OpenAI pune bazele pentru o ofertă publică inițială (IPO) gigantică, cu o valoare de până la 1 trilion de dolari

G4Media, 30 octombrie 2025 22:00

OpenAI pune bazele pentru o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania la până la 1 trilion de dolari, au declarat trei persoane familiarizate...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
22:10
Acţiunile Meta scad cu 10%, pe fondul îngrijorărilor privind cheltuielile ridicate pentru inteligenţa artificială, în pofida rezultatelor solide din trimestrul al treilea G4Media
Acţiunile Meta Platforms au scăzut joi cu peste 10%, după ce planurile de investiţii masive în inteligenţa artificială au stârnit îndoieli în rândul investitorilor, eclipsând...   © G4Media.ro.
22:10
Mai mult de jumătate dintre americani se opun sălii de bal pe care Trump o dorește la Casa Albă / Proiectul costă 300 de milioane de dolari G4Media
Majoritatea americanilor se opun planului președintelui Donald Trump de a înlocui aripa estică a Casei Albe cu o sală de bal în valoare de 300...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:00
OpenAI pune bazele pentru o ofertă publică inițială (IPO) gigantică, cu o valoare de până la 1 trilion de dolari G4Media
OpenAI pune bazele pentru o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania la până la 1 trilion de dolari, au declarat trei persoane familiarizate...   © G4Media.ro.
22:00
China se pregătește să taie complet subvențiile pentru mașinile electrice / Beijingul consideră industria suficient de matură: „Subvențiile pentru EV vor dispărea. Piața va decide cine supraviețuiește” G4Media
China se pregătește să reducă semnificativ sprijinul financiar pentru industria vehiculelor electrice, un semnal clar că statul consideră acest sector suficient de dezvoltat pentru a...   © G4Media.ro.
21:50
Bărbat arestat preventiv în Galați după ce ar fi omorât un câine / Ar fi făcut asta la scurt timp după ce l-a primit de la o vecină G4Media
Un bărbat de 37 de ani din comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi ucis...   © G4Media.ro.
Acum o oră
21:30
 Restricții de circulație pe podul Giurgiu – Ruse / Marți, între orele 9 și 21, se oprește traficul G4Media
Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere...   © G4Media.ro.
21:30
JD Vance: Testele nucleare sunt necesare pentru funcționarea arsenalului american G4Media
Vicepreședintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcționare a arsenalului nuclear american, după anunțul făcut cu o zi înainte...   © G4Media.ro.
21:20
Ceai verde sau de fructe? Un medic a analizat tipurile de ceai și momentul în care acestea trebuie băute G4Media
O ceașcă de ceai este binevenită oricând, niciun moment al zilei nu este nepotrivit pentru acest lucru. Mai mult, ceaiul poate ajuta la reducerea tensiunii...   © G4Media.ro.
21:20
Lituania închide din nou aeroportul din Vilnius din cauza baloanelor meteorologice G4Media
Aeroportul din Vilnius, Lituania, s-a închis temporar joi din cauza baloanelor meteorologice care zburau în apropierea sa, a anunțat aeroportul într-o postare pe Facebook, acesta...   © G4Media.ro.
21:20
Dragoş Anastasiu, după ce Oana Gheorghiu a preluat postul pe care l-a deţinut el: O să-i fie foarte greu / Activitatea ei va fi sub reflectoare, iar greşelile ei vor fi vânate G4Media
Antreprenorul Dragoş Anastasiu, fost vicepremier, afirmă, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greleşile îi vor fi vânate. Cu toate acestea,...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:10
VIDEO Mihaela Dincă, cofondatoare a aplicației Brewtifi: România, țară dezvoltată din punct de vedere al culturii cafelei de specialitate / Cafeaua a înlocuit la noua generație vinul sau berea G4Media
România este o țară foarte dezvoltată din punct de vedere al culturii cafelei de specialitate (specialty coffee), care a prins foarte bine la noi în...   © G4Media.ro.
21:10
Bolojan despre retragerea unor trupe americane: Am fost informaţi, practic, cu două zile înainte / Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă miercuri, au transpirat datele G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că am fost informaţi, practic, cu două zile înainte iar Ministerul Apărării...   © G4Media.ro.
