Cupa Poloniei: Edi Iordănescu şi Legia Varşovia au fost eliminaţi în 16-imi, după prelungiri, 1-2, acasă, cu Pogon Szczecin
News.ro, 31 octombrie 2025 00:50
Echipa poloneză Legia Varşovia, condusă de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2, după prelungiri, în faţa grupării Pogon Szczecin, în 16-imile Cupei Poloniei, fiind eliminată din competiţie.
La nici două săptămâni de jaful de la Luvru, indivizi înarmaţi au atacat joi, în plină zi, o rafinărie de metale preţioase, în principal aur, din Lyon, iar pentru aceasta au folosit explozibili şi au reuşit să fugă cu maşina înainte de a fi prinşi de poliţie, relatează AFP.
Testele nucleare sunt necesare pentru funcţionarea arsenalului american, asigură vicepreşedintele JD Vance # News.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, după ce preşedintele Donald Trump anunţase miercuri că a dat ordin pentru ca Statele Unite să reia aceste teste, relatează AFP.
Pentru prima dată în istorie, parlamentul francez adoptă un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen # News.ro
Adunarea Naţională a Franţei a adoptat joi, pentru prima dată în istorie, un text propus de grupul parlamentar de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), condus de Marine Le Pen, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la riscul normalizării politice a partidului extremist, relatează POLITICO.
Echipa italiană Pisa a terminat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Lazio Roma, în ultimul meci al etapei a 9-a din Serie A.
Tanczos Barna, despre Oana Gheorghiu: Cu siguranţă crede în democraţie, crede în libertatea de exprimare şi ştie cât de importantă este relaţia SUA- România-NATO / Chiar este un câştig pentru Guvern # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că Oana Gheorghiu, noua sa colegădin Executiv, nu este o vulnerabilitate pentru premierul Ilie Bolojan şi crede în democraţie, crede în libertatea de exprimare şi ştie cât de importantă este relaţia SUA- România-NATO. Potrivit vicepremierului, aceasta este un câştig pentru Guvern.
Aeroportul din Vilnius a anunţat joi că este din nou închis din cauza perturbărilor spaţiului aerian, cauzate de prezenţa baloanelor meteorologice în această zonă. Este al şaselea incident de acest tip din această lună, relatează AFP.
Tanczos Barna: Noi nu avem reforme serioase făcute încă, în afară de sistemul de învăţământ şi un pic pe sănătate / Am promis de prea multe ori Comisiei Europene că facem şi n-am făcut – am zis să ne lase, că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că România încă nu are încă reforme serioase făcute, deşi am fost cu spatele la zid pentru că am promis de prea multe ori Comisiei Europene că facem şi n-am făcut. Potrivit vicepremierului, consolidarea fiscală trebuia începută anul trecut, dar am avut alegeri şi am spus Comisiei ”să ne lase în pace, că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem în ianuarie”. Din cauza situaţiei cu anularea alegerilor, primele măsuri s-au luat în iulie, dar reformele trebuie continuate.
Apple anticipează vânzări record de iPhone în trimestrul sărbătorilor, peste estimările Wall Street # News.ro
Directorul general al Apple, Tim Cook, a anunţat joi o prognoză optimistă pentru trimestrul dedicat sărbătorilor, anticipând o creştere de două cifre a vânzărilor de iPhone şi o majorare a veniturilor totale între 10% şi 12% faţă de anul precedent, cifre care depăşesc estimările Wall Street, relatează Reuters.
Echipa bucureşteană Rapid a dispus joi seara, în deplasare, scor 4-0, de divizionara secundă Dumbrăviţa, în grupa A din Cupa României.
Regele Charles îi retrage fratelui său Andrew titlurile şi reşedinţa, în urma afacerii Epstein # News.ro
Regele Charles al Marii Britanii i-a retras fratele său mai mic, Andrew, titlul de prinţ şi l-a obligat să părăsească reşedinţa din Windsor, a anunţat joi Palatul Buckingham, încercând astfel să distanţeze familia regală de scandalul Jeffrey Epstein în care este implicat, relatează Reuters.
