RFI: Un deceniu de la Colectiv: Societatea civilă cere dreptate pentru victime

08:00

Protestatari, printre care și rude ale victimelor, l-au huiduit pe liderul regiunii spaniole Valencia în timpul unei ceremonii oficiale care a marcat un an de la inundațiile ce au ucis peste 230 de oameni. Aceștia au strigat „Criminalule! Lașule!”, cerând demisia lui Carlos Mazón, pe motiv că administrația sa a reacționat prea târziu în emiterea […]