Daniel Pancu este oficial antrenorul echipei CFR Cluj
Bursa, 31 octombrie 2025 06:50
Echipa CFR Cluj a anunţat joi, pe pagina oficială de Facebook, numirea tehnicianului Daniel Pancu în funcţia de antrenor principal al formaţiei din Gruia.
Acum 30 minute
06:50
Acum o oră
06:40
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2, după prelungiri, în faţa grupării Pogon Szczecin, în 16-imile Cupei Poloniei, fiind eliminată din competiţie.
Acum 8 ore
00:00
România îi cere Ucrainei să respecte dreptul minorităţii române la educaţie în limba maternă # Bursa
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din ţara noastră a anunţat că ministrul Daniel David a transmis o scrisoare oficială omologului său ucrainean, în care solicită respectarea drepturilor minorităţii române din Ucraina şi menţinerea accesului la educaţia în limba maternă.
00:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că până la sfârşitul anului 2025 spitalele din România vor fi reclasificate în trei categorii, într-un proces amplu de modernizare a sistemului sanitar.
00:00
AEP, UNBR şi Ministerul Educaţiei lansează un parteneriat pentru educaţia civică şi juridică a elevilor # Bursa
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au semnat un protocol de colaborare pentru promovarea educaţiei electorale şi juridice în rândul tinerilor.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,74%.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,27 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0856 lei/euro.
00:00
Bursele europene au urmat un curs descendent ieri, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a hotărât să menţină nemodificată dobânda de referinţă la 2%, fără să ofere indicii cu privire la viitoarele decizii.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi predominant frumoasă şi cu valori termice diurne mult mai ridicate decât în mod normal la sfârşit de octombrie.
00:00
Uniunea Europeană, în strânsă colaborare cu guvernele statelor membre şi cu NATO, lucrează intens la un plan de transport de urgenţă menit să asigure mobilitatea militară a continentului în caz de război, anunţă publicaţia Financial Times.
00:00
Se terminase războiul rece, URSS era istorie, după o jumătate de veac veniseră şi americanii. Unde? În România, vezi bine, ţară membră a NATO! Văzută de la Bucureşti, istoria căpătase în sfîrşit altă culoare.
00:00
CORESPONDENTA DIN DANEMARCA Simplificarea reglementării şi tehnologia inteligentă în energie, factori necesari pentru competitivitatea industrială # Bursa
Europa se află într-un punct de inflexiune în care competitivitatea industrială, tranziţia energetică şi transformarea digitală nu mai pot fi privite separat, ci ca un singur front strategic, au susţinut reprezentanţii industriei la Innovation Summit, eveniment ce a avut loc în 22 şi 23 octombrie la Copenhaga, Danemarca, sub egida grupului Schneider Electric.
00:00
De la conflictele tot mai numeroase până la fragmentarea geopolitică, peisajul global al riscurilor arată foarte diferit faţă de acum cinci ani.
00:00
From rising conflict to geopolitical fragmentation, the global risk landscape looks very different than it did five years ago.
00:00
* (Interviu cu Andra Nicolau, cofondatoarea LYS Labs) Reporter: Eşti cofondatoarea LYS Labs, compania Web3 care procesează date blockchain şi servicii de execuţie pentru pieţele financiare şi care, totodată, este un sistem operaţional pentru crypto ce foloseşte Inteligenţa artificială. LYS Labs a procesat peste 16 miliarde de operaţiuni on-chain şi peste 14 TB de date în mai puţin de doi ani. Ce înseamnă aceste cifre în termeni de impact economic şi performanţă tehnologică?
00:00
Moody and #39;s: datoria pentru apărare nu este o problemă dacă devine investiţie productivă # Bursa
Cheltuielile pentru apărare trebuie privite nu doar ca o necesitate strategică, ci ca o decizie economică ce influenţează direct stabilitatea financiară şi creşterea pe termen lung, a declarat Atsi Sheth, CCO (Chief Credit Officer) şi Head of Credit Strategy and Standards în cadrul agenţiei de rating Moody and #39;s, potrivit unui interviu acordat publicaţiei Euractiv.
