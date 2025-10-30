Reacția vicepreședintelui JD Vance după ce Donald Trump a ordonat teste nucleare. „Noi știm că ele funcționează, dar să ne asigurăm”
Digi24.ro, 30 octombrie 2025 22:00
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, după ce Donald Trump a anunţat cu o zi înainte reluarea de către SUA a unor asemenea teste, informează AFP.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
22:00
Tanczos Barna despre chemarea lui Bolojan în Parlament de către PSD și AUR: Poate fi o minge ridicată la fileu dacă ar fi o normalitate # Digi24.ro
Tanczos Barna a vorbit joi seara, la Digi24, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, la inițiativa PSD și AUR. Vicepremierul a spus că acest lucru „poate fi o minge ridicată la fileu dacă ar fi o normalitate”. El a mai subliniat faptul că declarațiile de acum vin și în contextul unei campanii electorale pentru alegerea primarului general al Capitalei și „trebuie să rezistăm acestei perioade, să facem tot posibilul să nu afecteze guvernarea”.
22:00
Reacția vicepreședintelui JD Vance după ce Donald Trump a ordonat teste nucleare. „Noi știm că ele funcționează, dar să ne asigurăm” # Digi24.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, după ce Donald Trump a anunţat cu o zi înainte reluarea de către SUA a unor asemenea teste, informează AFP.
21:50
Tanczos Barna: „Nu cred că între Grindeanu și Bolojan există o problemă personală. Fiecare politician ajuns la acest nivel are orgolii” # Digi24.ro
Prezent în studioul Digi24, vicepremierul Tanczos Barna a comentat relația dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, între care au existat în ultima perioadă multe dispute.
Acum o oră
21:40
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi sperie” # Digi24.ro
Fostul vicepremier Dragoş Anastasiu a afirmat, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greșelile îi vor fi vânate. Cu toate acestea, antreprenorul apreciază numirea şi se declară fericit că premierul Ilie Bolojan a reuşit să o convingă să preia funcţia.
21:40
Andrei Pleșu, despre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: unul e o premieră post-decembritsă, celălalt lucrează cu o țopăiala „tactică” # Digi24.ro
Scriitorul Andrei Pleşu afirmă că Ilie Bolojan este primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el, nu face manevre de seducţie a „poporului”, iar la polul opus se află Sorin Grindeanu, despre care afirmă că „lucrează harnic la propriul portret, cu o neconvingătoare ţopăială «tactică»”.
21:30
Procedura prin care se plătesc amenzile contravenționale a fost simplificată. Ce schimbări a făcut Guvernul # Digi24.ro
Toate amenzile contravenționale, indiferent de instituția care le-a emis, vor putea fi plătite într-un cont unic național, a anunțat Ministerul Finanțelor prin intermediul unui comunicat de presă. Potrivit instituției, procesele-verbale de constatare a contravențiilor vor fi emise în format electronic și vor conține coduri QR care vor permite plata online a amenzii.
21:30
Oana Țoiu, prima reacție despre retragerea unor trupe SUA: Vom vedea o prezenţă întărită a NATO în România până la sfârşitul acestui an # Digi24.ro
Ministrul de Externe a Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România. Anunţul vine după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România. Ea explică şi de ce decizia reducerii trupelor SUA din România nu a fost anunţată de autorităţile de la Bucureşti.
Acum 2 ore
21:10
Ilie Bolojan, despre retragerea unor trupe SUA: „Am fost informaţi cu două zile înainte”. Ce spune despre chemarea în Parlament # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că am fost informaţi, practic, cu două zile înainte iar Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri, însă au transpirat datele cu o seară înainte şi au apărut aceste lucruri. Premierul a spus, despre chemarea în Parlament, de către partenerii de la PSD, că va răspunde instituţional, mâine. El a adăugat că dacă vrem să obţinem rezultate maxime în plan extern, pentru ţara noastră, în orice domeniu, problemele noastre strategice - şi apărarea este una din aceste probleme - nu sunt transformate într-un circ şi în dispute care nu ajută cu nimic.
21:00
O explozie la un centru de sortare din Kiev a rănit cinci persoane, joi. Poliția din Kiev a declarat că lucrează pentru a stabili circumstanțele deflagrației, care a avut loc în timp ce personalul inspecta un colet, anunță Kyiv Post.
