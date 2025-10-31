Noile recomandări pentru constipație nu mai implică fibrele în exces. Ce spun cele mai recente studii
SportMedia, 31 octombrie 2025 03:00
Dacă până nu demult ni se spunea să consumăm cât mai multe fibre, pentru a nu avea probleme cu tranzitul intestinal și a preveni constipația, noile recomandări sună cu totul altfel. Acum, în caz de constipație cronică se recomandă kiwi, magneziu și apă minerală, fără fibre în exces. Dacă kiwi era privit și până acum …
• • •
Acum 2 ore
03:00
Tanczos Barna: Noi încă nu avem reforme serioase făcute. Am promis de prea multe ori Comisiei Europene că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem # SportMedia
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că România încă nu are reforme serioase făcute, deşi am fost cu spatele la zid pentru că am promis de prea multe ori Comisiei Europene că facem şi n-am făcut. Potrivit vicepremierului, consolidarea fiscală trebuia începută anul trecut, dar am avut alegeri şi am spus Comisiei "să ne lase în …
03:00
Regele Charles al Marii Britanii i-a retras fratele său mai mic, Andrew, titlul de prinţ şi l-a obligat să părăsească reşedinţa din Windsor, a anunţat joi Palatul Buckingham, încercând astfel să distanţeze familia regală de scandalul Jeffrey Epstein în care este implicat, relatează Reuters. Andrew, în vârstă de 65 de ani, fratele mai mic al …
03:00
Noile recomandări pentru constipație nu mai implică fibrele în exces. Ce spun cele mai recente studii # SportMedia
03:00
Un studiu recent a arătat că activitățile ce implică creativitate, așa cum sunt dansul, lecțiile de artă sau de muzică, îmbunătățesc sănătatea creierului și au darul de a încetini procesul de îmbătrânire cerebrală. Oamenii de știință au descoperit că activitățile creative, precum cursurile de dans (tangoul fiind mai cu seamă eficient), lecțiile de artă sau …
03:00
Un oraș a încercat să scape de poluare cu ploaie artificială. De ce a eșuat experimentul # SportMedia
Autoritățile din capitala Indiei, New Delhi, au încercat să combată poluarea aerului ajunsă la cote alarmante cu ajutorul ploii artificiale, însă fără succes. Ploaia artificială este indusă printr-o procedură de însămânțare a norilor, care presupune dispersarea unor particule mici, de obicei iodură de argint, în nori, pentru a produce ploaie. Tehnica este utilizată în diverse …
03:00
La Bienala Internațională de Arhitectură de la Veneția din acest an, o casă mică, pătrată, amplasată în Giardino delle Vergini a reflectat reziliența și ingeniozitatea, demonstrând că inovarea nu implică neapărat investiții enorme. Creată de organizația non-profit suedeză BetterShelter, această căsuță a devenit o prezență obișnuită în situațiile de urgență din întreaga lume, de la …
03:00
Nu e deloc ușor să ajungi președintele PSD. Nu poți să reușești decât dacă obții sprijinul celui mai influent și bogat grup din partid, iar Sorin Grindeanu a reușit acest lucru, deși a pornit dintr-o poziție fragilă. Dar cum în viață nu există niciun prânz gratis, virtualul lider al social-democraților a fost obligat să promită …
Acum 4 ore
01:00
Grindeanu zice că PSD e de bună credință, alții trebuie să se schimbe: Suntem loiali, nu aplaudaci # SportMedia
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că, după 7 noiembrie, când este programat Congresul social-democraţilor, şi-ar dori să se schimbe lucrurle în abordarea celorlaţi parteneri de coaliţie, nu a partidului pe care îl conduce. El a precizat că PSD este un partid loial, de bună credinţă, dar a explicat că loialitatea într-o coaliţie …
01:00
Vicepremierul Tanczos Barna e convins că reforma pensiilor magistraților se poate face: Nu-i capăt de țară, ne putem înțelege # SportMedia
Tanczos Barna a declarat că reforma pensiilor magistraților este posibilă și e acceptată inclusiv de cei vizați. În cazul în care reforma nu va fi realizată, costurile ar fi uriașe. „S-ar putea să ne coste peste 200 de milioane de euro dacă nu facem această reformă cu pensiunea magistraților. Și nu suntem departe de o …
