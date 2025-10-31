Sancțiuni fără precedent în fotbalul românesc! Comisia a dictat 43 de etape de suspendare după ce jucătorii s-au bătut cu suporterii. Video
Fanatik, 31 octombrie 2025 06:30
Bătaie generală pe terenul de fotbal! Suporterii au intrat pe teren și i-au atacat pe adversari. Doi fotbaliști au avut nevoie de îngrijiri medicale. Sancțiunile dictate de comisii.
Acum 10 minute
07:10
Bătaie ca-n filme în Cupa Olandei! Zeci de polițiști au intervenit ca să despartă suporterii. Video # Fanatik
O partidă din Cupa Olandei a fost martora unor momente greu de crezut la un meci de fotbal. Fanii echipelor au intrat pe teren și s-au bătut în văzul jucătorilor.
Acum o oră
06:30
Acum 2 ore
05:50
ANAF vrea să-i ia 7 milioane de lei lui Gigi Becali! Cum s-a ajuns la această sumă uriașă, care ar fi datorată de FCSB la bugetul de stat. Exclusiv # Fanatik
Clubul patronat de Gigi Becali a căzut la o analiză de risc efectuată de către ANAF. Ce înseamnă asta pentru FCSB și care ar putea fi repercusiunile majore
Acum 8 ore
01:00
Universitatea Craiova este în doliu. Un apropiat al unui jucător condus de Mirel Rădoi a murit în războiul dintre Rusia și Ucraina. Despre cine este vorba.
00:20
Neglijează Dan Șucu Rapidul în favoarea celor de la Genoa? Răspunsul lui Victor Angelescu și dezvăluiri despre situația bizară cu Dumbrăvița # Fanatik
Victor Angelescu a oferit primele declarații după CSC Dumbrăvița - Rapid. Ce spune acționarul clubului despre absența lui Dan Șucu de la partida disputată pe Giulești.
00:10
Edi Iordănescu, emoții în Cupa Poloniei! Legia a ajuns în prelungiri după ce a fost condusă # Fanatik
Edi Iordănescu are emoții în Cupa Poloniei. Legia Varșovia a ajuns în reprizele de prelungiri după ce a fost condusă de Pogon Szczecin.
00:10
Antrenorul de la Dumbrăvița menține vii controversele după 0-4 cu Rapid: „Nu m-a interesat rezultatul” # Fanatik
CSC Dumbrăvița - Rapid 0-4 a fost unul din duelurile controversate din prima etapă din Cupa României Betano. Ce a spus antrenorul Florin Fabian după ce alb-vișiniii au fost „oaspeți” pe Giulești
00:00
Alex Dobre, lecție de profesionalism. De ce a ținut neapărat să joace în Dumbrăvița – Rapid din Cupa României Betano # Fanatik
Alex Dobre a oferit o lecție de profesionalism după victoria din Cupă. De ce a vrut căpitanul giuleștenilor să evolueze în partida CSC Dumbrăvița - Rapid.
30 octombrie 2025
23:50
Costel Gâlcă a avut un reproș de făcut față de jucătorii săi chiar și după victoria cu 4-0 din Cupa României. Ce a spus despre revederea cu oltenii # Fanatik
Rapid nu a avut nicio problemă cu Dumbrăviţa, scor 4-0, în prima etapă din grupele Cupei României. Costel Gâlcă a avut un singur reproş pentru jucătorii săi la finalul meciului.
23:40
Denis Ciobotariu, înțepătură către rivalele FCSB și Craiova după Dumbrăvița – Rapid 0-4 în Cupa României Betano: „Se poate întâmpla” # Fanatik
Revenit pe gazon după o pauză de două luni în Dumbrăvița - Rapid 0-4 din Cupa României Betano, Denis Ciobotariu le-a ironizat pe rivalele FCSB și Universitatea Craiova
23:20
Pontul zilei de vineri, 31 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Dinamo – CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 31 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Dinamo - CFR Cluj.
Acum 12 ore
23:10
Milionarul care a pierdut ceva mai mult important decât banii. Oferă 20.000 de euro pentru cine îi aduce „cel mai bun prieten” acasă # Fanatik
Gestul la care a recurs un milionar celebru după ce și-a pierdut „cel mai bun prieten”. Este dispus să ofere o mică avere persoanei care i-l va aduce înapoi.