20:20
Donald Trump limitează numărul refugiaților admiși în SUA la 7.500 de persoane. Sud-africanii albi vor avea prioritate # Digi24.ro
Administrația Trump va limita numărul refugiaților admiși în SUA la 7.500 și va acorda prioritate sud-africanilor albi. Măsura, anunțată într-un comunicat publicat joi, se va aplica pentru următorul an fiscal și reprezintă o reducere dramatică față de limita anterioară de 125.000 stabilită de fostul președinte Joe Biden. Nu a fost oferită nicio explicație pentru această decizie, dar anunțul preciza că era „justificată de motive umanitare sau de interes național”, anunță BBC. În ianuarie 2025, Trump a semnat un decret prezidențial prin care suspenda Programul de admitere a refugiaților în SUA (USRAP), afirmând că acest lucru va permite autorităților americane să acorde prioritate securității naționale și siguranței publice.
20:20
Aproximativ 300 de bucureșteni au rămas fără gaze în Sectorul 2, după o avarie la o instalație comună. Reacția Distrigaz # Digi24.ro
Aproape 300 de bucureșteni din Sectorul 2 au rămas fără gaze naturale, joi după-amiază, în urma unei avarii apărute la instalația comună de utilizare a unui bloc de pe strada Fabrica de Glucoză. Distrigaz a oprit temporar alimentarea pentru a asigura condițiile de siguranță, iar furnizarea va fi reluată după ce defecțiunea va fi remediată de o firmă autorizată ANRE.
Acum 4 ore
19:50
Oana Gheorghiu: „Mandatul meu este unul de reformă, debirocratizare și digitalizare”. Care sunt prioritățile vicepremierului # Digi24.ro
Oana Gheorghiu a vorbit joi seara, în exclusivitate la Digi24, despre mandatul său de vicepremier și de prioritățile sale. „Este un mandat de reformă, debirocratizare și digitalizare”, a precizat aceasta. Gheorghiu a subliniat și faptul că una dintre prioritățile mandatului său este să simplifice viața cetățeanului.
19:40
Inspector Antifraudă al Fiscului, reținut de DNA pentru luare de mită. Alți trei angajați ANAF, sub control judiciar. Acuzațiile aduse # Digi24.ro
Marius Eduard Marin, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, a fost reținut miercuri, pentrun 24 de ore, de către procurprii DNA, care au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, sub acuzația de luade de mită, anunță un comunicat al DNA. În același dosar au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile trei angajați ai ANAF București și alte cinci persoane, dintre care patru sunt administratori ai unor firme.
19:40
Oana Gheorghiu explică ce se va întâmpla cu spitalul și cu Asociația Dăruiește Viață, în urma plecării sale # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, la Digi24, și ce are de gând să facă în timpul ocupării fotoliului de la Palatul Victoria cu Asociația Dăruiește Viață și cu spitalul construit la Marie Curie.
19:30
Oana Gheorghiu, explicații după acuzațiile lui Sorin Grindeanu: „Nu sunt absolut deloc antiamericană” # Digi24.ro
Oana Gheorghiu, vicepremierul României, a vorbit, în direct la Digi24, despre criticile aduse de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la adresa sa, cu referire la postările despre conflictul din Biroul Oval, dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump.
19:00
În prima sa apariție publică după depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, vicepremierul Oana Gheorghiu vorbește în exclusivitate la Digi24 despre planurile sale privind reforma în Executivul condus de Ilie Bolojan.
19:00
De ce vrea Sorin Grindeanu eliminarea Oanei Gheorghiu din Guvern? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu # Digi24.ro
„Vicepremierul Oana Gheorghiu, omul care a construit un spital din donații, a fost atacată dur de liderul PSD Sorin Grindeanu”, notează Claudiu Pândaru. „De ce? Poate pentru că e un om din afara sistemului. Sau poate pentru că Grindeanu și-ar dori ca Ilie Bolojan să plece din Guvern și să-l înlocuiască alt liberal, docil.” Florin Negruțiu subliniază: „Ce face Grindeanu în ultimele săptămâni sfidează orice simț politic. Se afișează cu specialii, atacă o persoană onestă, simpatizată, și ridică din nou valul anti-PSD în ajunul campaniei.”
19:00
UE renunţă la interceptarea conversaţiilor private online ca metodă de detectare a pedofililor # Digi24.ro
Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, a declarat joi o sursă a agenţiei France Presse, informează Agerpress.