01:00
SpotMedia.ro prezintă rezultatele înregistrate joi, 30 octombrie, în prima etapă din grupele Cupei României. Rapid a învins fără drept de apel CSC Dumbrăvița, de asemenea Hermannstadt s-a impus la limită în fața Concordiei Chiajna. Rezultatele de joi: Concordia Chiajna – FC Hermannstadt 0-1A marcat: Bejan 56 UTA Arad – Petrolul 1-1Au marcat: Costache 33 / …
01:00
Trump stabilește o limită anuală de refugiați în SUA. Cei mai mulți vor fi sud-africani albi # SportMedia
SUA au fixat la circa 7.500 numărul de refugiați din alte țări ale lumii pe care sunt gata să-i primească, un număr istoric scăzut și care va include în principal albi sud-africani, potrivit unui document al Casei Albe dat publicității joi. „Admiterea a 7.500 de refugiați în SUA în timpul anului fiscal 2026 este justificată …
01:00
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după montarea unei părți a turnului său central. Capodopera arhitectului Antoni Gaudi se ridică acum la 162,91 metri deasupra orașului, a anunțat biserica într-un comunicat. Această înălțime este la limită mai mare decât vârful turlei clădirii Ulmer Münster din Germania, a …
Acum 6 ore
23:00
Marș în Capitală, la 10 ani de la tragedia din Colectiv: „65 de motive nu sunt de ajuns?” (Video) # SportMedia
Reprezentanţi ai mai multor organizaţii civice, dar şi simpli cetăţeni s-au strâns, joi seară, în Piaţa Universităţii din Bucureşti pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Programul include un marş până la clădirea în care s-a produs tragedia. Participanţii cer dreptate şi acuză că nimeni nu a plătit. Oamenii s-au strâns, …
23:00
Horoscop zilnic pentru 31 octombrie 2025.
23:00
Ministrul de Externe: Retragerea parțială a militarilor americani din România va fi acoperită de NATO # SportMedia
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat joi că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România. Anunţul vine după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România. Ea explică şi de ce decizia reducerii trupelor SUA din România nu a fost …
23:00
Bolojan critică conducerea Romatsa pentru că și-a mărit salariile la aproape 20.000 de euro lunar # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan spune că statul nu e neputincios, ci a tolerat ani la rând adoptarea de legi proaste care au permis managerilor din companiile publice să-și facă contracte de management pe mai mulți ani fără nicio condiție de performanță. El a dat ca exemplu Romatsa, unde conducerea și-a majorat anul acesta salariile la aproape …
23:00
Bolojan explică de ce au aflat românii de la ucraineni că pleacă militarii americani: Au transpirat datele cu o seară înainte # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că autoritățile de la București au fost informate cu două zile înainte, iar Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri. Nuam că „au transpirat datele" cu o seară înainte. Bolojan a explicat cum a fost informată România despre redimensionarea …
Acum 8 ore
20:50
Actorul George Burcea este candidatul POT pentru Primăria Capitalei. În 2020 a fost prins drogat la volan # SportMedia
Actorul George Burcea a anunțat că va candida la funcția de primar al Capitalei, cu sprijinul Partidului Oamenilor Tineri (POT). El a făcut acest anunț într-o înregistrare video făcută cu telefonul mobil în New York, pe care a postat-o pe Facebook. „Salutare bucureștene, ce faci? Tot în trafic? Știu că și eu, tot în București, …
20:50
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia a fost luată de judecătorii de la Tribunalul București care au respins contestația depusă de fostul candidat la președinția României împotriva măsurii preventive pronunțată de Judecătoria Sectorului 1. Tribunalul București a judecat, joi contestația lui Călin Georgescu împotriva măsurii controlului judiciar. Magistrații au respins contestația, astfel că fostul …
20:50
