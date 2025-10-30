Amazon depășește așteptările cu divizia cloud, acțiunile cresc puternic
Profit.ro, 30 octombrie 2025 23:20
Amazon.com a raportat rezultate trimestriale peste așteptări pentru divizia sa de servicii cloud, Amazon Web Services (AWS).
Constructorul auto Stellantis a anunțat rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului, raportând o creștere a veniturilor nete față de anul precedent. Noul CEO a fost instalat chiar la jumătatea anului.
22:10
Dispare o bancă în România. Mesaj către clienți. Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank încheie fuziunea # Profit.ro
Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank va fi acum încheiat.
22:00
ULTIMA ORĂ Gigant aerian american s-a înregistrat în România, posibil prim pas spre revenirea pe piața locală # Profit.ro
Gigantul aerian american Delta Air Lines a lansat procedurile pentru înregistrarea mărcii „Delta” în România.
Airbus a raportat rezultate peste așteptări pentru trimestrul al treilea.
21:00
O informație care „a transpirat” prea devreme. De ce a ascuns România 2 zile retragerea unor trupe SUA - Bolojan explică # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan explică faptul că anunțul privind retragerea unor trupe americane din România a fost amânat două zile de autoritățile de la București deoarece așa s-a convenit cu partea americană.
20:50
Investitorii de la BVB prelungesc impulsul corectiv, indicele BET pierde jumătate de procent GRAFIC # Profit.ro
După o escaladă din maxime în maxime, acțiuni importante de pe segmentul energetic bat în retragere și trag bursa în jos.
20:30
Antibioticele să coste mai mult decât bomboanele M&M! Mesaj Sandoz către guvernele din Europa # Profit.ro
Grupul elvețian farmaceutic Sandoz, lider global în domeniul medicamentelor generice și biosimilare, a cerut guvernelor europene să protejeze producția locală de antibiotice împotriva produselor chinezești mai ieftine, care au inundat piața după majorarea tarifelor vamale în SUA.
20:00
Șoferii din Pakistan, Bangladesh și Dubai salvează firmele de transport internațional din România # Profit.ro
Deficitul de șoferi este binecunoscut în România. Situația este valabilă fie că vorbim de transport rutier de marfă sau de persoane.
OpenAI pregătește terenul pentru o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania până la 1 trilion de dolari, potențial una dintre cele mai mari listări din istorie.
19:00
VIDEO ”Între cetățean și instituțiile publice există o lipsă de încredere” - Mesajul vicepremierului Oana Gheorghiu: Îmi doresc să contribui la schimbare. Suntem puternici atunci când ne unim. # Profit.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu transmite că a preluat mandatul de reformă, digitalizare, de birocratizare cu credința că împreună cu echipa prim-ministrului Ilie Bolojan va putea simplifica viața cetățeanului. Ea spune că vrea să contribuie la modul în care cetățeanul percepe și simte relația cu statul român, între cele două părți fiind o lipsă de încredere.
18:40
Compania UMB Steel (fosta Eco Wind Power), controlată de familia antreprenorului Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din România, care a achiziționat anul trecut în bloc activele combinatului siderurgic Oțelu Roșu, din județul Caraș Severin, cu tradiție de peste 220 de ani, lucrează acum la reabilitarea liniei de cale ferată care deservește clădirea oțelăriei din cadrul combinatului și a anexelor acesteia.
18:30
Consilierii locali din Zalău au aprobat atribuirea către Episcopia Sălajului, în folosință gratuită, a unui spațiu în Clădirea Transilvania din municipiu, pentru realizarea unei cafenele ce își propune să fie un spațiu educativ și recreativ de întâlnire pentru tineri.
18:00
Mercedes-Benz a publicat primele imagini oficiale cu un nou concept creat pentru competiție.
17:50
Ministerul Finanțelor a luat de la bănci un împrumut pe 5 ani la un randament de sub 7% pe an, lucru care nu s-a mai întâmplat din primăvară. Mai mult, în această scadență, este cea mai ieftină emisiune pentru stat în monedă națională din ultimul an.
Consiliul Municipal Buzău a adoptat un proiect de hotărâre prin care se interzice circulația trotinetelor electrice în mai multe zone din oraș, după numeroase sesizări din partea cetățenilor și incidente în care au fost implicați utilizatorii acestor vehicule.
17:10
Autoritățile din Bulgaria au anunțat închiderea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, în perioada 4 - 5 noiembrie.