18:50
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas a predat joi Crucii Roşii rămăşiţele pământeşti a doi ostatici, ce urmează să ajungă la armata israeliană în Fâşia Gaza, în cadrul acordului de încetare a focului intrat în vigoare pe 10 octombrie, transmit agențiile internaționale de presă.
18:50
Recep Erdogan l-a apostrofat pe cancelarul Friedrich Merz: „Germania nu vede genocidul israelian din Gaza?” Ce răspuns a primit # Digi24.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat Germania pentru că ar ignora „genocidul”, foametea şi atacurile Israelului în Gaza, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, ţinute joi, la Ankara, relatează Reuters.
18:40
Cei doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, suspectați de ucidere din culpă, au fost plasați sub control judiciar # Digi24.ro
Cei doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București, acuzați că nu au acordat îngrijirile corespunzătoare unui pacient cu arsuri care a murit la sfârșitul lunii august, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii susțin că unul dintre ei ar fi modificat ulterior fișele medicale pentru a ascunde neregulile din tratament.
18:40
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării americanilor din baza NATO Kogălniceanu # Digi24.ro
La Mihail Kogălniceanu, comuna constănțeană care găzduiește cea mai mare bază NATO din estul Europei, vestea că militarii americani vor pleca a stârnit îngrijorare. Localnicii, obișnuiți cu prezența acestora de ani buni, privesc spre viitor cu regret și teamă. „Din nefericire, fetele noastre au plecat. Noi nu am reușit să ținem niciun american aici”, a declarat Ancuța Daniela Belu, edilul comunei, care recunoaște că plecarea militarilor reprezintă o pierdere pentru întreaga comunitate.
18:20
Îndemn de la Vatican. Cum ar trebui să folosească tinerii tehnologia. Sfatul papei Leon al XIV-lea # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat joi pe tineri să „folosească tehnologia cu înţelepciune, dar să nu se lase folosiţi de ea”, în timpul unei întâlniri cu mii de studenţi organizată în Aula Paul al VI-lea din Cetatea Vaticanului cu ocazia Jubileului lumii educaţiei, transmite Vatican News.
Acum 6 ore
18:10
„Un joc pervers cu moartea”. Oficiali și activiști ruși cer interzicerea Halloween: „Încalcă normele morale, sociale și etice” # Digi24.ro
„Gardienii moralei” din Rusia au declarat război sărbătorii de Halloween. Oficialii și activiștii au îndemnat profesorii să anuleze festivitățile, avertizând că festivitatea, extrem de populară în SUA, contravine „valorilor tradiționale” ale Rusiei și ar putea afecta psihicul copiilor. Organizatorii evenimentului de proveniență occidentală au fost chiar denunțați autorităților pentru că ar „promova satanismul” - acum interzis oficial în Rusia, anunță Meduza.
18:10
Senatul a amânat audierea candidatei lui Trump pentru funcția de chirurg șef al SUA după ce aceasta a intrat în travaliu # Digi24.ro
Audierea Senatului pentru candidata lui Donald Trump la funcția de chirurg șef, Casey Means, a fost amânată după ce candidata a intrat în travaliu cu primul ei copil.
18:10
Sorin Grindeanu este „îngrijorat de securitatea României după plecarea militarilor americani” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, că, după plecarea celor 1.000 de militari americani din România, este îngrijorat de securitatea naţională a ţării noastre, în contextul războiului de la graniţă.
18:00
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 30 octombrie
18:00
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Cât timp au decis magistrații că trebuie să se supună acestei măsuri # Digi24.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.
18:00
Grindeanu: Parteneriatul cu SUA e extrem de solid. Problema politică ține de aspecte pe care le-aș discuta cu președintele și premierul # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, actual președinte al Camerei Deputaților, afirmă că atunci „când vorbim despre securitatea României primul nostru obiectiv trebuie să fie întărirea armatei naționale”. Acesta precizează că „atât eu, cât și membrii PSD, credem cu tărie că trebuie să consolidăm și mai mult” colaborarea cu SUA, „verificată și testată în timp”. „Dar, acest lucru depinde în primul rând de noi, să știm care sunt obiectivele noastre și să știm cum le prezentăm astfel încât să fie îmbrățișate și de Partenerul strategic”, mai arată mesajul lui Sorin Grindeanu. El afirmă că „problema politică ține de alte aspecte pe care le-aș discuta oricând cu Președintele și Premierul”.
