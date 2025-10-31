Adolescent de 17 ani, rătăcit trei ore pe munte, salvat de salvamontiști. Mergea cu părinţii spre Vârful Omu
ObservatorNews, 31 octombrie 2025 08:20
Drumeţie încheiată pe patul de spital pentru un tânăr de 17 ani. Băiatul se afla cu părinţii pe un traseu montan pe Valea Obârşiei, spre Vârful Omu, iar la un moment dat adulţii s-au oprit. Adolescentul însă a ales să meargă mai departe, singur. Abia după trei ore, când au văzut că băiatul nu se mai întoarce, părinţii au alertat salvatorii. Din fericire, tânărul a fost găsit în viaţă, însă a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Acum 30 minute
08:40
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru luna noiembrie, intervalul 3 noiembrie - 1 decembrie. După temperaturi neobişnuite pentru această perioadă, vremea revine la normal de la jumătatea săptămânii viitoare.
Acum o oră
08:30
Black Friday vine și pentru hackeri. Cum te protejezi de fraudele online în sezonul reducerilor # ObservatorNews
Deşi vinerea cu cele mai mari promoţii ale anului este oficial săptămâna viitoare, mulţi comercianţi au furat startul de azi. Ceea ce înseamnă că infractorii cibernetici nu pierd nici ei timpul și profită de interesul crescut al cumpărătorilor, pentru a încerca să îi păcălească.
08:30
Rusia şi Statele Unite se îndreaptă spre un nou Război Rece, cu demonstraţii de forţă nucleară fără precedent. Donald Trump a ordonat armatei să reia testarea armelor atomice, o premieră în ultimii 33 de ani. Decizia a venit la scurt timp după ce Vladimir Putin a prezentat noua dronă marină "Torpila Apocalipsei".
08:30
Cum s-au pregătit Donald şi Melania Trump de Halloween. Cele mai ingenioase decoraţiuni din acest an # ObservatorNews
Milioane de oameni din întreaga lume sărbătoresc astăzi Halloween-ul. În Statele Unite, petrecerile au început mai devreme. De la Casa Albă, Donald şi Melania Trump au dat startul. Deşi n-au purtat costume tematice, preşedintele şi prima doamnă i-au întâmpinat cu multă căldură pe micii colindători. Bineînţeles că unele momente au ajuns virale pe reţelele sociale. Trump a pus un baton de ciocolată pe capul unui copil îmbrăcat ca DJ-ul american Marshmello!
08:20
Marș în memoria victimelor din Colectiv. "Mă revoltă faptul că încă nu avem un spital pentru mari arși" # ObservatorNews
Zece ani de tăcere. Un deceniu de durere şi o lecție care nu ar fi trebuit niciodată învățată așa: "Corupția ucide." Tragedia din Colectiv sau noaptea care a frânt destine și a schimbat pentru totdeauna România. Sute de oameni au mărșăluit în tăcere prin centrul Capitalei, cu lumânări și flori în mâini, pentru cei care nu s-au mai întors acasă. Iar flăcările din acea noapte de 30 octombrie 2015 s-au transformat acum în lumânări aprinse şi la Constanța, în memoria celor pe care România nu trebuie să-i uite vreodată.
08:20
08:10
Cu gluga trasă pe cap, şi fără să gândească vreo secundă că o cameră de supraveghere ar putea surprinde faptele sale.
Acum 2 ore
08:00
Horoscop 1 noiembrie 2025. Introspecție, relații sincere și planuri practice pentru 2 zodii # ObservatorNews
Horoscop 1 noiembrie 2025. Ziua vine cu energii favorabile pentru introspecție, comunicare și legături personale mai profunde. Fiecare zodie are șansa să echilibreze ceea ce simte cu ceea ce face, să își regândească prioritățile și să facă loc pentru emoții autentice, idei clare sau pași concreți spre stabilitate.
07:50
Să faci ce zice preotul, nu ce face. Aşa spune o vorbă din popor, însă un reprezentant al bisericii din Constanţa a uitat de asta. S-a supărat în trafic, iar totul a degenerat rapid.
