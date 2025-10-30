Bolojan admite că România știa dinainte că SUA retrage militari

13:00

Slovacia a devenit prima țară europeană care impune o limită de viteză pentru pietoni 6 km/h pe trotuar. Legea, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, urmărește să reducă accidentele cauzate de trotinete și biciclete, dar internetul s-a amuzat copios: utilizatorii glumesc că vor primi amenzi dacă aleargă după autobuz. Oficialii susțin că scopul este siguranța pietonilor, însă pentru mulți slovaci, măsura e mai degrabă un subiect de glume decât o regulă de respectat.