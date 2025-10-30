Un sondaj ținut la secret de Kremlin arată ce cred rușii despre război. „Populația este obosită, sărăcită și nu vede o ieșire”
Adevarul.ro, 30 octombrie 2025 21:30
Un sondaj confidențial comandat de Kremlin arată că majoritatea rușilor sunt tot mai obosiți de războiul din Ucraina.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
22:00
România a încercat să obțină la Bruxelles amânarea legii pensiilor magistraților, anunță Tanczos Barna # Adevarul.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat joi seară, 30 octombrie, că Guvernul a încercat să negocieze cu Comisia Europeană (CE) o întârziere a jalonului PNRR privind reforma pensiilor magistraților.
Acum 30 minute
21:45
Sfaturile lui Dragoș Anastasiu pentru vicepremierul Oana Gheorghiu: „O să-i fie foarte greu” # Adevarul.ro
Afaceristul Dragoş Anastasiu se declară fericit că premierul Ilie Bolojan a reuşit să o convingă pe Oana Gheorghiu să preia funcţia de vicepremier, avertizând-o însă că „o să-i fie foarte greu în poziţia în care este”.
21:45
Un elicopter s-a prăbușit în Anglia la scurt timp după decolare: un mort și trei răniți # Adevarul.ro
Un elicopter s-a prăbușit joi în nordul Angliei, la scurt timp după decolare, provocând moartea unui bărbat și rănirea altor trei persoane.
Acum o oră
21:30
Un sondaj ținut la secret de Kremlin arată ce cred rușii despre război. „Populația este obosită, sărăcită și nu vede o ieșire” # Adevarul.ro
Un sondaj confidențial comandat de Kremlin arată că majoritatea rușilor sunt tot mai obosiți de războiul din Ucraina.
21:15
Oameni din mai multe orașe au ieșit în stradă la 10 ani de la Colectiv. La București au pornit în marş de la Piaţa Universităţii # Adevarul.ro
La zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015 și s-a soldat cu 65 de morți și peste 170 de răniți, în mai multe orașe din România s-au organizat marșuri comemorative sau adunări pentru a aprinde lumânări în memoria victimelor.
Acum 2 ore
20:45
Black Friday 2025, o oportunitate pentru doamnele care vor să arate bine. Top 3 cele mai bune produse pentru ten, apreciate de clienți # Adevarul.ro
Black Friday 2025 poate fi o oportunitate pentru doamnele și domnișoarele care vor să aibă un ten luminos și perfect hidratat, fără cearcăne sau impurități, mai ales la petrecerile de Crăciun sau de Revelion. Brandurile de renume se întrec în oferte în această perioadă.
20:45
Premierul Bolojan explică plecarea trupelor americane: „O decizie pe care o respectăm” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat contextul în care trupele americane au fost reduse din Europa, inclusiv din România.
20:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu intenționează să demisioneze și că prioritatea sa este stabilitatea Guvernului.
20:30
Diana Bulimar, de la bârnă la volan! Fosta gimnastă și-a luat dubă alături de iubitul ei: „Și-a dorit-o enorm!” # Adevarul.ro
Diana Bulimar a ajuns de la bârnă la volan. Fosta gimnastă și iubitul ei și-au cumpărat o dubă.
20:15
„Nu cred că domnul Grindeanu are ceva personal cu mine”. Oana Gheorghiu a comentat atacurile la adresa sa: ”Este mai degrabă o luptă politică” # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat principalele obiective ale mandatului său, dar și contextul politic tensionat apărut după nominalizarea sa în Guvernul condus de Ilie Bolojan.
20:15
Ministrul Oana Țoiu asigură că NATO și SUA vor trimite în lunile următoare noi trupe în România. Ce spune despre atacurile lansate de Grindeanu # Adevarul.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.
Acum 4 ore
20:00
Florin Gardoș, după imaginile virale din Cupa României: ”Nu o să câștigi niciodată 30.000 de euro” # Adevarul.ro
Florin Gardoș a avut o reacție dură, după imaginile virale din Cupa României Betano.
20:00
Polițistă condamnată după ce a șantajat un suspect. S-a dat drept „vânător de pedofili” ca să-și plătească datoriile # Adevarul.ro
O polițistă din Marea Britanie a fost condamnată la peste trei ani de închisoare după ce a șantajat un bărbat pe care îl arestase anterior.
19:45
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de închisoare prin prescripția dosarului # Adevarul.ro
Omul de afaceri Cristian Maftei, urmărit internațional de peste zece ani, a scăpat de condamnarea cu închisoarea după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat decizia Curții de Apel, care, la începutul lunii iulie, constătase prescrierea răspunderii penale pentru Maftei.
19:45
Două avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au fost trimise joi pentru a intercepta un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice.
19:30
În timp ce armata rusă își pierde vehiculele și moralul, animalele devin ultimele „resurse de front” ale Kremlinului.
