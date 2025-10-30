Rapid vs. Dumbrăvița 4-0 » Antrenorul bănățenilor, Florin Fabian: „O experiență utilă pentru tânăra noastră echipă”
Gazeta Sporturilor, 31 octombrie 2025 00:40
Rapid vs. Dumbrăvița 4-0 » Antrenorul bănățenilor, Florin Fabian: „O experiență utilă pentru tânăra noastră echipă”
Duel la „all-inclusive” » Cu câți bani a fost convinsă Dumbrăvița să joace la București: „Le-am plătit inclusiv cazarea pe 3 nopți” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele Rapidului, a vorbit despre meciul cu Dumbrăvița, scor 4-0, din grupele Cupei României Betano. Imediat după victorie, a dezvăluit că giuleștenii le-au asigurat toate costurile bănățenilor în Capitală.Inițial, partida trebuia să se joace pe terenul formației din Liga 2. Dar meciul s-a disputat în Giulești, cu Dumbrăvița gazdă. La propunerea bucureștenilor, partida a fost mutată din Banat în Capitală. ...
00:20
Fostul internațional român, surprins total de gestul campionului din Bundesliga: „Mă vede, vine la mine și zice: «Kurva!»” # Gazeta Sporturilor
Emilian Dolha (45 de ani), fost portar la Rapid și Dinamo, a rememorat un episod cu fostul lui coleg de la Wisla Cracovia, Jakub „Kuba” Błaszczykowski (39 de ani), al doilea cel mai selecționat jucător din istoria Poloniei, după Robert Lewandowski.Întâmplarea povestită de fostul internațional român este din perioada în care acesta era antrenor de portari la Sepsi și s-a reîntâlnit după aproximativ 20 de ani cu Błaszczykowski. ...
Acum 2 ore
00:00
Antrenorul de la Dumbrăvița are un favorit în Superliga: „E un model pentru toți, i-am spus-o și în față” # Gazeta Sporturilor
Florin Fabian (51 de ani), antrenorul de la Dumbrăvița, a admis că echipa lui nu a avut nicio șansă împotriva Rapidului, în meciul câștigat de giuleșteni în Cupă cu 4-0.Florin Fabian consideră că antrenorul de la Rapid, Costel Gâlcă, este un exemplu pentru toți tehnicienii din România. A spus că i-a transmis personal asta adversarului din această seară.VIDEO. ...
30 octombrie 2025
23:50
Costel Gâlcă: „Rapid a plătit organizarea partidei. A fost bine și pentru Dumbrăvița” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a analizat victoria obținută cu Dumbrăvița, scor 4-0, în prima etapă a grupelor Cupei României Betano.Împotriva bănățenilor, Gâlcă s-a bazat pe jucătorii cu puține minute în Superliga. La finalul meciului cu formația din Liga 2 s-a declarat mulțumit de prestația elevilor lui, dar și de atitudinea acestora.A fost întrebat și despre meciul cu Universitatea Craiova de duminică (ora 20:30). ...
23:50
După „dubla” în 9 minute din Cupă, Alex Dobre le-a pus gând rău oltenilor: „Meci interesant” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul Rapidului, a reacționat după ce a marcat o „dublă” în victoria din Cupa României cu CSC Dumbrăvița, scor 4-0.Dobre a fost introdus pe parcursul meciului, iar la scurt timp a reușit să ducă scorul la 3-0, după ce a transformat o lovitură de pedeapsă în minutul 70. Căpitanul giuleștenilor a reușit „dubla” 9 minute mai târziu, închizând tabela pe care au mai apărut Jambor și Kramer. ...
23:40
Rapidistul revenit pe gazon după două luni a trimis „săgeți” spre CFR și FCSB: „Clasamentul nu e întâmplător” # Gazeta Sporturilor
Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul central de la Rapid, este foarte bucuros de faptul că a revenit pe teren. Denis Ciobotariu a fost accidentat și nu și-a putut ajuta echipa în ultimele două luni. Acesta a intrat în repriza secundă a partidei cu Dumbrăvița, scor 4-0, din Cupa României. Se aștepta ca FCSB și CFR Cluj să fie mai sus în clasamentul din Superliga. ...
Acum 4 ore
22:30
Leo Grozavu a numit problema de la Botoșani, după meciul cu Farul: „Suntem dereglați” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani, a analizat remiza cu Farul, scor 1-1, din prima etapă a grupelor Cupei României.Tehnicianul echipei moldovene a fost mulțumit de joc și a explicat de ce a odihnit mai mulți titulari. De asemenea, a vorbit despre următorul meci, cu Petrolul, din Superliga.În plus, Leo Grozavu a transmis că echipa lui va avea o problemă privind regula U21. ...
