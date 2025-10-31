RFI: Un deceniu de la Colectiv: Societatea civilă cere dreptate pentru victime
Rador, 31 octombrie 2025 03:10
Un deceniu mai târziu, doar 7 persoane au răspuns penal pentru acțiunile care au dus la moartea celor 65 de persoane din clubul Colectiv. O situație pe care societatea civilă o consideră nedreaptă. Pentru a corecta această injustiție, câteva ONG-uri au organizat un marș comemorativ joi, 30 octombrie 2025. Se împlinesc 10 ani de la […]
Vicepreşedintele american, J.D. Vance a demarat testarea arsenalului nuclear al ţării, pentru a garanta că acesta funcţionează în mod adecvat. Demersul survine după ce preşedintele american, Donald Trump, a cerut Pentagonului să reia testele pentru prima dată după mai bine de 30 de ani. El a declarat că alte state îşi testează deja arsenalele nucleare./mbrotacel/lalexandrescu […]
Răsfoind ziarele străine, obervăm că, pe plan politic și nu numai, lumea este în continuă mișcare, iar politicienii, importanți sau mai puțin importanți, par să rămână cei care fac jocurile, hotărând soarta întregii lumi. Ilustrând afirmațiile de mai sus, președintele Statelor Unite, Donald Trump și liderul chinez, Xi Jinping, par să fi ajuns la o […]
Grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaților a solicitat participarea premierului Ilie Bolojan la ședința de plen de luni în cadrul dezbaterii politice Ora prim-ministrului pentru a discuta despre decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage o parte din militarii din România. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus ieri la Gorj că […]
Victimele incendiului de acum 10 ani de la Clubul Colectiv au fost comemorate astăzi în București și în alte orașe din țară. În capitală, un marș a avut loc între Piața Universității și locul unde s-a produs tragedia, care a ucis 65 de oameni și a rănit 180. Participanții au cerut dreptate pentru cei care […]
Regele Charles al Marii Britanii a decis să îi retragă titlurile și onorurile fratelui său mai mic, Andrew și să îi ceară să părăsească reședința sa, a anunțat joi Palatul Buckingham, pe fondul legăturilor acestuia cu infractorul sexual defunct Jeffrey Epstein. Potrivit comunicatului, prințului Andrew i-a fost transmisă o notificare oficială prin care i se […]
Fostul ministru al Mediului, deputatul PNL Mircea Fechet a depus la Parlament un proiect de lege pentru extinderea sistemului de garanţie-returnare și la alte ambalaje. El subliniază că sistemul și-a dovedit eficiența, gradul de colectare fiind în prezent de peste 90%, comparabil cu cel aplicat în alte state ale Uniunii Europene. Mircea Fechet: Aducem SGR-ul […]
Administrația Trump va limita numărul de refugiați admiși în Statele Unite la 7.500 și va acorda prioritate sud-africanilor albi. Măsura, anunțată într-o notificare publicată joi, se va aplica pentru următorul an fiscal și reprezintă o reducere drastică față de plafonul anterior de 125.000 stabilit de fostul președinte Joe Biden. Nu a fost oferită nicio justificare […]
Potrivit calendarului pentru alegerile locale parțiale, depunerea candidaturilor se face în perioada 11-17 noiembrie, iar campania electorală va începe din 22 noiembrie. Votul se va desfășura duminică, 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00. Într-un comunicat de presă, Autoritatea Electorală Permanentă își reafirmă determinarea de a colabora cu toate instituțiile implicate pentru organizarea în condiții […]
Maria Rusu și soțul ei au condus toată noaptea din orașul lor natal, Cluj, din vestul României, până în capitala ţării, București, pentru a vizita catedrala națională aproape finalizată, acum cea mai mare biserică creștină ortodoxă din lume. La fel ca dna Rusu, sute de mii de români din întreaga țară și din străinătate s-au […]
Horaţiu Potra, un asociat al fostului candidat la Președinția României, Călin Georgescu, se va întoarce de bunăvoie din Dubai în România pentru a fi judecat pentru acuzații de periclitare a securităţii naționale, a declarat joi avocata sa. Autorităţile din România, stat membru al NATO şi al UE, au anulat alegerile prezidențiale din decembrie anul trecut […]
Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs joi în Alaska, din Statele Unite, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ). Seismul s-a produs la o adâncime de 10 km, potrivit GFZ./mbrotacel/cpodea REUTERS – 30 octombrie
