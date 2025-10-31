Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud

Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7, afirmă şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CMAIR) Cristian Pistol, care precizează că pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domneşti Târg şi Adjud stadiul lucrărilor a depăşit 90%, ăn timp ce, pe întregul lot 2,Domneşti - Răcăciuni, stadiul fizic a depăşit 85%. Valoarea contractului pentru construirea acestui lot (38,78 km) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanţarea esre asigurată prin PNRR.