Tanczos Barna, întrebat dacă Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu au o problemă personală: Nu, pentru că au avut discuţii profunde, aprofundate, punctuale, aplicate, decizii luate / Cu siguranţă, există şi orgolii personale # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a apreciat că Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu nu au o problemă personală, o incompatibilitate, deoarece împreună au luat decizii şi au avut discuţii profunde, dar fiecare dintre ei are o carieră în spate şi ”există şi orgolii personale”.
Netflix anunţă divizarea acţiunilor în proporţie de 10 la 1, pentru a face titlurile mai accesibile investitorilor individuali # News.ro
Netflix a anunţat joi divizarea acţiunilor în raport de 10 la 1, măsură care nu modifică valoarea fundamentală a companiei, dar are scopul de a face acţiunile sale, în prezent printre cele mai scumpe din indicele S&P 500, mai accesibile pentru investitorii de retail şi angajaţii care participă la programele de acţiuni, relatează CNBC.
Tanczos Barna: Există acord de principiu în coaliţie cu minus 10% parlamentari / Varianta de 300 de parlamentari este o variantă periculoasă la adresa democraţiei, a reprezentativităţii # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, joi seară, că în coaliţia de guvernare există un acord de principiu privind propunerea UDMR de a scădea cu 10 la sută numărul de parlamentari. ”Varianta de 300 de parlamentari este o variantă periculoasă la adresa democraţiei” a expliat Tanczos Barna.
Medicul Raluca Juncar: Fumatul determină o vindecare lentă, împiedică vindecarea şi creează un status pro-inflamator la nivelul cavităţii bucale # News.ro
Conf. univ. dr. Raluca Juncar, medic primar protetică dentară la Clinica MaxiloMED din Oradea, a explicat, joi seară, că fumatul determină o vindecare mai lentă pentru pacienţii cu implanturi dentare. Dacă aceştia fumează, vindecarea nu este una de calitate, a precizat medicul.
Uraganul Melissa traversează Caraibele şi accelerează spre Bermude, lăsând în urmă un dezastru de proporţii. Cel puţin 25 de persoane au murit în Haiti, patru în Jamaica. SUA oferă ajutor umanitar Cubei - VIDEO # News.ro
Uraganul Melissa a devastat nordul Caraibelor şi şi-a accelerat viteza de deplasare în timp ce se îndrepta, joi, spre Bermude, lăsând în urma sa vânt puternic şi distrugeri pe scară largă, din Jamaica până în Cuba şi Haiti, relatează Reuters.
Tanczos Barna, despre alegerile din Bucureşti: Şi USR, şi PNL, şi PSD au o miză serioasă. Fiecare partid crede că poate să câştige alegerile, atât de apropiate sunt acum scorurile din sondaje / Trebuie să mergem înainte cu reformele # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a declarat, joi seară, că actuala coaliţie de guvernare trebuie să facă mai multă administraţie şi să finalizeze reformele, în ciuda campaniei electorale de la Bucureşti. ”Fiecare partid crede că poate să câştige alegerile, atât de apropiate sunt acum scorurile din sondaje”, a afirmat vicepremierul UDMR.
Amazon depăşeşte aşteptările privind creşterea diviziei cloud, în timp ce segmentul de retail rămâne sub presiune; creştere de 10% a acţiunilor # News.ro
Amazon.com a raportat joi rezultate trimestriale peste aşteptări pentru divizia sa de servicii cloud, Amazon Web Services (AWS), care a compensat încetinirea activităţii din comerţul electronic, afectată de scăderea încrederii consumatorilor şi de incertitudinile legate de comerţul global. Acţiunile companiei au crescut cu peste 10% în tranzacţiile de după închiderea pieţei, transmite Reuters.