22:10
Titular în premieră de la plecarea de la FCSB, Marius Ștefănescu a deschis balul într-un meci cu 6 goluri # Gazeta Sporturilor
Marius Ștefănescu (27 de ani) a fost titular în premieră la Konyaspor într-un meci și a deschis scorul în victoria cu Bingol, din preliminariile grupei Turciei, scor 4-2.Fostul jucător de la FCSB a fost servit ideal cu o pasă filtrantă în careul advers și a reușit să-l învingă pe portar, deblocând tabela în minutul 6.GOL | Konyaspor 1-0 12 Bingölspor️ 6' Marius Stefanescupic.twitter. ...
22:10
Coco Gauff, înainte de WTA Finals, unde este campioană en-titre: „În fiecare seară mă rog, asta mă ține cu picioarele pe pământ” # Gazeta Sporturilor
Numărul 3 mondial, Coco Gauff (21 de ani), vrea să-și apere titlul cucerit în 2024 la WTA Finals de la Riyadh, dar e conștientă și că poate ieși din Top 3 în cazul unui rezultat nefericit. Ea a dezvăluit că rămâne cu picioarele pe pământ datorită credinței.În 2024, Coco Gauff încheia în urcare un sezon oscilant, chiar dacă pe parcursul acestuia atinsese cea mai bună clasare a carierei, locul 2 mondial. ...
22:00
Fotbalistul de 1 milion de euro a avut nevoie de 18 partide pentru primul lui gol în România! # Gazeta Sporturilor
Atacantul Timotej Jambor (22 de ani) a marcat primul lui gol în tricoul Rapidului în partida cu CSC Dumbrăvița, din grupele Cupei României.Timotej Jambor a fost titularizat de Costel Gâlcă în meciul în care Rapid a fost echipa oaspete pe stadionul din Giulești. Acesta a fost trimis în banda stânga a atacului.GALERIE FOTO. ...
21:50
Galeria Rapidului nu a uitat de tragediile de la Certej și Colectiv » Mesajele apărute în Giulești # Gazeta Sporturilor
În startul meciului cu CSC Dumbrăvița din Cupa României, galeria Rapidului a adus un omagiu victimelor tragediei de la Colectiv.S-au împlinit 10 ani de la dezastrul de la Colectiv. În urma incendiului care a avut loc pe 30 octombrie 2015, 64 de persoane au murit, peste 100 au fost rănite și transportate la 11 spitale din Capitală.Giuleștenii nu au uitat de tragedia care s-a petrecut în urmă cu un deceniu și au afișat un mesaj la partida cu Dumbrăvița: „30.10.2015”. ...
21:30
Răzvan Burleanu, uimit de ce a găsit la Miercurea Ciuc: „Printre cele mai bune din România!” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a fost la Miercurea Ciuc, unde a participat la evenimentul „Întâlnirea de colaborare sportivă Harghita-Heves”. Acesta a vorbit despre impactul clubului Csikzereda în fotbalul românesc, lăudând academia clubului.Evenimentul s-a întins pe mai multe zile, în orașele Praid, Odorheiu Secuiesc și Miercurea Ciuc. A fost un schimb de experiență între antrenori, arbitri și echipe de juniori din județele Harghita (România) și Heves (Ungaria). ...
21:30
Assist-ul lui Vlad Dragomir nu a fost de ajuns » Pafos a pierdut dramatic Supercupa Ciprului # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Vlad Dragomir (26 de ani) a reușit o pasă decisivă în Supercupa Ciprului, pierdută de Pafos în fața celor de la AEK Larnaca, 4-5 la lovituri de departajare, după 1-1 în timpul regulamentar.În minutul 20, portarul lui AEK Larnaca, Antreas Paraskevas primit o pasă înapoi care l-a pus în mare dificultate. Cipriotul a alunecat înainte de a ajunge la minge și nu a putut să o rețină. ...
21:10
Juventus a anunțat oficial numirea lui Luciano Spalletti în funcția de antrenor principal, acesta preluând postul de la Igor Tudor, care a fost demis. Contractul tehnicianului italian este valabil doar până la sfârșitul sezonului, dar se anticipează că va fi reînnoit automat pentru încă un an în cazul calificării în Liga Campionilor, potrivit sportal.bg, care citează presa italiană. ...
