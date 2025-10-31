Cutugno și Germanotta: artiștii care refuză franciza

Trăim într-o lume a tributurilor și francizelor. Concursurile de karaoke televizate par să funcționeze exact după modelul corporațiilor care comandă marfă din China. Problema pe care o are rețeta e că produsul care se mută din voce-n voce nu se mai „fabrică”. Asistăm la niște concursuri de imitație, nu de creație. Coveriștii nu riscă să devină un alt Hendrix, Joplin sau Morrison.

