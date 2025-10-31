Digitalizare cu fonduri europene. HP sprijină companiile din sectorul public și privat cu soluții complete de productivitate și colaborare
G4Media, 31 octombrie 2025 05:10
Fondurile europene sunt o oportunitate pentru digitalizarea companiilor. HP România sprijină efortul de popularizare a acestor oportunități și organizează în mod regulat evenimente dedicate... © G4Media.ro.
• • •
Acum o oră
05:10
Acum 8 ore
23:10
Taxă pentru parcare în Craiova, pentru riverani / Locurile de parcare vor fi scoase la licitație / Prețurile de pornire încep de la 170 de lei și ajung la 250 de lei pe an, în funcție de zonă # G4Media
Consiliul Local Craiova a aprobat joi, 30 octombrie, noul regulament pentru locurile de parcare autoturismelor pe domeniul public și pe domeniul privat al municipiului, anunță... © G4Media.ro.
23:00
Tanczos Barna: Există acord de principiu în coaliţie cu minus 10% parlamentari / Varianta de 300 de parlamentari este o variantă periculoasă la adresa democraţiei, a reprezentativităţii # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, joi seară, că în coaliţia de guvernare există un acord de principiu privind propunerea UDMR de a scădea cu 10... © G4Media.ro.
23:00
Netflix anunţă divizarea acţiunilor în proporţie de 10 la 1 / Titlurile devin mai accesibile investitorilor / ”Spliturile” sunt o practică obişnuită la companiile cu preţuri foarte ridicate ale acţiunilor # G4Media
Netflix a anunţat joi divizarea acţiunilor în raport de 10 la 1, măsură care nu modifică valoarea fundamentală a companiei, dar are scopul de a... © G4Media.ro.
23:00
Uraganul Melissa traversează Caraibele şi accelerează spre Bermude, lăsând în urmă un dezastru de proporţii. Cel puţin 25 de persoane au murit în Haiti, patru în Jamaica. SUA oferă ajutor umanitar Cubei # G4Media
Uraganul Melissa a devastat nordul Caraibelor şi şi-a accelerat viteza de deplasare în timp ce se îndrepta, joi, spre Bermude, lăsând în urma sa vânt... © G4Media.ro.
22:50
Vas de croazieră eșuat pe Dunăre, la Gârla Mare / La bordul navei sub pavilion elvețian sunt 234 de persoane / Vasul a eșuat pe un banc de nisip, din cauza nivelului scăzut al Dunării / Se deplasa spre Viena # G4Media
Un vas de croazieră cu 234 de persoane la bord a eșuat pe Dunăre, în dreptul localității Gârla Mare, din cauza debitului foarte scăzut al... © G4Media.ro.
22:40
Când s-au îndrăgostit pisicile sălbatice de cele domestice: povestea hibridizării a început în anii ’60 și amenință acum existența unei specii întregi # G4Media
Pisicile sălbatice și cele domestice au început să se încrucișeze în anii 1960, sugerează un studiu. Încrucișarea ar fi putut spori imunitatea felinelor sălbatice la bolile... © G4Media.ro.
22:40
Miniștrii energiei din G7 au anunțat joi, în Canada, lansarea unei „alianțe” pentru a contracara controlul Chinei asupra mineralelor critice, cu scopul de a garanta... © G4Media.ro.
22:20
SUA vor primi în 2026 un număr istoric scăzut de refugiaţi: 7.500 / În principal vor fi albi sud-africani ”şi alte victime ale discriminării ilegale sau injuste în ţările lor de origine” # G4Media
SUA au fixat la circa 7.500 numărul de refugiaţi din alte ţări ale lumii pe care sunt gata să-i primească, un număr istoric scăzut şi... © G4Media.ro.
22:20
BREAKING Regele Charles al III-lea îi retrage titlul de prinț fratelui său Andrew, implicat în scandalul Epstein # G4Media
Regele Charles al III-lea a decis joi să îi retragă titlul de prinț fratelui său Andrew, implicat în mai multe scandaluri sexuale, potrivit BFM TV.... © G4Media.ro.
