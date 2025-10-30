Tanczos Barna despre chemarea lui Bolojan în Parlament de către PSD și AUR: Poate fi o minge ridicată la fileu dacă ar fi o normalitate

21:10

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că am fost informaţi, practic, cu două zile înainte iar Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri, însă au transpirat datele cu o seară înainte şi au apărut aceste lucruri. Premierul a spus, despre chemarea în Parlament, de către partenerii de la PSD, că va răspunde instituţional, mâine. El a adăugat că dacă vrem să obţinem rezultate maxime în plan extern, pentru ţara noastră, în orice domeniu, problemele noastre strategice - şi apărarea este una din aceste probleme - nu sunt transformate într-un circ şi în dispute care nu ajută cu nimic.