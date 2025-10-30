Trei persoane au fost reținute pentru distrugere din culpă în dosarul exploziei din Rahova, cu propunere de arestare preventivă | AUDIO
Europa FM, 30 octombrie 2025 22:00
Trei persoane au fost reținute pentru distrugere din culpă în dosarul exploziei din Rahova, cu propunere de arestare preventivă. Este vorba despre un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei private autorizate pentru revizia de gaze. Ieri, procurorii au făcut mai multe percheziții în acest dosar. Au fost descinderi la 8 adrese din București, […]
Acum 30 minute
22:00
Oana Gheorghiu: Vreau să scoatem absurdul din relația cetățean-instituțiile statului | AUDIO # Europa FM
Oana Gheorghiu, proaspătul vicepremier al României, spune că își doreștte, prin noua funcție, să scoată absurdul din relația cetățean – instituțiile statului. Prezentă la Piața Victoriei de la Europa FM, Gheorghiu susține că își propune să simplifice viața cetățeanului. Atribuțiile Oanei Gheorghiu în guvernul condus de Ilie Bolojan sunt legate de digitalizare, debirocratizare și reforma […]
22:00
Oana Gheorghiu, viceprim-ministru al Guvernului: Cred că ar fi fost nepotrivit ca Grindeanu să vină la învestire, pentru că am înțeles că nu este de acord cu această numire | VIDEO # Europa FM
Invitată joi la emisiunea Piața Victoriei, moderată de Sebastian Zachmann, Oana Gheorghiu, viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a discutat despre controversele declanșate după ce a fost numită în această funcție de premier. Liderul interimar al PSD a criticat dur numirea sa, susținând că postările făcute pe rețelele de socializare de către Oanei Gheorghiu, împotriva administrației Trump, […]
22:00
22:00
Brașov: Acțiune dificilă pentru salvarea unui băiat de 17 ani la Vârful Omu. Salvamontiști din trei județe și un echipaj SMURD, mobilizați | AUDIO # Europa FM
Acțiune complicată pentru salvarea unui băiat de 17 ani în zona Vârful Omu. Tânărul a plecat cu familia pe un traseu cu zăpadă, a căzut și s-a rănit la coloană. O familie a plecat de la Peștera spre Vârful Omu, fără echipament adecvat, pe un traseu acoperit de zăpadă. Din cauza condițiilor dificile, părinții tânărului […]
Acum 6 ore
18:00
Prima didactică și bonusul pentru personalul administrativ, plătite din bani europeni. Ministrul Daniel David: „Am primit aprobarea Comisiei Europene” | AUDIO # Europa FM
Ministerul Educației va plăti prima didactică pentru educatori, profesori și învățători din bani europeni. Ministrul Daniel David anunță că a primit acceptul Comisiei Europene în acest sens. Este vorba de prima de 1.500 de lei, acordată profesorilor o dată pe an, în octombrie, pentru achiziția de materiale didactice. Și de bonusul de 500 de lei […]
18:00
Sorin Grindeanu, după ce Oana Gheorghiu a depus jurământul: „Nu mi-am schimbat punctul de vedere/ Am o problemă când devii oficial al statului român și ai aceste poziții împotriva administrației Trump” | AUDIO # Europa FM
În ziua în care cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu, a depus jurământul ca vicepremier, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu și-a schimbat punctul de vedere în privința acestei numiri. Liderul social-democrat i-a cerut ieri premierului să renunțe la această nominalizare, iar astăzi i-a urat succes proaspătului vicepremier. Sorin Grindeanu, liderul interimar […]
18:00