23:10
Rapid a trebuit să aștepte Cupa României pentru a primi primul penalty din acest sezon! Moment controversat în Giulești. Video # Fanatik
Rapid a primit primul penalty din acest sezon, în meciul de Cupa României cu Dumbrăviţa. Iulian Călin nu a acordat iniţial penalty-ul, dar protestele giuleştenilor l-au convins să fluiere.
23:00
Andrei Rațiu, pe primul loc în Europa! La ce capitol i-a depășit fundașul român pe Erling Haaland și Vinicius Junior # Fanatik
Andrei Rațiu a fost inclus într-un top select. Fundașul român este pe primul loc într-un clasament cu fotbaliști precum Erling Haaland și Vinicius Junior.
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 31 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 313 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Bundesliga
22:40
Los Angeles Lakers, unul dintre cele mai importante cluburi din NBA, a fost vândut pe o sumă record! Cât a costat formația la care este legitimat LeBron James.
22:30
Cum a reușit Andrei Nicolescu la Dinamo! Dănuț Lupu: “Puțină lume știe asta.. Nici eu nu credeam!” # Fanatik
Dănuț Lupu a vorbit la FANATIK DINAMO despre cum a reușit Andrei Nicolescu să o revitalizeze pe Dinamo după ce echipa a retrogradat. Ce ajutoare a avut oficialul "câinilor".
22:10
Polymarket, interzis în România! La câte milioane de euro au ajuns pariurile pe alegerile de la Primăria Capitalei # Fanatik
Platforma Polymarket a fost inclusă pe lista neagră a operatorilor de jocuri de noroc de pe teritoriul României. La alegerile prezidenţiale s-au pariat 600 de milioane de dolari, iar la Primăria Capitalei volumul a crescut mult în ultimele zile.
22:00
Jambor a spart în sfârșit gheața în Giulești! De cât timp a avut nevoie atacantul de un milion de euro ca să marcheze primul gol # Fanatik
Timotej Jambor a reușit să deschidă scorul în CSC Dumbrăvița - Rapid. Este prima reușită a atacantului slovac de la momentul transferului ce l-a costat de Dan Șucu un milion de euro.
21:50
Florinel Coman, în cel mai de jos moment din cariera lui! Cât a jucat „Mbappe” în ultimul meci din Qatar # Fanatik
Florinel Coman își continuă seria mai puțin bună din Qatar. „Mbappe” de România este de nerecunoscut, iar în ultimul meci din campionat a fost utilizat extrem de puțin
21:40
Neluțu Varga i-a dat răspunsul lui Gigi Becali! Suma exorbitantă pentru care Louis Munteanu poate merge la FCSB # Fanatik
Telenovela transferului lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB continuă. Deși nu este perioadă de mercato, patronii Neluțu Varga și Gigi Becali „negociază” prin declarații publice
21:30
Este din nou doliu în sportul mondial! O veste tragică a zguduit de această dată lumea echitației. Un tânăr jocheu de doar 19 ani a murit la scurt timp după ultima cursă
21:20
MM la Fanatik, vineri, 31 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica înainte de U Cluj – FCSB # Fanatik
Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor analiza ce se întâmplă la FCSB înainte de meciul cu U Cluj din Superliga, vineri, 31 octombrie, ora 15:00, la „MM la Fanatik”
21:10
Cum a ajuns firma lui Selly, care organizează Beach, Please!, pe lista datornicilor la ANAF. Festivalul a generat zeci de milioane de euro în economie # Fanatik
Cu un buget de 16 milioane de euro, festivalul Beach, Please! organizat de vloggerul Selly apare în listele ANAF cu o datorie de peste 35.000 de euro. Cum s-a ajuns aici
21:00
Profețiile lui Dumitru Dragomir pentru meciurile din weekend. Ce vede la Dinamo – CFR Cluj și U Craiova – Rapid # Fanatik
Mitică Dragomir a analizat meciurile din weekend din SuperLiga și a spus ce se va întâmpla. Vezi pe FANATIK ce predicții a avut „Oracolul”.