19:15
Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României: „Vin cu experiența de a construi. Putem să facem țara asta mai bună” # Adevarul.ro
Oana Gheorghiu a preluat joi mandatul de viceprim-ministru în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Într-un mesaj public, aceasta a declarat că își propune să contribuie la reformarea administrației prin digitalizare și debirocratizare.
19:15
Un câine dispărut în timpul unei expoziții a fost găsit de polițiști după 48 de ore: „Plâng de bucurie!” # Adevarul.ro
Un câine de rasă Weimaraner, dispărut duminică în timpul unei expoziții canine, a fost găsit după aproape 48 de ore de căutări.
19:00
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei Gomez # Adevarul.ro
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a intrat într-o dispută deschisă cu Dmitri Medvedev, care amenința cu un război nuclear.
18:45
A fost semnat contractul pentru primul tronson al Autostrăzii A8 care intră în județul Iași. O asociere româno-bulgară se va ocupa de construcție # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi, 30 octombrie, că o asociere de constructori din România și Bulgaria a câștigat contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Valoarea contractului se ridică la 4,76 miliarde de lei.
18:45
Fosta vicepreședintă americană Kamala Harris a vorbit despre relația sa „complicată” cu Joe Biden.
18:30
Cristian Bușoi, îngrijorat de securitatea cibernetică a României: „Trebuie să investim în rezilienţă, în cybersecurity, pentru a ne proteja entităţile critice” # Adevarul.ro
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că înfiinţarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE) este pe circuitul actelor normative.
18:15
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, plasați sub control judiciar într-un dosar ce vizează moartea suspectă a unui pacient cu arsuri grave # Adevarul.ro
Cei doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București, reținuți inițial pentru ucidere din culpă în cazul morții unui pacient cu arsuri grave, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit unor surse.
Acum 6 ore
18:00
În 2024, Guvernul Ciolacu a plătit din bugetul public taxele de viză turistică pentru mii de bugetari, în încercarea de a reduce artificial rata de refuz a vizelor pentru SUA sub pragul de 3% – condiția pretinsă de SUA pentru includerea României în programul Visa Waiver.
18:00
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, joi, 425 de dosare de finanţare, în valoare de 6,51 milioane de lei, depuse în cadrul Programului "Rabla" pentru persoane fizice.
18:00
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara # Adevarul.ro
Un cutremur puternic a zguduit zilele acestea Turcia, provocând moartea și rănirea mai multor persoane după prăbușirea unor clădiri. Nu este primul astfel de dezastru, iar mulți se întreabă: „De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor?”
17:45
USR, la 10 ani de la Colectiv: „Trebuie să continuăm lupta pentru un stat care-și protejează cetățenii” # Adevarul.ro
La zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, președintele USR a depus o coroană de flori și a aprins o lumânare în memoria victimelor.
17:45
Șofer STB, prins jucând „păcănele” pe telefon în timpul cursei: „Am mers cinci stații și el încontinuu s-a jucat pe telefon”. Reacția societății # Adevarul.ro
Un șofer al Societății de Transport București (STB) a fost surprins folosind telefonul mobil în timpul ce conducea autobuzul, iar imaginile apărute în spațiul public arată că bărbatul se juca la „păcănele” în timp ce făcea cursa.
17:30
Motivul uluitor pentru care un imigrant afgan care a ucis un copil și un adult scapă de închisoare în Germania: „Auzea voci” # Adevarul.ro
Un migrant afgan care a atacat cu cuțitul mai mulți copii într-un parc, ucigând un minor și un adult, nu va fi judecat penal.
17:30
Alertă în Călărași, după ce locatarii unui bloc au simțit miros de gaze. Peste 30 de persoane au fost evacuate # Adevarul.ro
Autoritățile din Călărași au intervenit joi după-amiază pentru evacuarea a două scări de bloc din municipiu, după ce locatarii au simțit miros de gaz în imobil.
17:30
Mesajul lui Bolojan la zece ani de la Colectiv: „Este o lecție despre cât de mult contează ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, în urma căruia au murit 64 de persoane și peste 160 au fost rănite.
17:15
Cetatea medievală se transformă într-un tărâm al legendelor și al magiei, la prima ediție a festivalului „Halloween în Cetate”. Spectacol unic de video mapping pe unele dintre cele mai frumoase clădiri istorice din EuropaAccesul este liber | 31 octombrie – 2 noiembrie 2025
17:00
Descoperire arheologică rară în Ungaria: sabia și bijuteriile unui vechi războinic, scoase la lumină după 1.300 de ani # Adevarul.ro
Arheologii din Ungaria au descoperit rămășițele unui războinic de elită, împreună cu o sabie rară, bijuterii și alte artefacte vechi
17:00
Sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, pentru lipsa de interes a Rusiei în procesul de pace, ar putea afecta dur și Republica Moldova.
17:00
Cum răspund bărbații la întrebarea: „Întâlnirile devin mai ușoare odată cu vârsta?”. Vigoarea tinereții sau înțelepciunea maturității? # Adevarul.ro
„Ai spune că e mai ușor să ieși la întâlniri pe măsură ce îmbătrânești?” – este întrebarea care a stârnit o dezbatere pe o comunitate de Reddit dedicată bărbaților. În timp ce unii consideră că era mai ușor când erau tineri, alții cred că maturitatea îi face mai atractivi.
