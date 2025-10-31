Publicație rusă, după decizia de reducere a trupelor americane din România: Nu este vorba de slăbire a frontierelor estice ale NATO / În România au fost desfășurate forțe din Belgia, Luxemburg, Portugalia, Macedonia de Nord și Franța
G4Media, 31 octombrie 2025 08:20
Publicația rusă Kommersant scrie pe larg despre decizia de reducere a trupelor americane din România și ajunge la concluzia că "nu este vorba de o...
Acum 5 minute
09:00
Financial Times: Întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta a fost anulată / Cauza: o convorbire telefonică tensionată între diplomații de rang înalt ai celor două țări # G4Media
O întâlnire între liderii SUA și Federației Ruse, ce ar fi urmat să aibă loc la Budapesta, a fost anulată, a anunțat vineri Financial Times....
Acum 30 minute
08:40
Tot mai multe femei se tem să își plimbe câinii iarna, după lăsarea serii: YuMove vine cu o soluție simplă și sigură # G4Media
Pe măsură ce zilele devin mai scurte și nopțile mai reci, multe femei care dețin câini evită plimbările de seară din cauza preocupărilor legate de...
08:40
La 10 ani de la tragedia din Colectiv, Jandarmeria îi amendează pe organizatorii marșului comemorativ din capitală, pe motiv că ar fi depășit ora autorizată / Marșul a avut deviza „Solidaritate pentru dreptate; 10 ani fără justiţie” # G4Media
Organizatorul marșului comemorativ care a avut loc, joi, în București, pentru a marca zece ani de la tragedia de la Colectiv a fost amendat cu...
Acum o oră
08:30
De ce europenii urmăresc cu teamă cursa pentru primăria New Yorkului / Favorit în sondaje, Zohran Mamdani neagă dreptul Israelului de a exista ca stat și susține cauza palestiniană – The Wall Street Journal # G4Media
Tocmai m-am întors dintr-o scurtă vizită în SUA. De pe buzele fiecărui european – în conversații, la știri, pe rețelele sociale – nu auzi decât...
08:20
Publicație rusă, după decizia de reducere a trupelor americane din România: Nu este vorba de slăbire a frontierelor estice ale NATO / În România au fost desfășurate forțe din Belgia, Luxemburg, Portugalia, Macedonia de Nord și Franța # G4Media
Publicația rusă Kommersant scrie pe larg despre decizia de reducere a trupelor americane din România și ajunge la concluzia că "nu este vorba de o...
08:20
„Dacia Nostalgia”: După ce a recondiționat o Dacia 1300, un sibian a creat un club al iubitorilor de mașini clasice / „Pasiunea e prea mare. Nu te poți opri la o singură mașină” # G4Media
Daniel Zugrăvescu, cunoscut printre sibieni ca Geanny, de la Geanny Tatto, este sibianul care a reușit să creeze o comunitate a iubitorilor de mașini clasice...
08:10
Premieră mondială în chirurgia toracică: transplant de arteră pulmonară, realizat în Italia / Pacienta are 70 de ani și a fost externată după 4 săptămâni de la procedură # G4Media
Medicii italieni au realizat primul transplant complet de arteră pulmonară din lume, la o pacientă de peste 70 de ani diagnosticată cu o formă invazivă...
Acum 2 ore
08:00
Victoria a devenit primul stat australian care aprobă un tratat cu populaţiile sale indigene # G4Media
Statul Victoria a devenit primul stat australian care aprobă un tratat cu populaţiile sale indigene, notează BBC. Premierul statului, Jacinta Allan, a declarat că acest...
08:00
Mai digital și mai flexibil ca oricând: Mercedes-Benz Vans reinventează din nou segmentul autovehiculelor comerciale ușoare cu noua generație de Sprinter # G4Media
Mercedez-Benz Vans pregătește lansarea următoarei generații de autoutilitare Sprinter, mai flexibile și mai digitale ca oricând, ce vor fi disponibile în mai multe configurații și...
07:50
Reluarea testelor nucleare americane anunțată de Donald Trump, denunțată de Teheran drept „iresponsabilă” # G4Media
Iranul a denunţat ca fiind „iresponsabil" anunţul făcut de Donald Trump privind reluarea testelor nucleare americane, considerându-l o „ameninţare gravă la adresa păcii", conform Le...