Oana Gheorghiu, despre propunerea lui Bolojan de a deveni vicepremier: În prima fază m-a șocat. Și atunci, ca și acum, am îndoieli. Ar fi fost nepotrivit să vină Grindeanu la Cotroceni # SportMedia
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, despre acceptarea postului de vicepremier, în primă fază a şocat-o propunerea pe care premierul i-a făcut-o. Ea a arătat că premierul Bolojan i-a dat acel sentiment că luptă pentru ţara asta şi a subliniat că este apolitică şi postul din guvern aşa este şi gândit, ca un post independent. …
20:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan este un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie. Ea a precizat că l-a susţinut de câte ori a candidat pentru că crede că este un om foarte sincer şi foarte deştept. Oana Gheorghiu a declarat că l-a cunoscut pe preşedintele …
Acum 12 ore
18:50
18:50
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat din nou numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, subliniind că obiecțiile sale nu au legătură cu activitatea acesteia din societatea civilă, ci cu unele poziționări anterioare. Întrebat joi, într-o conferință de presă în Mehedinți, de ce a fost critic față de desemnarea noului vicepremier, Grindeanu a …
18:50
18:50
18:50
18:50
Curtea italiană de Conturi nu validează construirea celui mai lung pod suspendat din lume # SportMedia
Curtea de Conturi italiană nu a validat o decizie a Guvernului Giorgiei Meloni pentru construcția celui mai lung pod suspendat din lume. Proiectul, estimat la 13,5 miliarde de euro, a fost contestat atât din cauza costului, cât şi a consecinţelor asupra mediului, potrivit Politico. Premierul Giorgia Meloni a condamnat decizia, calificând-o drept „un act de …
18:50
Superstarul argentinian Lionel Messi are câteva idei pentru dezvoltarea Major League Soccer, Liga nord-americană de fotbal, în care a sosit în 2023, iar recent și-a prelungit contractul cu echipa sa, Inter Miami, până în 2028, scrie Reuters. 'Fiecare echipă ar trebui să aibă oportunitatea de a aduce jucători și de a recruta pe oricine dorește, …
18:50
18:50
Vizitarea spațiilor exterioare din cadrul Complexului „Palatul Cotroceni" va fi temporar suspendată de la 1 noiembrie până în aprilie, din cauza condițiilor meteo, informează Administrația Prezidențială. Evenimentul „Porți Deschise la Palatul Cotroceni" va reveni în format complet începând cu luna aprilie 2026, după Paști, în funcție de condițiile meteorologice, arată sursa citată. Pe durata sezonului …
16:50
Grindeanu îl cheamă pe Bolojan, în Parlament, să dea explicații despre retragerea trupelor SUA: Să le spună românilor de ce am ajuns în această situație # SportMedia
Grupul parlamentar al PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului. Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent. Miercuri, şi AUR a făcut o solicitare similară. BP al Camerei Deputaților a aprobat cererea PSD. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că așteaptă ca premierul Ilie Bolojan …
16:50
În ultimul deceniu numărul adulților diagnosticați cu probleme de sănătate mintală s-a dublat, ajungând la 15% din totalul populației, dar statul alocă psihiatriei doar 2% din bugetul întregului sistem de sănătate. Asociaţia Spitalelor Publice de Psihiatrie din România şi Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie solicită Guvernului şi Parlamentului să trateze sănătatea mintală ca pe …
16:50
FCSB n-are de gând să se oprească la piața portugheză în ceea ce privește transferurile. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că are de gând să studieze și alte piețe pentru a găsi jucători cu care să ridice nivelul echipei. Stoica a spus că FCSB vrea să facă trei …
16:50
Primele acuzații oficiale în Dosarul Rahova pentru Distrigaz și Amproperty. Trei angajați, propuși pentru arestare # SportMedia
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au pus sub acuzare compania Distrigaz și firma Amproperty Construct SRL, precum și trei angajați ai acestora, în dosarul exploziei care a distrus blocul din cartierul Rahova. Cei trei angajați – un salariat al Dist
16:50