Statele Unite reiau testele armamentului nuclear după mai bine de trei decenii. Donald Trump: „Nu am avut de ales” | AUDIO # Europa FM
Statele Unite reiau testele armamentului nuclear, după mai bine de trei decenii, la cererea președintelui american. Donald Trump susține că a luat decizia „ca urmare a programelor de testare ale altor țări”. Rusia a reacționat la aflarea veștii: „Vom vedea cum răspundem”, a transmis Kremlinul. Anunțul lui Trump a fost condamnat și de Campania Internațională […]
18:00
Spitalele de mari arși. Sorin Grindeanu consideră că România nu a avut în ultimii ani „pârghiile și managementul potrivit ca să deblocheze aceste lucruri absolut necesare pentru români” | AUDIO # Europa FM
La 10 ani de la incendiul din Colectiv, în urma căruia 65 de tineri au murit, România nu are nici acum un spital de mari arși. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat astăzi, de colega noastră Gabriela Mladin, de ce nu avem nici acum spitalul promis mai ales că PSD a tot […]
18:00
Horațiu Potra vrea să se întoarcă „voluntar” în România, unde este vizat de un mandat de arestare. Ce spune ministrul Justiției despre posibilitatea revenirii mercenarului din Dubai | AUDIO # Europa FM
Mercenarul Horațiu Potra, arestat în Dubai, anunță că dorește să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Ministrul Justiției spune că nu știe o dată exactă privind revenirea lui Potra în România, dar că așteaptă o comunicare oficială din partea Emiratelor Arabe. Potra a fugit din România în februarie, la scurt timp după ce […]
18:00
Jandarmeria dezminte acuzațiile de agresiune asupra unei femei însărcinate în timpul scandalului de la Tribunalul București, unde Călin Georgescu a fost prezent la audieri | AUDIO # Europa FM
Jandarmeria Română dezminte acuzațiile potrivit cărora forțele de ordine ar fi agresat o femeie însărcinată. Reacția vine după scandalul de la Tribunalul București, unde a venit la audieri fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Aici, doi bărbați au fost reținuți după ce au provocat forțele de ordine. Acuzațiile de agresiune asupra femeii însărcinate au apărut […]
18:00
USR a inițiat un proiect care propune ca pacienții să participe la deciziile spitalelor privind serviciile medicale. Adrian Wiener, co-inițiator: „Nu există formalizată prezența lor acolo” | AUDIO # Europa FM
Pacienții vor putea lua parte la deciziile spitalelor din România privind serviciile medicale, este un proiect legislativ inițiat de USR. Reprezentanții pacienților vor participa astfel în Consiliile de Administrație ale spitalelor, unde vor avea rol consultativ și neremunerat. Până acum, asociațiile de pacienți aveau doar un rol informal în Consiliile de Administrație, ne-a declarat deputatul […]
18:00
ANPC a retras de la vânzare peste 3.000 de apartamente noi în urma unor controale: Nu respectau suprafețele utile minime prevăzute în legislație | AUDIO # Europa FM
ANPC a retras de la vânzare peste 3.000 de apartamente noi în urma unor controale. Dezvoltatorii imobiliari au fost sancționați cu amenzi de aproximativ 980.000 de lei pentru depășirea limitelor legale ale suprafețelor. Au fost verificate aproape 500 de firme, iar nereguli au fost descoperite la peste 200 dintre acestea. Cele mai multe apartamente scoase […]
18:00
Cum a convins-o Ilie Bolojan pe Oana Gheorghiu să intre în politică? Ce relație are cu președintele Nicușor Dan? Cum va lucra cu PSD, după ce Sorin Grindeanu s-a opus numirii sale în Guvern? Aflați răspunsurile astăzi, de la 18.15, la Europa FM.
