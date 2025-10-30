Pase între vicepremieri: Dragoș Anastasiu crede că Oanei Gheorghiu îi va fi foarte greu
Jurnalul.ro, 31 octombrie 2025 00:50
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu afirmă despre Oana Gheorghiu că îi va fi foarte greu, pentru că greșelile ei vor fi vânate.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
01:10
Senatul SUA a votat pentru eliminarea tarifelor vamale impuse de Trump pentru peste 100 de țări # Jurnalul.ro
Senatul SUA a luat joi poziție împotriva tarifelor globale impuse de Donald Trump, care afectează peste 100 de țări, votând pentru anularea așa-numitelor tarife „reciproce”.
Acum 30 minute
00:50
Pase între vicepremieri: Dragoș Anastasiu crede că Oanei Gheorghiu îi va fi foarte greu # Jurnalul.ro
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu afirmă despre Oana Gheorghiu că îi va fi foarte greu, pentru că greșelile ei vor fi vânate.
Acum o oră
00:30
Pe 31 octombrie 2025, patru zodii vor simți o alinare profundă și un semn clar de susținere cosmică.
00:20
În fiecare an, pe 30 octombrie, 64 de fotografii privesc lumea din alb-negru timp de o zi. Chipurile din panouri sunt aranjate cuminți în piațeta de lângă Maternitatea Bucur. Acum zece ani, cei din fotografii zăceau în bălți de sânge, cu pielea arsă sau își trăgeau ultima suflare cu fețele înnegrite de fum.
Acum 2 ore
00:00
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după montarea unei părți a turnului său central.
30 octombrie 2025
23:40
O scenă suprarealistă a fost surprinsă joi în cel mai iconic loc din Milano: Piazza Duomo, chiar în fața intrării principale în Domul din Milano.
23:30
Trei lecții atemporale ne ajută să avem o viață mai împlinită.
Acum 4 ore
23:10
Cele trei zodii care vor aduce lumină și speranță în noiembrie: sufletele care te vindecă în cele mai întunecate momente # Jurnalul.ro
În noiembrie, trei zodii ies în evidență prin puterea lor de a aduce căldură, speranță și alinare celor care suferă. Află cine sunt acești oameni-magie și cum te pot ajuta să renaști din întuneric.
23:00
Monstruozitate la Galați: A adoptat un câine, apoi a trimis poza cu animalul spânzurat fostului proprietar # Jurnalul.ro
Un bărbat din județul Galați a adoptat câinele vecinei sale, o femeie de 70 de ani, după care i-a trimis poza cu animalul spânzurat.
22:30
Preot satanist, canonizat de Papa Leon. Bartolo Longo este cel mai nou sfânt al Bisericii Catolice # Jurnalul.ro
Bartolo Longo, omul care a trecut de la întuneric la lumină, de la ritualurile sataniste la sfințenie, a fost canonizat de Papa Leon al XIV-lea, devenind cel mai nou sfânt al Bisericii Catolice.
22:10
Teatrul de Comedie anunță o nouă premieră a stagiunii 2025/2026, spectacolul DĂ-I BICE! de David Mamet, în regia lui Răzvan Enciu, scenografia: Ioana Butnariu, proiect câștigător al programului Comedia ține la TINEri. Evenimentul va avea loc pe 6 și 7 noiembrie, la Sala Nouă, de la ora 19:00.
22:00
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit, joi seară, în cadrul unei ediții speciale Observator moderată de Alessandra Stoicescu, că la compania de stat Romatsa, conducerea și-a dublat salariile în 2025, ajungând de la 72.000 de lei pe lună la 142.000 de lei brut.
21:40
Fundația Interart Triade începe un nou capitol sub numele Fundația Jecza, după 25 de ani de prezență neîntreruptă pe scena culturală a Timișoarei # Jurnalul.ro
După 25 de ani de prezență neîntreruptă pe scena Timișoarei, Fundația Interart Triade își începe un nou ciclu de viață sub numele de Fundația Jecza. Acest pas important va fi marcat în perioada 30-31 octombrie printr-o serie de evenimente intitulate „Zilele Fundației Jecza”. Expoziții, decernări de premii și întâlniri cu prieteni dragi vor marca începutul activității Fundației Jecza, sub noua identitate.
21:40
Doisprezece oameni au fost răniți și transportați la spital în urma unei coliziuni violente între două autoturisme care s-a produs joi seara, pe DJ 154A, în afara localității Ideciu de Jos, județul Mureș.