Acum 8 ore
02:20
Invitat la ediția specială a Observator de la ora 19:00, premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra importanței stabilității instituționale și a responsabilității individuale în exercitarea funcțiilor publice. Potrivit acestuia, schimbările frecvente din structura guvernamentală nu rezolvă problemele de fond, ci mai degrabă perpetuează disfuncționalitățile din administrație.
Acum 12 ore
22:20
Regele Charles îl lasă fără titluri pe Prințul Andrew: "Va fi cunoscut ca Andrew Mountbatten Windsor" # ObservatorNews
Regele Charles al III-lea a demarat joi un proces oficial pentru retragerea titlurilor și distincțiilor deținute de fratele său, prințul Andrew, în contextul acuzațiilor legate de asocierea acestuia cu finanțistul și infractorul sexual Jeffrey Epstein, a transmis Palatul Buckingham, informează AFP, potrivit Agerpres.
22:20
Dragoş Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: O să îi fie foarte greu, greşelile îi vor fi vânate # ObservatorNews
Fostul vicepremier Dragoş Anastasiu, a afirmat, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi "sub lupă", iar greșelile îi vor fi vânate. El a subliniat că apreciază numirea şi se declară fericit că premierul Ilie Bolojan a reuşit să o convingă să preia funcţia.
22:10
Barna, despre reforma pensiilor magistraților: S-ar putea să ne coste peste 200 mil. euro dacă nu facem asta # ObservatorNews
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că este convins că reforma pensiilor magistraților va avea loc. Acesta a spus, joi seară, că reforma pensiilor magistraților este posibilă și este acceptată inclusiv de cei vizați. În cazul în care reforma nu va fi realizată, costurile ar putea fi uriașe.
22:10
Barna, despre cazul Oanei Gheorghiu: Nimic nu dispare de pe internet. E o învăţătură de minte pentru toţi # ObservatorNews
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că scandalul legat de numirea Oanei Gheorghiu în Guvern ar trebui privit ca "o învățătură de minte pentru toată lumea" care intră în politică. Oficialul spune că, în era internetului, "nimic nu dispare", iar orice declarație din trecut poate fi scoasă la iveală "chiar și după 20 sau 30 de ani", potrivit Mediafax.
21:40
Planul lui Orban pentru a ocoli sancţiunile SUA privind importurile de petrol rusesc. Ce îi va cere lui Trump # ObservatorNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, intenţionează să îi ceară preşedintelui american Donald Trump ca Ungaria să fie exceptată de la sancţiunile impuse de SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft. Discuţia urmează să aibă loc pe 7 noiembrie, la Casa Albă. Budapesta speră să poată continua importurile de petrol şi gaze din Rusia, invocând "situaţia specială" a ţării, care nu are ieşire la mare şi nici suficiente resurse interne de energie, informează agenţia EFE, citată de Agerpres.
21:40
Inspector ANAF din Capitală, reţinut de DNA pentru luare de mită. Alţi trei inspectori, sub control judiciar # ObservatorNews
Mai mulţi angajaţi ai ANAF sunt vizaţi într-un dosar instrumentat de DNA. Unul dintre ei a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de luare de mită, iar alţi trei au fost plasaţi sub control judiciar. Aceştia au fost acuzaţi de trafic de influenţă, dare şi luare de mită, scrie News.ro.
21:30
Ilie Bolojan: La Romatsa, conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei/lună la 142.000 lei/lună brut # ObservatorNews
Invitat în platoul Observator, în cadrul unei ediţii speciale cu Alessandra Stoicescu, Ilie Bolojan a declarat, joi, că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut. La o altă companie, Administraţia Canalelor Navigabile, unde profitul a scăzut foarte mult, din nou salariile s-au dublat la directori. Potrivit acestuia, acest tip de contracte total debalansate, care au fost tolerate, care au fost făcute prost, acum sunt foarte greu de spart, pentru că este ca un contract comercial pe care l-aţi încheiat total greşit.