21:10
Guvernul lui Starmer, din nou într-o situaţie delicată după o „eroare” a ministrului său de finanţe G4Media
Guvernul prim-ministrului britanic Keir Starmer a fost pus din nou într-o situaţie delicată: Rachel Reeves, ministrul său de finanţe, a devenit ţinta criticilor după ce...   © G4Media.ro.
21:00
Premieră în Europa, compania aeriană greacă Aegean va avea curse directe către Bagdad G4Media
Aegean Airlines va deveni prima companie aeriană europeană care va zbura direct către Bagdad, odată cu lansarea unei rute din Atena la sfârșitul acestui an,...   © G4Media.ro.
20:50
Comandanții ruși torturează și execută soldații care refuză să lupte în Ucraina (investigație de presă) G4Media
Comandanții ruși execută sau trimit în mod deliberat la moarte soldații care refuză să lupte în Ucraina, potrivit unei noi investigații realizate de publicația independentă...   © G4Media.ro.
20:50
Descoperire rară în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de ani. Ce au găsit arheologii din Ungaria G4Media
Arheologii din Ungaria au descoperit rămășițele unei săbii de fier rare, bijuterii și alte artefacte în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de...   © G4Media.ro.
20:30
 Vila Elisabeta din Băile Herculane nu va intra în patrimoniul Consiliului Județean Caraș-Severin / Consilierii au considerat că prețul, 270 de mii de euro, e prea mare / Aici a locuit o perioadă Sisi, soția împăratului Franz Josef G4Media
Vila Elisabeta, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din Băile Herculane, nu va intra în patrimoniul Consiliului Județean Caraș-Severin. După îndelungi dezbateri, consilierii județeni...   © G4Media.ro.
20:30
Peste 50% dintre bulgari cred în magie și puteri supranaturale / Credințele în conspirații sunt, de asemenea, răspândite G4Media
Aproximativ 34% dintre bulgari cred în viața de după moarte, în timp ce jumătate (50%) nu împărtășesc această credință. Femeile sunt semnificativ mai predispuse decât...   © G4Media.ro.
20:20
Un copil dispărut pe traseul spre Vârful Omu a fost găsit de meteorologul de serviciu / Echipele Salvamont urcă să-i acorde îngrijiri medicale G4Media
Un copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu a fost dat dispărut, joi după-amiază, acesta fiind găsit de meteorologul care era...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:10
Studenți la școala de toamnă a Memorialului de la Sighet/ De ce îi interesează comunismul și propaganda? „Filmul ajungea o anexă mai lungă a jurnalului de știri” G4Media
Școala de toamnă „Politici sociale în comunismul românesc”, desfășurată la Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet a avut în acest an ca temă „propaganda în...   © G4Media.ro.
20:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe / Un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe, un tip special şi...   © G4Media.ro.
20:00
Lansarea SpaceX Falcon Heavy cu modulul lunar Griffin a fost amânată pentru 2026 / Inițial, lansarea ar fi trebuit să aibă loc la finele anului 2025 G4Media
Următoarea misiune a SpaceX către Lună, care urma să fie lansată la sfârșitul anului 2025, a fost amânată pentru cel mai devreme iulie 2026, anunță...   © G4Media.ro.
20:00
Lia Olguţa Vasilescu, ajutor pentru Grindeanu: Firea a construit un spital, Băluţă, primarul de la Mioveni / ”Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grindeanu (…) spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi PSD-ştii zero” G4Media
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care este vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu,...   © G4Media.ro.
19:50
„Crime cars”: Parchetul European anchetează o rețea care importa ilegal mașini avariate din Elveția / Peste 100 de percheziții în Polonia. Pagube de peste 10 milioane de euro G4Media
Parchetul European (EPPO) din Berlin a coordonat o amplă operațiune împotriva unei organizații criminale suspectate că importa mașini avariate din Elveția în Polonia, evitând plata...   © G4Media.ro.