00:00
*Compania Meta conduce topul cu 10 milioane euro alocaţi pentru lobby pe lângă Comisia Europeană şi Parlamentul European, potrivit unui studiu realizat de Corporate Europe Observatory şi LobbyControl *În primul semestru din 2025, reprezentanţii Big Tech au avut 146 de întâlniri oficiale cu reprezentanţi ai Comisiei Europene şi 232 de întâlniri cu deputaţii din Parlamentul European
00:00
OMV Petrom SA a înregistrat rezultate mixte în primele nouă luni din 2025, cu venituri în uşoară creştere, dar profituri în scădere faţă de anul anterior. Performanţa a fost susţinută de volume mai mari în segmentul de rafinare şi gaze, însă afectată de preţurile mai mici ale ţiţeiului şi de creşterea cheltuielilor operaţionale.
Acum 12 ore
22:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Antena 1, că va răspunde and #8222;instituţional and #8221; la convocarea sa în Parlament, unde a fost chemat de PSD şi AUR pentru a da explicaţii privind retragerea parţială a trupelor americane din ţara noastră.
21:50
Aeroportul internaţional din Vilnius, capitala Lituaniei, a fost închis temporar joi, după ce mai multe baloane meteorologice venite dinspre Belarus au fost detectate în apropierea spaţiului aerian, a anunţat administraţia aeroportului într-o postare pe Facebook, potrivit Reuters.
21:50
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, după anunţul făcut cu o zi înainte de Donald Trump privind reluarea de către Statele Unite a acestor teste, scrie Le Figaro
21:30
Guvernul lui Starmer, din nou într-o situaţie delicată după o and #8222;eroare and #8221; a ministrului său de finanţe # Bursa
Guvernul prim-ministrului britanic Keir Starmer a fost pus din nou într-o situaţie delicată: Rachel Reeves, ministrul său de finanţe, a devenit ţinta criticilor după ce nu a respectat o obligaţie legală pentru închirierea casei sale din Londra, cu doar câteva săptămâni înainte de prezentarea bugetului, informează agenţia AFP
21:30
Ministrul belgian al apărării îi răspunde lui Dmitri Medvedev cu piesa and #8222;Calm Down and #8221; a Selenei Gomez # Bursa
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a folosit melodia and #8222;Calm Down and #8221; a Selenei Gomez pentru a-i răspunde fostului preşedinte rus Dmitri Medvedev, într-o dispută online legată de ameninţările nucleare ale Moscovei, relatează Politico.
21:20
Schimbarea de abordare a lui Bill Gates, de la avertismente apocaliptice privind clima la concentrarea asupra îmbunătăţirii vieţii umane, provoacă reacţii puternice din partea oamenilor de ştiinţă şi a activiştilor, scrie publicaţia americană Axios
21:20
Aegean Airlines va deveni prima companie aeriană europeană care va zbura direct către Bagdad, odată cu lansarea unei rute din Atena la sfârşitul acestui an, a declarat joi ministrul grec de externe, în timpul unei vizite în Irak, scrie Euronews
21:10
Prinţul William câştigă procesul împotriva revistei Paris Match pentru încălcarea vieţii private # Bursa
Prinţul William al Marii Britanii şi soţia sa, Kate, au câştigat procesul intentat revistei Paris Match pentru publicarea unor fotografii realizate de paparazzi cu familia regală în timpul unei vacanţe private, potrivit Reuters.
21:00
Samsung Electronics a obţinut un profit trimestrial record în perioada iulie-septembrie 2025 # Bursa
Conglomeratul sud-coreean Samsung Electronics a înregistrat în perioada iulie - septembrie 2025 cel mai mare profit net trimestrial din istoria companiei, 12.200 miliarde woni (aproximativ 8,57 miliarde de dolari sau 7,38 miliarde de euro), datorită performanţelor solide ale diviziei de semiconductori, în contextul boom-ului inteligenţei artificiale, transmite EFE
21:00
Mai mulţi deputaţi ai partidului de guvernământ Visul Georgian, formaţiune apropiată de Kremlin, au depus joi la Curtea Constituţională o cerere de interzicere a celor mai mari trei partide de opoziţie din ţară - Mişcarea Naţională Unită, Coaliţia pentru Schimbare şi Lelo, potrivit agenţiei EFE.