21:00
10 ani de la Colectiv: vinovaţii au scăpat liberi, iar sistemul este la fel de nepregătit # ObservatorNews
Zece ani de la Colectiv şi o radiografie a unui sistem care a făcut scrum toate promisiunile. Spitale doar pe hârtie, reforme uitate în sertar şi multe minciuni care au ucis atunci şi continuă s-o facă şi acum. Este vocea colectivă a supravieţuitorilor celui mai mare mare incendiu din istoria recentă a României. Puţini dintre cei vinovaţi au plătit. Singurul supravieţuitor al trupei Goodbye to Gravity a lansat o melodie manifest, astăzi, după un deceniu de durere şi tăcere.
21:00
Ilie Bolojan: Nu se pune problema demisiei. Stabilitatea politică e esențială pentru credibilitatea României # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, în cadrul unei ediţii speciale Observator, că nu se pune problema unei demisii din funcția de prim-ministru. Acesta a explicat că menținerea stabilității politice este esențială pentru credibilitatea României în fața partenerilor externi, mai ales într-un context economic complicat.
21:00
Bolojan, despre reducerea posturilor care sunt vacante: Asta înseamnă mimarea reformei # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul ediției speciale a Observator cu Alessandra Stoicescu difuzate joi seară, că deși au fost adoptate legi care permit corectarea veniturilor excesive din autoritățile de reglementare, aplicarea lor este grav denaturată. În loc să fie reduse efectiv salariile, se umblă la grilele de salarizare, o practică ce contrazice intenția reală a legii. Potrivit premierului, aceste metode sunt promovate de persoane rău intenționate, care refuză să accepte că "nu se mai poate merge ca înainte".
20:40
Bolojan: România a fost anunțată cu două zile înainte de retragerea trupelor NATO. Garanţiile rămân intacte # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unei ediţii speciale Observator prezentate de Alessandra Stoicescu, că România a fost informată cu doar două zile înainte despre decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staționate în Europa. Bolojan a precizat că bazele militare din țară rămân active și că garanțiile de securitate oferite României de NATO nu sunt afectate.
20:30
Bolojan, despre măsurile de austeritate: România trăiește peste posibilități. Am fost obligați să creștem TVA # ObservatorNews
Invitat în platoul Observator, în cadrul unei ediţii speciale cu Alessandra Stoicescu, Ilie Bolojan a declarat că majorarea TVA a fost o decizie dificilă pentru a evita suspendarea fondurilor europene și o posibilă incapacitate de plată a României. Premierul României a explicat că măsura a fost impusă de deficitul bugetar și de presiunea Consiliului Ecofin, subliniind că statul român plătește acum dobânzi mult mai mari din cauza lipsei de disciplină fiscală din ultimii ani.
20:10
Acum 24 ore
19:40
Suspecţii în cazul exploziei din Rahova sunt liberi, după ce ordonanţa de reţinere le-a expirat # ObservatorNews
Poliţiştii au făcut primele reţineri după explozia blocului din Rahova! Un angajat de la Distrigaz şi doi de la firma care au verificat ţevile din apartamente sunt acuzaţi de distrugere urmată de dezastru. Ordonanţa de reţinere a expirat, însă, iar suspecţii sunt liberi acum. Judecătorii vor decide mâine dacă îi arestează în timpul anchetei.
19:40
Premierul Ilie Bolojan este chemat să dea explicaţii în faţa Parlamentului după retragerea trupelor americane din ţara noastră. La mii de kilometri distanţă de Bucureşti, Donald Trump a răspuns sec reporterilor pe această temă la bordul Air Force One. Liderul de la casa Albă spune despre retragerea militarilor americani din România că "nu e mare lucru".
19:30
Revoltă la Catedrala Naţională. Ministrul Apărării şi generalii au sărit coada pentru slujbă separată # ObservatorNews
Revoltă la Catedrala Naţională. Accesul miilor de credincioşi a fost restricţionat joi dimineaţă, timp în care în catedrală a intrat ministrul Apărării, însoţit de zeci de generali. A urmat o slujbă specială de o oră, cu ocazia zilei clerului militar. Pelerinii care stăteau la coadă de 12-14 ore s-au înfuriat şi au încercat să forţeze cordonul de jandarmi.