Acum 6 ore
21:00
Primele fisuri ale stadionului din Giulești » Imaginile surprinse de GSP înainte de Dumbrăvița - Rapid # Gazeta Sporturilor
Înainte de Dumbrăvița - Rapid, meci din grupele Cupei României, reporterii Gazetei Sporturilor au surprins primele semne de deteriorare ale arenei ultramoderne din Giulești. Stadionul din Giulești, denumit „Superbet Arena”, este unul dintre cele mai noi complexuri suportive din România. Stadionul a fost inaugurat în luna martie a anului 2022 și se află chiar pe locul vechii arene a Rapidului. ...
21:00
Patinatoarea rusă Kamila Valieva a pierdut și ultimul apel posibil în cazul de dopaj de la Jocurile Olimpice din 2022 # Gazeta Sporturilor
Patinatoarea rusă Kamila Valieva (19 ani) a pierdut joi ultimul apel posibil în cazul de dopaj care a zguduit Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, acolo unde era așteptată să se numere printre vedetele competiției polisportive. ...
20:40
20:40
Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a decis ca antrenamentul oficial dinaintea meciului cu Liverpool din Liga Campionilor să nu aibă loc pe „Anfield”. Partida din UCL va avea loc pe 4 noiembrie, de la 22:00.Xabi Alonso continuă să-și modeleze propriul stil de management la Real Madrid. De la sosirea lui, vara trecută, pentru a prelua ștafeta de la Carlo Ancelotti înainte de Campionatul Mondial al Cluburilor, o serie de schimbări au avut loc la baza de la Valdebebas. ...
20:10
20:10
„Nu mi-a plăcut deloc!” » Eugen Neagoe, tăios după remiza cu UTA: „Va fi dificil” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul Petrolului, a reacționat în urma remizei obținute în deplasare cu UTA, scor 1-1, în prima etapă a grupelor Cupei României.Tehnicianul a declarat că a fost dezamăgit de jocul prestat de elevii săi în prima repriză, spre deosebire de partea secundă, în care Petrolul a reușit să revină pe tabelă prin Chică-Roșă, după ce Costache deschisese scorul pentru UTA. ...
20:10
Un singur loc rămas la bătaie pentru ATP Finals » Alți trei calificați s-au stabilit: De Minaur, Fritz și Shelton # Gazeta Sporturilor
Taylor Fritz (27 de ani, locul 4 mondial), Ben Shelton (23 de ani, locul 7 ATP) și Alex de Minaur (26 de ani, numărul 6 mondial) și-au asigurat prezența la ATP Finals de la Torino (9 – 16 noiembrie), în urma rezultatelor din Masters-ul 1000 parizian.Americanul Ben Shelton și-a obținut biletul pentru ATP Finals de la Torino, după ce s-a calificat în sferturile de finală ale Masters-ului 1000 de la Paris, 7-6 (6), 6-3 contra lui Andrey Rublev (28 de ani, locul 17 ATP). ...
20:00
Starul lui Manchester City, victima unor informații false șocante despre familia sa: „Dezgustător” # Gazeta Sporturilor
Phil Foden (25 de ani), multiplul campion în Anglia cu Manchester City, a fost victima unor minciuni șocante răspândite pe rețelele de socializare.Starul englez este tatăl a trei copii, iar în ultimele zi au circulat zvonuri în mediul online conform cărora fiul său în vârstă de 6 ani ar fi murit, iar fiica de 4 ani ar avea cancer. ...
20:00
Adrian Mihalcea, exploziv, după UTA - Petrolul: „Nu văd speranță” + Amenințare fără precedent # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, a avut un discurs dur la finalul meciului cu Petrolul, scor 1-1, din prima etapă a grupelor Cupei României Betano.Mihalcea s-a declarat nemulțumit de jucătorii pe care i-a introdus pe parcurs și a lansat o amenințare fără precedent. Mai exact, că nu va face nicio schimbare în meciul de duminică, cu Metaloglobus. ...
20:00
Andrea Mandorlini, exploziv după plecarea de la CFR: „Vestiar rupt, regret că m-am întors” + Relație neprofesionistă cu Varga și îi închide gura lui Șumudică # Gazeta Sporturilor
Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenor recent demis de CFR Cluj, a enumerat motivele pentru care aventura lui în Gruia nu a avut succes.Andrea Mandorlini a fost înlocuit de Daniel Pancu, după doar două luni petrecute pe banca echipei pe care a antrenat-o în 3 perioade diferite. Italianul a vorbit despre debandada pe care a găsit-o la echipă, despre relația cu Neluțu Varga, dar și despre modul în care a fost îndepărtat, fix după sosirea lui Iuliu Mureșan. ...
