea clientului său # Cotidianul de Hunedoara
Mondea spune că cei trei suspecţi „erau deja în Dubai la momentul la care a fost emis mandatul de arestare în România” şi că „nici măcar în ceea ce priveşte măsura luării arestului ei nu au fost citaţi corespunzător”. The post Avocata lui Horaţiu Potra neagă implicarea Rusiei în extrădarea clientului său appeared first on Cotidianul RO.
Aproape jumătate din locuințele cu gaze din România nu au verificări și revizii, spune președintele AEI, Dumitru Chisăliță. The post Aproape jumătate din locuințele cu gaze nu sunt verificate appeared first on Cotidianul RO.
Ilie Bolojan se bazează pe experiența și încrederea câștigate de Oana Gheorghiu în ultimii ani în mediul civic. The post Ce schimbări speră Bolojan să aducă prin Oana Gheorghiu appeared first on Cotidianul RO.
Cătălin Drulă își face campanie cu numele lui Nicușor Dan. The post EXCLUSIV. Drulă e de acord cu Ciucu: PSD și AUR au blat appeared first on Cotidianul RO.
Reacția Ministrului Justiţiei după ce Potra a spus că vrea să se întoarcă în țară # Cotidianul de Hunedoara
Radu Marinescu spune că dacă se decide trimiterea în România, atunci poliţiştii merg în Dubai şi îl aduc în ţară. The post Reacția Ministrului Justiţiei după ce Potra a spus că vrea să se întoarcă în țară appeared first on Cotidianul RO.
Grindeanu îl ironizează pe Drulă: Un deștept care a făcut zero kilometri de autostradă # Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu îl atacă pe Cătălin Drulă pentru mandatul de la Ministerul Transporturilor. The post Grindeanu îl ironizează pe Drulă: Un deștept care a făcut zero kilometri de autostradă appeared first on Cotidianul RO.
PSD și AUR au votat cot la cot să-l aducă pe Bolojan la raport în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
PSD vrea explicații despre retragerea americanilor. The post PSD și AUR au votat cot la cot să-l aducă pe Bolojan la raport în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
Bombardamentele au vizat infrastructura energetică ucraineană, provocând pene de curent în mai multe regiuni. The post Atacuri masive asupra Ucrainei: 21 de răniți, printre care șapte copii appeared first on Cotidianul RO.
Chestionat în legătură cu temerile primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, privind posibilitatea unui blat pentru Capitală, Sorin Grindeanu insistă că partidul său nu caută susținere la partidul lui George Simion pentru a maximiza șansele lui Daniel Băluță. ”Am văzut tot felul de teorii ale conspirației în ultimele 24 de ore. Nu o să comentez ce […] The post Sorin Grindeanu nu vede blatul de care se teme Ciprian Ciucu appeared first on Cotidianul RO.
Cele mai noi date de la Ministerul Sănătății privind spitalele pentru mari arși promise de zece ani încoace The post Colectiv, cronologia incompetenței. Zero spitale pentru mari arși appeared first on Cotidianul RO.
O oră și jumătate de discutii, fără declarații, fața împietrită a lui Xi, graba lui Trump de a pleca acasă și un acord temporar pentru materiile prime critice nu dau imaginea unui summit de ”nota 12 din 10” The post Trump-Xi: un armistițiu pentru pregătirea luptei appeared first on Cotidianul RO.
Dr. Lavinia Ştefania Szabo a fost un medic respectat şi un profesionist desăvârşit, iar dispariţia sa lasă un gol profund în comunitatea medicală buzoiană. The post Trupul neînsufleţit al dr. Ştefania Szabo, depus la Biserică appeared first on Cotidianul RO.