Turcia și Germania au un potențial ridicat în industria apărării și trebuie să se concentreze pe proiecte comune, a declarat joi președintele Tayyip Erdogan, în cursul unei conferințe de presă susţinută în compania cancelarului german, Friedrich Merz, la Ankara. „Având în vedere schimbarea condițiilor de securitate din Europa, trebuie să lăsăm în urmă problemele legate […]
Pe 1 noiembrie, Radio România sărbătorește 97 de ani de la prima emisie în eter, moment de referință în istoria comunicării și al culturii naționale. Din 1928, Radioul public însoțește viața de zi cu zi a ascultătorilor, fiind martor activ la evoluția țării și la îmbogățirea patrimoniului cultural național. Momentul aniversar este celebrat de toate […]
Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi restricționată astfel: – Marți, 04.11.2025, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulația rutieră va fi închisă, pe ambele […]
O întâlnire dintre Donald Trump şi preşedintele chinez, Xi Jinping, a avut ca rezultat un acord de reducere a tensiunilor comerciale. China a anunţat că va suspenda restricţiile impuse exporturilor de metale rare, în timp ce domnul Trump a spus că va reduce taxele vamale asupra produselor chinezeşti legate de furnizarea substanţelor chimice folosite la […]
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat în conferinţa de presă de joi că Statele Unite nu au notificat Rusia cu privire la planurile de reluare a testelor nucleare. „Moscova nu a primit nicio notificare de la Washington cu privire la planurile de reluare a testelor cu arme nucleare” – […]
Introducere La 30 octombrie 1905 (17 octombrie în calendarul iulian), țarul Nicolae al II-lea al Rusiei a emis Proclamația din Octombrie, document care a marcat începutul monarhiei constituționale în Rusia și a acordat poporului libertăți civile fundamentale, precum libertatea de întrunire și de asociere, precum și dreptul de a forma o Duma, un parlament consultativ. […]
După primele două concerte din această stagiune, dedicate celor doi muzicieni legendari ai jazz-ului american Wayne Shorter și Miles Davis, Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru vă invită la un eveniment aniversar conceput în jurul unui artist român care sărbătorește frumoasa vârstă de 70 de ani. Joi, 6 noiembrie 2025 (de la 19.00), […]
La 1 noiembrie, de ziua Radio România, lansăm un nou proiect: “România, a doua casă”. 18 interviuri prezentate într-un eBook (în limbile română și engleză), inițiativă co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național. eBook-ul poate fi descărcat scanând unul dintre cele două QR Code-uri disponibile pe prima pagină a site-ului. Vă invităm să descoperiți aceste povești, fie […]
București, 30 octombrie 2025. Universitatea din București (UB) va acorda, în cadrul unei ceremonii care se va desfășura vineri, 31 octombrie 2025, distincția de Doctor Honoris Causa scriitorului și criticului literar francez Frédéric Vitoux, personalitate marcantă a literaturii contemporane și membru al Academiei Franceze. Evenimentul de acordare a înaltei distincții va avea loc, începând cu […]
Introducere Pe 30 octombrie 2025 se împlinesc zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, tragedie care a marcat ireversibil România contemporană. În noaptea aceea, flăcările au mistuit nu doar un club bucureștean, ci și încrederea în capacitatea autorităților să ofere siguranță medicală. Dar Colectiv n-a fost o întâmplare izolată. De-a lungul deceniilor, țara noastră […]
Preşedintele Nicuşor Dan a depus, în această dimineaţă, o coroană de flori la fostul Club Colectiv, la monumentul ridicat în memoria victimelor. Într-un mesaj pe facebook, preşedintele spune că tragedia de atunci a schimbat România pentru totdeauna şi aminteşte că zecile de tineri şi-au pierdut viaţa, „iar mulţi alţii poartă încă, în trup şi suflet, […]
Forțele ruse au atacat Zaporijjia cu drone și rachete în noaptea de miercuri spre joi, bombardamentele soldându-se cu doi morţi şi mai mulţi răniţi. „Au fost avariate locuințe obișnuite în Zaporijjia, există distrugeri la un cămin. Se știe despre zeci de persoane rănite în urma loviturii, dintre care cinci copii. Din păcate, două persoane au […]
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat în cadrul unui briefing, că el consideră că Rusia și Statele Unite nu au intrat într-o nouă cursă a înarmărilor. Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat recent testarea cu succes a rachetei Burevestnik și a super-torpilei subacvatice Poseidon. Dmitri Peskov consideră că Moscova […]