17:00
Ion Țiriac - O nouă mare investiție. Primăria Brașov anunță că a identificat mai multe „variante de amplasament” # Profit.ro
Primăria Brașov anunță că a identificat mai multe „variante de amplasament” pe care fundația omului de afaceri Ion Țiriac vrea să ridice o bază sportivă care să includă un teren de fotbal pentru copii, pistă de atletism, zone pentru baschet și terenuri de tenis.
16:50
UniCredit și-a majorat deținerea la banca grecească Alpha Bank la 29,5%, după ce a primit autorizația Băncii Centrale Europene.
16:30
Aproape jumătate dintre locuințele alimentate cu gaze din România nu au realizate verificări și revizii: „Suntem latini, nu anglofoni” # Profit.ro
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), afirmă că aproape jumătate dintre locuințele alimentate cu gaze naturale din România nu au realizate verificări și revizii ale instalațiilor.
16:10
Guvernul a semnat noi norme care se vor se aplica, în sistem pilot, pentru plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite de agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne. Aceste amenzi vor putea fi plătite într-un cont unic al Trezoreriei, prin toate mijloacele de plată moderne, pe lângă plata în numerar la Trezorerie sau la organele fiscale locale.
16:10
Autoritățile au acordat contractul primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț - Iași - Ungheni.
16:00
ULTIMA ORĂ Controale la aproape 500 de dezvoltatori imobiliari. Peste 3.000 de apartamente oprite de la vânzare # Profit.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafețelor utile minime.
16:00
Bolojan, chemat în Parlament de PSD să explice ”lipsa de reacție a Guvernului” față de retragerea unor trupe SUA din România # Profit.ro
Grupul pariamentar al Partidului Social Democrat a solicitar ca premierul Ilie Bolojan să fie prezent la ședința plenului Camerei Deputaților din 03 noiembrie 2025, în cadrul dezbaterii politice organizate la Ora Prim-ministrului, pentru discutarea temei ”Retragerea trupelor americane din România - lipsa de reacție a Guvernului și impflcațiiie asupra angajameneloor strategice și de securitate ale României”.
15:40
Prețurile ouălor crește brusc în Germania și există mai multe motive pentru asta.
15:40
Potrivit Eurostat, economia zonei euro a înregistrat o creștere peste așteptări în trimestrul al treilea, cu un avans de 0,2% comparativ cu trimestrul precedent, în timp ce Produsul Interne Brut al UE a înregistrat o creștere cu 0,3%.
Ministerul Energiei, despre sancțiunile SUA împotriva Lukoil, cu afaceri masive în România scoase la vânzare: Înainte de a lua o decizie, așteptăm poziția UE # Profit.ro
Ministerul Energiei a transmis, la solicitările repetate ale mass media, că a luat act de sancțiunile impuse de Statele Unite gigantului petrolier rus Lukoil, precum și de intenția rușilor de a-și vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, menționând că, înainte de a lua o decizie, așteaptă poziția Uniunii Europene asupra acestei spețe.
15:20
Platforma Polymarket a fost inclusă pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, informează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).
15:20
Grecia anunță un plan în valoare de 2,5 miliarde de euro pentru a combate penuria de apă # Profit.ro
Grecia a anunțat joi un plan de măsuri în valoare de 2,5 miliarde de euro pe o perioadă de 10 ani pentru a lupta împotriva amenințării reprezentate de penuria de apă, în special în capitala Atena și în regiunea acesteia, precum și în multe dintre insulele elene, informează AFP.
15:20
Apple Maps îți permite să descarci zone pentru navigație offline, ideal când mergi prin munți, în tuneluri sau în roaming scump.
15:00
14:50
Boeing a anunțat un nou impact financiar de 5 miliarde de dolari și amânarea primei livrări a avionului 777X până în 2027.
14:40
ULTIMA ORĂ Oferta publică de listare de la Cris-Tim se închide la prețul minim, de 16,50 lei/acțiune. Aranjorii redirecționează acțiuni către investitorii individuali CONFIRMARE # Profit.ro
În contextul în care apetitul masiv pe tranșa de retail, aceștia vor beneficia de o suplimentare a pachetelor de acțiuni, redirecționate de pe tranșa investitorilor instituționali unde interesul moderat a determinat o închidere în nivelul inferior al coridorului ofertei.