07:50
Tanczos Barna: Noi nu avem reforme serioase făcute încă / Am promis de prea multe ori Comisiei Europene că facem, am zis să ne lase, că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem… # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că România încă nu are încă reforme serioase făcute, deşi am fost cu spatele la zid pentru că am promis...
07:40
Un consilier local liberal din Iași, reținut alături de fratele său pentru acuzații de sclavie / Doi bărbați erau obligați să muncească fără să fie plătiți și locuiau într-o mașină, fără curent și apă / Președintele PNL Iași: „Nu voi tolera nicio dată astfel de fapte” # G4Media
Două persoane au fost reținute de DIICOT, fiind acuzate de trafic de persoane, supunerea la muncă forțată și exploatarea cerșetoriei. Unul dintre cei doi bărbați...
07:40
Cine este Rob Jetten, posibilul următor premier al Olandei? Homosexual declarat, este poreclit ”Robot Jetten” # G4Media
După o victorie surprinzătoare la alegerile de miercuri, Rob Jetten, liderul partidului liberal de centru D66, ar putea rescrie istoria politică a Olandei, devenind cel...
07:40
Bugetul total al agențiilor UE a depășit 5 miliarde de euro în 2024 / Auditul anual semnalează printre probleme nivelul ridicat al reportărilor şi plăţilor întârziate # G4Media
ECA: Gestiunea financiară a celor 43 de agenţii ale UE a fost mai bună în 2024 decât în anii precedenţi Gestiunea financiară a celor 43...
07:30
Metoda oamenilor de știință pentru un somn bun implică animalele de companie. De ce câinele tău e cel mai bun medicament împotriva insomniei / Studiile au ajuns la aceeași concluzie # G4Media
Mulți stăpâni dorm cu animalele de companie în pat, în timp ce alții nu ar face-o niciodată, în ciuda afecțiunii pentru câinele lor, din cauza igienei, a...
07:30
Cele cinci aspecte asupra cărora au convenit Trump și Xi Jinping în timpul întâlnirii de 90 de minute # G4Media
Președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping au avut o întâlnire de 90 de minute la baza aeriană Gimhae, lângă Busan, Coreea...
07:30
Grindeanu vrea competiție pentru șefia PSD, deși crede că „în partid nu mai sunt dorite conflicte interne” / „Îl aștept pe Titus Corlățean să redevină activ” # G4Media
Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa, că şi-ar fi dorit să existe...
07:20
Ucraina va relua importurile de gaze prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie / 55% din producţia internă de gaze a țării a fost afectată de bombardamentele din luna octombrie # G4Media
Ucraina intenţionează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea atacurilor ruseşti asupra infrastructurii energetice naţionale, a...
07:20
Cea mai mare bătălie a roboților din Europa: lupte de sumo, curse de viteză și labirinturi inteligente / Aproape 1.200 de roboţi la ROBOFEST în campusul Politehnicii București # G4Media
Campusul Politehnicii Bucureşti va deveni, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, arena celei mai mari bătălii a roboţilor din Europa în cadrul celei de-a...
07:20
VIDEO „Niciun tip de tehnologie, oricât de avansată, nu poate înlocui complet omul” / Interviu cu Sorina Alexa, specialist în automatizarea proceselor robotice (RPA) # G4Media
În tot mai multe companii din România, mai ales în mediul privat, tehnologiile de automatizare devin o realitate concretă, capabilă să economisească timp, bani și...
07:20
Democraţii americani se plâng că au fost excluşi de la o informare privind acțiuni ale armatei în apropierea Venezuelei / „Nu aşa ar trebui să funcţioneze sistemul” # G4Media
Administraţia preşedintelui Donald Trump a organizat o informare destinată exclusiv republicanilor, cu privire la loviturile americane asupra unor presupuse nave de transport de droguri din...
07:10
Anchetele FBI, blocate de lipsa de finanţare din cauza „shutdown”-ului / Închiderea guvernamentală afectează capacitatea agenţiei de a-şi plăti informatorii # G4Media
Anchete FBI au fost încetinite sau blocate de cea de-a doua cea mai lungă închidere a guvernului SUA din istorie, lăsând Biroul Federal de Investigaţii...