Tanczos Barna crede că invitarea premierului în Parlament poate să fie o minge ridicată la fileu: E ocazie bună de a prezenta lucruri, elemente concrete în Parlament / Suntem totuşi într-o campanie electorală # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a declarat, joi seară, că invitarea premierului în Parlament poate să fie o minge ridicată la fileu, oferindu-i lui Ilie Bolojan posibilitatea să explice lucruri concrete despre situaţia militară în regiune, care este rolul nostru în NATO, care sunt ultimele evoluţii în NATO şi care sunt ultimile evoluţie în relaţia cu Statele Unite sau NATO-Statele Unite. ”E ocazie bună de a prezenta lucruri, elemente concrete în Parlament”, a declarat vicepremierul, explicând că, dacă aceasta a fost intenţia PSD, ”e un instrument politic bun”. Dacă, în schimb, este o ceartă între doi parteneri de coaliţie, ”este de nedorit”, crede Tanczos Barna, apreciind însă că lucrurile pot fi lămurite după campania electorală pentru Primăria Bucureşti.
Vicecampioana Steaua Bucureşti a pierdut şi al doilea meci din grupa D a LEN Euro Cup, scor 9-11, cu Spandau 04 Berlin. Tot joi, Dinamo Bucureşti, în grupa B, a pierdut în deplasare, cu CN Barcelona, scor 11-22.
Raluca Juncar, medic primar protetică dentară: Foarte mulţi pacienţi vin deja cu nişte idei preconcepute sau cu nişte imagini pe care le iau din social media / Zirconiu este bun pentru anumite situaţii clinice # News.ro
Conf. univ. dr. Raluca Juncar, medic primar protetică dentară la Clinica MaxiloMED din Oradea, a declarat, joi seară, că mulţi pacienţi se prezintă la cabinetul stomatilogic cu idei preconcepute sau cu imagini pe care le iau din social media. Mulţi dintre aceştia spun că zirconiul este cel mai bun, însă medicul a explicat că toate materialele sunt bune.
Cupa Turciei: Marius Ştefănescu a înscris în victoria echipei sale, Konyaspor, 4-2 cu 12 Bingölspor # News.ro
Atacantul român Marius Ştefănescu a înscris un gol pentru Konyaspor, care a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 4-2, de formaţia 12 Bingölspor, în turul al treilea al Cupei Turciei.
Echipa italiană Sassuolo a învins joi seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea sardă Cagliari, în etapa a 9-a din Serie A.
Medicul Raluca Juncar, despre digitalizarea în stomatologie: Bineînţeles că suntem mult mai moderni, mult mai rapizi, e mult mai uşor pentru pacient # News.ro
Conf. univ. dr. Raluca Juncar, medic primar protetică dentară la Clinica MaxiloMED din Oradea, a explicat, joi seară, cum a evoluat medicina dentară şi a arătat că pacienţii pot fi trataţi mai bine şi mai rapid cu ajutorul digitalizării.
SUA vor limita numărul refugiaţilor la 7.500 şi vor acorda prioritate sud-africanilor albi. Este o scădere dramatică după ce anterior SUA au permis intrarea a sute de mii de persoane care fugeau de război şi persecuţie # News.ro
Administraţia Trump va limita numărul de refugiaţi pe care îi va admite în Statele Unite anul viitor la un nivel simbolic de doar 7.500 de persoane, iar aceste locuri vor fi ocupate în mare parte de sud-africani albi, relatează The Guardian.
Turul Columbiei nu va avea loc nici în anul 2026, au anunţat joi organizatorii cursei. Ediţia din 2025 a fost, de asemenea, anulată din cauza dificultăţilor financiare.
Echipa FC Botoşani a terminat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa, în prima etapă a grupei D din Cupa României.
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a pierdut al patrulea meci consecutiv din grupa D a FIBA EuroCup, joi, pe teren propriu, după două reprize de prelungiri, cu liderul Kangoeroes Basket Mechelen, scor 79-82 (34-37, 67-67). Sepsi este pe ultimul loc în clasament. În grupa I, Rapid Bucureşti este pe locul 2, cu trei victorii şi o înfrângere.