Parlamentul a anulat vetoul preşedintelui asupra modificărilor Legii privind mijloacele speciale de investigaţie cu 124 de voturi pentru, 75 împotrivă şi nicio abţinere. Modificările prevăd ca preşedintele Agenţiei de Stat pentru Operaţiuni Tehnice (DATO) să fie ales prin decizia Parlamentului, la propunerea Guvernului. Până acum, preşedintele DATO era numit prin decret prezidenţial, tot la propunerea […]
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în timpul atacului din noaptea de miercuri spre joi, armata de invazie a Rusiei a folosit peste 650 de drone și mai mult de 50 de rachete de diferite tipuri. „În multe dintre regiunile noastre, continuă lucrările de salvare și intervenție, după atacul rusesc din timpul nopţii. A fost […]
Aproape jumătate dintre părinţii plecaţi la muncă în străinătate fac acest lucru pentru că salariile din ţară nu le ajung pentru întreţinerea familiei. Un studiu Salvaţi Copiii România mai arată că doar 28 la sută dintre părinţi aleg să muncească în afara ţării pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare a familiei, iar 10 la sută dintre femei […]
Oraşul ucrainean Burştin, din regiunea vestică Ivano-Frankivsk, a fost vizat de un atac rusesc cu rachete și drone, în noaptea de miercuri spre joi, bombardamentele provocând incendiu de amploare – transmite Ukrinform. „Burştinul a trecut prin cel mai masiv atac al teroriștilor ruși. Orașul a fost lovit cu rachete și un număr mare de drone. […]
Premierul ucrainean, Iulia Sviridenko, a raportat că ruşii au atacat masiv Ucraina, atât noaptea trecută, cât şi joi dimineaţă, lovind obiective energetice cu rachete și drone. Ruşii au vizat regiunile Ivano-Frankivsk, Hmelnițki, Zaporijjia şi Kiev. „Noaptea trecută, Rusia a atacat masiv Ucraina cu rachete și drone, vizând, din nou, obiectivele noastre energetice. Au fost lovite […]
Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online. Infractorii cibernetici profită de interesul crescut pentru reduceri şi de volumul mare de tranzacţii online şi recurg la site-uri false sau site-uri clonă, cu scopul de a induce în eroare cumpărătorii, pentru a extrage informaţii sensibile, mai ales […]
Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru în Guvernul României, a depus în această dimineaţă jurământul de învestitură în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni. La eveniment a luat parte şi premierul Ilie Bolojan. Decretul privind numirea în funcţia de vicepremier a fost publicat ieri, în Monitorul Oficial. Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte […]
29 de localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov se află într-o aşa numită zonă de restricţie – formată din zona de protecţie şi zona de supraveghere – după confirmarea unui focar de pestă porcină în localitatea Buturugeni, din judeţul Giurgiu. Autorităţile sanitar-veterinare vor aplica măsurile corespunzătoare de biosecuritate tuturor celor care vin în contact cu […]
Rata şomajului în România a ajuns la 5,9%, în luna septembrie, valoare egală cu cea înregistrată în august, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Naţional de Statistică. Astfel, numărul şomerilor s-a situat la aproximativ 482.000 de persoane, în creştere cu 17.000, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024. INS precizează că rămâne ridicat nivelul de 23,5% […]
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Realizator: Nicoleta Turcu – Un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea femicidului a fost depus la Parlament. Documentul, semnat de peste 250 de senatori și deputați de la PSD, PNL, USR și UDMR, prevede pedepse mai dure pentru agresori și propune înființarea unui observator național pentru analiza și prevenirea omorurilor. Acesta va elabora anual […]
Liderul partidului GERB din Bulgaria, Boiko Borisov, a semnat solicitarea formaţiunii „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” (PP-DB) privind înlăturarea lui Anton Slavcev din funcţia de preşedinte al Comisiei pentru combaterea corupţiei. Copreşedintele partidului „Da, Bulgaria”, Ivailo Mircev, i-a înmânat personal liderului GERB lista cu semnături. Din grupul parlamentar al GERB, doar Borisov a semnat cererea PP-DB. Agenţia […]