21:00
Fără precedent! Ce gest este dispus să facă pentru Rapid: „Renunț la bani dacă iau campionatul!” # Fanatik
Florin Manea este pregătit să facă un gest impresionant în cazul în care Rapid va lua campionatul în acest sezon. La ce sumă este dispus acesta să renunțe pentru succesul giuleștenilor.
20:50
Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov! Proiectul gândit de miliardar în orașul natal # Fanatik
Ion Țiriac a efectuat o donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov. Cu ce idei pentru dezvoltarea orașului natal a venit cunoscutul miliardar român.
20:40
Suma de bani pe care Giovanni Becali i-a dat-o mamei lui Denis Alibec: „A uitat de ei, mă cert cu femei? N-a respectat contractul” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit ce sumă de bani i-a oferit în urmă cu un deceniu mamei lui Denis Alibec, pentru ca fotbalistul să semneze cu firma sa de impresariat.
20:40
Marius Ștefănescu a spart gheața în Turcia! Fostul fotbalist de la FCSB a avut nevoie de 3 luni să înscrie pentru noua echipă # Fanatik
Marius Ștefănescu, fotbalistul vândut de FCSB în Turcia, a înscris primul său gol pentru noua echipă. Mijlocașul a avut nevoie de 3 luni pentru a semna prima reușită.
20:30
Mutare bombă în Liga Florilor! Bogdan Burcea pleacă de la Corona Braşov la o forţă din campionat cu patru jucătoare. Exclusiv # Fanatik
Mutare spectaculoasă în Liga Naţională de handbal feminin! FANATIK a aflat că Bogdan Burcea pleacă de la Corona Braşov la o altă forţă din Liga Florilor. Şi va lua cu el patru jucătoare.
20:20
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România # Fanatik
În ce ipostază a fost surprins David Popovici pe străzile din Capitală. Încă o dată, marele campion demonstrează că este de o modestie ieșită din comun.
20:10
Andrea Mandorlini, atac nuclear după ce a fost demis de la CFR! Dezvăluiri din vestiar făcute de italian # Fanatik
Prima reacție a lui Andrea Mandorlini după ce a fost dat afară de la CFR Cluj. Antrenorul italian, acid cu Neluțu Varga. Ce l-a nemulțumit în timpul șederii în Gruia.
20:00
Vlad Dragomir, de neoprit! Mijlocașul, decisiv pentru Pafos în Supercupă, după ce marcase în trei meciuri consecutive în campionat. Video # Fanatik
Vlad Dragomir o duce de minune la Pafos! Pasă de gol în Supercupa Ciprului. Internaționalul român e decisiv pentru echipa sa de câteva săptămâni bune.
19:50
Istvan Kovacs, nominalizat pentru titlul de „cel mai bun arbitru din lume” în 2025! Cine sunt ceilalţi doi români care se luptă pentru trofeu # Fanatik
Anul 2025 a fost unul excelent pentru arbitrajul românesc. Istvan Kovacs a condus finala Champions League şi este nominalizat pentru titlul de cel mai bun arbitru alături de doi alţi români.
19:40
Orașul din România unde se află cea mai spectaculoasă atracție turistică dedicată Nadiei Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale: „E o onoare” # Fanatik
Într-un oraș din România, a apărut o nouă atracție turistică dedicată Nadiei Comăneci. Este dovada supremă de admirație și respect profund arătate marii gimnaste.
19:20
Fanatik SuperLiga, vineri, 31 octombrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție incendiară înainte de Dinamo – CFR Cluj # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, vineri, 31 octombrie, ora 12:00. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială înainte de noua etapă de Superliga.
19:10
Bocciu, primul interviu de la revenirea în galeria Rapidului: „Vrem Cupa! Așteptăm de la Dan Șucu investiții masive să mergem în Europa!”. Câți fani vor fi prezenți la derby-ul cu U Craiova # Fanatik
Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, liderul Peluzei Nord Rapid, cerere specială pentru finanțatorul Dan Șucu! Ce spune după revenirea pe stadioane
18:50
Real Madrid va cere peste 4 miliarde de euro despăgubiri de la UEFA. Ce legătură are SuperLiga # Fanatik
Real Madrid și promotorul Superligii sunt gata să ceară nu mai puțin de 4 miliarde despăgubiri de la UEFA. Care sunt prejudiciile pe care aceștia le reclamă
18:40
Fanii Petrolului sunt de partea arădenilor în războiul cu conducerea: „Suporterii dau fotbalului culoare, iar voi îi îndepărtați prin metode murdare” # Fanatik
Fanii din toate zonele stadionului Francisc Neuman au taxat politica de bilete a clubului UTA și au înfierat comunicatul în care clubul își cere scuze, încercând o strategie de marketing cu FCSB: „Mă, vouă nu vă e rușine?”