Slovacia a devenit prima țară europeană care impune o limită de viteză pentru pietoni 6 km/h pe trotuar. Legea, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, urmărește să reducă accidentele cauzate de trotinete și biciclete, dar internetul s-a amuzat copios: utilizatorii glumesc că vor primi amenzi dacă aleargă după autobuz. Oficialii susțin că scopul este siguranța pietonilor, însă pentru mulți slovaci, măsura e mai degrabă un subiect de glume decât o regulă de respectat. The post Grăbești pasul? Riști amendă! Țara care a pus limită de viteză pietonilor appeared first on Cotidianul RO.
ZGR.ro nu este doar o companie de transport, ci un partener de drum pentru toți cei care au nevoie de legături sigure și rapide între România și Germania. The post ZGR.ro – Transport România – Germania pentru persoane și colete appeared first on Cotidianul RO.
Consilier local PNL, acuzat că a exploatat două persoane. A fost exclus din partid # Cotidianul de Hunedoara
Consilierul local ar fi acționat împreună cu fratele său. The post Consilier local PNL, acuzat că a exploatat două persoane. A fost exclus din partid appeared first on Cotidianul RO.
,,Piesa Suflet Colectiv a fost modul meu de a-mi lua la revedere de la toți prietenii pe care i-am văzut în seara aceea pentru ultima dată” The post Povestea lui Alex Penescu, rănit în incendiul de la Colectiv appeared first on Cotidianul RO.
Urmărită penal în urma exploziei din Rahova, Distrigaz Sud Rețele reacționează # Cotidianul de Hunedoara
Cauzele exacte ale exploziei nu au fost încă stabilite, putând fi implicaţi o multitudine de factori, se apără compania. The post Urmărită penal în urma exploziei din Rahova, Distrigaz Sud Rețele reacționează appeared first on Cotidianul RO.
EXCLUSIV! Horațiu Potra, mesaj din Emirate: cere să se predea în România. „Mi-e dor de familie” # Cotidianul de Hunedoara
Horațiu Potra a decis să revină voluntar în România pentru a se preda autorităților și a-și dovedi nevinovăția în fața justiției. The post EXCLUSIV! Horațiu Potra, mesaj din Emirate: cere să se predea în România. „Mi-e dor de familie” appeared first on Cotidianul RO.
EXCLUSIV ,,I-a răpit orice șansă la viață.” Informații noi din dosarul celor doi medici retinuti de la Bagdasar Arseni # Cotidianul de Hunedoara
,,Prin omisiunea de a evalua tegumentele l-a privat pe pacient de instituirea unui tratament chimic și chirurgical adaptat la tabloului clinic, răpindu-i orice șansă la viață." The post EXCLUSIV ,,I-a răpit orice șansă la viață.” Informații noi din dosarul celor doi medici retinuti de la Bagdasar Arseni appeared first on Cotidianul RO.
Record de longevitate în fotbalul românesc: a intrat pe teren la 61 de ani! # Cotidianul de Hunedoara
Universitatea Craiova are un lot foarte valoros. Cu cele 4-5 schimbări făcute, Rădoi a dus jocul spre victoria Universității. The post Record de longevitate în fotbalul românesc: a intrat pe teren la 61 de ani! appeared first on Cotidianul RO.
Magistrații decid astăzi dacă arestează cele trei persoane. The post Explozia din Rahova. Trei persoane riscă arestarea preventivă appeared first on Cotidianul RO.
David Popovici a reușit să își păstreze identitatea într-un context care l-ar fi transformat rapid într-un produs media. The post Ce surpriză se pregătește pentru David Popovici appeared first on Cotidianul RO.
Jucătoarea va purta tricoul cu numărul 71 la formația brăileană începând din ianuarie 2026. The post HC Dunărea Brăila a anunțat transferul Bobanei Klikovac appeared first on Cotidianul RO.
Vânzarea LUKOIL International GmbH se datorează măsurilor restrictive introduse de unele state împotriva companiei și a filialelor sale. The post Lukoil își vinde activele internaționale unui alt grup deținut de un rus appeared first on Cotidianul RO.