18:00
Ilie Bolojan, la zece ani de la Colectiv: „Este o lecție despre cât de mult contează pentru siguranța cetățenilor ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor” # Europa FM
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia împlinirii a zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, subliniind impactul profund asupra societății românești și lecțiile rămase în urma evenimentului. Premierul a descris Colectiv nu doar ca pe o amintire dureroasă, ci și ca simbol al nevoii de responsabilitate, empatie și solidaritate […]
18:00
Avion militar rusesc, interceptat de Forțele Armate Poloneze deasupra Mării Baltice | AUDIO # Europa FM
Un alt avion rus care zbura deasupra Mării Baltice a fost interceptat de polonezi, anunță ministrul Apărării de la Varșovia. Armata a transmis că miercuri a depistat un alt avion rus în misiune de recunoaștere. Țările membre NATO din flancul estic sunt în alertă maximă din septembrie, după ce avioane și drone rusești au încălcat […]
18:00
Primul transplant de arteră pulmonară din lume a fost efectuat la Roma. Beneficiară a fost o femeie trecută de 70 de ani, care suferea de cancer. Artera transplantată provenea de la un donator din Barcelona, unde fusese crioconservată. La patru săptămâni după operație, femeia a fost externată și și-a reluat viața normală. Unitatea de Chirurgie […]
Acum 12 ore
14:00
Nicușor Dan, mesaj la zece ani de la tragedia din clubul Colectiv: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat” / „Astăzi, România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale” # Europa FM
Victimele tragediei care a avut loc în urmă cu zece la Colectiv sunt pomenite, joi, în faţa fostului club din București. „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul ”, a transmis președintele Nicușor Dan, care a depus o coroană de flori în […]
14:00
Cristian Tudor Popescu, despre învestirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Această numire mie mi se pare cea mai importantă din structurile guvernamentale din mulți ani” | AUDIO # Europa FM
Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier este cea mai importantă dintre numirile făcute în funcții guvernamentale după 1989, consideră scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu. În emisiunea „Deșteptarea”, gazetarul a amintit că Oana Gheorghiu vine din afara sistemului și nu a avut nicio legătură cu partidele politice. Cristian Tudor Popescu: „Pentru că acest om […]
14:00
Peste 20 de decese în Haiti din cauza uraganului Melissa. Evacuări au loc în Bahamas, înainte ca furtuna să ajungă în arhipelag | AUDIO # Europa FM
Uraganul Melissa a ajuns în Bahamas, după ce a măturat Jamaica și Cuba. Guvernul din Bahamas a ordonat evacuări. Între timp, autoritățile din zonele devastate încep să facă bilanțul dezastrului lăsat în urma de cea mai puternică furtună din acest an. Cel puțin cinci persoane au murit în Jamaica. Cele mai multe victime – cel […]
14:00
Daniel David cere o discuție cu partea ucraineană privind unele licee care ar urma să fie desființate la Cernăuți: „Trebuie să protejăm învățământul în limba română acolo” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Educației, Daniel David, cere consultări Ucrainei după apariția informațiilor privind desființarea unor licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți. Țara noastră insistă asupra respectării dreptului la educație în limba maternă pentru minoritatea română. Daniel David i-a trimis o scrisoare omologului său ucrainean, Oksen Lisovyi, în care propune discuții între cele două ministere […]
14:00
Atenție la ofertele nerealiste de Black Friday. Recomandările autorităților pentru cumpărături online sigure | AUDIO # Europa FM
Atenție ca de Black Friday să nu cădeți în plasa hackerilor. Este mesajul transmis de autorități. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) vine și cu o serie de sfaturi pentru a profita în siguranță de oferte. Deja unele magazine online au dat startul promoțiilor de Black Friday. În acestă perioadă, suntem asaltați de mesaje cu […]
14:00
10 ani de la Colectiv: s-a schimbat ceva în România? Astăzi se împlinesc 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv. 64 de oameni şi-au pierdut viaţa în urma incendiului din 30 octombrie 2015. Un deceniu în care am trimis în continuare marii arși în afara țării pentru că nu este operațional niciun centru care […]
14:00
Programul Rabla pentru mașini ar putea fi oprit în 2026 din lipsă de bani. Diana Buzoianu: „Dacă vom avea o discuție reală pe bugete, în mod real prioritatea nu va fi programul Rabla” | AUDIO # Europa FM