19:40
VIDEO Sediul central AUR din București a fost vandalizat. ”S-a ajuns la cuțite cu care lumea merge înarmată și cu care se taie fața lui Mihai Viteazu, a lui Ștefan cel Mare și a lui Constantin Brâncoveanu” G4Media
Sediul central al AUR din București a fost vandalizat în cursul nopții de miercuri, anunță partidul pe pagina de Facebook. Mesaje împotriva AUR și extremismului,...   © G4Media.ro.
19:30
Inspector Antifraudă, reținut de procurorii DNA pentru luare de mită G4Media
Procurorii DNA au reținut joi pentru 24 de orei un inspector antifraudă din cadrul ANAF București, acuzat de luare de mită. De asemenea, alți trei...   © G4Media.ro.
19:10
VIDEO Actorul George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei / Fostul soț al Andreei Bălan a înregistrat un clip în 2021 în care afirma că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune” G4Media
Actorul Georgea Burcea (37 de ani), fostul soț al Andreei Bălan, este candidatul susținut de formațiunea extremistă Partidul Oamenilor Tineri (POT) la alegerile din 7...   © G4Media.ro.
19:00
Încă doi membri ai Congresului SUA critică decizia Pentagonului de a retrage parțial trupele din România: Măsură profund greșită, e important ca administrația Trump să revoce rapid această decizie G4Media
Republicanul Mike Turner și democrata Jeanne Shaheen au criticat joi decizia Departamentului de Război al SUA (Pentagon) de a înjumătăți trupele americane din România. Decizia,...   © G4Media.ro.
19:00
Premierul Bolojan, la Antena 1, de la ora 19,00 G4Media
Premierul Ilie Bolojan este invitat joi la emisiunea Observator de la Antena 1. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații ale șefului Guvernului. © G4Media.ro.
18:50
Amenzi majorate în București pentru deteriorarea spaţiilor verzi și arborilor: între 3.000 și 5.000 de lei va fi sancționată tăierea copacilor, față de 25-50 de lei în prezent G4Media
Normele de protecţie a spaţiilor verzi în Capitală se modifică, prin majorarea amenzilor pentru contravenţii şi noi obligaţii în domeniu, potrivit unui proiect de hotărâre...   © G4Media.ro.
18:50
Riscurile care afectează creșterea economică s-au atenuat, afirmă șefa BCE, Christine Lagarde G4Media
Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut din nou, joi, ratele dobânzilor de referință la 2%, conform previziunilor, și nu a dat niciun indiciu cu privire...   © G4Media.ro.
18:40
UE renunţă la interceptarea conversaţiilor private online ca metodă de detectare a pedofililor G4Media
Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, a declarat joi o sursă a agenţiei France Presse,...   © G4Media.ro.
18:30
Cel mai tânăr astronaut chinez va pleca spre Staţia Spaţială Tiangong G4Media
Următorul echipaj al staţiei orbitale chineze Tiangong îl va include pe cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei care va participa la o misiune spaţială,...   © G4Media.ro.
18:30
Cum redefinește Bill Gates dezbaterea privind schimbările climatice G4Media
Schimbarea de abordare a lui Bill Gates, de la avertismente apocaliptice privind clima la concentrarea asupra îmbunătățirii vieții umane, provoacă reacții puternice din partea oamenilor...   © G4Media.ro.
18:20
Pastele clasice la cuptor / Un gust special cu doar câteva ingrediente simple: ardei copți, pui și brânză G4Media
Serile din timpul săptămânii pot fi aglomerate, cu o mulțime de activități, dar asta nu înseamnă că cina nu poate fi specială. Cu o listă...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:10
Nava de război americană USS Gravely a părăsit Trinidad Tobago / Aceasta s-ar putea alătura flotei americane desfăşurate în Caraibe G4Media
Nava de război americană USS Gravely, care se afla de duminică la Trinidad Tobago în cadrul desfăşurării militare americane în Caraibe pentru o operaţiune antidrog,...   © G4Media.ro.
18:00
SURSE Serverul de e-mail al TVR va fi operat din 7 noiembrie de Serviciul de Telecomunicații Speciale / Angajații televiziunii publice au fost anunțați printr-un mesaj intern G4Media
Serverul de e-mail al TVR va fi operat din 7 noiembrie de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), după cum au fost anunțați angajații televiziunii publice...   © G4Media.ro.