21:30
Proaspătul vicepremier Oana Gheorghiu a declarat că nu își dorește să intre în dispută cu liderul PSD Sorin Grindeanu, care s-a împotrivit numirii sale în guvern.
Acum 6 ore
21:10
Ilie Bolojan: „Statul nu e neputincios, ci plin de legi proaste și miniștri care le-au tolerat” # Jurnalul.ro
Ilie Bolojan afirmă că statul nu e neputincios, ci paralizat de legi proaste și miniștri care le-au tolerat. Premierul critică salariile uriașe din companiile de stat și admite că neîncrederea românilor în politicieni este justificată.
21:00
În numele tatălui: Cristiano Ronaldo Jr. a debutat în naţionala Under 16 a Portugaliei # Jurnalul.ro
Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., a debutat joi pentru echipa naţională Under 16 a Portugaliei, jucând în victoria cu 2-0 împotriva gazdelor, Turcia, în Cupa Confederaţiilor, scrie EFE.
20:40
„Afacerea șpaga la ANAF”: Inspectori și șefi prinși cu mii de euro mită pentru a „închide ochii” la controale # Jurnalul.ro
DNA București a descoperit două rețele de corupție în ANAF: inspectori și șefi antifraudă ar fi primit zeci de mii de lei mită pentru a „aranja” controalele fiscale.
20:30
Neglijență criminală la spitalul Bagdasar-Arseni: Eroul care și-a salvat familia din flăcări a murit din nepăsarea medicilor # Jurnalul.ro
Mihai avea 52 de ani și o viață simplă, dar plină de iubire. Era tatăl unei fetițe de 9 ani și soț devotat. În noaptea de 24 august, apartamentul familiei din Călărași a fost zguduit de o explozie uriașă. Flăcările s-au extins instantaneu, dar Mihai a intrat în foc fără să ezite.
20:10
George Enescu și Constantin Brâncuși, celebrați pe scena Operei Naționale din București cu sprijinul Institutului Cultural Român # Jurnalul.ro
Opera Națională din București și Institutul Cultural Român organizează un eveniment menit să omagieze două mari personalități ale culturii românești: George Enescu și Constantin Brâncuși, spirite creatoare ce definesc identitatea artistică a României moderne. Spectacolul „Sonoritățile Infinitului - De la muzica lui George Enescu la muzica lui Constantin Brâncuși” va avea loc în Sala Mare a Operei Naționale din București, pe 3 noiembrie 2025, ora 19.30.
20:00
Trotinetele electrice, interzise în centrul și parcurile din Buzău. Amenzi de până la 1.500 lei pentru cei care încalcă regulile # Jurnalul.ro
Buzău interzice trotinetele electrice în centru și parcuri. Nerespectarea regulii aduce amenzi între 500 și 1.500 de lei.
19:40
Cei doi medici de Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” din Capitală care au fost reținuți sub acuzația de ucidere din culpă au primit control judiciar pe 60 de zile.
19:30
Schimbare majoră pentru contribuabili: se elimină dubla taxare pentru o categorie de români # Jurnalul.ro
Acorduri fiscale istorice: după 50 de ani, România își protejează cetățenii de abuzuri fiscale internaționale
Acum 8 ore
19:10
Rezultate Loto 30 octombrie 2025: reporturi uriașe la 6/49 și Joker, cu premii de peste 8 milioane de euro. Află câștigurile de joi și cine sunt norocoșii jucători.
19:10
În noiembrie 2025, patru zodii — Vărsător, Fecioară, Scorpion și Gemeni — atrag abundența și norocul financiar prin puterea gândului. Descoperă cum manifestările lor devin realitate!
18:50
Majorările de taxe din vară împing inflația aproape de pragul de două cifre, potrivit unui raport publicat joi de Banca Națională a României (BNR).
18:40
WhatsApp, cea mai populară aplicație de mesagerie instant, va înceta să mai funcționeze pe mai multe modele vechi de telefoane Android și iPhone începând cu 31 octombrie 2025.
18:30
Kremlinul a reacționat, joi, cu prudență la declarațiile lui Donald Trump privind reluarea testelor nucleare de către Statele Unite, afirmând că Rusia nu a efectuat teste, dar că Moscova va urma exemplul Washingtonului dacă acesta va face acest lucru.