19:30
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta # ObservatorNews
Ies la iveală detalii revoltătoare în cazul pacientului cu arsuri grave, care a murit la Spitalul Bagdasar Arseni. Fişa medicală cu care a fost transferat bărbatul de la Craiova menţiona clar că are arsuri şi pe spate. Dar, cu o indiferenţă criminală, doi medici îl văd şi niciunul nu îi observă rănile profunde. Când pacientul moare şi îşi dă seama de greşeala gravă, şeful secţiei modifică fişa de deces ca să se acopere. I s-a interzis acum dreptul de practică la Bagdasar.
19:30
PSD, în conflict cu preşedintele, Bolojan şi USR pe numirea Oanei Gheorghiu vicepremier # ObservatorNews
Preşedintele trece de partea premierului în războiul din Coaliţie. Oana Gheorghiu, propunerea lui Ilie Bolojan pentru functia de vicepremier, a depus astăzi jurământul la Palatul Cotroceni în faţa lui Nicuşor Dan. Ea se va ocupa de reforma statului şi a companiilor finanţate din bani publici. Între timp, PSD continuă atacul: Sorin Grindeanu susţine că această numire la vârful Guvernului va afecta relaţia cu Statele Unite.
18:00
Povestea lui Mihai, pacientul ars care a murit la Bagdasar-Arseni. Cum a fost lăsat 5 zile cu răni netratate # ObservatorNews
Fiecare pacient are o poveste. O familie, oameni care îl iubesc, care au nevoie să fie lângă ei. Am aflat povestea pacientului care a murit la spitalul Bagdasar din Bucureşti fără ca medicii să vadă măcar că omul avea răni de asură şi pe spate pentru că nu s-au uitat. Mihai avea 52 de ani şi a ajuns pe patul de spital ars din cap până în picioare după ce şi-a scos fetiţa de 9 ani şi soţia din foc, la Călăraşi. În toiul nopţii apartamentul lor a sărit în aer, dar el şi-a salvat familia. Toţi 3 însă au ajuns la spital foarte grav răniţi şi din păcate doar fetiţa mai trăieşte.
18:00
De patru zile şi patru nopţi, Catedrala Naţională e 24 din 24 înconjurată de oameni. Pelerinii vin cu miile să se închine în altarul celei mai mari biserici ortodoxe din lume, mai cu seamă că marţi seara a fost adusă și racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Doar că azi-noapte, pentru prima oară, oamenii s-au necăjit şi s-au temut că nu vor mai fi lăsaţi să intre. Porţile de intrare s-au închis brusc în faţa rândului de oameni pentru curăţenie, susţine Patriarhia. După 12-13 ore de stat în picioare, unii şi-au pierdut răbdarea şi au forţat dispozitivul de ordine. O oră mai târziu, accesul a fost reluat. Patriarhia Română a anunțat că programul de închinare va fi extins și pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00.
17:50
Specialist HR, despre Generaţia Z: Fără experienţă, are aşteptări salariale de 10.000 de lei # ObservatorNews
Salarii mari, program flexibil, un şef empatic şi un mediu sănătos de lucru - sunt cerinţele principale ale tinerilor din Generaţia Z când vine vorba despre job. O generaţie care începe să rescrie regulile muncii. Sunt mai puţin competitivi decât milenialii, mai puţin toleranţi şi mai axaţi pe împlinirea personală decât pe cea profesională. Angajatorilor, evident, nu le convin toate aceste pretenţii, în condiţiile în care vorbim despre tineri la început de drum şi fără experienţă profesională. Aşa că mulţi îi refuză la interviuri.
17:50
Județul care transformă gunoaiele în energie pentru spitale și instituții publice. Ce câştiguri ar putea aduce # ObservatorNews
Clujul nu aruncă nimic, ba chiar transformă şi gunoaiele în energie electrică şi în gaz. Sună science fiction, dar este perfect real şi gata de pus în funcţiune acest sistem de tratare a deșeurilor prin "dezintegrare moleculară". Şi această instalaţie va transforma practic în energie vreo 35 de mii de tone de gunoi pe an, energie care va merge către spitalele şi instituţiile publice din judeţ.
17:40
ANAF Galați scoate la vânzare prin licitație un autoturism de lux marca Audi A8, în încercarea de a recupera prejudiciul dintr-un dosar penal. Mașina, un model din 2010, are motor V8 biturbo diesel și va fi licitată la un preț de pornire de 32.352 de lei, fără TVA.