17:50
Benzinărie din orașul ucrainean Sumî, distrusă de o dronă rusească: 4 răniți grav, printre care și directorul unei televiziuni locale # Digi24.ro
Un atac cu drone rusești asupra orașului Sumî, din nordul Ucrainei, a rănit cel puțin patru persoane, printre care și directorul unei televiziuni locale, au declarat autoritățile ucrainene, citate de Kyiv Independent.
17:50
Băncile și comercianții din Statele Unite se confruntă cu o penurie de monede de un cent, după decizia președintelui Donald Trump de a opri producția acestora. Lipsa bănuților provoacă haos în comerțul american, unde magazinele sunt nevoite să rotunjească prețurile, iar băncile raționalizează ultimele stocuri.
17:40
Ministrul belgian al Apărării o invocă pe Selena Gomez în disputa nucleară cu Rusia. Răspunsul său pentru Medvedev # Digi24.ro
Disputa dintre Theo Francken, ministrul belgian al Apărării și Dmitri Medvedeva ajuns la episodul trei. Inițial, belgianul a promis că va rade Moscova de pe fața pământului dacă Putin va bombarda vreo capitală europeană, Mdevedev i-a dat replica (evident, belicoasă), iar acum dialogul s-a încins.
17:40
Rusia condiționează tratatul de pace cu Japonia, privind al Doilea Război Mondial, de renunțarea la „orientarea antirusă” a niponilor # Digi24.ro
Ministerul de Externe rus a anunţat joi că orice dialog cu Japonia referitor la un tratat de pace poate începe de îndată ce Tokyo renunţă la ceea ce Moscova descrie ca fiind „orientarea antirusă”, transmite Reuters.
17:40
Noiembrie, luna aventurii și a suspansului la Film Now
17:30
Un spion rus a fost condamnat în Germania, în timp ce alţi trei suspecţi îşi aşteaptă sentinţa # Digi24.ro
Un german de origine rusă a fost condamnat joi la Munchen la şase ani de închisoare pentru spionaj şi planificarea unor atacuri incendiare asupra instalaţiilor militare şi căilor ferate din Germania, în timp ce la Frankfurt a început procesul a trei bărbaţi acuzaţi de spionaj în profitul Rusiei, relatează Reuters.
17:30
Avarie majoră la o conductă de gaze în Buzău: trafic oprit pe Șoseaua București. Intervenție de urgență a pompierilor # Digi24.ro
Pompierii au fost solicitaţi, joi, să intervină pe Şoseaua Bucureşti, din municipiul Buzău, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze, din cauza unor lucrări la reţeaua de apă. Pentru siguranţa participanţilor la trafic, circulaţia rutieră a fost oprită temporar până la remedierea situaţiei.
17:30
Pentagonul, nemulțumit de cum este prezentat sistemul american antirachetă într-un film de la Hollywood # Digi24.ro
Lungmetrajul „A House of Dynamite”, regizat de Kathryn Bigelow, care imaginează Washingtonul confruntat cu un atac nuclear, provoacă nemulţumirea administraţiei americane, pentru care calitatea sistemului său antirachetă a fost subestimată.
17:30
10 ani de la Colectiv. Bolojan: Soluția nu e să stai pe margine și să arunci cu pietre, ci să îți asumi abordări corecte la probleme # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, cu ocazia a comemorării a 10 ani de la tragedia de la Clubul Colectiv, că modificările legislative privind siguranța la incendii și acțiunile de intervenție făcute după incendiu, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente. „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave”, mai arată mesajul premierului.
17:20
America paralizată de blocajul guvernamental: militari fără salarii, milioane de oameni fără hrană și căldură # Digi24.ro
Blocajul guvernamental din Statele Unite, ajuns în a cincea săptămână, provoacă haos în întreaga țară. Milioane de americani riscă să rămână fără ajutoare alimentare și încălzire, peste un milion de militari nu și-au primit salariile, iar mii de angajați federali lucrează fără plată. Criza bugetară, generată de confruntarea dintre republicani și democrați, lovește puternic economia și viața de zi cu zi a cetățenilor.
17:20
Reacția agențiilor de turism, după ce Radu Miruță a denunțat „ţepele” date clienților: Afirmații nefondate, populiste, greşite juridic # Digi24.ro
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) consideră că declaraţiile din ultimul timp privitoare la „ţepele” din turism, făcute în media de ministrul Economiei, Radu Miruţă, sunt „nefondate, populiste şi greşite juridic”.
