Gunvor, salvatorul Lukoil: un trader de materii prime gigant cu rădăcini sovietice şi împins în sus de interesele lui Putin
Ziarul Financiar, 30 octombrie 2025 23:30
Când Gennadi Timcenko şi Torbjörn Törnqvist au început să colaboreze în 1997, primul era un fost oficial comercial sovietic stabilit în Finlanda, iar al doilea era un fost trader BP din Suedia.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
23:30
Cât de mult contează dependenţa de Germania? Economia cehă, unde consumul ia locul exporturilor ca motor de creştere, a accelerat în trimestrul III, cea maghiară, unde toţi cei trei mari constructori auto germani au fabrici, stă împotmolită în stagnare, iar cea poloneză, mai mare şi diversificată, defilează # Ziarul Financiar
23:30
Gunvor, salvatorul Lukoil: un trader de materii prime gigant cu rădăcini sovietice şi împins în sus de interesele lui Putin # Ziarul Financiar
Când Gennadi Timcenko şi Torbjörn Törnqvist au început să colaboreze în 1997, primul era un fost oficial comercial sovietic stabilit în Finlanda, iar al doilea era un fost trader BP din Suedia.
Acum 2 ore
22:30
22:15
Acum 4 ore
19:45
Vicepremierul Oana Gheorghiu: În tinereţe am ascultat Vocea Americii şi visam, ca orice român, la America # Ziarul Financiar
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi că nu are sentimente antiamericane, ci dimpotrivă, respectă contribuţia Statelor Unite ale Americii la siguranţa Europei
Acum 6 ore
19:15
19:15
19:15
19:15
Simina Bossenec, BID: Am identificat diferenţe pe care le vedem cu toţii, dar puse pe hârtie sunt înspăimântătoare. Cel mai mic deficit de finanţare este pentru IMM-uri, 2 mld. euro, dar dacă mergem spre infrastructură, eficienţă energetică, trecem în toate cazurile peste 10 mld. euro # Ziarul Financiar
18:45
Georg Winter, CEO, GrECo, International Holding: În anul 1975 circa 80% din activele companiilor erau bazate pe active tangibile, iar acestea erau asigurate, cunoscute de asigurători. Astăzi, 90% din active sunt intangibile. Problema pe care o avem este că nu avem soluţii de asigurare reale pentru activele intangibile, deci asigurarea nu este suficientă # Ziarul Financiar
18:45
18:45
18:45
Luminiţa Moroşan, Manager Competenţă Credite& Garanţii, GrECo România: Începând din 2024 daunalitatea pe poliţele acestea de asigurare a creanţelor comerciale a depăşit 50% în România şi vedem în continuare creştere inclusiv pe portofoliul nostru. Totuşi, ar trebui ca asigurarea să fie privită ca ultimul bastion # Ziarul Financiar
18:30
18:30
17:45
Indra Mihăilă, PepsiCo, producătorul chipsurilor Lay's: Costul de construcţie pentru un depozit de cartofi de 4.000 de tone este de 1,4 mil. euro şi banii nu sunt uşor de obţinut. Sunt fermieri pe care îi cofinanţăm # Ziarul Financiar
În lipsa depozitelor regionale pentru legume şi fructe promise de autorităţi încă din 2020, 15 la număr, fermierii români au decis să nu mai aştepte sprijinul statului şi să-şi ia investiţiile în propriile mâini.
Acum 8 ore
17:30
17:15
17:15
17:15
Cum arată efectivul de medici la nivel european: România are mulţi medici, dar distribuiţi inegal. România este la jumătatea clasamentului, cu peste 70.000 de medici # Ziarul Financiar
România este printre ţările cu număr mare de medici – aproape 71.000 de specialişti în 2023, însă raportat la populaţie este în a doua parte a clasamentului, cu 372 de doctori la suta de mii de locuitori.
17:15
17:15
17:00
Liberty Galaţi încearcă să găsească pe ultima sută de metri o soluţie de ieşire din criză: Guvernul a avizat propunerea de modificare a planului de restructurare, ce deschide calea vânzării core-businessului combinatului la licitaţie internaţională. În joc sunt 400-800 mil. euro. ANAF are de recuperat €150 mil. de la Liberty, iar EximBank €300 mil # Ziarul Financiar
17:00
17:00
17:00
16:45
16:30
Liberty Galaţi încearcă o soluţie de ieşire din criză: Guvernul a avizat propunerea de modificare a planului, ce vizează vânzarea core-businessului combinatului la licitaţie internaţională. În joc sunt 400-800 mil. euro. ANAF are de recuperat 150 de milioane de euro de la Liberty, iar EximBank are 300 mil. euro de recuperat # Ziarul Financiar
16:15
16:00
Voxa, platformă de streaming pentru audiobook-uri şi e-book-uri, a atins 5,5 milioane de euro venituri anuale recurente şi revine pe SeedBlink pentru o nouă rundă, care să finanţeze expansiunea # Ziarul Financiar
Compania, care a depăşit 1 milion de utilizatori înregistraţi, revine astfel pe platforma prin care a atras o parte din finanţarea seed iniţială în 2021. La acel moment, Voxa a atras 550.000 de euro de la Editura Litera şi de la investitori privaţi prin SeedBlink.
Acum 12 ore
15:15
15:15
15:15
15:00
15:00
14:45
14:45
Cris-Tim Family Holding anunţă: preţ de 16,5 lei în oferta de listare şi realocarea a 5% dinspre instituţionali spre retail. Suprasubscrierea scade de la 42 de ori la 32 de ori. BERD în acţionariat. CEO: Până acum am câştigat încrederea consumatorilor prin produsele noastre, iar acum aceiaşi consumatori aleg să îşi plaseze investiţiile în companie # Ziarul Financiar
14:30
14:15
14:15
14:15
14:00
13:45
13:45
13:15
Mircea Vădan, BraveX, producător local de drone: Ne diferenţiem şi prin costurile de producţie de trei ori mai mici. Dronele noastre ar putea fi utilizate pentru a depista şi sancţiona din aer abaterile rutiere sau tăierile ilegale din păduri # Ziarul Financiar
BraveX, un start-up românesc de deep tech care proiectează şi produce drone avansate cu aripă fixă şi capabilităţi EVTOL (decolare şi aterizare verticală), vizează atragerea unei runde de finanţare seed pentru a scala producţia şi a pătrunde pe pieţele externe. Compania mizează pe un avantaj competitiv de cost obţinut prin producţia locală şi pe expertiza tehnică a echipei de ingineri.
13:15
13:15
12:15
Farlei Kothe, Stefanini: România rămâne un hub strategic în cadrul grupului şi un furnizor cheie de soluţii digitale pentru Europa. Mizăm pe inovaţie, formare continuă şi extindere în sectoare cu potenţial ridicat precum banking, telecomunicaţii şi producţie # Ziarul Financiar
Într-un context economic marcat de volatilitate şi ajustări pe piaţa IT, subsidiara locală a grupului global de tehnologie Stefanini susţine că hubul din România rămâne unul important pentru companie - cu un „rezervor“ important de oameni talentaţi, chiar dacă unele departamente au fost redimensionate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.