22:20
Cuvântul anului ales de Dictionary.com nu este chiar un cuvânt. Este termenul viral „6-7”, pe care copiii și adolescenții nu se pot opri să-l repete... © G4Media.ro.
22:10
Acţiunile Meta scad cu 10%, pe fondul îngrijorărilor privind cheltuielile ridicate pentru inteligenţa artificială, în pofida rezultatelor solide din trimestrul al treilea # G4Media
Acţiunile Meta Platforms au scăzut joi cu peste 10%, după ce planurile de investiţii masive în inteligenţa artificială au stârnit îndoieli în rândul investitorilor, eclipsând... © G4Media.ro.
22:10
Mai mult de jumătate dintre americani se opun sălii de bal pe care Trump o dorește la Casa Albă / Proiectul costă 300 de milioane de dolari # G4Media
Majoritatea americanilor se opun planului președintelui Donald Trump de a înlocui aripa estică a Casei Albe cu o sală de bal în valoare de 300... © G4Media.ro.
22:00
OpenAI pune bazele pentru o ofertă publică inițială (IPO) gigantică, cu o valoare de până la 1 trilion de dolari # G4Media
OpenAI pune bazele pentru o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania la până la 1 trilion de dolari, au declarat trei persoane familiarizate... © G4Media.ro.
22:00
China se pregătește să taie complet subvențiile pentru mașinile electrice / Beijingul consideră industria suficient de matură: „Subvențiile pentru EV vor dispărea. Piața va decide cine supraviețuiește” # G4Media
China se pregătește să reducă semnificativ sprijinul financiar pentru industria vehiculelor electrice, un semnal clar că statul consideră acest sector suficient de dezvoltat pentru a... © G4Media.ro.
21:50
Bărbat arestat preventiv în Galați după ce ar fi omorât un câine / Ar fi făcut asta la scurt timp după ce l-a primit de la o vecină # G4Media
Un bărbat de 37 de ani din comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi ucis... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
21:30
Restricții de circulație pe podul Giurgiu – Ruse / Marți, între orele 9 și 21, se oprește traficul # G4Media
Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere... © G4Media.ro.
21:30
Vicepreședintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcționare a arsenalului nuclear american, după anunțul făcut cu o zi înainte... © G4Media.ro.
21:20
Ceai verde sau de fructe? Un medic a analizat tipurile de ceai și momentul în care acestea trebuie băute # G4Media
O ceașcă de ceai este binevenită oricând, niciun moment al zilei nu este nepotrivit pentru acest lucru. Mai mult, ceaiul poate ajuta la reducerea tensiunii... © G4Media.ro.
21:20
Aeroportul din Vilnius, Lituania, s-a închis temporar joi din cauza baloanelor meteorologice care zburau în apropierea sa, a anunțat aeroportul într-o postare pe Facebook, acesta... © G4Media.ro.
21:20
Dragoş Anastasiu, după ce Oana Gheorghiu a preluat postul pe care l-a deţinut el: O să-i fie foarte greu / Activitatea ei va fi sub reflectoare, iar greşelile ei vor fi vânate # G4Media
Antreprenorul Dragoş Anastasiu, fost vicepremier, afirmă, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greleşile îi vor fi vânate. Cu toate acestea,... © G4Media.ro.
21:10
VIDEO Mihaela Dincă, cofondatoare a aplicației Brewtifi: România, țară dezvoltată din punct de vedere al culturii cafelei de specialitate / Cafeaua a înlocuit la noua generație vinul sau berea # G4Media
România este o țară foarte dezvoltată din punct de vedere al culturii cafelei de specialitate (specialty coffee), care a prins foarte bine la noi în... © G4Media.ro.
21:10
Bolojan despre retragerea unor trupe americane: Am fost informaţi, practic, cu două zile înainte / Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă miercuri, au transpirat datele # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că am fost informaţi, practic, cu două zile înainte iar Ministerul Apărării... © G4Media.ro.
21:10
Guvernul lui Starmer, din nou într-o situaţie delicată după o „eroare” a ministrului său de finanţe # G4Media
Guvernul prim-ministrului britanic Keir Starmer a fost pus din nou într-o situaţie delicată: Rachel Reeves, ministrul său de finanţe, a devenit ţinta criticilor după ce... © G4Media.ro.