17:30
Premierul României, Ilie Bolojan, vine astăzi la Observator 19, pentru a comenta rezultatele studiului Antena - IPSOS.
17:20
Avocata lui Horaţiu Potra: Nu există nicio implicare a Rusiei în povestea asta. Suntem doar eu şi colegul meu # ObservatorNews
Avocata lui Horaţiu Potra şi a fiului şi nepotului acestuia, Christiana Mondea, neagă orice implicare a Rusiei în extrădarea familiei Potra, precum şi faptul că ei ar avea "avocaţi ruşi". Declaraţia acesteia, care apără cei trei membri ai familiei Potra alături de avocatul Şerban Moga, a fost făcută la o zi după ce The Guardian a relatat că persoane de origine rusă apropiate Kremlinului încearcă să oprească extrădarea lui Horaţiu Potra din Dubai, scrie News.ro.
17:20
Ziua și scandalul în coaliție. Bolojan, chemat de PSD cu ajutorul AUR pentru a da explicaţii în Parlament # ObservatorNews
Tensiunile din coaliția de guvernare se multiplică. PSD l-a chemat pe premierul Ilie Bolojan în plenul Camerei Deputaților pentru a da explicații cu privire la retragerea trupelor americane din România. Liderul PNL, Robert Sighiartău, i-a criticat pe social-democrați, spunând că vor "spectacol și circ, nu reforme și rezultate"
17:00
Congresul Statelor Unite se opune deciziei luate de Pentagon de a retrage trupele americane din România! Şefii comisiilor de Apărare din Senat şi Camera Reprezentanţilor, doi republicani foarte influenţi, accentuează, într-un comunicat extrem de critic la adresa Departamentului condus de Pete Hegseth, că ţara noastră este un aliat puternic, plus că a făcut investiţii majore pentru a-i găzdui pe soldaţii de peste Ocean şi a moderniza infrastructura de care au nevoie. Congresmanii avertizează că retragerea trupelor americane transmite un semnal greşit Rusiei, într-un moment în care Donald Trump exercită presiuni pentru a-l forţa pe Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor şi tocmai într-o perioadă în care Moscova şicanează statele NATO, încălcându-le cu drone şi avioane militare spaţiul aerian. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Ionela Maria Ciolan, expertă în relaţii internaţionale şi studii de securitate.
17:00
Aproape 1.000 de locuitori din Sectorul 1 au rămas fără gaze, după o avarie provocată de săpături # ObservatorNews
Aproape 1.000 de consumatori din Sectorul 1 al Capitalei au rămas joi fără gaze, după ce Distrigaz Sud Rețele a întrerupt alimentarea pe mai multe străzi din cauza unei avarii produse rețelei de distribuție. Incidentul a fost provocat de săpături mecanizate efectuate de firma Porr Construct pe strada Puțul lui Crăciun. Potrivit specialiștilor, furnizarea gazelor ar urma să fie reluată în jurul orei 19:00, informează News.ro.
16:40
Peste 150 de firme din Botoșani au ales să angajeze muncitori străini, în lipsa forței de muncă locale # ObservatorNews
Peste 150 de companii din județul Botoșani apelează la angajați străini, a anunțat joi, în cadrul unei ședințe a Colegiului Prefectural, Daniela Lozneanu, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), conform Agerpres.
16:30
Eliza Samara – Hoi Kem Doo LIVE VIDEO (21:15, AntenaPLAY). Duel pentru sferturile de la Champions Montpellier # ObservatorNews
Eliza Samara o va întâlni în optimile de la WTT Champions Montpellier pe Hoi Kem Doo. Partida se va disputa joi, de la ora 21.15, şi va fi transmisă în exclusivitate în AntenaPLAY.
16:30
Hoţ român căutat în toată Europa, prins în Italia după aproape doi ani de fugă. Un tatuaj l-a dat de gol # ObservatorNews
Un român de 26 de ani, condamnat în România la aproape opt ani de închisoare, a fost prins în Italia, la San Giorgio della Richinvelda, după luni întregi de căutări. Tânărul era urmărit la nivel european și se ascundea în casa unor conaționali.