20:40
Consiliul Concurenţei ar putea impune condiţii grupului german Schwarz, proprietarul Kaufland şi Lidl, pentru a aproba preluarea majorităţii acţiunilor companiei româneşti La Cocoş, potrivit informaţiilor publicate de Economedia.
20:30
Aproape 300 de consumatori, afectaţi de o întrerupere temporară a alimentării cu gaze pe strada Fabrica de Glucoză din Bucureşti # Bursa
Un număr de 294 de consumatori casnici dintr-un imobil situat pe strada Fabrica de Glucoză din Capitală sunt afectaţi de o întrerupere temporară a alimentării cu gaze naturale, potrivit unui comunicat transmis de Distrigaz Sud Reţele
20:20
Lia Olguţa Vasilescu: Toată presa spune că Grindeanu s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi PSD-iştii zero # Bursa
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care este vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a opus numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier deoarece aceasta a construit un spital, iar PSD-iştii niciunul. Vasilescu susţine că Gabriela Firea a construit în spital în Bucureşti, Daniel Băluţă a făcut un spital în Sectorul 4, la fel şi primarul de la Mioveni, care este tot social-democrat
20:20
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, că social-democraţii, atunci când au vrut să pară altceva, au pierdut alegerile
20:20
Sediul central al AUR din Bucureşti a fost vandalizat în noaptea de miercuri spre joi, potrivit unui anunţ publicat de partid pe pagina sa de Facebook. Pe pereţii clădirii au fost desenate, cu spray-uri colorate, mesaje împotriva AUR şi a extremismului, precum şi însemne peste feţele domnitorilor români care decorează faţada sediului.
20:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe # Bursa
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă, cel puţin aşa era în tinereţe, un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie. Ea a precizat că l-a susţinut de câte ori a candidat pentru că crede că este un om foarte sincer şi foarte deştept, transmite News.ro
20:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat joi, într-un interviu la Digi24, că se aştepta la critici legate de numirea sa în funcţie, dar că nu consideră că liderul PSD Sorin Grindeanu are o problemă personală cu ea, ci că este vorba despre o dispută politică, în care nu doreşte să se implice.
20:20
Ilie Bolojan: La Romatsa anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut iar la o altă companie, Administraţia Canalelor Navigabile, unde profitul a scăzut foarte mult, dar din nou salariile la directorii s-au dublat
20:10
Varşovia a declarat joi că nu va redeschide alte puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliatul apropiat al Rusiei, până cel puţin la jumătatea lunii noiembrie, într-o mişcare menită să arate solidaritatea cu Lituania, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari în materie de securitate, relatează Reuters
20:10
and #8222;Crime cars and #8221;: Parchetul European anchetează o reţea care importa ilegal maşini avariate din Elveţia # Bursa
Parchetul European (EPPO) din Berlin a coordonat o amplă operaţiune împotriva unei organizaţii criminale suspectate că importa maşini avariate din Elveţia în Polonia, evitând plata taxelor vamale şi a TVA-ului
20:10
Deputatul Mohammad Murad (AUR) a depus în Parlament o iniţiativă legislativă care introduce în România conceptul de participare a angajaţilor la profitul companiilor, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Proiectul prevede ca firmele să poată acorda salariaţilor până la 15% din profitul brut al exerciţiului financiar precedent, sumele fiind scutite de contribuţii sociale şi deductibile integral fiscal.