21:00
Aegean Airlines va deveni prima companie aeriană europeană care va zbura direct către Bagdad, odată cu lansarea unei rute din Atena la sfârșitul acestui an,... © G4Media.ro.
20:50
Comandanții ruși torturează și execută soldații care refuză să lupte în Ucraina (investigație de presă) # G4Media
Comandanții ruși execută sau trimit în mod deliberat la moarte soldații care refuză să lupte în Ucraina, potrivit unei noi investigații realizate de publicația independentă... © G4Media.ro.
20:50
Descoperire rară în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de ani. Ce au găsit arheologii din Ungaria # G4Media
Arheologii din Ungaria au descoperit rămășițele unei săbii de fier rare, bijuterii și alte artefacte în mormântul unui războinic de elită, vechi de 1.300 de... © G4Media.ro.
20:30
Vila Elisabeta din Băile Herculane nu va intra în patrimoniul Consiliului Județean Caraș-Severin / Consilierii au considerat că prețul, 270 de mii de euro, e prea mare / Aici a locuit o perioadă Sisi, soția împăratului Franz Josef # G4Media
Vila Elisabeta, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din Băile Herculane, nu va intra în patrimoniul Consiliului Județean Caraș-Severin. După îndelungi dezbateri, consilierii județeni... © G4Media.ro.
20:30
Peste 50% dintre bulgari cred în magie și puteri supranaturale / Credințele în conspirații sunt, de asemenea, răspândite # G4Media
Aproximativ 34% dintre bulgari cred în viața de după moarte, în timp ce jumătate (50%) nu împărtășesc această credință. Femeile sunt semnificativ mai predispuse decât... © G4Media.ro.
20:20
Un copil dispărut pe traseul spre Vârful Omu a fost găsit de meteorologul de serviciu / Echipele Salvamont urcă să-i acorde îngrijiri medicale # G4Media
Un copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu a fost dat dispărut, joi după-amiază, acesta fiind găsit de meteorologul care era... © G4Media.ro.
20:10
Studenți la școala de toamnă a Memorialului de la Sighet/ De ce îi interesează comunismul și propaganda? „Filmul ajungea o anexă mai lungă a jurnalului de știri” # G4Media
Școala de toamnă „Politici sociale în comunismul românesc”, desfășurată la Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet a avut în acest an ca temă „propaganda în... © G4Media.ro.
20:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe / Un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe, un tip special şi... © G4Media.ro.
20:00
Lansarea SpaceX Falcon Heavy cu modulul lunar Griffin a fost amânată pentru 2026 / Inițial, lansarea ar fi trebuit să aibă loc la finele anului 2025 # G4Media
Următoarea misiune a SpaceX către Lună, care urma să fie lansată la sfârșitul anului 2025, a fost amânată pentru cel mai devreme iulie 2026, anunță... © G4Media.ro.
20:00
Lia Olguţa Vasilescu, ajutor pentru Grindeanu: Firea a construit un spital, Băluţă, primarul de la Mioveni / ”Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grindeanu (…) spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi PSD-ştii zero” # G4Media
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care este vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu,... © G4Media.ro.
19:50
„Crime cars”: Parchetul European anchetează o rețea care importa ilegal mașini avariate din Elveția / Peste 100 de percheziții în Polonia. Pagube de peste 10 milioane de euro # G4Media
Parchetul European (EPPO) din Berlin a coordonat o amplă operațiune împotriva unei organizații criminale suspectate că importa mașini avariate din Elveția în Polonia, evitând plata... © G4Media.ro.
19:40
VIDEO Sediul central AUR din București a fost vandalizat. ”S-a ajuns la cuțite cu care lumea merge înarmată și cu care se taie fața lui Mihai Viteazu, a lui Ștefan cel Mare și a lui Constantin Brâncoveanu” # G4Media
Sediul central al AUR din București a fost vandalizat în cursul nopții de miercuri, anunță partidul pe pagina de Facebook. Mesaje împotriva AUR și extremismului,... © G4Media.ro.
