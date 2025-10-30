"Corupția încă ucide!" | Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv

15:50

Presedintele Nicusor Dan este cel care trebuie să decidă dacă acceptă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier, înaintată de premierul Bolojan. Nominalizarea este noul motiv de tensiune din Coaliție, în condițiile în care preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, cere retragerea cofondatoarei Asociației Dăruiește Viață. Prin această numire am compromite relaţia cu Statele Unite şi ne-am îndrepta spre un dezastru ireparabil diplomatic, justifica social-democratul.Vă reamintesc, în luna februarie, după disputa din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu scria pe o reȚea de socializare că oficialii americani sunt ”doi golani”. Dupî critica din partea lui Grindeanu, Gheorghiu a revenit cu o postare online spunînd că acelea au fost opinii personale, formulate ” într-un context emoţional foarte încărcat” și a dat asigurări că, dacă va fi numită, va susţine cu loialitate poziţia Guvernului în relaţia cu SUA şi cu Administraţia Trump. Politologul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, consideră că șeful statului nu are nici un motiv să nu o numească pe Oana Gheorgiu.