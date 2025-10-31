Adolescent de 17 ani, rătăcit trei ore pe munte, salvat de salvamontiști. Mergea cu părinţii spre Vârful Omu

18:00

Fiecare pacient are o poveste. O familie, oameni care îl iubesc, care au nevoie să fie lângă ei. Am aflat povestea pacientului care a murit la spitalul Bagdasar din Bucureşti fără ca medicii să vadă măcar că omul avea răni de asură şi pe spate pentru că nu s-au uitat. Mihai avea 52 de ani şi a ajuns pe patul de spital ars din cap până în picioare după ce şi-a scos fetiţa de 9 ani şi soţia din foc, la Călăraşi. În toiul nopţii apartamentul lor a sărit în aer, dar el şi-a salvat familia. Toţi 3 însă au ajuns la spital foarte grav răniţi şi din păcate doar fetiţa mai trăieşte.