19:40
Portarul sfertfinalist la Euro, dezvăluiri incredibile » Ce a putut să primească pe telefon: „Am fost șocată câteva săptămâni” # Gazeta Sporturilor
Pauline Peyraud-Magnin (33 de ani), portarul naționalei feminine din Franța, a vorbit deschis despre amenințările primite pe conturile de social media după ce echipa ei a fost eliminată, în vară, de la Euro 2025. ...
19:30
Stadionul Municipal din Slobozia e tot mai aproape să găzduiască meciuri în Superliga. Gazonul nou e bun de joc.De la promovarea în Superliga, din 2024, Unirea Slobozia nu a mai jucat pe teren propriu pe stadionul local. S-a mutat la Clinceni, unde a fost gazdă la partidele din Liga 1.Stadionul Municipal „1 Mai” trebuia să fie renovat încă de anul trecut, dar startul lucrărilor a întârziat cu 10 luni. Abia în mai 2025 au început. ...
Acum 8 ore
18:40
„Principalul” lui Dortmund a stârnit hohote de râs: „Există doar două tipuri de antrenori” # Gazeta Sporturilor
Niko Kovac (54 de ani), antrenorul de la Borussia Dortmund, simte compasiune pentru omologul său de la Augsburg, Sandro Wagner, dar își dorește ca echipa sa să obțină cele trei puncte în meciul din Bundesliga de vineri.Echipa din Dortmund se află pe locul patru în clasament și are o singură înfrângere în toate competițiile, în timp ce Augsburg este pe locul 15. ...
18:40
La aproximativ doi ani după ce a amenințat că își va pune capăt zilelor, Alexis Beka Beka (24 de ani) a revenit miercuri în competițiile profesioniste, evoluând pentru RAAL La Louviere în Cupa Belgiei, în meciul câștigat contra KSK Heist, scor 2-1.Mijlocașul francez a intrat pe teren în minutul 76, disputând astfel primul său meci profesionist de la incidentul din 29 septembrie 2023, când a amenințat că se sinucide, în țara sa natală. ...
17:10
17:10
Antrenorul Petrolului a povestit un moment critic pe bancă: „Mi-a luat pulsul, apoi nu mai știu ce s-a întâmplat!” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul celor de la Petrolul, a povestit la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia, despre cumpăna vieții lui, momentul când a suferit un stop cardio-respirator în timpul meciului Dinamo - Universitatea Craiova, din 21 iulie 2019. ...
Acum 12 ore
16:50
Scene șocante au avut loc la partida din Cupa Olandei dintre Den Bosch și Den Haag (3-3, 4-3 după loviturile de pedeapsă). Fanii oaspeților au pătruns pe teren, lucru care a inflamat spiritele în rândul suporterilor gazdelor.Poliția a fost nevoită să intervină pentru a calma situația.Bătaie la un meci din cupa OlandeiScene incredibile au avut loc la meciul dintre Den Bosch și Den Haag, partidă din Cupa Olandei. ...
16:50
Victor Pițurcă l-a pus în gardă pe Daniel Pancu: „Jucători modești! Slimani? Trecut!” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă, 69 de ani, a analizat la ce s-a înhămat Daniel Pancu (48), acceptând să o preia pe CFR Cluj în această perioadă delicată.Astăzi, CFR Cluj a anunțat oficial instalarea lui Daniel Pancu în funcția de antrenor principal. Fostul atacant are misiunea de a scoate din vrie o echipă care a câștigat doar două meciuri din 14 în acest campionat. ...
16:50
„Îl cunosc foarte bine pe Mirel” » Victor Pițurcă a intervenit în direct după conflictele de la Craiova: „Nu știu de ce a fost deranjat” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă, 69 de ani, fost antrenor al Universității Craiova în perioada septembrie 2019 - ianuarie 2020, liber de contract după despărțirea de olteni, a analizat ultimele evenimente de la formația din Bănie. ...
16:50
Drama fostului coleg al lui Bogdan Lobonț: „Corpul nu mai răspundea. Vomam zilnic și m-am temut că mor!” # Gazeta Sporturilor
Leandro Castan, coechipier la AS Roma timp de patru sezoane și jumătate cu Bogdan Lobonț, a povestit calvarul trăit după ce în 2014 i s-a descoperit un cavernom cerebral. Fostul fundaș brazilian, acum în vârstă de 38 de ani, s-a retras în 2022 de la Guarani, cu regretul că tumora i-a ruinat cariera. ...