18:10
Început de noiembrie cu două comedii teatrale, Și cu pisica ce-ați făcut? și BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu’ ei… de viață! # Jurnalul.ro
Prima săptămână din noiembrie aduce două spectacole de teatru pline de umor „Și cu pisica ce-ați făcut?”, comedia semnată de Lia Bugnar, cu Rodica Mandache, Marius Manole, Medeea Marinescu și Maria Buză, și continuă cu „BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu’ ei… de viață!”, unde Constantin Cotimanis, Tania Popa și Cătălin Crișan se întâlnesc într-o poveste plină de umor și muzică.
18:00
Autoritățile bulgare închid Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse în perioada 4 – 5 noiembrie # Jurnalul.ro
Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi restricționată, potrivit CNAIR.
17:40
Conferința Națională Income Magazine Corporate „Viziune. Viteză. Viitor. Noua eră feroviară pune România în mișcare” # Jurnalul.ro
Conferința Națională Income Magazine Corporate „Viziune. Viteză. Viitor. Noua eră feroviară pune România în mișcare” va avea loc pe 31 octombrie 2025 începând cu ora 09:30 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Cladirea Turn, etaj 2, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.
17:40
Recitalul de muzică clasică „Imagine Belle Époque” susţinut de pianista Sînziana Mircea la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneția # Jurnalul.ro
Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, beneficiind de patronajul Ambasadei României în Italia, în colaborare cu Asociaţia Museart din Bucureşti, organizează joi 30 octombrie 2025, de la ora 18:00, recitalul de muzică clasică „Imagine Belle Époque” susţinut de pianista Sînziana Mircea. Evenimentul va avea loc în Sala de Conferinţe de la Palatul Correr, sediul Institutului, Cannaregio 2214, Veneţia.
17:30
Sorin Grindeanu critică tăcerea Guvernului după retragerea trupelor americane: „Românii trebuie să știe adevărul despre securitatea națională” # Jurnalul.ro
Sorin Grindeanu acuză Guvernul de tăcere privind retragerea trupelor americane din România. Liderul PSD cere explicații premierului Ilie Bolojan și avertizează: „Românii trebuie să știe adevărul despre securitatea națională”.
Acum 12 ore
17:10
Numărul de personalitate este o oglindă a energiei tale sociale. Înțelegerea modului în care ziua ta de naștere și numele tău intră în joc în viața ta de zi cu zi este revelatoare. Numerologia explorează cine suntem și trăsăturile unice de personalitate care ne alcătuiesc.
17:00
Olguța Vasilescu acuză: Cîțu și Orban au lăsat un deficit de 9% și au cumpărat doar izolete! # Jurnalul.ro
Lia Olguța Vasilescu critică dur guvernările lui Florin Cîțu și Ludovic Orban, acuzându-le că au lăsat un deficit uriaș de 9% și au blocat economia. Primarul Craiovei susține că doar PSD a adus investiții reale și creșteri de pensii.
16:50
Ridicarea și manipularea sarcinilor grele implică riscuri semnificative dacă echipamentele utilizate nu sunt alese corect. În funcție de tipul proiectului, mediul de lucru și condițiile de exploatare, soluțiile pot varia între cabluri de oțel, lanțuri sau chingile textile (web slings). Fiecare opțiune are avantaje și limitări — alegerea corectă contribuie atât la eficiență, cât și la siguranță.
16:40
Valoarea tichetelor de masă va crește de la 40 la 50 de lei începând cu 1 ianuarie 2026, a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare pe Facebook.
16:30
Cine repară încrederea românilor în România? Dominic Fritz, la Observator: „Nu poți reduce un deficit de 10% fără măsuri care dor” # Jurnalul.ro
În cea de-a treia Ediție Specială Observator „Toată România Noastră”, în care liderii coaliției de guvernare se confruntă cu problemele reale ale românilor, Dominic Fritz, președintele USR, a vorbit deschis despre măsurile de austeritate, criza bugetară, creșterea TVA, tăierea privilegiilor și pesimismul tot mai accentuat al românilor.
16:10
Dr. Mihail Pautov reușește, în fiecare ediție, să aducă telespectatorii mai aproape de medicină, alături de o echipă vastă de specialiști. Fiecare răspuns pe care îl dau aceștia ne poate duce mai aproape de o viață lipsită de probleme de sănătate.