Dragoş Anastasiu, după ce Oana Gheorghiu a preluat postul pe care l-a deţinut el: O să-i fie foarte greu / Activitatea ei va fi sub reflectoare, iar greşelile ei vor fi vânate / Mă bucur tare mult că Ilie Bolojan a reuşit să o convingă # News.ro
Antreprenorul Dragoş Anastasiu, fost vicepremier, afirmă, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greleşile îi vor fi vânate. Cu toate acestea, el apreciază numirea şi se declară fericit că premierul Ilie Bolojan a reuşit să o convingă să preia funcţia.
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Bolojan: Am fost informaţi, practic, cu două zile înainte. Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă miercuri, au transpirat datele / Despre chemarea în Parlament: Voi răspunde institutional, mâine # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că am fost informaţi, practic, cu două zile înainte iar Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri, însă au transpirat datele cu o seară înainte şi au apărut aceste lucruri. Premierul a spus, despre chemarea în Parlament, de către partenerii de la PSD, că va răspunde instituţional, mâine. El a adăugat că dacă vrem să obţinem rezultate maxime în plan extern, pentru ţara noastră, în orice domeniu, problemele noastre strategice - şi apărarea este una din aceste probleme - nu sunt transformate într-un circ şi în dispute care nu ajută cu nimic.
Inspector antifraudă din Bucureşti, reţinut de DNA pentru luare de mită / Alţi trei angajaţi ai Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Bucureşti, plasaţi sub control judiciar / Faptele, comise după controale efectuate la firme unde s-au depistat nereguli # News.ro
DNA instrumentează un dosar care vizează mai mulţi angajaţi ai ANAF - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, unul dintre ei fiind reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de luare de mită. Alţi trei au fost plasaţi sub control judiciar, fiind acuzaţi de trafic de influenţă, dare şi luare de mită.
Bolojan, despre demisie: Nu se pune această problemă cu plecarea. Faptul că avem o coaliţie de patru partide care nu este uşor de gestionat / Am încercat în toată această perioadă să nu potenţez aceste lucruri, să evit conflictele # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre demisie, că nu se pune această problemă cu plecarea iar faptul că avem o coaliţie de patru partide care nu este uşor de gestionat. El a recunoscut că a încercat în toată această perioadă să nu potenţeze aceste lucruri şi să evite conflictele, conştient că acest aspect de stabilitate şi de predictibilitate contează foarte mult atunci când cei care ne împrumută se gândesc la noi.
Zeci de buzoieni au adus un ultim omagiu medicului Ştefania Szabo / Printre ei şi liderii PSD Buzău, partid din care doctoriţa făcea parte - FOTO # News.ro
Două delegaţii ale PSD Buzău, conduse de primarul Constantin Toma, preşedintele Romeo Lungu şi liderul social-democrat Marcel Ciolacu, au fost prezente, joi seară, la capela Cimitirului Eroilor din Buzău pentru a aduce un ultim omagiu medicului Ştefania Szabo, la rândul său membră a organizaţiei de femei a PSD.
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, se ceartă oficial cu fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, pe tema războiului nuclear, iar într-o postare pe Instagram recurge la melodia „Calm Down” (Calmează-te) a Selenei Gomez, relatează POLITICO.
Ilie Bolojan: S-au dat nişte legi care au creat posibilitatea să se facă corecţii la autorităţile de reglementare care au salarii mari. Cei care pun în practică aceste legi îşi bat joc de lege. În loc să reduci salarii, reduci din grile de salarizare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că s-au dat nişte legi care au creat posibilitatea să se facă corecţii la autorităţile de reglementare care au salarii mari, problema este că cei care pun în practică aceste legi de fapt îşi bat joc de lege iar în loc să reduci salarii, reduci din grile de salarizare. Şeful Executivului a mai spus că acest tip de măsuri sunt puse în practică de oameni rău intenţionaţi, care nu înţeleg că nu mai merge cum a mers.