16:30
Cazul polițistei agresate în noaptea de Înviere. Sindicatul Europol acuză IPJ Olt că a încercat mușamalizarea cazului: „A fost victima unei hărțuiri psihologice” # Adevarul.ro
O polițistă din Olt a fost agresată în timpul unei intervenții în noaptea de Înviere, însă cazul de ultraj a fost sesizat parchetului mult mai târziu decât prevede procedura. Sindicatul Europol acuză IPJ Olt că a încercat mușamalizarea cazului și a orchestrat ulterior declarațiile polițistei.
16:30
Fostul soț al Andreei Bălan, actorul George Burcea, candidatul POT pentru Primăria Capitalei. În 2022 era condamnat pentru conducere sub influența drogurilor # Adevarul.ro
Actorul George Burcea a anunțat pe rețelele de socializare că va candida la funcția de primar al Bucureștiului, cu sprijinul Partidului Oamenilor Tineri (POT).
16:30
Prințul Andrew riscă „urmărirea penală privată” pentru acuzații de agresiune sexuală, corupție și abuz în serviciu # Adevarul.ro
Prințul Andrew se confruntă cu o urmărire penală privată în Marea Britanie, după acuzații de agresiune sexuală, corupție și abuz de funcție, în contextul scandalului Virginia Giuffre.
16:15
Premierul Viktor Orban vorbește despre un posibil „atac extern” după explozia unei rafinării de petrol din Ungaria # Adevarul.ro
Prim-ministrul Viktor Orbán a declarat joi că incendiul de săptămâna trecută de la o rafinărie de petrol din Ungaria ar fi putut fi cauzat de un „atac extern”, adăugând că ancheta este încă în curs.
16:15
Patriarhia Română clarifică incidentul de la Catedrala Națională: „Accesul nu a fost oprit în vreun fel” # Adevarul.ro
Patriarhia Română a transmis clarificări privind incidentul produs dimineața devreme la Catedrala Națională.
Acum 8 ore
16:00
Drama părinților plecați la muncă în străinătate și a copiilor care rămân în țară. Principala cauză pentru care românii continuă să caute de muncă în afară # Adevarul.ro
Jumătate dintre părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii în țară lipsesc o treime din copilăria acestora. Este o realitate tristă, relevată de o cercetare a asociația Salvați Copiii.
16:00
Trump, acuzat de ICAN că escaladează amenințarea nucleară: „Nu aşa se câștigă Premiul Nobel pentru Pace” # Adevarul.ro
ICAN l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că a „escaladat inutil” amenințarea nucleară.
16:00
Răbdarea nu este pasivitate, ci forța activă care transformă viziunea în realitate durabilă. Ea cere disciplină, discernământ și curajul de a construi pas cu pas. Într-o lume grăbită, este ancora în criză, motorul încrederii și o resursă strategică f. valoroasă pentru cei care construiesc durabil.
16:00
Grindeanu acuză lipsa de acțiune în coaliție privind pensiile magistraților: „De o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a acuzat lipsa de consens în Coaliție în ceea ce privește modificarea proiectului de lege privind pensiile magistraților, declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României.
15:45
CTP îi numește pe social democrați „Frăția Șobolanilor”, după atacurile la noul vicepremier: „Oana Gheorghiu este un risc de securitate pentru PSD” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu vorbește despre două decizii și gesturi politice făcute recent, în opinia sa, necesare pentru statul român.
15:45
Doi români din Marea Britanie și-au folosit copiii pentru fura haine de firmă. Cuplul a recunoscut patru infracțiuni # Adevarul.ro
Un cuplu de români din Marea Britanie a fost condamnat pentru furt repetat de haine și accesorii de designer, după ce și-a implicat propriii copii în activitate. Cei doi soți au evitat închisoarea cu executare datorită responsabilităților familiale.
15:45
Daniel Pancu (48 de ani) a fost anunțat astăzi ca noul antrenor al vicecampioanei CFR Cluj.
15:30
A plătit 3.300 de euro pentru o monedă de aur, dar a primit un castravete stricat. Cum a fost păcălită o femeie din Germania # Adevarul.ro
O femeie din Germania a fost înșelată după ce a cumpărat de pe un site de anunțuri o monedă din aur pentru care a plătit 3.300 de euro.
15:15
Marius Lulea, despre relația cu liderul AUR: „George Simion îi ascultă pe toți și face ce vrea el” # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, l-a descris pe George Simion drept „un manager implicat”, care depune eforturi mari, dar uneori poate părea arogant din lipsă de timp.
15:15
Politico: România cere beneficii industriale din reînarmarea Europei. Moșteanu: „Nu vrem doar să cumpărăm rachete din afară” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat pentru Politico faptul că România vrea să beneficieze de pe urma programelor europene de reînarmare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.