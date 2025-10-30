Gunvor, salvatorul Lukoil: un trader de materii prime gigant cu rădăcini sovietice şi împins în sus de interesele lui Putin

13:15

BraveX, un start-up românesc de deep tech care proiectează şi produce drone avansate cu aripă fixă şi ca­pa­bilităţi EVTOL (decolare şi aterizare verticală), vizează atragerea unei runde de finanţare seed pentru a scala producţia şi a pătrunde pe pieţele externe. Compania mizează pe un avantaj competitiv de cost obţinut prin producţia locală şi pe expertiza tehnică a echipei de ingineri.