20:10
Comandanţii ruşi execută sau trimit în mod deliberat la moarte soldaţii care refuză să lupte în Ucraina, potrivit unei noi investigaţii realizate de publicaţia independentă rusă Verstka, care prezintă o imagine sumbră a violenţei din cadrul armatei ruse
19:50
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au reţinut joi, pentru 24 de ore, un inspector antifraudă din cadrul ANAF Bucureşti, acuzat de luare de mită. Alţi trei inspectori antifraudă au fost plasaţi sub control judiciar pentru trafic de influenţă şi luare de mită, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
19:30
Încă doi membri ai Congresului SUA critică decizia Pentagonului de a retrage parţial trupele din România # Bursa
Republicanul Mike Turner şi democrata Jeanne Shaheen au criticat joi decizia Departamentului de Război al SUA (Pentagon) de a înjumătăţi trupele americane din România. Decizia, luată de secretarul Apărării Pete Hegseth, a fost criticată miercuri şi de şefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA. Congresul nu poate opri însă decizia Pentagonului
19:30
Oana Ţoiu: and #8222;Până la sfârşitul anului şi în 2026 vom vedea o prezenţă NATO întărită în România and #8221; # Bursa
Aliaţii NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România, a anunţat ministrul de Externe Oana Ţoiu, într-un interviu acordat Europei Libere, după decizia administraţiei Trump de a retrage parţial militarii americani staţionaţi în ţara noastră.
19:20
Andrei Pleşu: Bolojan, primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el # Bursa
Scriitorul Andrei Pleşu afirmă că Ilie Bolojan este primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el, nu face manevre de seducţie a and #8222;poporului and #8221;, iar la polul opus se află Sorin Grindeanu, despre care afirmă că and #8221;lucrează harnic la propriul portret, cu o neconvingătoare ţopăială and #8222;tactică and #8221;
19:10
Oana Gheorghiu, despre acceptarea postului de vicepremier: În prima fază m-a şocat propunerea # Bursa
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, despre acceptarea postului de vicepremier, în primă fază a şocat-o propunerea pe care premierul i-a făcut-o
19:10
Acţiunile Meta scad cu 10%, pe fondul îngrijorărilor privind cheltuielile ridicate pentru inteligenţa artificială # Bursa
Acţiunile Meta Platforms au scăzut joi cu peste 10%, după ce planurile de investiţii masive în inteligenţa artificială au stârnit îndoieli în rândul investitorilor, eclipsând rezultatele financiare peste aşteptări raportate pentru trimestrul al treilea, relatează CNBC
19:10
Riscurile care afectează creşterea economică s-au atenuat, afirmă şefa BCE, Christine Lagarde # Bursa
Banca Centrală Europeană (BCE) a menţinut din nou, joi, ratele dobânzilor de referinţă la 2%, conform previziunilor, şi nu a dat niciun indiciu cu privire la deciziile sale viitoare, profitând de o perioadă de inflaţie scăzută şi creştere economică stabilă, în ciuda turbulenţelor comerciale, transmite agenţia Reuters
19:10
Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, a declarat joi o sursă a agenţiei France Presse, citată de Agerpres. Comisia Europeană a propus în 2022 o lege de combatere a proliferării de imagini foto şi video cu abuzuri sexuale asupra copiilor, care prevedea că platformele şi serviciile de mesagerie online vor fi obligate să detecteze şi să semnaleze conţinutul de tipul respectiv în conversaţiile private între utilizatori
18:50
Organizaţia Mondială a Sănătăţii denunţă un masacru and #8222;oribil and #8221; la maternitatea din oraşul sudanez El Fasher # Bursa
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a denunţat uciderea a peste 460 de oameni la o maternitate din El Fasher, ultimul spital parţial funcţional din oraşul sudanez care a fost ocupat de paramilitari la sfârşitul săptămânii trecute, relatează agenţia de ştiri AFP
18:40
Potrivit raportului anual de audit publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, gestiunea financiară a celor 43 de agenţii ale UE a fost mai bună în 2024 decât în anii precedenţi. Totuşi, auditorii au detectat din nou probleme în gestiunea bugetară, în procedurile de achiziţii publice şi în sistemele de gestiune şi control. 33 de agenţii trebuie să aducă îmbunătăţiri în mai multe domenii, în special în ceea ce priveşte gestionarea achiziţiilor publice - în continuare sursa cea mai prolifică de nereguli, spun auditorii