CFR Cluj l-a prezentat oficial, joi, pe Daniel Pancu (48 de ani), noul antrenor al echipei. Printr-un comunicat oficial, CFR Cluj a anunțat instalarea lui Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei U21 a României, ca antrenor în Gruia. „Bun venit în familia CFR, Daniel Pancu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este … The post Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj – oficial appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Uraganul Melissa a provocat distrugeri fără precedent: 34 de morți, case prăbușite, drumuri blocate (Foto & Video) # SportMedia
Cel puțin 34 de persoane au fost ucise după ce uraganul Melissa a străbătut Caraibe, lăsând în urmă pagube uriașe. Crucea Roșie a declarat că primele informații arată un „dezastru fără precedent”. Până acum, Melissa a devastat Jamaica, Haiti, Republica Dominicană și Cuba, iar acum a ajuns în Bahamas, relatează Sky News. Opt dintre decesele … The post Uraganul Melissa a provocat distrugeri fără precedent: 34 de morți, case prăbușite, drumuri blocate (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Primăria Capitalei a majorat drastic amenzile pentru mutilarea arborilor. Oamenii lui Voiculescu au luptat dur pentru toaletările abuzive din București # SportMedia
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a votat, joi, proiectul inițiat de USR pentru creșterea consistentă a amenzilor pentru cei mutilează sau care taie fără drept arbori, în București. Însă unele amenzi au scăzut considerabil – față de nivelul propus de USR – în urma unor amendamente propuse de grupul PUSL (partidul susţinut puternic de … The post Primăria Capitalei a majorat drastic amenzile pentru mutilarea arborilor. Oamenii lui Voiculescu au luptat dur pentru toaletările abuzive din București appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Lukoil anunță că a primit o ofertă, pe care a și acceptat-o, din partea grupului Gunvor pentru cumpărarea activelor sale internaționale, inclusiv a celor din România. ”Încheierea acordului obligatoriu pentru tranzacție este supusă unor condiții prealabile, inclusiv obținerea permisiunii OFAC (birou din cadrul Trezoreriei Americane) de către cumpărător, precum și a oricăror alte licențe, permise … The post Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate, inclusiv România appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
14:50
Distrigaz Sud anunță că are calitatea de suspect în ancheta penală privind explozia din Rahova # SportMedia
Distrigaz Sud Rețele anunță că a fost notificată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București că are calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie 2025, în urma căreia trei persoane au murit. Compania spune într-un comunicat că ”experții desemnați în … The post Distrigaz Sud anunță că are calitatea de suspect în ancheta penală privind explozia din Rahova appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Hakan Calhanoglu (31 de ani) face o declarație plină de sinceritate în privința lui Cristi Chivu, antrenorul lui Inter. Mijlocașul echipei italiene dă un randament excelent de când Cristi Chivu a preluat banca tehnică a Interului. La finalul jocului Inter – Fiorentina 3-0, în care a marcat de două ori, Calhanoglu a spus cum i-a … The post Hakan Calhanolgu dezvăluie schimbarea importantă făcută de Cristi Chivu la Inter appeared first on spotmedia.ro.
14:50
10 ani de la Colectiv. Solistul trupei Goodbye to Gravity lansează un proiect muzical caritabil (Video) # SportMedia
La un deceniu de la incendiul din clubul Colectiv, solistul Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, revine pe scena publică alături de zece muzicieni supraviețuitori. Ei au lansat „The Memento Project”, un demers caritabil dedicat victimelor tragediilor care au marcat România ultimilor zece ani. Proiectul include versiuni acustice ale pieselor „The Day We Die” și „The … The post 10 ani de la Colectiv. Solistul trupei Goodbye to Gravity lansează un proiect muzical caritabil (Video) appeared first on spotmedia.ro.