16:30
Sorin Grindeanu confirmă că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu, la Palatul Cotroceni. El a arătat că nu şi-a schimbat punctul de vedere şi că are o problemă cu poziţiile anti-administraţia Trump din partea unui oficial al statului român, chiar vicepremier, scrie News.ro.
16:20
Lukoil ar putea vinde Petrotel unei companii fondate de aliatul lui Putin. Guvernul ar putea bloca tranzacţia # ObservatorNews
Rușii de la Lukoil au anunţat joi că au acceptat oferta grupului Gunvor pentru cumpărarea activelor sale internaționale. Gunvor este o companie de trading care cumpără și vinde petrol la nivel global, înregistrată în Cipru, cu sediul în Elveţia, fondată în 2000 de un miliardar suedez și un oligarh rus, aliat al lui Vladimir Putin. Nu este clar dacă în tranzacție ar intra și rafinăria Petrotel Ploiești, precum și cele 300 de benzinării din România. Ministerul Energiei a transmis că va evalua tranzacția doar când va fi anunțat oficial cumpărătorul, în Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), pentru a stabili dacă există riscuri la adresa securității naționale. Presa rusă relatează că activele Lukoil ar putea fi vândute la o treime din valoare, iar de rafinăria din România ar fi interesate inclusiv companiile Shell din Marea Britanie și PKN Orlen din Polonia.
16:10
Franţa cere reînarmarea Europei. Ministrul francez al Apărării: Avem deja 3.000 de militari în România # ObservatorNews
Ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin, a efectuat joi o vizită oficială la Sibiu, unde a fost primită de ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu. Cei doi au participat la o ceremonie militară organizată la Academia Forțelor Terestre, ocazie cu care oficialul francez a reiterat angajamentul ferm al Franței față de securitatea României și a flancului estic al NATO.
16:10
Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului AI asupra profesiilor viitorului # ObservatorNews
Pe 5 noiembrie 2025, Antena Academy și Antena Group organizează prima conferință dedicată modului în care inteligența artificială schimbă piața muncii – un eveniment adresat specialiştilor din HR, leadership și business.
16:00
Trei tineri din Cluj au furat 60 de metri de cablu electric din curtea unei şcoli. Au dat lovitura noaptea # ObservatorNews
Trei tineri din Cluj, cu vârste între 19 și 25 de ani, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi furat 60 de metri de cablu electric din cupru din curtea unei școli din municipiu. Prejudiciul depășește 12.000 de lei, potrivit Agerpres. Cei trei au fost prinși în cadrul unei razii de amploare organizate de polițiști și jandarmi în Cluj-Napoca.
15:50
Vremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de grade # ObservatorNews
Vremea continuă să fie frumoasă, cu temperaturi mult mai ridicate decât în mod normal la sfârşit de octombrie. Maximele zilei se vor încadra între 16 şi 24 de grade. Iată prognoza metei de mâine.
15:40
Ministrul Justiției anunță posibila extrădare mai rapidă a lui Potra: "Procedurile se reduc" # ObservatorNews
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi că Horațiu Potra, mercenarul reținut, ar putea fi extrădat mai rapid în România, în cazul în care se confirmă că nu se opune procedurii și își exprimă acordul pentru predare, conform Agerpres.
15:30
Exod al bărbaţilor tineri: 100.000 de ucraineni au fugit din ţară în ultimele două luni # ObservatorNews
Aproape 100.000 de tineri bărbați ucraineni apți de luptă au părăsit țara în ultimele două luni, după ce preşedintele Volodimir Zelenski a relaxat regulile de ieșire din țară, relatează The Telegraph. Exodul a creat nemulțumiri din Ucraina până în Germania.
15:30
Un bărbat din Iaşi și-a strivit mâna într-un utilaj agricol, în timp ce lucra pe câmp # ObservatorNews
Accident înfiorător pe un câmp din comuna Ceplenița, județul Iași. Un bărbat a ajuns de urgență la spital după ce și-a prins mâna într-o combină agricolă. Victima, conștientă la sosirea salvatorilor, a suferit răni grave prin strivire, scrie Mediafax.