14:30
Cunoscutul medic chirurg plastician Mohamad Delbani, la MARATONUL MEDIKA TV – „Redefinirea esteticii în 2025” # Profit.ro
Medika TV, singura televiziune medicală din România, lansează pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, o dezbatere live despre evoluția esteticii, în 2025.
14:30
DECIZIE Facilitate de la Bolojan - Primăriile pot împrumuta bani de la Trezorerie pentru cheltuieli cu serviciile termice și cu unele proiecte cu fonduri europene sau PNRR. Termenul a fost extins până la finalul acestui an # Profit.ro
Guvernul a prelungit până la finalul acestui an termenul în care unitățile administrativ teritoriale pot contracta împrumuturi din Trezorerie pentru asigurarea continuității serviciilor termice în sistem centralizat și pentru susținerea proiectelor finanțate din fonduri europene și prin PNRR.
14:10
Îngrijorare în Bulgaria cu privire la schimbarea monedei, din leva în euro, în noaptea de Revelion # Profit.ro
Sectorul turistic din stațiunea bulgară Bansko își exprimă îngrijorarea cu privire la procedurile de plată și raportarea veniturilor în contextul trecerii Bulgariei de la leva la euro, în special în perioada aglomerată de Anul Nou, transmite Novinite.
13:50
Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie.
13:50
Valoarea bonurilor de masă va crește de la 40 la 50 de lei, decizia fiind luată în discuțiile dintre Guvern și partenerii sociali.
13:50
Guvernul încearcă să împace patronatele și sindicatele: Numărul de permise de muncă pentru străini va scădea ușor anul viitor # Profit.ro
În condițiile în care patronatele au solicitat majorarea contingentului de muncitori străini acceptat în România pentru 2026 la 150.000, iar Ministerul Muncii propunea doar 75.000 de permise pentru anul viitor, în urma Consiliului Național Tripartit, s-a convenit ca anul viitor Guvernul să elibereze cel mult 90.000 de permise de muncă pentru persoanele din afara UE și Spațiului Economic European (SEE).
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0856 lei, de la 5,0829 lei, înregistrat miuercuri.
13:20
General Motors concediază mii de angajați la fabricile care produc vehicule electrice și baterii pentru vehicule electrice.
13:10
Avocatul lui Horațiu Potra spune că acesta a luat decizia de a se întoarce ”voluntar” în România # Profit.ro
Apărătorul lui Horațiu Potra, avocatul Șerban Moga, a afirmat că au fost discuții la nivelul procuraturii din Dubai pentru ca clientul său să vină de bună voie în România pentru a participa la proces.
12:50
Guvernul german ia în considerare posibilitatea de a naționaliza activele locale ale gigantului rus Rosneft.
12:40
VIDEO Bolojan și Oana Gheorghiu - ”Nimeni nu-ți donează milioane de euro dacă nu are încredere în ceea ce faci”. Bolojan anunță atribuțiile noului vicepremier # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a urat mult succes Oanei Gheorghiu în poziția de vicepremier, anunțând că se va ocupa de reformă, digitalizare, simplificare, debirocratizare și de reforma companiilor publice. Bolojan a arătat că Oana Gheorghiu a probat că se bucură de încrederea mediului de afaceri, prin campaniile publice de strângere de donații.
12:40
Într-o perioadă în care costurile de întreținere ale mașinilor continuă să crească, tot mai mulți șoferi români caută soluții rapide pentru a economisi.
12:30
Hansa, unul dintre jucătorii pieței locale de electrocasnice, anunță o creștere de 25% a vânzărilor în primele nouă luni ale anului, semnificativ peste ritmul pieței locale.
12:30
Grup EM S.A., companie românească activă în domeniul infrastructurii energetice, anunță intenția de a lista acțiunile sale pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), în urma finalizării ofertei publice de majorare a capitalului social.
12:30
Smyk, cel mai mare retailer polonez de jucării și îmbrăcăminte pentru copii, prezent cu o rețea de 35 de magazine în România, și-a abandonat planurile de listare la bursă, invocând termeni nesatisfăcători.
12:20
ULTIMA ORĂ SUA reiau testele cu arme nucleare pentru prima dată după 1992 - răspuns la testarea rachetei nucleare rusești Burevestnik # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, anunță că Statele Unite vor relua testarea armelor nucleare „pe o bază egală” cu Rusia și China, într-o schimbare majoră de politică nucleară după mai bine de trei decenii de pauză în acest domeniu.
12:10
Industria românească de fashion a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri totală de 16,7 miliarde lei, conform datelor prezentate acum.