16:10
Lovitură pe piața energiei: Lukoil își vinde afacerile din străinătate! Gunvor preia controlul, SUA trebuie să aprobe # Jurnalul.ro
Gunvor preia activele internaționale ale Lukoil. Tranzacția, evaluată strategic, așteaptă aprobarea autorităților americane și europene.
16:00
Zece ani. Zece ani au trecut de când flăcările infernale au mistuit Colectivul, smulgând vieți tinere și inocente, lăsând în urmă o țară în doliu și o rană adâncă în sufletul României. Zece ani de lacrimi, de rugăciuni, de amintiri dureroase. Zece ani de promisiuni deșarte, de spitale care nu se mai construiesc.
15:40
Fundația Interart Triade începe un nou capitol sub numele Fundația Jecza, după 25 de ani de prezență neîntreruptă pe scena culturală a Timișoarei # Jurnalul.ro
După 25 de ani de prezență neîntreruptă pe scena Timișoarei, Fundația Interart Triade își începe un nou ciclu de viață sub numele de Fundația Jecza.
15:40
Tratamentele inovatoare pot salva vieţile a zeci de mii de pacienţi, însă România rămâne printre țările cu cel mai lent acces la ele # Jurnalul.ro
Tratamentele inovatoare pot salva vieţile a zeci de mii de pacienţi din ţara noastră. Din păcate, România rămâne printre țările cu cel mai lent acces la medicamente inovatoare din Uniunea Europeană. Doar 1 din 5 tratamente aprobate în UE ajunge la pacienții români prin compensare, iar timpul de așteptare depășește doi ani, informează Antena 3 CNN.
15:30
Premierul Ungariei se va întâlni cu Trump pentru a discuta despre întâlnirea dintre SUA și Rusia # Jurnalul.ro
Prim-ministrul ungar,Viktor Orban, se va întâlni cu Donald Trump pe 7 noiembrie la Washington, unde intenționează să discute despre o întâlnire între SUA și Rusia și să solicite scutirea de sancțiunile energetice impuse de SUA, a declarat joi șeful de cabinet al lui Orban.
15:30
Mobilierul de baie premium aduce eleganță și funcționalitate în orice locuință. Totuși, mediul umed și traficul intens pun la încercare rezistența acestor piese. Întreținerea corectă te ajută să menții fiecare detaliu în cea mai bună formă, astfel încât baia să rămână mereu plăcută și practică. În continuare găsești sfaturi și pași practici care îți vor simplifica rutina de îngrijire, indiferent de stilul de mobilier pe care îl preferi.
15:20
Fie că ești un operator economic responsabil de funcționarea unei clădiri comerciale sau un utilizator casnic care vrea să asigure confortul locuinței, precizia în măsurătorile sistemelor HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat) este esențială. Nu vorbim doar despre eficiență energetică sau costuri reduse, ci despre siguranță, durabilitate și calitatea aerului respirat zi de zi. A alege instrumentele potrivite este o necesitate care susține o mentenanță corectă și responsabilă.
15:20
Călătoriile au devenit mai simple odată cu apariția eSIM: nu mai cauți un magazin local pentru un SIM fizic, nu mai schimbi cartele între telefoane și nu mai plătești costuri imprevizibile de roaming. Instalezi un profil digital în câteva minute, primești internet mobil la destinație și pornești la drum. Pentru mulți utilizatori, eSIM a devenit standardul atunci când ies din țară, fie că este vorba despre un city break, o deplasare de lucru sau un tur lung pe mai multe continente.
15:20
Când te lovește pofta de ceva dulce, e greu să reziști. Ai vrea să mănânci „doar o bucățică” de ciocolată, dar știm cu toții cum se termină povestea. Totuși, ce ai zice dacă ai afla că există o variantă care îți poate satisface pofta fără să-ți dea peste cap alimentația?
15:10
Câinii au evoluat alături de oameni timp de zeci de mii de ani. Cooperarea și viața în grup le-au modelat comportamentul social. Ei iau legătura cu oamenii, caută aprobarea și citesc semnalele evidente.
15:00
Ce spun peste 1600 de profesori despre discriminarea de gen și de etnie și ce evită peste 30% # Jurnalul.ro
Peste 40% dintre profesorii de învățământ preșcolar și primar au observat frecvent comportamente discriminatorii pe criterii de etnie sau de gen în rândul copiilor. Asta arată o consultare online la care au participat peste 1.600 de cadre didactice, realizată de Asociația Cu Alte Cuvinte (CUAC).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.