OpenAI pune bazele pentru o ofertă publică inițială (IPO) gigantică, cu o valoare de până la 1 trilion de dolari
G4Media, 30 octombrie 2025 22:00
OpenAI pune bazele pentru o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania la până la 1 trilion de dolari, au declarat trei persoane familiarizate... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
22:10
Acţiunile Meta scad cu 10%, pe fondul îngrijorărilor privind cheltuielile ridicate pentru inteligenţa artificială, în pofida rezultatelor solide din trimestrul al treilea # G4Media
Acţiunile Meta Platforms au scăzut joi cu peste 10%, după ce planurile de investiţii masive în inteligenţa artificială au stârnit îndoieli în rândul investitorilor, eclipsând... © G4Media.ro.
22:10
Mai mult de jumătate dintre americani se opun sălii de bal pe care Trump o dorește la Casa Albă / Proiectul costă 300 de milioane de dolari # G4Media
Majoritatea americanilor se opun planului președintelui Donald Trump de a înlocui aripa estică a Casei Albe cu o sală de bal în valoare de 300... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:00
22:00
China se pregătește să taie complet subvențiile pentru mașinile electrice / Beijingul consideră industria suficient de matură: „Subvențiile pentru EV vor dispărea. Piața va decide cine supraviețuiește” # G4Media
China se pregătește să reducă semnificativ sprijinul financiar pentru industria vehiculelor electrice, un semnal clar că statul consideră acest sector suficient de dezvoltat pentru a... © G4Media.ro.
21:50
Bărbat arestat preventiv în Galați după ce ar fi omorât un câine / Ar fi făcut asta la scurt timp după ce l-a primit de la o vecină # G4Media
Un bărbat de 37 de ani din comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi ucis... © G4Media.ro.
Acum o oră
21:30
Restricții de circulație pe podul Giurgiu – Ruse / Marți, între orele 9 și 21, se oprește traficul # G4Media
Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere... © G4Media.ro.
21:30
Vicepreședintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcționare a arsenalului nuclear american, după anunțul făcut cu o zi înainte... © G4Media.ro.
21:20
Ceai verde sau de fructe? Un medic a analizat tipurile de ceai și momentul în care acestea trebuie băute # G4Media
O ceașcă de ceai este binevenită oricând, niciun moment al zilei nu este nepotrivit pentru acest lucru. Mai mult, ceaiul poate ajuta la reducerea tensiunii... © G4Media.ro.
21:20
Aeroportul din Vilnius, Lituania, s-a închis temporar joi din cauza baloanelor meteorologice care zburau în apropierea sa, a anunțat aeroportul într-o postare pe Facebook, acesta... © G4Media.ro.
21:20
Dragoş Anastasiu, după ce Oana Gheorghiu a preluat postul pe care l-a deţinut el: O să-i fie foarte greu / Activitatea ei va fi sub reflectoare, iar greşelile ei vor fi vânate # G4Media
Antreprenorul Dragoş Anastasiu, fost vicepremier, afirmă, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greleşile îi vor fi vânate. Cu toate acestea,... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:10
VIDEO Mihaela Dincă, cofondatoare a aplicației Brewtifi: România, țară dezvoltată din punct de vedere al culturii cafelei de specialitate / Cafeaua a înlocuit la noua generație vinul sau berea # G4Media
România este o țară foarte dezvoltată din punct de vedere al culturii cafelei de specialitate (specialty coffee), care a prins foarte bine la noi în... © G4Media.ro.
21:10
Bolojan despre retragerea unor trupe americane: Am fost informaţi, practic, cu două zile înainte / Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă miercuri, au transpirat datele # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că am fost informaţi, practic, cu două zile înainte iar Ministerul Apărării... © G4Media.ro.
21:10
Guvernul lui Starmer, din nou într-o situaţie delicată după o „eroare” a ministrului său de finanţe # G4Media
Guvernul prim-ministrului britanic Keir Starmer a fost pus din nou într-o situaţie delicată: Rachel Reeves, ministrul său de finanţe, a devenit ţinta criticilor după ce... © G4Media.ro.
21:00
Aegean Airlines va deveni prima companie aeriană europeană care va zbura direct către Bagdad, odată cu lansarea unei rute din Atena la sfârșitul acestui an,... © G4Media.ro.
20:50
Comandanții ruși torturează și execută soldații care refuză să lupte în Ucraina (investigație de presă) # G4Media
Comandanții ruși execută sau trimit în mod deliberat la moarte soldații care refuză să lupte în Ucraina, potrivit unei noi investigații realizate de publicația independentă... © G4Media.ro.
20:50
Descoperire rară în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de ani. Ce au găsit arheologii din Ungaria # G4Media
Arheologii din Ungaria au descoperit rămășițele unei săbii de fier rare, bijuterii și alte artefacte în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de... © G4Media.ro.
20:30
Vila Elisabeta din Băile Herculane nu va intra în patrimoniul Consiliului Județean Caraș-Severin / Consilierii au considerat că prețul, 270 de mii de euro, e prea mare / Aici a locuit o perioadă Sisi, soția împăratului Franz Josef # G4Media
Vila Elisabeta, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din Băile Herculane, nu va intra în patrimoniul Consiliului Județean Caraș-Severin. După îndelungi dezbateri, consilierii județeni... © G4Media.ro.