România nu mai are bani să susțină programul Rabla și în 2026 – spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Singura soluție pentru menținerea programului de reînnoire a parcului auto sunt banii europeni, prin viitorul fond social pentru climă, mai spune oficialul. Cu acești bani va fi încurajată achiziționarea de vehicule electrice de către persoane cu venituri […]
14:00
Cinci noi suspecți au fost arestați în cazul jafului de bijuterii din coroana Franței de la Luvru, relatează presa franceză. Aceștia au fost arestați miercuri seară în apropiere de Paris. Bijuteriile în valoare de 88 de milioane de euro nu au fost încă recuperate. Poliția franceză a arestat cinci noi suspecți. Între ei, și principalul […]
14:00
La 10 ani de la Colectiv, România încă trimite marii arși la centre din străinătate. Alexandru Rogobete: Este important că recunoaștem că nu îi putem trata în țară. Primul centru de după Revoluție va fi gata la finalul acestui an | AUDIO # Europa FM
10 ani de la tragedia de la clubul Colectiv. Un deceniu în care România a trimis în continuare marii arși în afara țării – la tratament – pentru că, în țară, nu este operațional niciun centru care să trateze pacienții cu arsuri grave. La finalul acestui an va fi gata centrul de mari arși de […]
14:00
Distrigaz Rețele Sud, pusă sub învinuire pentru distrugere calificată în dosarul exploziei din Rahova, spune că își va asuma responsabilitatea „dacă vor fi identificate și demonstrate deficiențe” | AUDIO # Europa FM
Compania Distrigaz Rețele Sud a fost pusă sub învinuire pentru distrugere calificată în dosarul exploziei din Rahova, iar acuzațiile aduse companiei i-au fost prezentate aseară, la Parchetul Curții de Apel București, unui director adjunct al Distrigaz. Compania a transmis că „dacă vor fi identificate și demonstrate deficiențe”, atunci își vor „asuma întreaga responsabilitate”. În acest […]
14:00
Îmbrânceli aseară la Catedrala Națională. Credincioșii au forțat intrarea după ce accesul a fost restricționat pentru curățenie | AUDIO # Europa FM
11 ore, acesta este timpul de așteptare pentru a intra în Catedrala Națională. Patriarhia Română a prelungit perioada de închinare și trecere prin Sfântul Altar până miercurea viitoare. Au fost îmbrânceli noaptea trecută la ușa Catedralei, asta după ce accesul a fost restricționat pentru curățenie. Aproape de ora 5:30, personalul administrativ al Catedralei a decis […]
10:00
Dosarul exploziei din Rahova. Au fost reținuți doi angajați ai firmei private autorizate pentru revizia de gaze și un angajat al Distrigaz | AUDIO # Europa FM
Trei rețineri în dosarul exploziei din Rahova. Este vorba despre un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei private autorizate pentru revizia de gaze, potrivit unor surse citate de Agerpres. Ieri, procurorii au făcut mai multe percheziții, în acest dosar. Au fost descinderi la opt adrese din București, Ilfov, Teleorman și Prahova. Au urmat […]
10:00
Reacții politice după decizia SUA de redimensionare a numărului de militari în România. Prim-vicepreședintele PNL susține că Sorin Grindeanu știa dianinte această informație, pe care ar fi folosit-o „politicianist” | AUDIO # Europa FM
„Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată, iar parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri”, dă asigurări președintele României. Nicușor Dan a transmis ieri că – prin aceste schimbări – prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. În plus, […]
10:00
Președintele Donald Trump afirmă că reducerea prezenţei trupelor americane în România „nu e mare lucru” | AUDIO # Europa FM
Președintele Donald Trump a făcut declarații despre reducerea prezenţei trupelor americane în România. Liderul de la Casa Albă dă asigurări că reducerea trupelor americane din România „nu este semnificativă”. Donald Trump a fost întrebat pe această temă în timpul unor declarații de presă în avion după întâlnirea cu omologul chinez, Xi Jinping. Preşedintele american Donald […]
10:00
Decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier a fost publicat în Monitorul Oficial. Ceremonia de învestire are loc la Palatul Cotroceni # Europa FM
Decretul privind numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier a fost publicat joi, 30 octombrie, în Monitorul Oficial. Aceasta va depune jurământul în această dimineață, la Palatul Cotroceni. „Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului doamna Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. La data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial (…) încetează efectele Decretului nr. 909/2025, […]
10:00
București: Un incendiu a cuprins o casă cu etaj din sectorul 2. Șase persoane au fost evacuate. Un bărbat a suferit arsuri # Europa FM
Incendiu joi dimineață la o casă din sectorul 2 al Capitalei. Șase oameni au fost evacuați. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov intervin cu nouă autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare şi două echipaje SMURD. Flăcările au cuprins o […]