19:30
Procurorii DNA au reținut joi pentru 24 de orei un inspector antifraudă din cadrul ANAF București, acuzat de luare de mită. De asemenea, alți trei... © G4Media.ro.
19:10
VIDEO Actorul George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei / Fostul soț al Andreei Bălan a înregistrat un clip în 2021 în care afirma că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune” # G4Media
Actorul Georgea Burcea (37 de ani), fostul soț al Andreei Bălan, este candidatul susținut de formațiunea extremistă Partidul Oamenilor Tineri (POT) la alegerile din 7... © G4Media.ro.
19:00
Încă doi membri ai Congresului SUA critică decizia Pentagonului de a retrage parțial trupele din România: Măsură profund greșită, e important ca administrația Trump să revoce rapid această decizie # G4Media
Republicanul Mike Turner și democrata Jeanne Shaheen au criticat joi decizia Departamentului de Război al SUA (Pentagon) de a înjumătăți trupele americane din România. Decizia,... © G4Media.ro.
19:00
Premierul Ilie Bolojan este invitat joi la emisiunea Observator de la Antena 1. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații ale șefului Guvernului. © G4Media.ro.
18:50
Amenzi majorate în București pentru deteriorarea spaţiilor verzi și arborilor: între 3.000 și 5.000 de lei va fi sancționată tăierea copacilor, față de 25-50 de lei în prezent # G4Media
Normele de protecţie a spaţiilor verzi în Capitală se modifică, prin majorarea amenzilor pentru contravenţii şi noi obligaţii în domeniu, potrivit unui proiect de hotărâre... © G4Media.ro.
18:50
Riscurile care afectează creșterea economică s-au atenuat, afirmă șefa BCE, Christine Lagarde # G4Media
Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut din nou, joi, ratele dobânzilor de referință la 2%, conform previziunilor, și nu a dat niciun indiciu cu privire... © G4Media.ro.
18:40
UE renunţă la interceptarea conversaţiilor private online ca metodă de detectare a pedofililor # G4Media
Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, a declarat joi o sursă a agenţiei France Presse,... © G4Media.ro.
18:30
Următorul echipaj al staţiei orbitale chineze Tiangong îl va include pe cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei care va participa la o misiune spaţială,... © G4Media.ro.
18:30
Schimbarea de abordare a lui Bill Gates, de la avertismente apocaliptice privind clima la concentrarea asupra îmbunătățirii vieții umane, provoacă reacții puternice din partea oamenilor... © G4Media.ro.
18:20
Pastele clasice la cuptor / Un gust special cu doar câteva ingrediente simple: ardei copți, pui și brânză # G4Media
Serile din timpul săptămânii pot fi aglomerate, cu o mulțime de activități, dar asta nu înseamnă că cina nu poate fi specială. Cu o listă... © G4Media.ro.
18:10
Nava de război americană USS Gravely a părăsit Trinidad Tobago / Aceasta s-ar putea alătura flotei americane desfăşurate în Caraibe # G4Media
Nava de război americană USS Gravely, care se afla de duminică la Trinidad Tobago în cadrul desfăşurării militare americane în Caraibe pentru o operaţiune antidrog,... © G4Media.ro.
18:00
SURSE Serverul de e-mail al TVR va fi operat din 7 noiembrie de Serviciul de Telecomunicații Speciale / Angajații televiziunii publice au fost anunțați printr-un mesaj intern # G4Media
Serverul de e-mail al TVR va fi operat din 7 noiembrie de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), după cum au fost anunțați angajații televiziunii publice... © G4Media.ro.
18:00
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu: Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025 demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, s-a aflat joi, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu, la Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025, ministrul afirmând... © G4Media.ro.
18:00
PSD și AUR s-au aliniat în premieră în Parlament. Partidele conduse de Sorin Grindeanu și George Simion l-au chemat la explicații pe premierul Ilie Bolojan # G4Media
Grupurile parlamentare ale PSD și AUR de la Camera Deputaţilor au solicitat joi participarea premierului Ilie Bolojan la şedinţa de plen de lunea viitoare, în... © G4Media.ro.