18:20
Cum și-a recăpătat un britanic fața după un accident teribil prin tehnologia de printare 3D. Poate fi posibilă procedura în România? # Fanatik
Cum a reușit un bunic din Anglia să-și refacă fața după un accident teribil? Află cum tehnologia 3D revoluționează reconstrucția facială.
Acum 24 ore
18:10
Adi Mutu, de partea lui Mirel Rădoi în scandalul din Bănie: „Trebuie să fie unul care-şi bagă coada” # Fanatik
Adrian Mutu a vorbit despre tensiunile de la Universitatea Craiova. Ce crede fostul atacant al echipei naționale despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să demisioneze.
17:50
Un președinte de federație acuză după ce Senatul a aprobat schimbările la Legea Sportului: „Vor să şmecherească Recursul! Steaua, Dinamo, Rapid trebuie date afară din federaţiile naţionale”. Exclusiv # Fanatik
Senatul a aprobat schimbările de la Legea Sportului, dar un preşedinte de Federaţie acuză că iniţiativa e aceea de a salva cluburile de drept public şi de a "şmecheri" o decizie a ÎCCJ.
17:40
Giovanni Show, vineri, 31 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Ioan Becali, spectacol înaintea ultimei etape din turul campionatului # Fanatik
Vineri, 31 octombrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va fi alături de omul care a scris istorie în fotbalul românesc
17:40
Microbuze electrice produse la Câmpina, prezentate la Bruxelles. România urcă pe harta mobilității verzi # Fanatik
Mai multe microbuzele electrice produse la Câmpina au fost prezentate în cadrul Busworld Europe. Faimosul târg internațional a avut loc la Bruxelles.
17:30
Iuliu Mureșan confirmă dezvăluirile FANATIK despre contractul lui Daniel Pancu! Când va debuta antrenorul la CFR Cluj # Fanatik
Iuliu Mureșan confirmat dezvăluirile FANATIK legat de contractul lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Președintele ardelenilor a dezvăluit când va putea sta pe bancă noul antrenor
17:20
Victor Pițurcă a mitraliat vedetele lui CFR Cluj: „Am văzut suficient!”. Ce a spus despre fostul antrenor: „Cum se poate așa ceva?” # Fanatik
CFR Cluj și-a adus antrenor, însă Victor Pițurcă nu vede foarte multă valoare în lotul echipei. Fostul selecționer le-a distrus pe vedetele cu experiență în Premier League
17:00
Cine este partenerul de viață al vicepremierului Oana Gheorghiu. Are o funcție de conducere într-o companie străină # Fanatik
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, este partenera de viață a lui Corneliu State, care deține o funcție importantă în cadrul unei companii ce activează în mai multe țări ale lumii.
16:40
Florin Gardoș, răspuns dur după imaginile din Cupa României Betano care au emoționat o țară: „Nu o să câștigi niciodată 30.000 de euro pe lună tocmai pentru că gândești așa” # Fanatik
Schimb de replici acid între Florin Gardoș și unul dintre urmăritorii săi. Fostul fotbalist a postat un mesaj emoționant pe Facebook, dar fanii l-au luat la rost.
16:20
Jucătorii lui Rădoi au băgat panica în sponsorul Universității Craiova: „În minutul 60 am vrut să amân conferința!“ # Fanatik
Oficialii brandului La Provincia, unul dintre sponsorii Universității Craiova, au vrut să amâne conferința de presă după ce Sănătatea Cluj a condus timp de 60 de minute în Bănie. Cine i-a impresionat pe parcursul jocului
16:00
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus # Fanatik
Gigi Becali s-a amuzat teribil pe seama oltenilor după conflictul iscat între suporteri, Mirel Rădoi și jucători după 0-0 cu Metaloglobus. Ce a spus, de fapt, despre șansele Craiovei la titlu.