20:30
Peste 50% dintre bulgari cred în magie și puteri supranaturale / Credințele în conspirații sunt, de asemenea, răspândite # G4Media
Aproximativ 34% dintre bulgari cred în viața de după moarte, în timp ce jumătate (50%) nu împărtășesc această credință. Femeile sunt semnificativ mai predispuse decât... © G4Media.ro.
20:20
Un copil dispărut pe traseul spre Vârful Omu a fost găsit de meteorologul de serviciu / Echipele Salvamont urcă să-i acorde îngrijiri medicale # G4Media
Un copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu a fost dat dispărut, joi după-amiază, acesta fiind găsit de meteorologul care era... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:10
Studenți la școala de toamnă a Memorialului de la Sighet/ De ce îi interesează comunismul și propaganda? „Filmul ajungea o anexă mai lungă a jurnalului de știri” # G4Media
Școala de toamnă „Politici sociale în comunismul românesc”, desfășurată la Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet a avut în acest an ca temă „propaganda în... © G4Media.ro.
20:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe / Un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe, un tip special şi... © G4Media.ro.
20:00
Lansarea SpaceX Falcon Heavy cu modulul lunar Griffin a fost amânată pentru 2026 / Inițial, lansarea ar fi trebuit să aibă loc la finele anului 2025 # G4Media
Următoarea misiune a SpaceX către Lună, care urma să fie lansată la sfârșitul anului 2025, a fost amânată pentru cel mai devreme iulie 2026, anunță... © G4Media.ro.
20:00
Lia Olguţa Vasilescu, ajutor pentru Grindeanu: Firea a construit un spital, Băluţă, primarul de la Mioveni / ”Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grindeanu (…) spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi PSD-ştii zero” # G4Media
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care este vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu,... © G4Media.ro.
19:50
„Crime cars”: Parchetul European anchetează o rețea care importa ilegal mașini avariate din Elveția / Peste 100 de percheziții în Polonia. Pagube de peste 10 milioane de euro # G4Media
Parchetul European (EPPO) din Berlin a coordonat o amplă operațiune împotriva unei organizații criminale suspectate că importa mașini avariate din Elveția în Polonia, evitând plata... © G4Media.ro.
19:40
VIDEO Sediul central AUR din București a fost vandalizat. ”S-a ajuns la cuțite cu care lumea merge înarmată și cu care se taie fața lui Mihai Viteazu, a lui Ștefan cel Mare și a lui Constantin Brâncoveanu” # G4Media
Sediul central al AUR din București a fost vandalizat în cursul nopții de miercuri, anunță partidul pe pagina de Facebook. Mesaje împotriva AUR și extremismului,... © G4Media.ro.
19:30
Procurorii DNA au reținut joi pentru 24 de orei un inspector antifraudă din cadrul ANAF București, acuzat de luare de mită. De asemenea, alți trei... © G4Media.ro.
19:10
VIDEO Actorul George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei / Fostul soț al Andreei Bălan a înregistrat un clip în 2021 în care afirma că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune” # G4Media
Actorul Georgea Burcea (37 de ani), fostul soț al Andreei Bălan, este candidatul susținut de formațiunea extremistă Partidul Oamenilor Tineri (POT) la alegerile din 7... © G4Media.ro.
19:00
Încă doi membri ai Congresului SUA critică decizia Pentagonului de a retrage parțial trupele din România: Măsură profund greșită, e important ca administrația Trump să revoce rapid această decizie # G4Media
Republicanul Mike Turner și democrata Jeanne Shaheen au criticat joi decizia Departamentului de Război al SUA (Pentagon) de a înjumătăți trupele americane din România. Decizia,... © G4Media.ro.
19:00
Premierul Ilie Bolojan este invitat joi la emisiunea Observator de la Antena 1. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații ale șefului Guvernului. © G4Media.ro.
18:50
Amenzi majorate în București pentru deteriorarea spaţiilor verzi și arborilor: între 3.000 și 5.000 de lei va fi sancționată tăierea copacilor, față de 25-50 de lei în prezent # G4Media
Normele de protecţie a spaţiilor verzi în Capitală se modifică, prin majorarea amenzilor pentru contravenţii şi noi obligaţii în domeniu, potrivit unui proiect de hotărâre... © G4Media.ro.
18:50
Riscurile care afectează creșterea economică s-au atenuat, afirmă șefa BCE, Christine Lagarde # G4Media
Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut din nou, joi, ratele dobânzilor de referință la 2%, conform previziunilor, și nu a dat niciun indiciu cu privire... © G4Media.ro.
18:40
UE renunţă la interceptarea conversaţiilor private online ca metodă de detectare a pedofililor # G4Media
Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, a declarat joi o sursă a agenţiei France Presse,... © G4Media.ro.
18:30
Următorul echipaj al staţiei orbitale chineze Tiangong îl va include pe cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei care va participa la o misiune spaţială,... © G4Media.ro.