17:10
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare” # Digi24.ro
Kremlinul a revenit asupra declarațiilor recente privind sistemele strategice Poseidon și Burevestnik, precizând că lansările nu au implicat încărcături nucleare. Clarificarea vine după anunțul președintelui american Donald Trump, care a decis reluarea testelor cu armament nuclear „pe picior de egalitate”.
17:10
Actorul George Burcea va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără” # Digi24.ro
Actorul George Burcea, fostul soț al artistei Andreea Bălan, a anunțat joi, 20 octombrie, printr-un clip postat pe pagina sa de Facebook, că va candida la Primăria Municipiului București din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT). „E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni”, este mesajul acestuia.
17:00
Municipiul reședință de județ care a interzis de astăzi, parțial, circulația trotinetelor. Ce amenzi vor lua cei care nu se conformează # Digi24.ro
Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş, după numeroase sesizări din partea cetăţenilor şi incidente în care au fost implicaţi utilizatorii acestor vehicule.
16:50
Popularitatea lui Macron în Franța atinge un minim istoric și egalează anti-recordul unui alt președinte francez # Digi24.ro
Popularitatea lui Emmanuel Macron în Franța a scăzut la 11%, cel mai scăzut nivel de la preluarea mandatului. Această cifră egalează astfel anti-recordul lui François Hollande din 2016.
16:40
AFM anunţă că au fost aprobate noi dosare în Programul Rabla pentru persoane fizice. Câte ecotichete sunt pe noua listă # Digi24.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat joi, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 425 de ecotichete în valoare de 6.510.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice. Preşedintele AFM, Florin Bănică, afirmă că prin acest demers vor fi „mai puţine maşini vechi pe şosele, mai multă siguranţă şi un pas real spre un transport mai curat şi mai eficient”.
16:40
Israelul a lansat noi atacuri în Gaza după anunțul de încetare a focului: „Au fost vizate ținte teroriste”. Riposta militanților Hamas # Digi24.ro
Avioane și tancuri israeliene au bombardat joi zone din estul Fâșiei Gaza, au declarat locuitori palestinieni și martori oculari, la o zi după ce Israelul a afirmat că rămâne angajat în armistițiul susținut de SUA, anunță Reuters. Sursele citate de agenție susțin că avioanele israeliene au efectuat 10 atacuri aeriene în zone din estul Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, în timp ce tancurile au bombardat zone din estul orașului Gaza. Nu au fost raportate victime.
16:30
Primul proiect al solistului de la Goodbye to Gravity, după tragedia din Clubul Colectiv: „M-am folosit de chitară ca suport psihic” # Digi24.ro
Pe 30 octombrie 2015, trupa Goodbye to Gravity susținea un concert în Clubul Colectiv din Capitală, prin care își lansa cel de-al doilea album, Mantras of War. Concertul a fost oprit, însă, după un incendiu în urma căruia 65 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 180 au fost răniți. Andrei Găluț, solistul Goodbye to Gravity, a fost singurul membru al trupei care a supraviețuit. Zece ani mai târziu, alături de alți supraviețuitori muzicieni ai tragediei din Colectiv, Andrei Găluț a lansat un nou proiect muzical, caritabil, dedicat „omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu”.
16:30
Ce cred americanii despre sală de bal pe care Donald Trump o construiește la Casa Albă. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie # Digi24.ro
Un sondaj de opinie realizat de The Washington Post-ABC News-Ipsos a măsurat opinia americanilor în privința înlocuirii Aripii de Est a Casei Albe cu o sală de bal, un proiect de suflet al președintelui Donald Trump.
16:20
Autorităţile din Călăraşi au evacuat, joi după amiază, două scări de bloc din municipiul Călăraşi, după ce locuitorii au reclamat că în imobil se simte miros puternic de gaz, informează News.ro.
Acum 8 ore
16:10
Franța nu își retrage trupele din România. Catherine Vautrin confirmă menținerea efectivelor NATO # Digi24.ro
Franța va menține numărul actual de militari dislocați în România, în cadrul misiunilor NATO de pe Flancul Estic, a anunțat ministra Forțelor Armate franceze, Catherine Vautrin, aflată joi la Sibiu. Oficialul a precizat că efectivele au fost deja mărite în ultimele luni și vor rămâne la nivelul stabilit în Alianță.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.