07:10
„Dracula”, regia Radu Jude va fi de vineri în cinematografele din România / Este filmat cu un iPhone, pe parcursul a 27 de zile, în peste 40 de locaţii # G4Media
„Dracula", cel mai nou film semnat de regizorul Radu Jude, are premiera în cinematografele din România vineri, distribuit de Independenţa Film, informează un comunicat transmis...
07:10
SUA vor reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia începând de luna viitoare, după măsura similară aplicată în România – Kiev Post # G4Media
Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri sp aibă...
Acum 4 ore
06:40
Tonul și sportul – mese rapide post antrenament. Medic specialist în nutriție sportivă: „O combinație de proteine și carbohidrați, consumată în câteva ore după antrenament, este cea mai eficientă pentru recuperare” # G4Media
Plecând de la considerentul general că tonul conține proteine și ajută la refacerea musculară după activitățile fizice intense, am cerut părerea unui specialist în legătură...
05:10
Digitalizare cu fonduri europene. HP sprijină companiile din sectorul public și privat cu soluții complete de productivitate și colaborare # G4Media
Fondurile europene sunt o oportunitate pentru digitalizarea companiilor. HP România sprijină efortul de popularizare a acestor oportunități și organizează în mod regulat evenimente dedicate...
Acum 12 ore
23:10
Taxă pentru parcare în Craiova, pentru riverani / Locurile de parcare vor fi scoase la licitație / Prețurile de pornire încep de la 170 de lei și ajung la 250 de lei pe an, în funcție de zonă # G4Media
Consiliul Local Craiova a aprobat joi, 30 octombrie, noul regulament pentru locurile de parcare autoturismelor pe domeniul public și pe domeniul privat al municipiului, anunță...
23:00
Tanczos Barna: Există acord de principiu în coaliţie cu minus 10% parlamentari / Varianta de 300 de parlamentari este o variantă periculoasă la adresa democraţiei, a reprezentativităţii # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, joi seară, că în coaliţia de guvernare există un acord de principiu privind propunerea UDMR de a scădea cu 10...
23:00
Netflix anunţă divizarea acţiunilor în proporţie de 10 la 1 / Titlurile devin mai accesibile investitorilor / ”Spliturile” sunt o practică obişnuită la companiile cu preţuri foarte ridicate ale acţiunilor # G4Media
Netflix a anunţat joi divizarea acţiunilor în raport de 10 la 1, măsură care nu modifică valoarea fundamentală a companiei, dar are scopul de a...
23:00
Uraganul Melissa traversează Caraibele şi accelerează spre Bermude, lăsând în urmă un dezastru de proporţii. Cel puţin 25 de persoane au murit în Haiti, patru în Jamaica. SUA oferă ajutor umanitar Cubei # G4Media
Uraganul Melissa a devastat nordul Caraibelor şi şi-a accelerat viteza de deplasare în timp ce se îndrepta, joi, spre Bermude, lăsând în urma sa vânt...
22:50
Vas de croazieră eșuat pe Dunăre, la Gârla Mare / La bordul navei sub pavilion elvețian sunt 234 de persoane / Vasul a eșuat pe un banc de nisip, din cauza nivelului scăzut al Dunării / Se deplasa spre Viena # G4Media
Un vas de croazieră cu 234 de persoane la bord a eșuat pe Dunăre, în dreptul localității Gârla Mare, din cauza debitului foarte scăzut al...
22:40
Când s-au îndrăgostit pisicile sălbatice de cele domestice: povestea hibridizării a început în anii ’60 și amenință acum existența unei specii întregi # G4Media
Pisicile sălbatice și cele domestice au început să se încrucișeze în anii 1960, sugerează un studiu. Încrucișarea ar fi putut spori imunitatea felinelor sălbatice la bolile...
22:40
Miniștrii energiei din G7 au anunțat joi, în Canada, lansarea unei „alianțe" pentru a contracara controlul Chinei asupra mineralelor critice, cu scopul de a garanta...
22:20
SUA vor primi în 2026 un număr istoric scăzut de refugiaţi: 7.500 / În principal vor fi albi sud-africani ”şi alte victime ale discriminării ilegale sau injuste în ţările lor de origine” # G4Media
SUA au fixat la circa 7.500 numărul de refugiaţi din alte ţări ale lumii pe care sunt gata să-i primească, un număr istoric scăzut şi...