Ieri
22:00
Președinta Comisiei pentru Apărare a Senatului: „Rămânem în continuare un aliat strategic, atât pentru NATO, cât și pentru partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii” | AUDIO # Europa FM
„România rămâne partener strategic cu NATO și Statele Unite” – este reacția președintei Comisiei pentru Apărare a Senatului, Nicoleta Pauliuc, după ce Administrația președintelui Donald Trump a decis să retragă din Europa sute de militari: mai exact, în România vor rămâne 1000 de militari americani de la începutul anului viitor. Potrivit Nicoletei Pauliuc, țara noastră rămâne […]
22:00
Explozia din Rahova. Distrigaz a primit aprobare de la CMBSU pentru a relua lucrările la țevile de gaze care asigură alimentarea în blocul afectat # Europa FM
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a aprobat derularea de lucrări din planul înaintat de Distrigaz, începând din 3 noiembrie, astfel încât să fie reluată alimentarea cu gaze în blocul de pe strada Vicina, Sector 5, unde în urmă cu două săptămâni s-a produs o explozie. „Se aprobă desfăşurarea lucrărilor aferente Etapei 3 […]
22:00
Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a Oanei Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Anunțul a fost făcut miercuri seară, 29 octombrie, de Administrația Prezidențială. Potrivit acesteia, Oana Gheorghiu va depune jurământul de […]
22:00
Activele Lukoil ar urma să fie cumpărate de companii românești și americane. Ministrul Energiei: „Să nu mai alimentăm acest război ilegitim în Ucraina, dar să păstrăm activitatea economică cu, preferabil, capital românesc” | AUDIO # Europa FM
Companii americane și românești sunt interesate de cumpărarea activelor Lukoil din țara noastră – a declarat la Europa FM ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El spune că e preferabil ca aceste active să revină unor firme românești și tranzacția să fie făcută în timp util, astfel încât să se asigure continuitatea aprovizionării cu combustibil. „Companii cu […]
22:00
Când ar urma să scadă prețul la energie pentru consumatorii cu venituri mici și care vor fi pașii în această direcție. Explicațiile ministrului Energiei | VIDEO # Europa FM
Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici cu venituri de până la 2.500 de lei ar urma să scadă la 1,10 lei pe kWh până în 2026, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la emisiunea „Piața Victoriei” la Europa FM. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Vrem ca până anul viitor să aducem prețul la energie pentru consumatorul […]
22:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre numirea ca vicepremier a Oanei Gheorghiu: E cel puțin lipsă de tact a premierului. Trebuia să consulte coaliția | AUDIO # Europa FM
Ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că este „lipsit de tact”, având în vedere că a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, fără să se consulte cu partidele din Coaliție. Ar fi vorba – spune el – de lipsă de tact și de diplomație politică. Declarațiile au […]
18:00
Cristian Tudor Popescu, despre decizia SUA de reduce numărul de soldați americani: „Nu este un gest de desconsiderare a României” / „Este o veste bună” # Europa FM
Ministerul Apărării din România a anunţat miercuri, 29 octombrie, că aliaţii NATO au fost notificaţi cu privire la planurile SUA de a reduce numărul de trupe staţionate pe flancul estic al Europei. Odată cu această reducere a prezenței trupelor americane, din România au plecat în jur de 1000 de soldați americani, a declarat ministrul Apărării, […]
18:00
Polonia nu a fost informată de către SUA cu privire la vreo reducere a numărului de militari americani de pe teritoriul său, afirmă ministrul polonez al Apărării | AUDIO # Europa FM
Spre deosebire de România, Polonia nu a primit nicio informare legată de reducerea numărului de militari americani de pe teritoriul polonez, a anunțat ministrul Apărării de la Varșovia. În cazul țării noastre, vorbim despre o reducere cu 1000 a numărului de militari americani, a confirmat astăzi ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Potrivit acestuia, sunt afectate de […]
18:00
Cristian Tudor Popescu: „Ținta domnului Grindeanu este domnul Bolojan. Nu-l interesează Oana Gheorghiu” # Europa FM
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este interesat de persoana Oanei Gheorghiu – co-președintă a Asociației „Dăruiește Viață” -, propunerea premierului Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, afirmă scriitorul și publicistul Cristian Tudor Popescu într-o intervenție telefonică la emisiunea „România în Direct” la Europa FM. „Ținta domnului Grindeanu este domnul Bolojan”, adaugă publicistul. Reacția […]
18:00
