Cum arată o garsonieră de 10 mp, scoasă la vânzare cu peste 300.000 de euro. Intri pe ușă și sari în pat
StirileProtv.ro, 30 octombrie 2025 23:20
În inima Londrei, aproape de faimosul stadion Stamford Bridge, o garsonieră de doar 10,2 metri pătrați este scoasă la vânzare pentru peste 300.000 de euro.
Acum 10 minute
23:30
Cercetătorii au descoperit „inamicii” invizibili care au decimat armata cu care Napoleon a vrut să cucerească Rusia # StirileProtv.ro
Un studiu recent prezintă o nouă perspectivă asupra campaniei dezastruoase a lui Napoleon în Rusia. Armata ar fi fost lovită de mai multe boli infecțioase, inclusiv două tipuri de bacterii necunoscute anterior.
Acum 30 minute
23:20
Sydney Sweeney, apariție spectaculoasă la gala „Power of Women” de la Beverly Hills. „Mă simt puternică” | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Actrița Sydney Sweeney a întors toate privirile la evenimentul „Power of Women” organizat de Variety, miercuri, 29 octombrie, la Beverly Hills.
23:20
23:10
Mesajul emoționant găsit după 100 de ani, pe o plajă australiană. Doi soldați au lăsat scrisori într-o sticlă de Schweppes # StirileProtv.ro
Mesaje într-o sticlă scrise de doi soldați australieni la câteva zile după plecarea lor spre câmpurile de luptă din Franța în timpul Primului Război Mondial au fost găsite peste un secol mai târziu, pe coasta Australiei.
23:10
Uraganul Melissa lovește violent Marea Caraibelor. Cel puțin 24 de morți și pagube uriașe în mai multe țări # StirileProtv.ro
Uraganul Melissa, care a lăsat în urmă cel puţin 24 de morţi în Haiti, a devastat regiuni întregi din Jamaica şi a inundat Cuba, urmează să ajungă joi în Insulele Bermude, după un parcurs de mai multe zile în Marea Caraibilor, informează AFP.
Acum 2 ore
22:20
Dragoș Anastasiu, despre numirea Oanei Gheorghiu. „O să-i fie foarte greu în poziția în care este” # StirileProtv.ro
Dragoş Anastasiu, fost vicepremier, afirmă, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greleşile îi vor fi vânate. Cu toate acestea, el apreciază numirea şi se declară fericit că Bolojan a reuşit să o convingă să preia funcţia.
22:10
Metalul care a atins cotații record. Nu e nici aurul, nici argintul. SUA au făcut stocuri importante # StirileProtv.ro
Cuprul a atins un record de 11.200 dolari pe tonă, pe fondul intensificării tensiunilor la nivelul aprovizionării globale.
22:10
Ministrul de Externe, după reducerea trupelor SUA: „Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România” # StirileProtv.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.
22:10
Comandanţii armatei ruse torturează şi execută soldaţii care refuză să lupte în Ucraina, arată o investigație media # StirileProtv.ro
Conform unei investigaţii ale publicaţiei independente ruse Verstka, comandanţii ruşi trimit deliberat la moarte soldaţii care refuză să lupte în Ucraina, relatează The Guardian.
22:00
Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat # StirileProtv.ro
Legea stabilește șase categorii de pensii de serviciu. Aceste pensii speciale sunt acoperite din contribuțiile foștilor angajați și completate cu până două treimi, în unele cazuri, cu bani de la bugetul de stat.
22:00
O tânără a descoperit cum i-a „umflat” nota un restaurant când s-a uitat mai atentă la bon. Ce a observat # StirileProtv.ro
Un restaurant nou și la modă din Gold Coast a răspuns după ce o serie de clienți au susținut că au fost taxați mai mult pentru mâncare decât prețurile afișate.
21:50
Horoscop 31 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de investit bani în casă # StirileProtv.ro
Horoscop 31 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi mai picantă. O să facem treabă, o să ne și distrăm, o pornim la drum și mai vedem și alte locuri, alți oameni, ca să ne destresăm.