14:50
David Miculescu a aflat verdictul medicilor după accidentarea suferită în meciul Gloria Bistrița – FCSB # SportMedia
Victoria obținută de FCSB în deplasare cu Gloria Bistrița, 3-1, a adus și o veste proastă pentru campioana României. David Miculescu (24 de ani), unul dintre fotbaliștii importanți de la FCSB, s-a accidentat în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița și a ajuns la spital. Totuși, potrivit Golazo, accidentarea suferită de Miculescu nu este … The post David Miculescu a aflat verdictul medicilor după accidentarea suferită în meciul Gloria Bistrița – FCSB appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Prima țară UE care introduce limită de viteză pentru… pietoni. Mersul rapid devine ilegal # SportMedia
Mersul în pas alert va fi interzis în curând în Slovacia, după ce Parlamentul de la Bratislava a adoptat o modificare legislativă menită să prevină accidentele… de pe trotuar. Potrivit noilor reguli, pietonii nu vor mai putea merge cu o viteză mai mare de 6 kilometri pe oră, dacă vor să respecte legea. Amendamentul la … The post Prima țară UE care introduce limită de viteză pentru… pietoni. Mersul rapid devine ilegal appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Bucureștiul caută beneficii industriale în timp ce Europa se grăbește să se reînarmeze, spune ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu. România dorește ca efortul european de reînarmare să aducă beneficii tuturor statelor membre ale UE, nu doar celor mai mari. Creșterea masivă a cheltuielilor pentru apărare și a comenzilor de armament, care este prevăzută în … The post Politico: România vrea o bucată din apărarea Europei appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Ce rol i-a rezervat Bolojan în Guvern Oanei Gheorghiu: Nimeni nu donează milioane de euro pentru un proiect în care nu crede # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a salutat intrarea Oanei Gheorghiu în echipa guvernamentală, în debutul ședinței de joi a Executivului. „Vreau să îi spun un bun venit Oanei Gheorghiu și să-i mulțumesc pentru că a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală”, a declarat Bolojan. El a subliniat că aceasta va avea un rol important în coordonarea … The post Ce rol i-a rezervat Bolojan în Guvern Oanei Gheorghiu: Nimeni nu donează milioane de euro pentru un proiect în care nu crede appeared first on spotmedia.ro.
12:50
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate # SportMedia
S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989. Este vorba despre corupție, politicile mincinoase, bâlbele din justiție, sistemul … The post România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Sportivii români au cucerit, miercuri, patru noi medalii, două de argint și două de bronz, la Campionatele Europene de haltere pentru juniori și tineret (U23) de la Durres (Albania). La juniori, în cadrul cat. 65 kg, Daniel Dorobete a obținut argintul la stilul smuls, cu 125 kg, dar s-a clasat pe 7 la aruncat, cu … The post România a cucerit încă patru medalii la Campionatele Europene U23 de haltere appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Mii de credincioşi au continuat să aştepte, în noaptea de miercuri spre joi, pentru a intra în Catedrala Naţională, iar în dimineaţa zilei de joi câţiva dintre ei au încercat să forţeze accesul în lăcaşul de cult, în momentul în care rândul de pelerini a fost direcţionat de la intrarea principală pe o intrare laterală. … The post Mai mulți credincioși au încercat să forțeze intrarea în Catedrala Națională appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Surpriză în Olanda: Extrema dreaptă se prăbușește, iar Rob Jetten ar putea deveni cel mai tânăr prim-ministru și primul declarat homosexual # SportMedia
Partidul centrist D66 a obținut un rezultat neașteptat de bun în alegerile din Țările de Jos (Olanda), devansând formațiunea populistă de extremă dreapta a lui Geert Wilders. Se deschide astfel calea pentru formarea unui nou guvern liberal și pro-european. Negocierile pentru un guvern stabil se anunță însă dificile și ar putea dura luni de zile, … The post Surpriză în Olanda: Extrema dreaptă se prăbușește, iar Rob Jetten ar putea deveni cel mai tânăr prim-ministru și primul declarat homosexual appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Numărul mamelor care lucrează în străinătate, pentru că nu își găsesc de lucru în România, este dublu față de cel al taților # SportMedia
Aproape jumătate (46%) dintre părinții plecați la muncă în străinătate își motivează decizia invocând salariul insuficient pentru familie, în vreme ce 28% afirmă că motivul este îmbunătățirea situației financiare a familiei, 9% faptul că au rămas fără un loc de muncă în România, 5% motive legate de construirea/renovarea/extinderea unei case, iar 3% un plus financiar … The post Numărul mamelor care lucrează în străinătate, pentru că nu își găsesc de lucru în România, este dublu față de cel al taților appeared first on spotmedia.ro.