Piața Victoriei. De ce plătim mai mult pentru energie decât oricare alt stat din regiune? Invitat este ministrul Energiei, Bogdan Ivan # Europa FM
De ce plătim mai mult pentru energie decât oricare alt stat din regiune? Ce face Guvernul ca să scadă prețurile și cât de sigur este sistemul energetic în această iarnă? Ministrul Energiei, Bogdan Ivan este invitatul Mădălinei Dobrovolschi în „Piața Victoriei”. Un dialog despre prețuri, investiții în nuclear, hidro, gaz și baterii, despre cum trecem […]
18:00
Proiectul de lege care introduce noțiunea de femicid în legislație, depus la Parlament. Prevede pedepse mai mari pentru agresori și ore în școli despre egalitate de gen | AUDIO # Europa FM
Legea privind femicidul a fost depusă la Parlament. Este prima inițiativă legislativă care numește și reglementează uciderea unei femei doar pentru că este femeie. Legea este sprijinită de peste 250 de parlamentari și prevede pedepse mai mari pentru crimele și actele de violență comise din dorința de control, dominație sau ca urmare a separării sau […]
18:00
Armata Statelor Unite în Europa, despre redimensionarea soldaților americani în unele țări NATO: „Ajustarea poziției forțelor armate nu va schimba mediul de securitate din Europa” # Europa FM
Reducerea numărului de soldați americani din unele state NATO, inclusiv România, nu reprezintă retragerea Statelor Unite din Europa sau un semnal al diminuării angajamentului față de NATO, transmite Armata Statelor Unite în Europa într-un comunicat de presă. „Această ajustare a poziției forțelor armate nu va schimba mediul de securitate din Europa”, subliniază Armata SUA în […]
18:00
Programul de vizitare a Catedralei Naționale, prelungit până pe 5 noiembrie. Credincioșii așteaptă până la opt ore la coadă | AUDIO # Europa FM
Patriarhia Română prelungește perioada în care se poate vizita Catedrala Națională. Noul termen va fi miercuri, 5 noiembrie, până la miezul nopții. Totodată, în Catedrală vor fi aduse și moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Numărul credincioșilor care s-au așezat la coadă este atât de mare încât se estimează un timp de așteptare de aproximativ opt […]
18:00
Ministerul Mediului va lansa o campanie de conștientizare a gestionării deșeurilor. Vor avea loc acțiuni în toate regiunile țării | AUDIO # Europa FM
Campanie națională de conștientizare a gestionării deșeurilor – în pregătire la Ministerul Mediului. Finanțarea vine integral din fonduri europene nerambursabile. Este vorba de 19 milioane de lei, bani europeni ce erau pe punctul de a fi pierduți. Campania are ca scop îmbunătățirea modului în care românii previn, colectează și gestionează deșeurile. Vor fi mesaje directe, […]
18:00
Proiect de lege privind crearea unui fond prin care să fie aduse mai repede în țară tratamente inovatoare, în lucru la Ministerul Sănătății | AUDIO # Europa FM
Ministerul Sănătății lucrează la un proiect de lege privind crearea unui fond de inovare – a anunțat ministrul Alexandru Rogobete. Este un proiect care va fi cuprins în Pachetul 3 de măsuri bugetar fiscale. Banii din acest fond vor fi folosiți pentru a aduce mai repede în România tratamente de ultimă generație. Ministrul Sănătății, Alexandru […]
14:00
Ministrul Apărării, despre decizia SUA privind redimensionarea trupelor americane din Europa: „Nu se vorbește despre retragerea forțelor americane, ci despre sistarea rotației unei brigăzi cu elemente în mai multe state NATO” | AUDIO # Europa FM
MApN precizează că este vorba despre o redimensionare a trupelor americane din Europa, fără să menționeze câți militari vor fi retrași din România. Subliniază, în schimb, că o mie de soldați americani vor fi prezenți în continuare în țara noastră. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că decizia SUA privind redimensionarea trupelor din Europa nu […]
14:00
Victor Negrescu: „Decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate” # Europa FM
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu avertizează că decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România reprezintă „un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate”. El subliniază că această redimensionare a prezenței americane pe Flancul Estic al NATO, inclusiv la baza Mihail Kogălniceanu, are implicații directe pentru securitatea României și […]
14:00
Brazilia: Peste 60 de persoane ucise în Rio de Janeiro în timpul unei operațiuni efectuate de poliție împotriva traficanților de droguri | AUDIO # Europa FM
În Rio de Janeiro cel puțin 64 de persoane au fost ucise în ceea ce este considerată cea mai violentă zi din istoria orașului. Peste 2.500 de ofițeri și forțe speciale au descins într-o zonă de favele din apropierea aeroportului internațional, considerată cartierul general al uneia dintre cele mai puternice grupări de crimă organizată din […]
