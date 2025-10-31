Pe Profit Insider: Autoritatea Rutieră Română semnează

13:50

În condițiile în care patronatele au solicitat majorarea contingentului de muncitori străini acceptat în România pentru 2026 la 150.000, iar Ministerul Muncii propunea doar 75.000 de permise pentru anul viitor, în urma Consiliului Național Tripartit, s-a convenit ca anul viitor Guvernul să elibereze cel mult 90.000 de permise de muncă pentru persoanele din afara UE și Spațiului Economic European (SEE).