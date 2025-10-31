Descoperire îngrijorătoare. Un nou coronavirus identificat ar putea reprezenta un risc pandemic

15:40

Moartea Ștefaniei Szabo a creat o mare revoltă, după ce au ieșit la iveală mai multe detalii despre munca depusă de medici și cum aceștia cu greu mai fac față epuizării. Într-un mesaj de angajare postat de medic cu ceva timp înainte de a se stinge din viață, s-a aflat câți bani primesc pentru 4 gărz