Încă cinci persoane au fost reţinute, aseară, în ancheta privind jaful de la Muzeul Luvru, comis acum aproape două săptămâni – a anunţat, în această dimineaţă, procurorul general al Parisului. Corespondenta noastră la Paris aminteşte că primii doi suspecţi, arestaţi duminică, au fost puşi sub acuzare pentru furt în bandă organizată şi plasaţi în arest […]
Platforma de feribot care deserveşte punctul de trecere Oriahovo-Bechet dintre Bulgaria şi România nu va efectua curse, din cauza nivelului scăzut al Dunării. Activitatea va fi reluată, atunci când nivelul apei va reveni la normal, informează Direcţia Generală a Poliţiei de Frontieră din Bulgaria. Traficul este normal în restul punctelor de trecere dintre Bulgaria şi […]
Şeful Administraţiei Militare Regionale Doneţk, Vadim Filaşkin, a raportat că, în ultimele 24 de ore, invadatorii ruși au ucis în regiune două persoane și au rănit alte șapte. Potrivit unui mesaj transmis joi dimineaţă, decesele au fost înregistrate în Drujkivka și Krivorijja. Filașkin a subliniat că numărul total al victimelor în regiunea Donețk, de la […]
Asociația ProCultArt anunță încheierea proiectului cultural „Poveste din Bucureștiul de Odinioară – Rădăcini interbelice românești”, desfășurat în perioada septembrie – octombrie 2025 și finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Valoarea totală a finanțării nerambursabile aprobate de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni – autoritatea finanțatoare – este de 171.532,00 lei. Cele două concerte cuprinse […]
Comitetul de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul Partidului Naţional Liberal a validat în unanimitate candidatura prim-vicepreşedintelui PNL, Ciprian Ciucu, la alegerile pentru funcţia de primar general al Capitalei. La şedinţă au fost prezenţi şi au votat 850 de delegaţi. Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 îşi anunţase de luni candidatura la Primăria […]
Președintele Trump a descris întâlnirea sa cu omologul chinez Xi Jinping drept „extraordinară”, afirmând că au fost luate „numeroase decizii remarcabile”. Discuțiile din Coreea de Sud au început cu o strângere de mână și au durat o oră și patruzeci de minute. Vorbind cu reporterii în avionul care îl ducea înapoi în Statele Unite, președintele […]
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a declarat că crima organizată trebuie combătută fără a pune în pericol viețile polițiștilor sau ale familiilor nevinovate. El a vorbit după o operațiune antigangsteri în Rio de Janeiro, soldată cu peste 130 de morți. Guvernatorul statului Rio, Claudio Castro, care a ordonat operațiunea, a fost convocat de […]
Armata de invazie a Rusiei a lansat un nou atac combinat asupra Ucrainei, în noaptea de 29 spre 30 octombrie, orașele ucrainene fiind vizate de atacuri cu drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, grupuri de drone de atac au început să fie detectate în spațiul aerian încă de miercuri […]
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 29 spre 30 octombrie, rușii au atacat timp de câteva ore orașul Zaporijjia. În timpul atacului, a fost lovit un cămin, multe etaje ale clădirii fiind complet distruse. Şeful Administrației Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a relatat că au izbucnit câteva incendii în zona rezidențială şi au […]
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 9:00 – Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online) – Camera Deputaților * Activitate în comisiile parlamentare (prezență fizică și online): Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale – Documentare şi consultare Comisia pentru afaceri europene – Documentare şi consultare Comisia pentru cultură, arte şi […]
Comisia parlamentară pentru securitate internă şi ordine publică a respins, cu 10 voturi pentru, şapte împotrivă şi o abţinere, veto-ul preşedintelui Bulgariei, Rumen Radev, asupra a două legi – Legea privind mijloacele speciale de informaţii şi Legea privind Agenţia de Stat pentru Informaţii. Preşedintele Radev şi-a exercitat dreptul de veto asupra unor dispoziţii din Legea […]
Protestatari, printre care și rude ale victimelor, l-au huiduit pe liderul regiunii spaniole Valencia în timpul unei ceremonii oficiale care a marcat un an de la inundațiile ce au ucis peste 230 de oameni. Aceștia au strigat „Criminalule! Lașule!”, cerând demisia lui Carlos Mazón, pe motiv că administrația sa a reacționat prea târziu în emiterea […]
