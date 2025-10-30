Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025

13:00

Ministrul Educaţiei, Daniel David, intenţionează să majoreze plata cu ora pentru profesorii din învăţământul preuniversitar, dar şi să deblocheze posturile din întreg sistemul. „În legătură cu plata cu ora, aceste măsuri ne-au asigurat salariile şi bursele până la sfârşitul anului. Sunt măsuri fiscal-bugetare fără de care n-am fi avut această situaţie. Evident că, dacă scade […]