Grindeanu, întrebat ce se va schimba în abordarea PSD-ului la guvernare după 7 noiembrie: Mi-aş dori să se schimbe în abordarea celorlalţi, nu a noastră/ PSD e partid loial / Loialitatea într-o coaliţie nu înseamnă să fii pe post de aplaudac # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că, după 7 noiembrie, când este programat Congresul social-democraţilor, şi-ar dori să se schimbe lucrurle în abordarea celorlaţi parteneri de coaliţie, nu a partidului pe care îl conduce. El a precizat că PSD este un partid loial, de bună credinţă, dar a explicat că loialitatea într-o coaliţie nu înseamnă să fii pe post de aplaudac, chiar dacă deciziile sunt proaste.
Grindeanu: Când am vrut să părem altceva decât suntem, am pierdut alegerile / Noi trebuie să facem politici publice, nu să umblăm după aplauzele unora care ne vor desfiinţaţi # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, că social-democraţii, atunci când au vrut să pară altceva, au pierdut alegerile. El a precizat că PSD a căutat aprobări pe la ”nişte domni şi doamne care sunt seară de seară prin studiori de televiziune” şi care urăsc PSD-ul. Grindeanu a adăugat că, atunci când vede că este criticat de presa de dreapta, este cel mai bucuros deoarece ştie că atunci face lucrurile bine.
Ilie Bolojan: La Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut iar la o altă companie, Administraţia Canalelor Navigabile, unde profitul a scăzut foarte mult, dar din nou salariile la directorii s-au dublat. Potrivit premerului, acest tip de contracte total debalansate, care au fost tolerate, care au fost făcute prost, acum sunt foarte greu de spart, pentru că este ca un contract comercial pe care l-aţi încheiat total greşit.
Clubul italian Juventus Torino a anunţat joi că Luciano Spalletti este noul antrenor. Acesta îi succede lui Igor Tudor, care a fost demis luni.
Adolescent dispărut pe traseul montan către Vârful Omu / A căzut şi a suferit un trumatism al coloanei vertebrale, neputând să se mişte / El a fost găsit de meteorologul de serviciu de la staţia Meteo Omu / Acţiune de durată # News.ro
Un adolescent de 17 ani, aflat cu familia pe munte, în Bucegi, s-a rătăcit, joi după-amiază, iar autorităţile, alertate, au intervenit pentru căutarea lui, inclusiv cu un elicopter. Băiatul a fost găsit de către de meteorologul aflat de serviciu la staţia Meteo Omu. Tânărul a căzut şi a suferit un trumatism al coloanei vertebrale, neputând să se mişte.
UPDATE - 10 ANI DE LA COLECTIV – Marş cu câteva mii de oameni în Bucureşti – Participanţii cer dreptate: ”Nimeni nu e vinovat, dar 65 sunt morţi” - VIDEO # News.ro
Reprezentanţi ai mai multor organizaţii civice, dar şi simpli cetăţeni s-au strâns, joi seară, în Piaţa Universităţii din Bucureşti pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Ulterior s-a pornit în marş până la clădirea în care s-a produs tragedia. Participanţii cer dreptate şi acuză că nimeni nu a plătit.
Lia Olguţa Vasilescu: Toată presa rezist spune că Grindeanu s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi PSD-iştii zero. Chiar aşa o fi? / Firea a construit un spital, Băluţă, primarul de la Mioveni # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care este vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a opus numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier deoarece aceasta a construit un spital, iar PSD-iştii niciunul. Vasilescu susţine că Gabriela Firea a construit în spital în Bucureşti, Daniel Băluţă a făcut un spital în Sectorul 4, la fel şi primarul de la Mioveni, care este tot social-democrat.