21:40
Regele Charles îi retrage titlul nobiliar unui membru controversat al familiei regale. Trebuie să părăsească și reședința # StirileProtv.ro
Prințul Andrew își pierde titlul și se va muta din Royal Lodge, potrivit unui comunicat al Palatului Buckingham.
Acum 4 ore
21:30
Medvedev amenință Belgia cu „arma apocalipsei”. Ministrul belgian i-a răspuns ironic cu o melodie a Selenei Gomez # StirileProtv.ro
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, se ceartă oficial cu fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, pe tema războiului nuclear, iar într-o postare pe Instagram recurge la melodia „Calm Down” (Calmează-te) a Selenei Gomez, relatează POLITICO.
21:00
Greșeala care a dus la arestarea unuia dintre suspecții „comandoul-ui de la Luvru", explicată de procurorul Parisului # StirileProtv.ro
Alți cinci suspecți au fost arestați miercuri seară în regiunea Parisului, pentru implicare în jaful de la muzeul Luvru din 19 octombrie. Unul dintre aceștia, cred anchetatorii, a făcut parte din comandoul care a pătruns în galeria Apollo.
21:00
Un adolescent de 17 ani, rătăcit pe traseul spre Vârful Omu, a fost găsit rănit după ce a căzut. Are traumatism la coloană # StirileProtv.ro
Un adolescent de 17 ani, aflat cu familia în Bucegi, s-a rătăcit, joi după-amiază, iar autorităţile au intervenit pentru căutarea lui, inclusiv cu un elicopter.
21:00
De toate culorile, formele și mărimile, dovlecii sunt vedetele acestor zile. În piețe, restaurante sau pe străzile orașelor, toamna a colorat totul în portocaliu, după chipul bostanilor.
21:00
Acord parțial între SUA și China. Trump taie tarifele, Beijingul promite ridicarea „blocajului” pentru metale rare # StirileProtv.ro
„Pe o scară până la 10, a fost o întâlnire de nota 12!”, a spus președintele american, Donald Trump, după întrevederea cu omologul său chinez, Xi Jinping. Beijingul afirmă că rezultatele au fost obținute „cu greu”.
20:50
Guvernul Bolojan accelerează investițiile militare. Trebuie să stabilească pe ce cheltuie cele 17 miliarde de euro de la UE # StirileProtv.ro
Guvernul vrea să accelereze investițiile în industria de apărare, cu bani de la buget și de la Bruxelles.
20:40
Oana Gheorghiu: „Postările mele de pe Facebook nu au influențat retragerea trupelor americane. S-a încercat o asociere” # StirileProtv.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că nu există nicio legătură între retragerea unor sute de militari americani din România și postările sale de pe Facebook, ci a fost doar o încercare de asociere a celor două.
20:40
„Trădătorii” aduce suspans și strategie la PRO TV. Începe jocul în care nimeni nu e de încredere # StirileProtv.ro
În această seară are loc marea premieră a reality show-ului Trădătorii. De la ora 21:30, Ana Ularu, game masterul emisiunii, va deschide porțile castelului, iar din acel moment va începe un joc în care incertitudinea va fi la fiecare pas.
20:30
Angajații loiali ar putea obține 15% din profitul companiei la care lucrează, fără taxe. Proiect de lege depus în parlament # StirileProtv.ro
Deputatul Mohammad Murad a anunțat depunerea în Parlament a unei propuneri legislative care introduce în România conceptul de participare a angajaților la profitul companiilor.
20:30
Medicii de la Bagdasar-Arseni acuzați de moartea unui pacient cu arsuri majore au fost puși sub control judiciar # StirileProtv.ro
Cei doi medici de la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, reținuți într-un dosar de malpraxis, au fost puși joi sub control judiciar pentru 60 de zile.
20:30
Alimentarea cu gaze a 294 de locuințe din Sectorul 2 este suspendată temporar. Distrigaz Sud remediază defecțiunile # StirileProtv.ro
Un număr de 294 de consumatori casnici dintr-un imobil situat pe strada Fabrica de Glucoză din Capitală sunt afectaţi de o întrerupere temporară a alimentării cu gaze naturale, potrivit unui comunicat transmis joi de Distrigaz Sud Reţele.