18:30
Schimbarea de abordare a lui Bill Gates, de la avertismente apocaliptice privind clima la concentrarea asupra îmbunătățirii vieții umane, provoacă reacții puternice din partea oamenilor... © G4Media.ro.
18:20
Pastele clasice la cuptor / Un gust special cu doar câteva ingrediente simple: ardei copți, pui și brânză # G4Media
Serile din timpul săptămânii pot fi aglomerate, cu o mulțime de activități, dar asta nu înseamnă că cina nu poate fi specială. Cu o listă... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:10
Nava de război americană USS Gravely a părăsit Trinidad Tobago / Aceasta s-ar putea alătura flotei americane desfăşurate în Caraibe # G4Media
Nava de război americană USS Gravely, care se afla de duminică la Trinidad Tobago în cadrul desfăşurării militare americane în Caraibe pentru o operaţiune antidrog,... © G4Media.ro.
18:00
SURSE Serverul de e-mail al TVR va fi operat din 7 noiembrie de Serviciul de Telecomunicații Speciale / Angajații televiziunii publice au fost anunțați printr-un mesaj intern # G4Media
Serverul de e-mail al TVR va fi operat din 7 noiembrie de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), după cum au fost anunțați angajații televiziunii publice... © G4Media.ro.
18:00
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu: Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025 demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, s-a aflat joi, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu, la Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025, ministrul afirmând... © G4Media.ro.
18:00
PSD și AUR s-au aliniat în premieră în Parlament. Partidele conduse de Sorin Grindeanu și George Simion l-au chemat la explicații pe premierul Ilie Bolojan # G4Media
Grupurile parlamentare ale PSD și AUR de la Camera Deputaţilor au solicitat joi participarea premierului Ilie Bolojan la şedinţa de plen de lunea viitoare, în... © G4Media.ro.
17:50
Organizaţia Mondială a Sănătăţii denunţă un masacru „oribil” la maternitatea din orașul sudanez El Fasher / 460 de pacienți și însoțitorii acestora au fost împușcați mortal de forțele paramilitare care au preluat localitatea # G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a denunţat uciderea a peste 460 de oameni la o maternitate din El Fasher, ultimul spital parţial funcţional din oraşul... © G4Media.ro.
17:50
Băncile şi comercianţii cu amănuntul din Statele Unite rămân fără monede de un cent, deoarece Monetăria americană nu îi mai produce, la ordinul lui Trump # G4Media
Băncile şi comercianţii cu amănuntul din SUA rămân fără monede de un cent („penny”), deoarece Monetăria americană nu îi mai produce, transmite agenția de știri... © G4Media.ro.
17:40
Surse: Consiliul Concurenței ar putea pune condiții proprietarului Kaufland și Lidl pentru a putea cumpăra La Cocoș # G4Media
Consiliul Concurenței ar putea pune condiții grupul german Schwarz, proprietarul Kaufland și Lidl, pentru a putea cumpăra majoritatea acţiunilor companiei româneşti La Cocoș, conform informațiilor... © G4Media.ro.
17:40
Unii membrii ai Bisericii Evanghelice din SUA „renunță în tăcere” la Trump și MAGA (Axios) # G4Media
Evanghelicii și catolicii nemulțumiți de retorica și politicile anti-imigrație ale președintelui Trump se distanțează subtil de MAGA — și îi iau cu ei și pe... © G4Media.ro.
17:40
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei,... © G4Media.ro.
17:30
China lansează o nouă generaţie de costume spaţiale, mai confortabile şi mai flexibile pentru astronauţi # G4Media
Două noi costume spaţiale extravehiculare sunt capabile să le ofere astronauţilor chinezi un confort mai mare şi o comoditate sporită în timpul activităţilor desfăşurate în... © G4Media.ro.
17:30
Ferrari Amalfi, prezentat oficial în România: noul Grand Tourer ce rivalizează cu Aston Martin Vantage # G4Media
Ferrari a inaugurat oficial showroomul Ferrari of Bucharest, marcând o nouă etapă în prezența mărcii italiene pe piața locală. Evenimentul a coincis cu premiera națională... © G4Media.ro.
17:30
După doi ani marcați de lupte interne și paralizie politică, olandezii au încercat să întoarcă pagina în alegerile de miercuri. Dar țara rămâne profund divizată:... © G4Media.ro.
17:20
Premierul Bolojan, mesaj la zece ani după tragedia din Clubul Colectiv: Recâștigarea încrederii e vitală, soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a transmis joi un mesaj cu ocazia comemorării a zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv. El a vorbit despre nevoie... © G4Media.ro.
17:20
Mii de bărbaţi îmbrăcaţi în negru, culoarea purtată de evreii ultraortodocşi, s-au adunat joi la Ierusalim pentru a protesta contra absenţei unei legi care să... © G4Media.ro.
17:20
Un judecător din SUA a redus la 345 de milioane de dolari despăgubirile la care fusese condamnată Greenpeace pentru că s-a opus construcției unui oleoduct în statul american Dakota # G4Media
Un judecător din statul american Dakota de Nord a redus miercuri de la 667 de milioane de dolari la 345 de milioane despăgubirile pe care... © G4Media.ro.