18:00
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu: Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025 demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, s-a aflat joi, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu, la Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025, ministrul afirmând...   © G4Media.ro.
18:00
PSD și AUR s-au aliniat în premieră în Parlament. Partidele conduse de Sorin Grindeanu și George Simion l-au chemat la explicații pe premierul Ilie Bolojan G4Media
Grupurile parlamentare ale PSD și AUR de la Camera Deputaţilor au solicitat joi participarea premierului Ilie Bolojan la şedinţa de plen de lunea viitoare, în...   © G4Media.ro.
17:50
Organizaţia Mondială a Sănătăţii denunţă un masacru „oribil” la maternitatea din orașul sudanez El Fasher / 460 de pacienți și însoțitorii acestora au fost împușcați mortal de forțele paramilitare care au preluat localitatea G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a denunţat uciderea a peste 460 de oameni la o maternitate din El Fasher, ultimul spital parţial funcţional din oraşul...   © G4Media.ro.
17:50
Băncile şi comercianţii cu amănuntul din Statele Unite rămân fără monede de un cent, deoarece Monetăria americană nu îi mai produce, la ordinul lui Trump G4Media
Băncile şi comercianţii cu amănuntul din SUA rămân fără monede de un cent („penny”), deoarece Monetăria americană nu îi mai produce, transmite agenția de știri...   © G4Media.ro.
17:40
Surse: Consiliul Concurenței ar putea pune condiții proprietarului Kaufland și Lidl pentru a putea cumpăra La Cocoș G4Media
Consiliul Concurenței ar putea pune condiții grupul german Schwarz, proprietarul Kaufland și Lidl, pentru a putea cumpăra majoritatea acţiunilor companiei româneşti La Cocoș, conform informațiilor...   © G4Media.ro.
17:40
Unii membrii ai Bisericii Evanghelice din SUA „renunță în tăcere” la Trump și MAGA (Axios) G4Media
Evanghelicii și catolicii nemulțumiți de retorica și politicile anti-imigrație ale președintelui Trump se distanțează subtil de MAGA — și îi iau cu ei și pe...   © G4Media.ro.
17:40
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile G4Media
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei,...   © G4Media.ro.
17:30
China lansează o nouă generaţie de costume spaţiale, mai confortabile şi mai flexibile pentru astronauţi G4Media
Două noi costume spaţiale extravehiculare sunt capabile să le ofere astronauţilor chinezi un confort mai mare şi o comoditate sporită în timpul activităţilor desfăşurate în...   © G4Media.ro.
17:30
Ferrari Amalfi, prezentat oficial în România: noul Grand Tourer ce rivalizează cu Aston Martin Vantage G4Media
Ferrari a inaugurat oficial showroomul Ferrari of Bucharest, marcând o nouă etapă în prezența mărcii italiene pe piața locală. Evenimentul a coincis cu premiera națională...   © G4Media.ro.
17:30
Alegerile din Olanda din 2025: câștigătorii și învinșii G4Media
După doi ani marcați de lupte interne și paralizie politică, olandezii au încercat să întoarcă pagina în alegerile de miercuri. Dar țara rămâne profund divizată:...   © G4Media.ro.
17:20
Premierul Bolojan, mesaj la zece ani după tragedia din Clubul Colectiv: Recâștigarea încrederii e vitală, soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave G4Media
Premierul Ilie Bolojan a transmis joi un mesaj cu ocazia comemorării a zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv. El a vorbit despre nevoie...   © G4Media.ro.
17:20
Mii de evrei ultraortodocşi protestează în Israel contra serviciului militar obligatoriu G4Media
Mii de bărbaţi îmbrăcaţi în negru, culoarea purtată de evreii ultraortodocşi, s-au adunat joi la Ierusalim pentru a protesta contra absenţei unei legi care să...   © G4Media.ro.
17:20
Un judecător din SUA a redus la 345 de milioane de dolari despăgubirile la care fusese condamnată Greenpeace pentru că s-a opus construcției unui oleoduct în statul american Dakota G4Media
Un judecător din statul american Dakota de Nord a redus miercuri de la 667 de milioane de dolari la 345 de milioane despăgubirile pe care...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.