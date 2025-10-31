Daniel Pancu este oficial antrenorul echipei CFR Cluj

18:40

Potrivit raportului anual de audit publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, gestiunea financiară a celor 43 de agenţii ale UE a fost mai bună în 2024 decât în anii precedenţi. Totuşi, auditorii au detectat din nou probleme în gestiunea bugetară, în procedurile de achiziţii publice şi în sistemele de gestiune şi control. 33 de agenţii trebuie să aducă îmbunătăţiri în mai multe domenii, în special în ceea ce priveşte gestionarea achiziţiilor publice - în continuare sursa cea mai prolifică de nereguli, spun auditorii