Comandanţii armatei ruse torturează şi execută soldaţii care refuză să lupte în Ucraina, potrivit unei investigaţii media # News.ro
Comandanţii ruşi execută sau trimit în mod deliberat la moarte soldaţii care refuză să lupte în Ucraina, potrivit unei noi investigaţii realizate de publicaţia independentă rusă Verstka, care prezintă o imagine sumbră a violenţei din cadrul armatei ruse, relatează The Guardian.
Oana Gheorghiu: Dacă cei din coaliţie se sabotează reciproc, lucrurile nu or să meargă bine şi nu or să meargă bine pentru niciunul dintre partide / Am colaborat bine cu un singur ministru al sănătăţii, Cseke Attila # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că dacă cei din coaliţie se sabotează reciproc, lucrurile nu or să meargă bine şi nu or să meargă bine pentru niciunul dintre partide. Ea a mai spus că a colaborat bine cu un singur ministru al sănătăţii care este şi acum în guvern, Cseke Attila.
10 ANI DE LA COLECTIV – Marş în Bucureşti – Participanţii cer dreptate: ”Nimeni nu e vinovat, dar 65 sunt morţi” - VIDEO # News.ro
Reprezentanţi ai mai multor organizaţii civice, dar şi simpli cetăţeni s-au strâns, joi seară, în Piaţa Universităţii din Bucureşti pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Programul serii prevede un marş până la clădirea în care s-a produs tragedia. Participanţii cer dreptate şi acuză că nimeni nu a plătit.
Oana Gheorghiu: Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe. Un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie / L-am susţinut de câte ori a candidat pentru că cred că este un om foarte sincer şi foarte deştept # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe, un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie. Ea a precizat că l-a susţinut de câte ori a candidat pentru că crede că este un om foarte sincer şi foarte deştept.
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Prima reacţie a ministrului de Externe, Oana Ţoiu: O să vedem o prezenţă întărită a NATO în România până la sfârşitul acestui an şi anul viitor # News.ro
Ministrul de Externe a Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România. Anunţul vine după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România. Ea explică şi de ce decizia reducerii trupelor SUA din România nu a fost anunţată de autorităţile de la Bucureşti.
Oana Gheorghiu: Privilegiile au fost un fel de Caritas. Ni s-a promis ceva ce nu putem duce / Oamenii din companii să revină la bunul simţ, să înţeleagă că fiecare ban pe care îl primesc poate vine de la un copil care se culcă nemâncat # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că privilegiile au fost un fel de Caritas pentru că ni s-a promis ceva ce nu putem duce iar oamenii din companii ar trebui să revină la bunul simţ şi să înţeleagă că fiecare ban pe care îl primesc poate vine de la un copil care se culcă nemâncat. Ea a menţionat că trebuie schimbată legea şi trebuie readuse aceste salarii la nivelul la care România îşi permite.
Institutul Naţional de Sănătăte Publică: 49 de cazuri de persoane infectate cu virusul West Nile şi 3 decese, de la începutul perioadei de supraveghere / Aproape jumătate din îmbolnăviri, la grupa de vârstă 70-79 de ani / 16 cazuri în Bucureşti # News.ro
Institutul Naţional de Sănătăte Publică anunţă, joi, 49 de cazuri de persoane infectate cu virusul West Nile şi 3 decese, de la începutul perioadei de supraveghere, la începutul lunii iunie. Aproape jumătate din îmbolnăviri s-au înregistrat la persoane din grupa de vârstă 70-79 de ani, 16 cazuri fiind în Bucureşti.
Acţiunile Meta scad cu 10%, pe fondul îngrijorărilor privind cheltuielile ridicate pentru inteligenţa artificială, în pofida rezultatelor solide din trimestrul al treilea # News.ro
Acţiunile Meta Platforms au scăzut joi cu peste 10%, după ce planurile de investiţii masive în inteligenţa artificială au stârnit îndoieli în rândul investitorilor, eclipsând rezultatele financiare peste aşteptări raportate pentru trimestrul al treilea, relatează CNBC.