20:20
Magazinele au maximum 30 de zile pentru a înlocui produsele defecte. Comercianții riscă amenzi uriașe # StirileProtv.ro
Comercianții care refuză să înlocuiască în 30 de zile produsele care nu corespund descrierii sau sunt defecte riscă amenzi de până la 25.000 de lei.
20:20
Preţurile energiei electrice rămân la niveluri de criză în Europa. Eurostat: Guvernele sunt principalele responsabile | HARTĂ # StirileProtv.ro
Prețurile energiei electrice pentru gospodăriile din Europa rămân la niveluri de criză, susținute de eșecul guvernelor naționale de a aborda rețeaua de taxe și impozite care constituie o mare parte din factură, relevă noi date ale Eurostat.
20:20
Cum se schimbă preferințele culinare ale românilor în funcție de regiune. Zona în care carnea e mai „mâncare de sărbătoare” # StirileProtv.ro
Carnea de porc rămâne împărăteasa meselor românilor, însă nu o gătim la fel. Oltenii cer carne tocată ambalată, ori carne marinată, bănăţenii adoră micii și merg des prin măcelării, pe când în Transilvania, spui cârnați şi instantaneu toţi au apă în gură.
20:10
Stoluri de păsări exotice au rămas pe lacurile din Moldova, odată cu încălzirea climei. S-au amenajat deja foișoare # StirileProtv.ro
Datorită schimbărilor climatice din ultimii ani, mai multe specii de păsări călătoare au rămas în România pe lacurile din zona Moldovei şi oferă trecătorilor un spectacol deosebit.
20:10
10 ani de la tragedia din Colectiv. Mesajul unui supraviețuitor: „La capătul fiecărui drum foarte greu poate exista lumină” # StirileProtv.ro
Se împlinesc zece ani de la tragedia petrecută în clubul Colectiv, care avea să schimbe România pentru totdeauna. Șaizeci și cinci de tineri și-au pierdut viața atunci, iar câteva zeci au rămas cu răni adânci, pe trup și în suflet.
20:10
Un român a fost sunat de escroci care i-au furat chipul și vocea și apoi l-au șantajat cu un video fals creat cu IA # StirileProtv.ro
Un român a fost șantajat într-un mod șocant după modificarea unui film cu ajutorul inteligenței artificiale. Bărbatul a fost păcălit să preia un apel video, moment în care infractorii cibernetici i-au înregistrat chipul și vocea.
20:00
Ce spune STB despre șoferul de autobuz prins când se juca pe telefon la volan, cu peste 100 de pasageri în vehicul # StirileProtv.ro
Deși era o oră de vârf și avea peste 100 de pasageri în mașină, s-a concentrat la telefonul ținut pe volan. Așa a condus prin București șoferul unui autobuz STB, în timp ce butona, culmea, la un joc de atenție.
19:50
Ce spune un medic legist după moartea Ștefaniei Szabo: „Unii medici au început să se aboneze la farmaciile spitalelor” # StirileProtv.ro
Apar informații surprinzătoare în ancheta morții doctoriței de la Spitalul Județean Buzău. Un cadru medical ar fi mărturisit la audieri că a scos din urgență un anestezic fără justificare oficială, iar fiola respectivă ar fi ajuns la Ștefania Szabo.
19:50
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda # StirileProtv.ro
Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.
19:40
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu # StirileProtv.ro
Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.
19:40
Individ condamnat la trei ani de închisoare pentru că a intrat cu mașina în manifestanții pro-palestinieni, în Suedia # StirileProtv.ro
Un tribunal suedez a condamnat joi un bărbat la trei ani de închisoare pentru că a intrat cu mașina în participanții la o manifestație pro-palestiniană, rănind două persoane.
Acum 6 ore
19:30
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp” # StirileProtv.ro
La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.
18:40
Descoperire rară în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de ani. Ce au găsit arheologii din Ungaria # StirileProtv.ro
Arheologii din Ungaria au descoperit rămășițele unei săbii de fier rare, bijuterii și alte artefacte în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de ani.