22:20
BREAKING Regele Charles al III-lea îi retrage titlul de prinț fratelui său Andrew, implicat în scandalul Epstein # G4Media
Regele Charles al III-lea a decis joi să îi retragă titlul de prinț fratelui său Andrew, implicat în mai multe scandaluri sexuale, potrivit BFM TV....
22:20
Cuvântul anului ales de Dictionary.com nu este chiar un cuvânt. Este termenul viral „6-7", pe care copiii și adolescenții nu se pot opri să-l repete...
22:10
Acţiunile Meta scad cu 10%, pe fondul îngrijorărilor privind cheltuielile ridicate pentru inteligenţa artificială, în pofida rezultatelor solide din trimestrul al treilea # G4Media
Acţiunile Meta Platforms au scăzut joi cu peste 10%, după ce planurile de investiţii masive în inteligenţa artificială au stârnit îndoieli în rândul investitorilor, eclipsând...
22:10
Mai mult de jumătate dintre americani se opun sălii de bal pe care Trump o dorește la Casa Albă / Proiectul costă 300 de milioane de dolari # G4Media
Majoritatea americanilor se opun planului președintelui Donald Trump de a înlocui aripa estică a Casei Albe cu o sală de bal în valoare de 300...
22:00
OpenAI pune bazele pentru o ofertă publică inițială (IPO) gigantică, cu o valoare de până la 1 trilion de dolari # G4Media
OpenAI pune bazele pentru o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania la până la 1 trilion de dolari, au declarat trei persoane familiarizate...
22:00
China se pregătește să taie complet subvențiile pentru mașinile electrice / Beijingul consideră industria suficient de matură: „Subvențiile pentru EV vor dispărea. Piața va decide cine supraviețuiește” # G4Media
China se pregătește să reducă semnificativ sprijinul financiar pentru industria vehiculelor electrice, un semnal clar că statul consideră acest sector suficient de dezvoltat pentru a...
21:50
Bărbat arestat preventiv în Galați după ce ar fi omorât un câine / Ar fi făcut asta la scurt timp după ce l-a primit de la o vecină # G4Media
Un bărbat de 37 de ani din comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi ucis...
21:30
Restricții de circulație pe podul Giurgiu – Ruse / Marți, între orele 9 și 21, se oprește traficul # G4Media
Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere...
21:30
Vicepreședintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcționare a arsenalului nuclear american, după anunțul făcut cu o zi înainte...
21:20
Ceai verde sau de fructe? Un medic a analizat tipurile de ceai și momentul în care acestea trebuie băute # G4Media
O ceașcă de ceai este binevenită oricând, niciun moment al zilei nu este nepotrivit pentru acest lucru. Mai mult, ceaiul poate ajuta la reducerea tensiunii...
21:20
Aeroportul din Vilnius, Lituania, s-a închis temporar joi din cauza baloanelor meteorologice care zburau în apropierea sa, a anunțat aeroportul într-o postare pe Facebook, acesta...
21:20
Dragoş Anastasiu, după ce Oana Gheorghiu a preluat postul pe care l-a deţinut el: O să-i fie foarte greu / Activitatea ei va fi sub reflectoare, iar greşelile ei vor fi vânate # G4Media
Antreprenorul Dragoş Anastasiu, fost vicepremier, afirmă, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greleşile îi vor fi vânate. Cu toate acestea,...
21:10
VIDEO Mihaela Dincă, cofondatoare a aplicației Brewtifi: România, țară dezvoltată din punct de vedere al culturii cafelei de specialitate / Cafeaua a înlocuit la noua generație vinul sau berea # G4Media
România este o țară foarte dezvoltată din punct de vedere al culturii cafelei de specialitate (specialty coffee), care a prins foarte bine la noi în...
21:10
Bolojan despre retragerea unor trupe americane: Am fost informaţi, practic, cu două zile înainte / Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă miercuri, au transpirat datele # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că am fost informaţi, practic, cu două zile înainte iar Ministerul Apărării...
21:10
Guvernul lui Starmer, din nou într-o situaţie delicată după o „eroare” a ministrului său de finanţe # G4Media
Guvernul prim-ministrului britanic Keir Starmer a fost pus din nou într-o situaţie delicată: Rachel Reeves, ministrul său de finanţe, a devenit ţinta criticilor după ce...
21:00
Aegean Airlines va deveni prima companie aeriană europeană care va zbura direct către Bagdad, odată cu lansarea unei rute din Atena la sfârșitul acestui an,...