16:50
Veste excelentă pentru Inter: azi s-a antrenat normal » Cristi Chivu îl poate convoca pentru meciul de duminică # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu și-a recuperat un titular, astfel că va avea la dispoziție acum tot efectivul din ofensivă. Marcus Thuram s-a refăcut complet după accidentarea la bicepsul femural stâng suferită în urmă cu o lună și are șanse mari să fie în lotul nerazzurilor pentru deplasare de la Verona, din etapa a 10-a în Serie A. ...
16:30
16:30
„Hai să fim serioși” » Victor Pițurcă îl scutură pe Louis Munteanu: „Nu mai dă nimeni nici două milioane pe el!” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă, 69 de ani, a comentat situația atacantului Louis Munteanu (23). Jucătorul pentru care CFR Cluj solicita 18 milioane de euro are un început horror în acest sezon, doar două goluri în 14 apariții.În vară, după un sezon în care Louis Munteanu a fost golgheter al Superligii, Ioan Varga, patronul CFR-ului, visa la 18 milioane de euro în schimbul atacantului.Niciun club nu s-a apropiat de aceste pretenții, astfel că Louis a rămas în Gruia. ...
16:30
Înainte de Dinamo - CFR, antrenorul oaspeților a comparat echipele: „Avem lot mai bun” # Gazeta Sporturilor
Laurențiu Rus, 40 de ani, antrenor secund la CFR Cluj, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo (vineri, ora 20:30).Vineri seara va avea loc ultimul meci la care CFR va fi condusă de Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, înainte ca echipa să fie preluată de Daniel Pancu.Laurențiu Rus, piesă esențială în pregătirea partidei de vineri, a susținut conferința de presă. ...
16:00
Echipa Alpine l-a ales pe Franco Colapinto (22 de ani) ca partener al lui Pierre Gasly în Formula 1 pentru sezonul 2026. Această veste vine la puțin timp după ce Pierre Gasly și-a prelungit contractul cu Alpine.Colapinto, noul pilot AlpineConform racingnews365.com, Franco Colapinto va fi noului partener al lui Pierre Gasly la echipa Alpine. Acesta ar urma să rămână la echipa unde a venit după Marele Premiu din Miami. ...
16:00
„La început, zgâria și mușca” » Paul Scholes, despre cum dizabilitatea fiului său, Aiden, i-a schimbat toată viața # Gazeta Sporturilor
Paul Scholes (50 de ani) a vorbit despre fiul său, Aiden, care are o formă gravă de autism, și despre modul în care acest lucru i-a influențat cariera. Fostul mare jucător al lui Manchester United a povestit că „totul se învârte” în jurul tânărului de 20 de ani, care nu poate comunica verbal.De altfel, fostul jucător a decis să se retragă din rolul său de comentator sportiv la începutul acestui an, pentru a putea susține mai ușor un program stabil pentru fiul său. ...
15:40
Iuliu Mureșan a dezvăluit detaliile contractului lui Daniel Pancu și a stabilit primul obiectiv # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a intervenit telefonic la doar câteva minute după ce Daniel Pancu a fost prezentat noul antrenor al echipei din Gruia.Pancu are misiunea de a redresa echipa într-un moment extrem de complicat, CFR fiind acum pe loc de baraj, departe de zona locurilor de play-off. ...
15:40
Cine este atacantul de 18 ani care a doborât un record vechi de 75 de ani » PSG și Lyon l-au ratat # Gazeta Sporturilor
Robinio Vaz, atacantul de 18 ani al echipei Olympique Marseille ani a devenit cel mai tânăr jucător care a reușit o dublă pentru clubul din sudul Franței! Tânărul a marcat de 2 ori în remiza echipei sale împotriva lui Angers (2-2). Poate juca pentru trei selecționate, dar este deja internațional de juniori pentru Franța. ...
15:30
Daniel Pancu, anunțat oficial de CFR Cluj! Surpriză: cine va sta pe bancă împotriva lui Dinamo # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, 48 de ani, a fost anunțat de CFR Cluj ca antrenor principal, ceea ce GSP.ro a anunțat în exclusivitate că avea să se întâmple astăzi. „Bun venit în familia CFR, Daniel Pancu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor”, a transmis clubul din Gruia.Daniel Pancu, anunțat oficial de CFR ClujNoutatea este că Pancu va începe munca după meciul pe care CFR îl va disputa vineri seara, la București, cu Dinamo. ...