18:20
Mai multe maimuțe de laborator, purtătoare de boli, au scăpat în Mississippi. „Primatele aparțin unei alte entități” # StirileProtv.ro
Autoritățile au ucis mai multe maimuțe de laborator care au scăpat dintr-un camion răsturnat în Mississippi. Inițial, maimuțele rhesus erau considerate bolnave și periculoase, dar nu este neapărat adevărat.
18:00
Chiar dacă sezonul vacanțelor s-a încheiat, toamna este anotimpul ideal pentru a ne bucura de un city-break la un preț redus.
18:00
Shutdown-ul din SUA intră în a cincea săptămână: Milioane de americani riscă să rămână fără salarii și ajutoare # StirileProtv.ro
Blocajul guvernamental din SUA a intrat în a cincea săptămână. Milioane de americani resimt efectele negative ale crizei economice, care ar putea să se agraveze în curând.
17:50
Donald Trump afirmă că a mai câștigat un ”război”, de data aceasta cu miliardarul Bill Gates: ”A recunoscut, în sfârșit” # StirileProtv.ro
Donald Trump afirmă că a mai câștigat un război, după ce Bill Gates a recunoscut că schimbările climatice „nu vor duce la dispariția umanității”.
17:50
Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la Colectiv: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor” # StirileProtv.ro
Ilie Bolojan a transmit, la zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv. Premierul a vorbit despre victimele acestei tragedii, dar și despre responsabilitatea statului față de cetățeni.
Acum 8 ore
17:30
Instructorul militar suspectat de spionaj pentru Rusia este britanic. Ar fi fost pe ștatul de plată FSB # StirileProtv.ro
Regatul Unit a anunțat joi că se află în „contact strâns" cu autoritățile ucrainene, după arestarea miercuri la Kiev a unui instructor militar britanic suspectat de spionaj în favoarea Rusiei.
17:30
Papa Leon al XIV-lea avertizează tinerii asupra dependenței de tehnologie. „Fiți profeți în lumea digitală” # StirileProtv.ro
Papa i-a îndemnat joi pe tineri să „folosească tehnologia cu înţelepciune, dar să nu se lase folosiţi de ea", în timpul unei întâlniri cu mii de studenţi organizată în Aula Paul al VI-lea din Cetatea Vaticanului cu ocazia Jubileului lumii educaţiei.
17:20
AFM aprobă alte 425 de ecotichete în cadrul Programului Rabla. Când se pot face înscrierile # StirileProtv.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat joi, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 425 de ecotichete în valoare de 6.510.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.
17:20
Descoperirea care ar putea elucida moartea medicului Ștefania Szabo. Fiola luată pe ascuns din farmacia spitalului # StirileProtv.ro
Apar detalii importante în ancheta deschisă după moartea doctoriței de la Spitalul județean din Buzău.
17:00
Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin # StirileProtv.ro
Lukoil, gigantul energetic rusesc, își vinde activele internaționale către o firmă elvețiană fondată de către Gennady Timchenko, unul din oligarhii lui Vladimir Putin. Compania are o prezență semnificativă și pe piața din România.
17:00
Un refugiat afgan care a ucis un copil și un adult nu va fi condamnat. Ce a decis justiția din Germania # StirileProtv.ro
Un refugiat afgan a atacat în ianuarie, cu un cuţit, un grup de copii într-un parc al oraşului german Aschaffenbourg, ucigând un copil şi un adult care sărise în ajutor.
17:00
Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la tribunal înainte ca instanța să se pronunțe | VIDEO # StirileProtv.ro
Un angajat al companiei Distrigaz Sud Rețele și doi de la firma privată de profil au fost reținuți miercuri seară, în ancheta exploziei din cartierul Rahova.
16:50
Polițist fără pantaloni, în fața instanței. Înregistrarea ședinței a devenit virală. „Văd oare ceea ce cred că văd?” |VIDEO # StirileProtv.ro
Un ofițer de poliție din Detroit a apărut în fața fața instanței fără pantaloni, la o audiere prin teleconferință. Judecătorul și avocatul inculpatului s-au scandalizat iar isprava ofițerului a afectat departamentul de poliție unde lucrează.
